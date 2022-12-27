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Спорт

10 мест недалеко от Петербурга, где можно покататься на горных лыжах

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Куршавель, Красная Поляна, а, может, лучше Ленобласть? «Собака.ru» рассказывает, где получить дозу адреналина и сделать первый прокат в этом сезоне. 

Предоставлено пресс-службой курорта «Охта Парк»

«Охта Парк»

Всего на курорте 9 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 55 метров. Осваиваем учебные склоны (№1 и №1А), основные с подъемником (№2 и №3) и скоростную трассу со сложным рельефом №4. После ударной дозы адреналина держим путь за перекусом: фильтр Surf, 4 сыра Forest Pizza, пончики с копченым сыром и красной икрой, «В чаще», жаренный халлуми с малиной и рукколой Après Ski, борщ Cheat Meal и блины. 

Где: Ленобласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово.

Стоимость: взрослый ски-пасс — от 900 (за 1 час) до 1300 (3 часа) в будние, от 1100 до 1600 — в выходные, детский (до 14 лет) — от 600 до 1000 в будние, от 900 до 1300 в выходные.

MWiklik / Shutterstock

«Туутари-парк»

На курорте у подножия горы Кирхгоф (с ее вершины видно весь город!) работают два спуска: учебный и центральный с подъемниками. Завершаем интенсивную тренировку углеводным допингом — Tyytari-кофе и яблочным штруделем. Из развлечений еще открыты каток, детская комната, трасса для ватрушек. 

Где: Ленобласть, Ломоносовский район, деревня Ретселя, 14.

Стоимость: взрослый билет в будни — от 800 (час) до 1500 (4 часа), выходные — от 1200 до 2000, детский в будни — от 600 до 1000, в выходные — от 900 до 1300. Прокат снаряжения для взрослых в будни — от 700 до 1300, в выходные — от 1100 до 1700, для детей в будни — от 600 до 1000, в выходные — от 800 до 1200. 

Lukas Gojda / Shutterstock

«Игора»

На всесезонном курорте едем с ветерком со склонов № 2, 3, 4 и 6. Начинающие идут на групповые и индивидуальные занятия, чтобы узнать о стилях катания и уверенно чувствовать себя в спортивном снаряжении (это примерно 3-4 урока). После тренировке отдыхаем в ски-баре у подножия горы на берегу озера или в ресторане авторской кухни «Ле Шале». Работают каток, боулинг, керлинг, баня и закрытый бассейн.

Где: Ленобласть, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, поселок Платформа 69-й километр.

Стоимость: взрослый ски-пасс в будни — от 1045 (час) до 2200 рублей (4 часа), в выходные — от 1300 до 2900, льготный в будни — от 900 до 1800, в выходные — от 1100 до 2300.  стандартный горнолыжный комплект — от 700 до 900 рублей в час.

galsand / Shutterstock

«Красное озеро»

На курорте есть 18 трасс различной сложности. Работают учебная, основная, «Новый Кулуар» с перепадом высот 90 метров, карвинг и спортивная трассы. Есть индивидуальные и групповые занятия с инструкторами. Работают баня на дровах, детская комната и (обновленное к этому сезону) кафе. 

Где: Ленобласть, Приозерский район, вблизи пос. Коробицыно.

Стоимость: взрослый ски-пасс в будни — от 800 (час) до 2000 (6 часов), в выходные — от 1100 (час) до 2600 (6 часов). Детский в будни — от 600 до 1600, в выходные — от 800 до 1900. Прокат инвентаря для взрослых — от 700 до 1400 (зависит от количества часов и модели лыж), для детей — от 500 до 900.  Есть денежный залог, но его могут заменить по желанию на залог водительских прав + техпаспорта.

