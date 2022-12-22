20 небанальных настольных игр для новогодних праздников

Когда на улицах Петербурга снежный апокалипсис, спасет только одно — домашние посиделки. «Собака.ru» совместно с сотрудницей библиотеки Маяковского Марией Андреяновой составила подборку игр: от стратегии «7 Чудес» и карточной в стиле мемо «Города открытий» с фотографиями фасадов и интерьеров закрытых архитектурных памятников до «Внутри Лапенко» и «Мемограма».
«Город открытий»
Настольная игра создана культурно-просветительским проектом «Открытый город» совместно с PushKeen при поддержке КГИОП. Это 30 пар карт, из которых необходимо составить связи изображений фасадов и интерьеров закрытых для массового посещения архитектурных памятников. К съемкам объектов привлекли фотографа, лауреата премии «The best of Russia» Валентина Блоха.
Игру можно получить за баллы, на лекциях «Открытого города». Проект устраивает игротеки — за расписанием следить тут.
«Внутри Лапенко»
«Внутри Лапенко» — главный ностальгический проект в русскоязычном YouTube. Его персонажи задевают такие струны души, о которых мы даже не подозревали. Это простая игра, где участники примеряют роли Инженера, Ричарда Сапогова, Шершняги, Игоря Катамаранова и других.
«7 Чудес»
Карточная стратегия для 2-7 игроков от автора Антуана Баузе. Впервые представлена в Бельгии в 2010 году. Участники добывают ресурсы и возводят объекты, которые потом нарекут чудесами света. Каждый ход игроки выбирают карту из колоды, а остальную часть передают по часовой стрелке.
«Санкт-Петербург»
Образцово-показательная экономическая стратегия от немецких геймдизайнеров. Вышла в 2004 году, собрала множество премий в области настольных игр и была переведена на русский язык издательством Hobby World. Игрокам предстоит проявить все свои предпринимательские качества и грамотно управлять четырьмя видами ресурсов: мастерами, чиновниками (приносят деньги и победные очки), здания и реформы. Выигрывает тот, кто сумел просчитать ходы и не упустил из виду действия соперников. Оформление точно понравится всем адептам «Каркассона», ведь над ним работал тот же художник — Дорис Маттеус.
«Эйфория»
Стратегия-антиутопия от именитых в мире настольных игр Джейми Стегмайера и Алана Стоуна. Участники должны захватить власть, управляя рабочими — кубиками, где числа соответствуют их знаниям. Победа достается тому, кто выложит все 10 звезд влияния на игровое поле или выигранные карты. Игра стала лауреатом премии Mensa Select 2014 года. Она учреждена организацией Mensa, где состоят люди с высоким коэффициентом интеллекта, и регулярно вручается играм, ставшими наиболее полезными для мозга.
В магазинах ее не найти, но на Avito можно перекупить экземпляры.
«Большое путешествие на Каменный остров по воде и по суше»
Не просто игра в жанре ходилки, а серьезное краеведческое исследование и признание в любви городу от сотрудников Государственного музея истории Петербурга. Она переносит участников в дореволюционную историю Петроградской стороны. Для более удобного передвижения можно брать транспорт: лодку, извозчика или новомодный для того времени автомобиль. Попадая на особые поля, можно попробовать силы в викторине на знание истории и культуры и получить победные монеты. Вопросы по-настоящему интересные и не попсовые. Например, узнаете как чинили мостовые, кем работали горожане, историю утраченных зданий и многое другое.
Можно приобрести в Музее С. М. Кирова. Предварительно лучше позвонить на общий номер и уточнить наличие игры в конкретный день.
«Повелитель Токио»
Игра для шумных компаний, когда нет времени и желания разбираться в сложносочиненных правилах. В ней надо выбрать монстра (все одинаково привлекательны и похожи на пришельцев из «Людей в черном»!) и начать схватку за «Восточную столицу» (так с японского переводят название города Токио). Участники кидают кубики с разными значениями: они дают возможность нанести урон сопернику, восстановить собственные жизни или заработать победные очки. На первый взгляд игра по-детски проста, но из-за элемента случайности (кубиков!) на поле бушую нешуточные страсти.
«Мачи Коро»
Карточная стратегия для всех возрастов (в топе продаж!). Участники строят свой город и получают за него прибыль. Можно играть быстро и ожесточенно, разоряя соперников, или медитативно и конструктивно, открывая новые предприятия, разбивая яблоневые сады и возводя фабрики в городе. Побеждает тот, кто построит в своем, по-японски минималистичном, городе четыре достопримечательности: вокзал, парк развлечений, торговый центр, радиовышку. Одна партия может длиться два часа.
«Бумажные кварталы»
Игрокам нужно примерить роль градостроителя и наполнить зданиями жилой квартал. Можно поставить забор — он разделит улицу и принесет победные очки в конце, нанять агента для повышения престижа домов, создать сквер или бассейн. Количество участников ограничено, пожалуй, только размером комнаты, где играет компания.
