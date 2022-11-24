Самые красивые заброшенные усадьбы под Петербургом: от наследия ЮНЕСКО до неоромантического имения Елисеевых

Знаменка (Мыза Знаменская)

Где: Санкт-Петербургское шоссе, 115.

Ныне заброшенная усадьба на берегу Финского залива сложилась в результате нескольких перестроек классицистического дворца Разумовского: в 1836 году по заказу Николая I — Андреем Штакеншнейдром, а в конце 1850-х — Гаральдом Боссе. Вторая перестройка сделана по заказу нового владельца — великого князя Николая Николаевича (старшего), третьего сына Николая I — в стилистике необарокко. Здание с востока прилегает к парку «Александрия», с запада — к «Михайловке». Территория относится к государственному природному заказнику Южное побережье Невской губы.

После революции в усадьбе получили прописку советские учреждения. Во время Великой Отечественной войны комплекс серьезно пострадал. Большую часть восстановили лишь в 1970-х под руководством архитектора Михаила Плотникова. В советское время здесь открыли пансионат ГУП «Пассажиравтотранс». В 2010 году территорию отдали Управляющему делами Президента, с тех пор здание пустует. Усадьба является объектом наследия ЮНЕСКО.