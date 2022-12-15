55 лучших иностранных сериалов 2022 года

В финальном тексте о киноитогах года рассказываем обо всех главных иностранных сериалах 2022-го: от «Уэнсдэй», «Дома Дракона», «Властелина Колец: Колец власти» до «Изобретая Анну», «Песочного человека», «Андора» и третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера. Все, что вы пропустили, можно посмотреть на каникулах!
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Уэнсдэй» / Wednesday, премьера (Netflix) (18+)
Тим Бертон дебютировал в сериалах историей про Уэнсдэй — девочку из семейки Аддамс. Речь пойдет о ее подростковых годах. Уэнсдэй (Дженна Ортега) учится в академии Nevermore, пытается выстроить отношения с одноклассниками, разгадать тайну семьи и разыскать местного маньяка. Мортишей Аддамс в этой версии стала Кэтрин Зета-Джонс, Гомесом Аддамсом — Луис Гусман. Также в сериале появляется и Кристина Риччи, игравшая Уэнсдэй в 1990-х. Подробно о том, почему всем так нравится «Уэнсдэй», мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, Netflix
«Дом Дракона» / House of the Dragon, премьера (HBO) (18+)
Приквел «Игры престолов», основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального проекта: за власть тут борются внутри дома Таргариен. Король Визерис (Пэдди Консидайн) хочет, чтобы на Железный трон после него села его дочь Рейнира (во взрослом возрасте ее играет Эмма Д’Арси, удивительно похожая с белым цветом волос на Алену Михайлову). Вот только у его младшего брата Деймона (Мэтт Смит) тоже есть виды на престол, как и у второй жены Визериса Алисенты (в юности ее играет Эмили Кэри, затем — Оливия Кук). Шоураннером приквела стал Мигель Сапочник, ставивший в «Игре престолов» знаменитый эпизод «Битва бастардов». О сериале мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Властелин Колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, премьера (Amazon) (16+)
Главная битва минувшей осени было не противостояние в Доме Таргариенов, а схватка этого спин-оффа «Игры престолов» за зрительские рейтинги с другим сериалом про фантазийные миры: приквелом «Властелина колец». Действие в «Кольцах власти» происходит в Средиземье, но за тысячи лет до событий «Хоббита». Речь о Второй эпохе — ключевой для мифологии Толкина, при этом его законченной книги о ней нет (о Первой рассказывается в «Детях Хурина», о Третьей — в «Хоббите»). Главными событиями стало создание Кольца власти, гибель острова Нуменор и союз эльфов и людей против Саурона. Про проект мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, Amazon Prime Video
«Андор» / Andor, преьмера (Disney+) (18+)
Disney продолжает расширять вселенную «Звездных войн». На этот раз — приквелом фильма «Изгой-один». Главным героем сериала стал разведчик Кассиан Андор (Диего Луна), а речь в нем идет о временах формирования Сопротивления. В касте проекта также Стеллан Скарсгард — его герой Лютен помогает Андору стать повстанцем. Шоураннер сериала — Тони Гилрой, написавший и «Изгоя-один». «Андор», ксати, уже продлили на второй сезон. Нашу рецензию о сериале читайте здесь.
Вышел полностью, Disney+
«Песочный человек» / The Sandman, премьера (Netflix) (18+)
Экранизация хитового комикса Нила Геймана, главной жемчужины импринта Vertigo, наконец-то вышла в этом году. Проект пытались запустить с 1990-х, пока в 2019 году права на него Netflix не купил у Warner Bros. Морфея — юношу, словно из эмо-клипов нулевых — тут играет Том Стерридж из «Рок-волны». От канонов графического оригинала решили не отступать сюжетно — сезон основан на первых романах, в которых главный герой вырывается на свободу из заточения и пытается наладить отношения с многочисленными родственниками, среди которых Смерть, Страдание, Страсть, Сумасшествие, Судьба и Сокрушение. А еще — найти преемника Люциферу. О сериале мы подробно рассказывали здесь.
