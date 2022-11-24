Самые красивые заброшенные усадьбы под Петербургом: от наследия ЮНЕСКО до неоромантического имения Елисеевых

Петербург и окрестности — это не только государственные музеи-заповедники «Петергоф», «Царского Село», но и непарадные достопримечательности, которые находятся на грани исчезновения. Специально для «Собака.ru» кандидат искусствоведения, заместитель директора Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх», гид просветительского проекта «Петербург глазами инженера» Анастасия Долгова составила топ исчезающих архитектурных памятников недалеко от города и рассказала, как и где их смотреть.
Знаменка (Мыза Знаменская)
Где: Санкт-Петербургское шоссе, 115.
Ныне заброшенная усадьба на берегу Финского залива сложилась в результате нескольких перестроек классицистического дворца Разумовского: в 1836 году по заказу Николая I — Андреем Штакеншнейдром, а в конце 1850-х — Гаральдом Боссе. Вторая перестройка сделана по заказу нового владельца — великого князя Николая Николаевича (старшего), третьего сына Николая I — в стилистике необарокко. Здание с востока прилегает к парку «Александрия», с запада — к «Михайловке». Территория относится к государственному природному заказнику Южное побережье Невской губы.
После революции в усадьбе получили прописку советские учреждения. Во время Великой Отечественной войны комплекс серьезно пострадал. Большую часть восстановили лишь в 1970-х под руководством архитектора Михаила Плотникова. В советское время здесь открыли пансионат ГУП «Пассажиравтотранс». В 2010 году территорию отдали Управляющему делами Президента, с тех пор здание пустует. Усадьба является объектом наследия ЮНЕСКО.
Усадьба Гостилицы
Где: Ломоносовский район, деревня Гостилицы, 59.74654° 29.615467°.
Здание построено еще в XVIII веке для предполагаемого тайного супруга императрицы Елизаветы Петровны гетмана Украины Алексея Разумовского. В 1845 году для нового владельца, полковника Александра Потемкина, внучатого племянника знаменитого князя Таврического, его перестроили по проекту Андрея Штакеншнейдера, придав черты английской неоготики. Последними владельцами комплекса были барон Федор Врангель и германский инженер Карл Сименс, который провел во дворец электричество.
В СССР территорию усадьбы отдали совхозу «Красная Балтика». Во время Великой Отечественной войны дворец серьезно пострадал, с тех пор его так и не восстановили. Некогда богатые интерьеры утрачены полностью. На данный момент во дворце ведут противоаварийные работы. По проекту компании «АСК-Норд» верхнюю часть стен законсервируют кровельной сталью, а часть утраченных конструкций (в том числе и башню) возведут из арматурного каркаса. Если проект реализуют, Ленобласть не только не потеряет очередную усадебную жемчужину, но и обогатится примером современной реставрации, а гостилицкая башня-фантом станет любопытным объектом для осмотра.
Усадьба Елисеевых в Белогорке
Где: Гатчинский район Ленобласти, Сиверское городское поселение, 59.350847° 30.12865°.
В 1910–1912 годах на живописном берегу реки Оредеж в поселке Белогорка по проекту архитектора Владимира Тавлинова возвели неоромантическую усадьбу для Андрея Елисеева, российского предпринимателя, правнук известного основателя купеческой династии Петра Елисеева (он открыл одноименный магазин на Невском).
После революции усадьбу национализировали — сначала устроили здесь сельхозкоммуну, а вскоре — аграрный институт. В 1990-х здание забросили, в 2000-х хотели вернуть его к жизни и устроить пансионат, но планам не суждено было сбыться. Яркий и характерный памятник эпохи модерна продолжает зарастать борщевиком и бурьяном.
Ропшинский дворец
Где: Ленобласть, поселок Ропша, Ломоносовский район, 59.723651° 29.860585°.
Усадьба неподалеку от Стрельны сложилась в XVIII–XIX веках в результате нескольких строительных этапов. Первые работы начаты по воле Екатерины I. Историки предполагают, что велись они по проекту Франческо Расстрели. В конце XVIII века, когда владельцем усадьбы был Иван Лазаревич Лазарев, придворный ювелир, дом перестроили по проекту архитектора Антонио де ла Порто при участии Юрия Фельтена, Сергея Берникова и Егора Соколова.
Сохранив первоначальную композицию Растрелли, здание перестроили, придав ему классицистический характер, аналогичный одному из типовых проектов знаменитого итальянца Андреа Палладио. В 1801 году усадьба вернулась в императорскую семью, и именно с этого времени ее главный дом начинают называть дворцом. Очередной расцвет Ропши наступает при Николае I — тогда же перестраивают многие из дворцовых интерьеров. Их оформление стало предметом многочисленных исследований, но полюбоваться ими в наше время уже невозможно.
Во время Великой Отечественной войны Ропша была оккупирована, а в 1944 году сильно пострадала от пожара при отступлении войск. Последующие 75 лет ознаменованы чередой реставраций, периодами резкого ухудшения состояния здания, серией пожаров и разработок проектов его восстановления. Несмотря на регулярные вспышки интереса и обещания инвесторов реставрация дворца до сих пор не начата.
0+
Комментарии (0)