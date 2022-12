55 лучших иностранных сериалов 2022 года

«Властелин Колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, премьера (Amazon) (16+)

Главная битва минувшей осени было не противостояние в Доме Таргариенов, а схватка этого спин-оффа «Игры престолов» за зрительские рейтинги с другим сериалом про фантазийные миры: приквелом «Властелина колец». Действие в «Кольцах власти» происходит в Средиземье, но за тысячи лет до событий «Хоббита». Речь о Второй эпохе — ключевой для мифологии Толкина, при этом его законченной книги о ней нет (о Первой рассказывается в «Детях Хурина», о Третьей — в «Хоббите»). Главными событиями стало создание Кольца власти, гибель острова Нуменор и союз эльфов и людей против Саурона. Про проект мы рассказывали здесь.

Вышел полностью, Amazon Prime Video