Вышел полностью, Netflix
«Медленные лошади» / Slow Horses, 2 сезона (Apple TV+) (18+)
Шпионская драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден) — это одновременно и новый проект, и сериал, у которого уже появилось продолжение. В апреле 2022-го была его премьера, а две недели назад стартовал уже второй сезон. По сюжету из-за своей ошибки Картрайт попадает в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Шоу основано на серии книг Мика Геррона — всего в ней 11 романов, но у проекта пока заявлены четыре сезона. Режиссером первого стал Джеймс Хоуз, работавший над сериалами «Доктор Кто» и «Сквозь снег», второго — Джереми Лавринг («Шерлок»).
Первый сезон вышел полностью, второй выходит со 2 декабря, Apple TV+
«Изобретая Анну» / Inventing Anna, премьера (Netflix) (18+)
Создатели «Бриджертонов» Шонда Раймс и Том Верика экранизировали реальную историю мошенницы Анны Сорокиной. В нулевые она с семьей эмигрировала в Германию из России, а в 2010-х переехала в США. Там под псевдонимом Анна Делви она выдавала себя за богатую наследницу, дружила со звездами и не платила по счетам в отелях и ресторанах. За незаконное присвоение услуг она и была в итоге осуждена в 2019 году. Протагонистку играет Джулия Гарнер из «Ассистентки» и «Озарка», встречавшаяся с реальной Анной в тюрьме, чтобы лучше вжиться в образ. Подробнее о сериале мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, Netflix
«Пэм и Томми» / Pam & Tommy, премьера (Hulu) (18+)
Спродюсированный Сетом Рогеном проект об отношениях актрисы и модели Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли явно рассчитан на тех, кто рос в 1990-е. Остальные вряд ли помнят — или хотят знать — громкий скандал, как электрик Рэнд Готье (как раз Сет Роген) украл из дома звездной пары кассету (да, тогда были кассеты) с их домашним порно. Памелу тут играет неузнаваемая из-за сложного грима звезда «Малыша на драйве» и «Золушки» Лили Джеймс, Томми — Себастиан Стэн из «Мстителей». Шоураннером сериала стал сценарист «Рестлера» Роберт Д. Сигел, а первые эпизоды снял режиссер «Круэллы» и «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи. Подробнее о сериале здесь.
Вышел полностью, Hulu
«Разделение» / Severance, премьера (Apple TV+) (18+)
Фантастический триллер Бена Стиллера о сложностях соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Компания Lumen Industries решает вопрос радикально: ее сотрудники после так называемой «процедуры разделения» в офисе не помнят о том, что происходит у них в семье, а дома забывают о рабочих делах. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться, что поступил верно. В касте проекта также Патриша Аркетт, Кристофер Уокен и Джон Туртурро.
Вышел полностью, Apple TV+
«Оби-Ван Кеноби» / Obi-Wan Kenobi, премьера (Disney+) (16+)
Режиссер «Мандалорца» Дебора Чоу сняла еще один спин-офф «Звездных войн» — о джедае Оби-Ване Кеноби, которого играет Юэн Макгрегор. Тот живет на Татуине и присматривает за юным Люком Скайуокером. В сериале также появляются актеры Хейден Кристенсен (Дарт Вейдер), Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе. Рецензию на сериал читайте здесь.
Вышел полностью, Disney+
«Монстр: История Джеффри Дамера» / Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, премьера (Netflix) (18+)
Любимец шоураннера Райана Мерфи Эван Питерс натренировался играть всякого рода девиантов в «Американской истории ужасов». Неудивительно, что именно ему досталась и роль Джеффри Дамера в новом сериале сценариста и продюсера. Дамер — один из самых известных маньяков-каннибалов в истории США. Его искали с 1980-х, а поймали лишь в 1991 году. Проект стал одним из самых популярных шоу Netflix за всю историю стриминга.
Вышел полностью, Netflix
«Медведь» / The Bear, премьера (Hulu) (18+)
Комедия режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, знакомым зрителям по другим сериалам: от Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») и Эбона Мосс-Бакрака («Девочки») до Эбби Эллиотт («Как я встретил вашу маму»). Это история про молодого шеф-повара, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. Сериал претендует на «Золотой глобус» в номинации лучший телесериал (комедия или мюзикл), как и играющий в нем главную роль Джереми Аллен Уайт. Проект уже продлен на второй сезон.
