55 лучших иностранных сериалов 2022 года

«Медленные лошади» / Slow Horses, 2 сезона (Apple TV+) (18+)

Шпионская драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден) — это одновременно и новый проект, и сериал, у которого уже появилось продолжение. В апреле 2022-го была его премьера, а две недели назад стартовал уже второй сезон. По сюжету из-за своей ошибки Картрайт попадает в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Шоу основано на серии книг Мика Геррона — всего в ней 11 романов, но у проекта пока заявлены четыре сезона. Режиссером первого стал Джеймс Хоуз, работавший над сериалами «Доктор Кто» и «Сквозь снег», второго — Джереми Лавринг («Шерлок»).

Первый сезон вышел полностью, второй выходит со 2 декабря, Apple TV+