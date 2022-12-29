Лучшие рестораны, кафе и бары Петербурга 2022 года

В новом пабе и мясном ресторане (вневременном!) от Dreamteam напротив Цирка Чинизелли на Фонтанке видно наверняка: проседания по количеству мужчин в Петербурге нет! То ли это все магия команды, то ли нам действительно не хватало места с поистине британским стилем, то есть с отличным пивом и стейками на живом огне.

наб. реки Фонтанки, 5/2