Вышел полностью, Hulu
«Старик» / The Old Man, премьера (FX) (18+)
Экранизация бестселлера Томаса Перри с Джеффом Бриджесом, доказывающим, что старикам тут место. Бывший агент ЦРУ Дэн Чейз однажды просто дезертировал, устав от службы. Спустя много лет его вдруг находят наемные убийцы. Помимо Бриджеса, номинированного за эту роль на «Золотой глобус», в экшене снялись Джон Литгоу, Эми Бреннеман и Алиа Шокат.
Вышел полностью, FX
«Аляска Дэйли» / Alaska Daily, премьера (ABC) (16+)
Автор «В центре внимания» Том Маккарти вновь рассказывает про журналистов, ведущих расследования. Правда, на этот раз в основе сценария выдуманная история, хотя авторы и отталкивались от реальных преступлений. Журналистка из Нью-Йорка Эйлин (Хилари Суэнк) переезжает на Аляску, чтобы начать новую жизнь. Ей начинают казаться подозрительными многочисленные исчезновения местных женщин.
Выходит с 6 октября, показ возобновится в феврале, ABC
«Газлит» / Gaslit, премьера (Starz) (18+)
Триллер с Джулией Робертс рассказывает историю Марты Митчелл. Жена генпрокурора США (Джона Митчелла тут играет Шон Пенн) первой заявила публично о связи президента-республиканца Никсона (Дэнни Куинн в сериале) с Уотергейтским скандалом — попыткой установить прослушивающие устройства в штабе кандидата от Демократической партии. Хотя ей это стоило и брака, и репутации (на какой-то момент), и чуть ли не жизни (ее в том числе хотели накачать транквилизаторами). Режиссер «Газлита» — Мэтт Росс, победитель каннского «Особого взгляда» за фильм «Капитан Фантастик».
Вышел полностью, Starz
«Предложение» / The Offer, премьера (Paramount+)
Сериал Декстера Флетчера («Рокетмен») рассказывает, как непросто проходили съемки первой части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Проблемы возникали как с кастингом и студией Paramount Pictures, так и мафией, которая внимательно следила за производством картины. Копполу тут играет Дэн Фоглер, главу кинокомпании — Мэттью Гуд. Название, как помнят поклонники фильма, отсылают к высказыванию Вито Корлеоне о предложении, от которого не сможешь отказаться.
Вышел полностью, Paramount+
«Сияющие» / Shining Girls, премьера (Apple TV+) (18+)
Спродюсированный Леонардо ДиКаприо детектив с Элизабет Мосс — экранизация бестселлера Лорен Бьюкс. Его главная героиня Кирби (как раз Мосс) выжила после нападения маньяка. Но ПТСР у нее проявляется так, что ей чудится, будто реальность вокруг и она сама постоянно трансформируются. В городе происходит новое убийство и Кирби объединяет усилия с местным журналистом Дэном (Вагнер Моура), чтобы вычислить преступника. Правда, она отчетливо помнит о нем лишь одну вещь — его голос.
Вышел полностью, Apple TV+
«Джордж и Тэмми» / George & Tammy, премьера (Showtime) (18+)
Драматический мини-сериал с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном в главных ролях посвящен практически неизвестным широкой публике в России кантри-музыкантам — Джорджу Джонсу и Тэмми Уайнетт. Между тем в США они — настоящие звезды. А их стремительный брак, продолжавшийся официально всего шесть лет, запомнился в том числе записанными вместе песнями, ставшими хитами. Шоураннером проекта значится Абе Сильвия (сценарист и режиссер «Дрянной девчонки» и «Сестры Джеки»), а снял его Джон Хиллкоут («Самый пьяный округ в мире», «Дорога»).
Выходит с 4 декабря, Showtime
«Выбывшая» / The Dropout, премьера (Hulu) (18+)
На волне успеха «Изобретая Анну» от Netflix Hulu выступил в этом году со своей адаптацией истории другой реальной мошенницы. Речь об Элизабет Холмс, ставшей самой молодой миллиардершей в истории США. Она якобы придумала, как выявлять болезни по нескольким каплям крови. В ее компанию Theranos потекли инвестиции, но «научное открытие» оказалось неправдой. Главную роль играет Аманда Сайфред, получившая за нее номинацию на «Золотой глобус».