«Картографы»
Если вы сходили с ума от заполнения контурных карт, масштабах и азимуту на уроках географии, тогда игра для вас. Участники — поданные правительницы в королевстве Налос. Она отправляет на северные границы, чтобы сделать зарисовки неизведанных земель. Раз в сезон (всего их четыре) королева, выпускает новый указ, где меняет критерии ценности земель (если их успешно изобразить, можно получить победные очки). Сложность в том, что там гоблины, гноллы и другие создания, которые не будут рады непрошеным гостям.
Street Art Memo «Литературный Петербург»
У знаменитой игры множество версий, одной из аутентичных стала та, что посвящена стрит-арту. Участникам традиционно нужно находить пару одинаковых изображений. В комплекте — работы 30 уличных художников, критерием отбора которых была отсылка к литературным произведениям.
Настольную игру можно приобрести в арт-лавке «Сетка» на Московском рынке.
«Лиссабон»
Лиссабонское землетрясение 1755 года изменило ход истории и расклад политических сил в Европе. Роковые шесть минут, за которыми последовало два цунами и пожары, как итог — от Лиссабона остались одни руины. Игра посвящена этому событию. Участник восстанавливает экономику и отстраивает заново город за 22 года.
«Фототур»
Красивая спокойная стратегия для всей семьи. Участники путешествуют по России на автомобиле, поезде и самолете, фотографируют достопримечательности и получают технику для более качественных снимков. Разработчики сделали два режима: базовый и стратегический (для продвинутых игроков). Игра создана российскими разработчиками и может сойти за интерактивный учебник по географии!
«Мемограм»
Настольная карточная игра о мемах. Внутри 180 карточек и 150 ситуаций. Участники создают смешные комбинации текстовых карточек и мемов, зарабатывают баллы и выигрывают раунды.
«Чин по чину»
Карточная игра об оптимизации государственного аппарата. Карточки проблем и постановлений, фигурки комитетов и правила игры, написанные канцелярским языком — несложная партия от получаса и более. Выпущена «Студенческим Научным обществом Петербурга» при поддержке «Planeta.ru».
«Обнуляй»
Игра, где участники соревнуются за власть, влияние и стабильность в вымышленной Пуссийской Республике. Вложить средства в добычу газа или приобрести пару-тройку газет — выбор игроков. Победит тот, кто найдет способ оградить конкурентов от правления страной и ее денег.
«Тортуга 2199»
Стратегия, где игрокам предстоит стать капитанами космического корабля, улучшать системы вооружения и нанимать в команду высококлассных спецов и стать самыми влиятельными пиратами. Участники собирают наиболее сильные и эффективные карты и используют их для перемещения по секторам, сражений с монстрами, сбора минералов, охоты за преступниками и захвата или защиты. Создана геймдизайнерами Михаилом Лойко и Денисом Пластинином.
«Мерв»
Восточные рынки, специи по цене корабля, дворцы и караваны верблюдов — то, что нужно в суровые морозы. Игрокам предстоит построить мечеть, познать мудрость из библиотечных свитков, торговать ценными товарами и защитить город от нашествия грозных монголов. Красочное оформление, множество механик и вариативность действий — игра ни на один раз, возможно, в будущем ей присвоят статус культовой. Есть возможность соло-игры.
«Нефариус»
Игра о безумных ученых, заключивших пари о том, кто быстрее станет самым известным в мире. Участникам нужно набрать двадцать очков за самые необычные изобретения. Каждый ход они выбирают одно из действий — шпионаж, разработка, исследование и труд. Победит самый сумасшедший. Наш редактор Константин Крылов рекомендует брать старое издание, а не новое.
В магазинах ее не найти, но можно перекупить на Avito.
«Плоский мир: Анк-Морпорк»
Действие происходит в городе Анк-Морпорк, мир которого создал английский писатель Терри Праттчет. Лорд Витинари исчез, и за место разворачивается борьба между другими желающими. Цели игроков и зависят от личности, которая им выпала: например, будучи одним из трех лордов, участнику нужно взять под контроль районы.
В магазинах ее не найти, но можно перекупить на Avito.
На новогодних каникулах игротеки проводят на трех площадках Маяковки. 3 января с 15:00 до 18:00 в библиотеке Охта LIB играем в «Билет на поезд», «Повелителя Токио» и «Повелителя Нью-Йорка». 4 января с 14:00 до 18:00 в библиотеке «Охта-8» — «Каркассон», «Цитадели» и «Спящие королевы». 6 января в Маяковке в «Севкабель Порту» с 17:00 до 20:00 — «Кольт-экспресс» и «Колонизаторов». Необходима предварительная регистрация.
Комментарии (0)