Лучшие рестораны, кафе и бары Петербурга 2022 года

Вспоминаем богатый на гастрономические открытия 2022-й год и публикуем листинг лучших (по мнению редакции). Английский паб, итальянская классика, греческая таверна и народные рюмочные — вот готовый маршрут на длинные праздники для горожан и гостей Петербурга.
Команда кафе Aster вместе с самым плодотворным шефом Петербурга Ромой Киселевым закольцевали историю. Теперь на втором этаже обновленного Дома книги работает René с выгодным видом на Казанский собор, русско-французским меню (берите гратен с грюйером, любые вареники), метлахской плиткой и венецианской штукатуркой, оставшимися от предыдущей реставрации.
Невский пр., 28
Blackchops
В новом пабе и мясном ресторане (вневременном!) от Dreamteam напротив Цирка Чинизелли на Фонтанке видно наверняка: проседания по количеству мужчин в Петербурге нет! То ли это все магия команды, то ли нам действительно не хватало места с поистине британским стилем, то есть с отличным пивом и стейками на живом огне.
наб. реки Фонтанки, 5/2
Solids Billard & Bar
Трендсеттеры Анри Бер, Стивен Шарма (оба — Nothing Fancy), лайфстайл-блогер Мариия Червоткина и художник-иллюстратор Алексей Глухов провозгласили бильярд игрой сезона, соединив его с комфорт-фуд Ромы Киселева в клубно-гастрономическом проекте Solids. Интерьер и цвета западают в сердце так, что хочется непременно возвращаться.
Гатчинская ул., 16
Fresa's
Безапелляционная классика, белые скатерти, итальянское гламурное ретро, пастичерия, оборудованная по последнему слову техники, и супербонус, напоминающий о наследии — плита-мечта Molteni, оставшаяся от легенды Алена Дюкасса и его ресторана MiX.
Вознесенский пр., 6
Ближний Восток в 2022-м, кажется, оказался на столах абсолютного большинства ресторанов. Поддержал ажиотаж и патриарх Арам Мнацаканов, открыв ливанский Mina с итальянским характером. Теперь следуем на Крестовский остров за неклассическими лепешками манакиш (здесь фантазия на тему пиццы), несколькими видами хумуса, лабне и гениальной мухаммарой — намазкой из перцев.
Спортивная ул., 2
Гастропродюссер Алена Мельникова и шеф-повар Олег Перфилов сыграли на все, поставив на креветку и не прогадали — оказалось, их любят все. В их светлое профранцузское бистро в культурный квартал «Брусницын» приезжают со всего города, чтобы отведать ботан, магаданскую, аргентинскую, северную сладкую, мелкую крымскую, приготовленные выпускником Le Cordon Bleu.
Кожевенная линия, 30
Вот кто действительно шумел весь этот год! Возрождение петербургского кабаре начала XX века произошло под руководством продюсера Артема Балаева («О, да! Еда!») и куратора Анастасии Диановой. По выходным всегда атомная программа: от квартирников с Антохой МС до пьес лауреата «Золотой маски» Бориса Павловича.
Маяковского ул., 52
Кажется, в Петербурге не осталось человека, кто не побывал или хотя бы не слышал о шашлычной новой волны от команды рюмочной «Ипполит». Вечером пятницы или субботы наверняка придется постоять в очереди, но как только усядетесь за стойку вас накроет непреодолимое желание: несите все!
Садовая ул., 7-9-11
Muze Garden
В конструктивистском Доме творчества композиторов в Репине, где некогда неплохо проводили время Шостакович, Тищенко, Шнитке, Соловьев-Седой и Десятников, открылся эстетский ресторан Muze Garden, где любой предмет приковывает взгляд, а еда ничуть не уступает — морозную тыкву укладывают на подушку из козьего сыра, а паштет из куриных сердец подают с мятной сливой.
Приморское ш., 471
Победитель номинации «Лучший новый ресторан» нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» (вместе с Frantsuza Bistro, но второй открылся в декабре прошлого года, поэтому в подборку не попал). Это нарядный бистро-бар с кухней итальянского шефа Франческо Барбато из именного Francesco. Здесь готовит зупетту с морепродуктами, куриные скалоппине и тартар из сибаса.
Казанская ул., 3А
«Ночлежка» оказалась на передовой транзитного трудоустройства и открыла первый в России ресторан, где работают и стажируются бывшие бездомные. «Вход с улицы» в «Бертгольд-центре» открывали совместными усилиями дрим-тим шеф-поваров: от Александра Берковского («Общество чистых тарелок», Mishka Bar) и Александра Пименова (Animals) до главы Duo Band Дмитрия Блинова.
Гражданская ул., 13-15
Благодаря рюмочной пивоваров AF Brew и их амбассадора Александра Тимашкова мир узнал, какими удивительными и убедительными могут быть дистилляты и настойки (сиреневый баблгам с блестками!). Здесь встречаются все: вот бабуля стопку беленькой закусывает балтийской килькой, а тут — молодой шеф соседнего заведения тестирует разносолы.
ул. Некрасова, 58
В Золотом треугольнике и одном из самых красивых променадных маршрутов теперь живет пиццерия Арама Мнацаканова и Мануэля Сурачи. Только «у Ману» (так переводится название заведения) можно попробовать такую пиццу — на хрустящем и воздушном тесте, из которого выпекается тончайший корж, похожий на сардинскую лепешку.
Большая Морская ул., 36
Теплое во всех смыслах итальянское бистро от пицца-мастеров Антона Исакова и Даниила Сычева с видом на Au Pont Rouge. Титульную детройтскую пиццу (панацея от похмелья и хтони) с высокими сырными бортами и очень пышным тестом готовят с американскими и итальянскими специалитетами, а домашние равиоли — ажурные и зеленого цвета.
Гороховая ул., 16/71
Особняк Мясникова — официально одно из самых светских мест уходящего года. Рестораторы Михаил Соколов и Тимур Дмитриев навели внутри лоск, установили хоспер, в котором готовят то осьминога, то курицу целиком, а снаружи даже зимой устраивают арт-вечеринки и базары с мексиканскими пирожками.
ул. Восстания, 45
В ресторанах группы Dreamteam мы всегда чувствуем себя монаршей особой, не меньше, настолько у них высокоуровневый сервис. В греческой таверне в довесок — невероятный вкус продуктов. Если томат, то мясистый и сочный, если фета, то оригинальная греческая.
наб. реки Мойки, 3
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