Вышел полностью, Hulu
«Под знаменем небес» / Under the Banner of Heaven, премьера (Hulu) (18+)
Первая главная роль Эндрю Гарфилд в сериалах пришлась на эту драму, основанную на реальных событиях. Он играет мормона Джеба Пайра, который в США 1980-х расследует убийство двух женщин и начинает сомневаться в своей вере. Преступление совершили два брата — тоже мормоны — Рон и Дэн Лафферти (Сэм Уортингтон и Уайатт Рассел), а их жертвами стали жена и дочь их третьего брата. Постановщиком проекта стал Дэвид Маккензи («Последняя любовь на Земле»), а сценаристом — обладатель «Оскара» и автор «Харви Милка» Дастин Лэнс Блэк.
Вышел полностью, Hulu
«Не сработало» / WeCrashed, премьера (Apple TV+) (18+)
Как и сериала «Выбывшая» с Амандой Сайфред в роли Элизабет Холмс, «Не сработало» рассказывает историю одного неудачного старт-апа, при этом с голливудскими звездами первой величины в касте: Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй. Они играют семейную пару — основателей международной сети коворкингов WeWork. До выхода на IPO их компания резко рухнула — в основном, из-за максимально нелепого и эксцентричного ведения ими бизнеса. Шоураннер сериала — Ли Айзенберг, один из сценаристов «Офиса» и «Очень плохой училки». Каким получился сериал, читайте в нашей рецензии.
Вышел полностью, Apple TV
«Флейшман в беде» / Fleishman Is in Trouble, премьера (Hulu) (18+)
Драматический сериал с отличным актерским составом основан на книге Тэффи Бродессер-Акнер. Тоби (Джесси Айзенберг) в разводе с Рэйчел (Клэр Дэйнс), он ходит по свиданиям и наслаждается одиночеством. Но однажды бывшая жена исчезает, а ему приходится в одиночку заботиться о детях. В касте проекта также Лиззи Каплан, Кристиан Слэйтер, Адам Броди и Джош Рэднор (Тед Мосби из «Как я встретил вашу маму»). Среди режиссеров сериала — работавшие над «Наследниками» Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини, а также команда «Маленькой мисс Счастье»: Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис.
Выходит с 10 ноября, Hulu
«1923» / 1923, премьера (Paramount+) (18+)
Вселенная сериала «Йеллоустон» Тейлора Шеридана («Ветреная река») продолжает стремительно расширяться — и тем самым подтверждать тезис, что проект сделан по законам классического большого романа. «1923» — приквел драмы, в котором идет речь о старшем поколении семьи Дантон. Владельцы ранчо Джейкоб (Харрисон Форд) и Кара (Хелен Миррен) пытаются выжить, несмотря ни на что, во времена Великой депрессии.
Выйдет с 18 декабря, Paramount+
«Лунный рыцарь» / Moon Knight, премьера (Disney+) (16+)
Одна из главных новинок марта 2022-го — сериал киновселенной Marvel про героя с диссоциативным расстройством. Во-первых, протагониста, совмещающего в себе личности наемника-пехотинца, скромного владельца сувенирного магазина и египетского бога Луны тут играет Оскар Айзек («Дюна», «Сцены из супружеской жизни»). Во-вторых, злодеем-антагонистом стал Итан Хоук («Перед рассветом», «Гаттака»). В-третьих, проект оказался последним для французского актера Гаспара Ульеля — он погиб в январе этого года. В-четвертых, именно на стриминговом сервисе происходят основные эксперименты Marvel — как в отличном сериале «Ванда/Вижн». А еще герой Оскара Айзека теперь будет появляться и в полнометражных картинах киновселенной.
Вышел полностью, Disney+
«Клуб полуночников» / The Midnight Club, премьера (Netflix) (18+)
Майк Флэнеган («Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай») вновь пугает сверхъестественным. Юные пациенты хосписа рассказывают друг другу по ночам страшные истории. Так как тинейджеры употребляют из-за болезней сильнодействующие препараты, не ясно, что они придумали, а что нет. Хоррор основан на книге Кристофера Пайка, которого на этот роман вдохновила история его поклонницы. Живущая в хосписе девочка рассказала, что вместе с другими тяжело больными детьми обсуждает в палатах его творчество. Чаще всего ближе к полуночи — так страшнее.