Горнолыжный курорт «Золотая долина»

Берем снаряжение (и себя в руки) и едем в центр Карельского перешейка покорять самый крутой склон горы Залесной. Открыты трассы № 1 и 2 (среднего уровня сложности), сноупарк, спортивный и учебный склоны. Новичкам стоит взять пару уроков на месте у инструкторов. После тренировки идем в пиццерию Tre Scalini — она в одном здании с горнолыжным центром — или повышать градус в баре «360» у подножья склона. Работают бургерная, семейный ресторан у озера «Ферма Троллей», гриль-бар «Шишка» и съестная лавка. 

Где: Ленобласть, Приозерский р-н, пос. Коробицыно.

Стоимость: взрослый ски-пасс в будни — от 800 (час) до 2000 (6 часов), в выходные — от 1100 до 2600, детский в будни — от 600 до 1400, в выходные — от 800 до 1900. Прокат горнолыжного комплекта для взрослых — от 900 (на час) до 1500 (на день), для детей — от 600 до 1200. 

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«Пухтолова гора»

Это небольшой горнолыжный курорт в окружении соснового леса у горы Пухтолова под Зеленогорском. Открыты №1, №2, 4 и 4 склоны, сноупарк и трасса для тюбинга. Есть русская баня, кафе и беседки с мангалами.

Где: Ленобласть, Зеленогорск ул. Пухтолова гора, д. 1Е.

Стоимость: абонемент одного дня для взрослого в будни — от 750 до 2100 рублей, в выходные — от 1500 до 3500, для детей в будни — от 600 до 1350, в выходные — от 800 до 1950. 

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«Северный склон»

У подножия высоких холмов в поселке Токсово неподалеку от живописного озера Хепоярви в комплексе отдыха открыты «балетный», основной, спортивный склоны и экстрим-парк с разными фигурами, биг-эйром и аэроподушками (им и славится курорт!). Есть трасса для катания на ватрушках, баня и бильярд. 

Где: Ленобласть, Всеволожский р-н, поселок Токсово, ул. Офицерская, д.17Б.

Стоимость: подъемы для взрослых в будни — от 150 (подъем) до 2400 рублей (50 подъемов), в выходные — от 200 до 3000, для детей в будни — от 100 до 1800 рублей, в выходные — от 150 до 2400. 

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«Лазурные озера»

На границе Невского лесопарка есть достаточно новый горнолыжный курорт (пока единственный в Ленобласти к востоку от Петербурга). Работают два склона длинной до 400 метров: взрослый и детский. Есть кафе и закрытая лаунж-зона для жителей загородного клуба. 

Где: Ленобласть, Озерная ул., 1. 

Стоимость: до 1 января ски-пасс в будни — от 500 (час) до 1000 (4 часа), в выходные — от 700 до 1200 рублей.  Аренда горнолыжного комплекта под залог документов в будни — от 500 (час) до 800 рублей (3 часа), в выходные — от 700 до 1000. 

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«Снежный»

На горнолыжном курорте работают туристический «Эдельвейс», основной, спортивный и учебный, для высокого уровня подготовки «Молния» склоны и экстрим-парк «Крокодил». Есть сауна, рестораны Bellagio с видом на озеро, Panorama на вершине и «Горка-бар» у подножия основной трассы, кафе с системой самообслуживания «Арктика». 

Где: Ленобласть, Приозерский район, пос. Коробицыно

Стоимость: взрослый ски-пасс в будни — от 200 до 2000, в выходные — от 200 до 2600, детский в будни— от 150 до 1500, в выходные — от 150 до 2000. Прокат горнолыжного комплекта — от 900 до 1600 рублей. 

Aldercy Carling / Shutterstock

Юкки-парк

Спортивный комплекс расположен неподалеку от Юкковской возвышенности (ее высота — 85 м над уровнем моря). Работают две трассы: учебная и основная. 

Где: Ленобласть, Всеволожский район, деревня Юкки, Ленинградское шоссе, 90.

Стоимость: 600 рублей — разовое посещение, аренда комплекта — 500.

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