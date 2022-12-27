10 мест недалеко от Петербурга, где можно покататься на горных лыжах

«Охта Парк»

Всего на курорте 9 трасс различного уровня сложности с перепадом высот до 55 метров. Осваиваем учебные склоны (№1 и №1А), основные с подъемником (№2 и №3) и скоростную трассу со сложным рельефом №4. После ударной дозы адреналина держим путь за перекусом: фильтр Surf, 4 сыра Forest Pizza, пончики с копченым сыром и красной икрой, «В чаще», жаренный халлуми с малиной и рукколой Après Ski, борщ Cheat Meal и блины.

Где: Ленобласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово.

Стоимость: взрослый ски-пасс — от 900 (за 1 час) до 1300 (3 часа) в будние, от 1100 до 1600 — в выходные, детский (до 14 лет) — от 600 до 1000 в будние, от 900 до 1300 в выходные.