Вышел полностью, Netflix
«Шантарам» / Shantaram, премьера (Apple TV+) (18+)
Экранизация одноименного бестселлера Грегори Дэвида Робертса с Чарли Ханнэмом в главной роли. Сбежав из тюрьмы в Австралии, наркопотребитель Лин скрывается в Индии. Здесь он снимается в Болливуде, подделывает деньги и занимается контрабандой. А еще — встречает любовь всей своей жизни Карлу (Антония Деспла). Сняли многофигурную историю три режиссера — Иэн Б. МакДональд («Бесстыжие»), Бхарат Наллури («Мисс Петтигрю») и Бронуэн Хьюз («Хороший доктор»).
Выходит с 14 октября, Apple TV+
«Пациент» / The Patient, премьера (Hulu) (18+)
Триллер со Стивом Кареллом и Доналом Глисоном. К психотерапевту Алану приходит новый пациент — маньяк Сэм, который хочет перестать убивать. Алан оказывается в моральной ловушке — ему нужно скорее помочь серийному убийце, иначе он косвенно станет соучастником следующих преступлений (или даже их жертвой). Параллельно психотерапевта мучают собственные призраки прошлого — вроде вины перед погибшей женой и сыном, с которым так и не смог выстроить здоровые отношения, несмотря на, казалось бы, более чем профильное образование.
Вышел полностью, Hulu
«Черная птица» / Black Bird, премьера (Apple TV+) (18+)
Драматический триллер с Тэроном Эджертоном из «Рокетмена», основанный на реальной истории футболиста Джеймса Кина. Тот попал за решетку из-за наркотиков, но правоохранители предложили ему сделку взамен на свободу: подружиться с заключенным Ларри Холлом (Пол Уолтер Хаузер из «Дела Ричарда Джуэлла»), которого подозревают в убийстве 14 женщин, и добиться его признания в содеянном. Сценарий на основе мемуаров самого Кина написал автор «Прослушки», «Острова проклятых» и «Таинственной реки» Деннис Лихейн. В проекте сыграл одну из своих последних ролей — отца Джеймса Кина — актер Рэй Лиотта, которого не стало этой весной.
Вышел полностью, Apple TV+
«Ирма Веп» / Irma Vep, премьера (HBO) (18+)
Обладатель приза за лучшую режиссуру Каннского фестиваля (за «Персонального покупателя») Оливье Ассайас переосмысляет в формате сериала свой же одноименный сатирический фильм 1996 года. В оригинале сниматься в ремейке немой ленты о вампирах приезжала гонконгская актриса Мэгги. Теперь это голливудская дива Мира (Алисия Викандер), но реальность и кино она путает не меньше предшественницы. В эпизодической роли появляется и муза Ассайаса Кристен Стюарт — для нее это дебют в сериалах.
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Мисс Марвел» / Ms. Marvel, премьера (Disney+) (14+)
Сериал Disney+ представляет киновселенной Marvel новую супергероиню — это 16-летняя школьница-отличница с пакистанскими корнями Камала Хан (Иман Веллани). Она пишет фанфики, зависает с друзьями и старается не расстраивать родителей-мусульман. Однажды девушка попадает под воздействие туманов Терригена и получает суперспособности: изменять размеры своего тела и растягивать конечности. Шоураннером проекта стала стендап-комик Биша К. Али, сняли его Мира Менон («Каратель»), Шармин Обаид («Девушка в реке: Цена прощения»), Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Плохие парни навсегда»). Про сериал мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, Disney+
«Лестница» / The Staircase, премьера (HBO Max) (18+)
Детективная драма со звездным кастом основана на реальных событиях — в начале нулевых писателя Майкла Питерсона подозревали в убийстве жены, которая упала с лестницы. По его версии, она оступилась из-за действия алкоголя и валиума. В сериале сыграли Колин Ферт, Тони Коллетт, Дэйн ДеХаан, Патрик Шварценеггер и Софи Тернер. Режиссером проекта стал среди прочих Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь»).
