20 небанальных настольных игр для новогодних праздников

«Город открытий»

Настольная игра создана культурно-просветительским проектом «Открытый город» совместно с PushKeen при поддержке КГИОП. Это 30 пар карт, из которых необходимо составить связи изображений фасадов и интерьеров закрытых для массового посещения архитектурных памятников. К съемкам объектов привлекли фотографа, лауреата премии «The best of Russia» Валентина Блоха.

Игру можно получить за баллы, на лекциях «Открытого города». Проект устраивает игротеки — за расписанием следить тут.