Вышел полностью, HBO Max, «Амедиатека»
ВОЗВРАЩЕНИЯ
«Королевство: Исход» / Riget Exodus, 3 сезон (DR) (18+)
Премьера третьего (и финального) сезона абсурдистского сериала Ларса фон Триера была на Венецианском фестивале в этом году. Первые два он снимал с 1994 по 1997-й, тогда же планировался еще один, но съемкам помешала смерть нескольких ключевых актеров — Эрнста-Хуго Ярегорда, Кирстен Рольффес и Мортена Ротне Лефферса. И вот, спустя почти 25 лет, Триер вернулся к проекту. Умерших артистов он заменил максимально похожими, роль Стеллана Скарсгарда теперь играет его сын Александр, дьявола — Уиллем Дефо. Действие вновь происходит в таинственном госпитале накануне Рождества. И да — это опять сверхъестественно забавно и смешно! Возможно, проект станет последней работой режиссера — недавно он узнал, что у него неизлечимая болезнь Паркинсона.
Выйдет с 17 декабря, «Кинопоиск», Okko
«Белый лотос» / White Lotus, 2 сезон (HBO) (18+)
Продолжение эксцентричной сатирической драмеди про белый и привилегированный курорт, гости и персонал которого более чем странные. Во втором сезоне действие переместилось на Сицилию. К своим ролям вернулись Дженнифер Кулидж и Джон Грис, также в актерском составе Обри Плаза, Ф. Мюррей Абрахам, Тео Джеймс, Хейли Лу Ричардсон и Том Холландер. Сценарий вновь написал Майк Уайт — автор сериала «Просветленная» с Лорой Дерн и фильма «Статус Брэда» с Беном Стиллером. Он же поставил все эпизоды. Подробной про новый сезон мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Барри» / Barry, 3 сезон (HBO) (18+)
Черная комедия о киллере, решившем стать актером. Но это не история про перевоспитание — главный герой Барри Беркман успевает и играть в театре, и убивать людей. Полюбившийся американским критикам проект (номинации на «Эмми» и «Золотой глобус» тому доказательство) помог перезапустить карьеру и режиссеру Алеку Бергу («Евротур»), и играющему заглавную роль Билл Хейдеру — комику из команды ).
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Атланта» / Atlanta, 4 сезон (FX) (18+)
Между вторым и третьем сезоном комедия про кузенов, покоряющих рэп-сцену Атланты, взяла внушительную паузу в четыре года. Но с четвертым не стала томить зрителей — он выходит спустя всего полгода после релиза третьего. Это история про Эрна (Дональд Гловер, в том числе он и шоураннер сериала вместе с Хиро Мураем), работающего менеджером своего двоюродного брата Альфреда (Брайан Тайри Генри). Тот пытается писать рэп под именем Paper boi и даже добивается какого-то успеха вроде гастролей в Европе. В новом сезоне они вернутся в родную Атланту.
Вышел полностью, FX
«Бортпроводница» / The Flight Attendant, 2 сезон (HBO Max) (18+)
В этом году вышло продолжение проекта, в котором Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» играет бортпроводницу Кэсси. В первом сезоне героиня не могла вспомнить, действительно ли она убила симпатичного случайного любовника в дорогом отеле Бангкока или ей это пытаются внушить. Во втором — Кэсси больше не пьет и пытается совмещать летную карьеру с должностью агента ЦРУ.
Вышел полностью, HBO Max, «Амедиатека»
«Начальная школа „Эбботт“» / Abbott Elementary, 2 сезон (16+)
В 2022-м вышло и продолжение полюбившегося критикам проекта режиссеров «Офиса» Рэндолла Айнхорна и Мэттью Сона. Место действия сериала — государственная школа в Филадельфии, которой вечно не хватает финансирования. Учителей тут играют Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»). Последняя, кстати, получила за эту работу «Эмми» (за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале).
Выходит с 21 сентября, ABC
«Йеллоустоун» / Yellowstone, 5 сезон (Paramount+) (18+)
Продолжение написанного Тейлором Шериданом («Ветреная река») современного вестерна с Кевином Костнером в роли главы семьи Даттон, которая пытается спасти свое ранчо от застройки. Новый сезон состоит из двух частей. Первые семь серий показывают с ноября (осталось еще два эпизода). Дальше проект возьмет паузу — дату релиза оставшихся семи пока не называют. Зато в перерыве можно смотреть приквел «1923», о котором мы уже рассказали в этом тексте.
Выходит с 13 ноября, Paramount+
«Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 5 сезон (Hulu) (18+)
Главная интрига нового сезона феминистской антиутопии, основанной на одноименном романе Маргарет Этвуд, строилась вокруг того, станет ли он последним. Платформа Hulu не исключала такой возможности. Но оказалось, что время прощания с бывшей служанкой Джун (Элизабет Мосс), узнавшей каково это быть живым инкубатором в патриархальном обществе, еще не пришло. Финальным будет следующий сезон.
Вышел полностью, Hulu, more.tv
«Корона» / The Crown, 5 сезон (Netflix) (18+)
Новый сезон сериала о горестях и радостях британской королевской семьи — первый, вышедший после смерти и принца Филиппа, и Елизаветы II. Речь в нем идет о 1990-х. В проекте произошла полная смена актерского состава. Теперь Елизавету II вместо Оливии Колман играет Имельда Стонтон, ее сестру Маргарет — Лесли Мэнвилл, а мужа принца Филиппа — Джонатан Прайс. Принцессой Дианой стала Элизабет Дебики из «Довода», а принцем Чарльзом — Доминик Уэст.
Вышел полностью, Netflix
«Индустрия» / Industry, 2 сезон (HBO) (18+)
Продолжение проекта про путь на карьерную вершину молодых амбициозных финансистов-стажеров, шоураннером которого стала главная звезда и создательница «Девочек» Лина Данэм. В новом сезоне «волчата из Сити» (не с Уолл-стрит, так как действие происходит в Лондоне) вновь вступают в болезненные созависимые отношения, борются с перфекционизмом и дисморфобией, берут на себя ответственность, предают и разочаровывают друг друга. А еще — пытаются зарабатывать на биржах. К актерскому составу присоединился в новом сезоне Джей Дюпласс из «Комнаты 104».
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 4 сезон (FX) (18+)
Комедийный мкоьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити оборвался на драматичном моменте — смерти и возрождении одного из вампиров. А еще — фамильяра Гильермо заставили путешествовать без хозяина Нандора. В новом сезоне как раз Нандор (Кайван Новак) продолжаетт искать спутницу жизни, а Надя (Натасия Деметриу) готовит открытие ночного клуба для вампиров. Как мы помним по фильму, периодически у вурдалаков бывали проблемы с прохождением фейс-контроля в обычных клубах.
Вышел полностью, FX
«Пацаны» / The Boys, 3 сезон (Amazon) (18+)
Продолжение сатирической истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец)», спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих, а подвиги совершают только ради рекламных контрактов. Интрига третьего сезона строится вокруг сыворотки, которая временно наделяет людей суперспособностями. Она попадает в руки Билли Бутчера (как раз Урбан). Про новый сезон мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, Amazon
«Мир Дикого Запада» / Westworld, 4 сезон (HBO) (18+)
В прошлом сезоне сай-фай-головоломки Джонатана Нолана (брат Кристофера Нолана) и Лизы Джой действие наконец-то переместилось за границы парка развлечений. В новом (ставшем финальным) вернулись уже знакомые Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Аарон Пол и Эван Рейчел Вуд. К касту также присоединилась обладательница «Оскара» за «Вестсайдскую историю» Ариана ДеБос. Нашу рецензию на проект читайте здесь.
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Убийство в одном здании» / Only Murders in the Building, 2 сезон (Hulu) (18+)
Детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта вернулась со вторым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз мертв окажется глава жилищного комитета, а детективы — главными подозреваемыми.
Вышел полностью, Hulu
«Хитрости» / Hacks, 2 сезон (HBO) (18+)
Обласканная американской критикой драмеди про стареющую артистку стендапа Дебору Вэнс с блистательной Джин Смарт в главной роли. Напомним, в первом сезоне агенты уговорили ее нанять Аву — авторку-феминистку из поколения зумеров (Ханна Эйнбиндер). Во втором — они отправляются в совместный тур. К касту также присоединилась Лори Меткаф из «Леди Берд».
Вышел полностью, HBO Max
«Разговоры с друзьями» / Conversations with Friends, премьера (Hulu) (18+)
После невероятного успеха сериала по роману «Нормальные люди» режиссер Ленни Абрахамсон и сценаристка Элис Бирч взялись за экранизацию еще одного текста Салли Руни — ее литературного дебюта «Разговоры с друзьями». Это также история взросления миллениалов и их запутанных отношений с другими и самими собой. Подруги-студентки Фрэнсис (дебютантка Элисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн) знакомятся с молодой супружеской парой (Джемайма Керк и Джо Элвин). Основной сюжет вновь разворачивается в Ирландии — в Дублине.
Вышел полностью, Hulu, «Кинопоиск»
«Очень странные дела» / Stranger Things, первая половина 4 сезона (Netflix)
Выросшие (и буквально!) на наших глазах герои «Очень странных дел» теперь старшеклассники. В четвертом сезоне, который был разбит на две части, тинейджеров ждало множество приключений: от сражения с монстром Векной до выяснения причин одержимости Виктора Крила (Роберт Инглунд), который убил свою семью. Шоураннеры проекта братья Даффер рассказали, что следующий — пятый — сезон станет финальным.
Вышел полностью, Netflix
«Лучше звоните Солу» / Better Call Saul, 6 сезон (AMC) (18+)
Финал спин-оффа культового «Во все тяжкие» про адвоката Сола Гудмана (Боб Оденкерк). В шоу появляются герои из оригинала, как и в пятом сезоне, а еще — часть сюжетных поворотов позволяет переосмыслить всю историю. В частности, как именно Сол из честного юриста стал решалой.
Вышел полностью, AMC
«Озарк» / Ozark, 2 часть 4 сезона (Netflix) (18+)
Финал криминальной драмы про отмывающее деньги наркокартеля семейство Берд вышел в двух частях. Первую показали в январе. А весной окончательно расставили все точки в истории и арках персонажей — например, будут ли в итоге вместе Марти (Джейсон Бейтман) и Венди (Лора Линни).
Вышел полностью, Netflix
«Убивая Еву» / Killing Eva, 4 сезон (Endeavor) (18+)
Остроумный триллер о слежке сотрудницы МI5 Евы Поластри (Сандра О) за наемной убийцей Вилланель (Джоди Комер), а также об их одержимости друг другом примерно со второго сезона начал заниматься самоповторами. Поэтому ли или просто из-за того, что у всего есть конец, четвертый сезон сериала стал финальным. Главной сценаристкой последних эпизодов стала Лаура Нил, работавшая над «Сексуальным просвещением». Кстати, в шоу — в самый неожиданный момент для этого момент — вы вдруг услышите песню «Мальчик на девятке».
Вышел полностью, AMC, BBC, «Амедиатека»
«Любовь, смерть и роботы» / Love, Death & Robots, 3 сезон (Netflix) (18+)
Спродюсированная Тимом Миллером (режиссер «Дэдпула») и Дэвидом Финчером анимационная антология вернулась уже с третьим сезоном. После восторженно принятой зрителями первой части продолжение критики, в основном, ругали. Но к третьей части создатели «Любви, смерти и роботов», в основном, учли часть старых ошибок. По крайней мере, несколько эпизодов получились по-настоящему выдающимися (об этом мы тоже написали подробнее!).
Вышел полностью, Netflix
«Эйфория» / Euphoria, 2 сезон (HBO) (18+)
Главная подростковая драма 2019 года, заставившая нас всех краситься блестками и полюбить Зендею, вернулась со вторым сезоном. В нем Джулс уходит на второй план, объективируемая партнерами секс-символ Кэсси солирует, Ру по-прежнему не может завязать с наркотиками, и все смотрят на себя со стороны благодаря школьному мюзиклу. Подробнее о проекте мы писали здесь.
Вышел полностью, HBO, «Амедиатека»
«Удивительная миссис Мейзел» / Marvelous Mrs. Maisel, 4 сезон (Amazon) (18+)
Одно из самых ожидаемых продолжений года — собравший огромное количество наград и армию фанатов во всем мире сериал о начинающей стендап-артистке — вернулся в феврале с новым сезоном. В нем миссис Мейзел (Рейчел Броснахан) и ее менеджер Сюзи (Алекс Борштейн) пробуют добиться самостоятельных концертов, а не выступать на разогреве у других. Подробнее о сериале мы писали здесь.
Вышел полностью, Amazon
«Бриджертоны» / Bridgerton, 2 сезон (Netflix) (18+)
Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В первом сезоне речь шла о матримониальных и прочих переживаниях Дафны Бриджертон, во втором — главным героем стал ее старший брат Энтони, который тоже решит жениться. При этом по расчету, чтобы чувства не омрачали брак. Из несомненных бонусов — в проекте появился корги! О сериале мы рассказывали здесь.
Вышел полностью, Netflix
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