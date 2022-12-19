10 лучших новогодних ярмарок, где можно купить подарки

Виниловые пластинки, фарфоровая банка черной икры, грузинские специи, предметы интерьера из переработанного стекла и социально значимые сувениры — «Собака.ru» составила гид по праздничным маркетам Петербурга, где можно приобрести классные презенты на любой вкус (и кошелек!).
Новогодний базар на Новой Голландии
На праздничной ярмарке вокруг восьмиметровой елки во дворе «Бутылки» можно найти: фалафель «Бекицер», богемное стекло из «Винтажной лавки», английские кексы «Рюмочной в Бутылке», шерстяные манишки и шапки «Уста к Устам», веники и халаты Фонарных бань, выпечку «Чешского Трдельника», глинтвейн Cococo Bistro, издания о современной культуре и искусстве, архитектуре и дизайне Garage, сухоцветы Kora Flowers, креветки Zita & Gita.
До 30 декабря на главной аллее в Павильоне: косметику «Время перемен», комиксы «Маяк», книги «Подписных изданий», стаканы и предметы интерьера «Полбутылки», детские вещи «Птенцы», винил Imagine club, товары для дома Space of mori, шапки и чепцы Love to knite, украшения викторианской эпохи и винтажные елочные игрушки Twin Pins. Глаза разбегаются!
Где: набережная Адмиралтейского канала, 2.
Когда: с 23 декабря по 8 января с 12:00 до 21:00 во дворе «Бутылки», с 23 по 30 декабря с 12:00 до 21:00 на главной аллее в Павильоне.
Новогодний базар в ДЛТ
Праздничный декор для дома, искусственные елки, коллекционные елочные игрушки зарубежных и российских мастеров, шары с авторской росписью, деревянные щелкунчики, разноцветные гирлянды — все это традиционно представлено на шестом этаже универмага. На базаре можно найти все: и фарфоровую банку черной икры, и классические новогодние украшения. Если нет праздничного настроения — идем за вдохновением в ДЛТ.
Где: Большая Конюшенная, 21-23.
Когда: с 22 ноября до 9 января.
Ярмарка в Никольских рядах
На рождественском маркете представлены локальные проекты: детские книги от издательства «Гудвин», соевые свечи и праздничный декор Aroma Aesthetics, палантины и платки Pashmina Kashmira, зимние шапки «Шляпа СПб». Есть идем к резидентам: римская пицца Crispy Pizza, чешские трдельники, хот-доги OH, MY DOG!, бургеры BBQ Smoke Point, пончики Roni's Donuts, острый фахитос «Свободный от забот», гонконгские вафли «Маленькой Азии», хачапури и специи «Грузинская лавка», греческий гирос Hood Street Food, пянсе, кофе Camper coffee, леденцы ручной работы «Семейная леденцовая фабрика», баббл-чай Tea go, солянка Hard Rock Cafe.
О развлечениях на территории рынка XVIII века мы писали тут.
Когда: весь декабрь и с 9 по 15 января с 11.00 до 22.00.
Новогодняя ярмарка в «Севкабель Порту»
Уже традиционный новогодний pop-up у моря — уютный праздничный городок с ярмарочными домиками, станцией Деда Мороза, фотозонами, фудкортом, диджеями, живыми концертами и большой елкой. Идем сюда за дизайнерскими аксессуарами и одеждой, винтажем, керамикой, книгами, свечами ручной работы и новогодним декором. Отмечаем покупки на катальной горки с видом на Финский.
Где: Кожевенная, 40.
Когда: 28 декабря – 8 января, 12:00-22:00.
Городская Рождественская ярмарка
Сладости, вязанные вещи, специи, елочные игрушки, сувениры, мясные деликатесы традиционно представлены на главной ярмарке города. После удачной покупки идем осваивать зимние забавы: на Конюшенной площади, как и в прошлом году, ждет большой каток, а у Певческого моста — катальная горка с видом на Дворцовую площадь. Традиционно будут работать фудтраки и тематические фотозоны (в этом году — «Волшебный замок», «Большая рождественская ель», «Сцена» и «Часы»).
Где: на Малой Садовой, Манежной площади, Кленовой аллее, Конюшенной площади и Певческом мосту.
Когда: с 17 декабря по 9 января с 12:00 до 21:00, 1 января — с 14:00 до 21:00.
Интеллигентная барахолка
300 локальных брендов объединят под одной крышей у Финского залива: одежду, украшения, очки, домашний декор, свечи, натуральную косметику, книги, постеры, винтаж, новогодние сладости. Приносите свои ненужные вещи в хорошем состоянии— устроят «Сорокин своп». Обещают научить детей и взрослых, как делать витражные украшения, рождественские венки и композиции, ковровую вышивку, роспись елочных игрушек и картины с поталью. Будет диско-шар, живая елка, глиттер-станция, диджей, хор и лайф с саксофоном, синтезатором и драм-машиной (ого!) и фудкорт.
Где: Кожевенная, 40.
Когда: 23-25 декабря с 12:00 до 21:00.
Новогодняя ярмарка в парке «Остров фортов»
Елочные шары, новогодний декор, сувениры от российских дизайнеров, вязанные шапки и шарфы, тематические шерстяные свитера — все это покупаем в Кронштадте на традиционной новогодней ярмарке. Гастрономическая часть представлена локальными резидентами: едим плов, бульоны и выпечку, запиваем рождественским пуншем и глинтвейном, какао и кофе, а с собой берем леденцы, карамель и шоколад. Из развлечений — катальная горка и фотозоны.
Где: Цитадельское ш., 14Ж.
Когда: до 10 января включительно с 11:00 до 21:30.
Маркет на Василеостровском рынке
На втором этаже гастрономического пространства работает pop-up ярмарка. Идем покупать носки из шерсти и хлопка, варежки «Уста к Устам», швейцарский раклет Alphorn, деревянные украшения Just crafr, российские вещи ручной работы, предметы интерьера Element_space, новогодние игрушки, свечи и аксессуары «Мохозин», твердые и масляные духи Aroma Aesthetics, косметику на основе природных ингредиентов «Море миру».
Где: Большой проспект Васильевского острова, 16/14Б.
Когда: с 9 декабря по 8 января в часы работы рынка.
Благотворительная Летающая ярмарка
Варежки, керамику и новогодние украшения можно приобрести в пространстве «Легко-Легко». Покупая подарки на маркете, помогаете подопечным фонда AdVita. Из развлечений — мастер-классы по работе с гончарным кругом, декупажу, жонглированию и лепке петербургских домов в миниатюре (необходима предварительная запись).
Где: Большая Пушкарская, 10Б.
Когда: 24 и 25 декабря с 12:00 до 21:00.
Новогодняя ярмарка в «Этажах»
Соевые свечи, елочные игрушки, предметы интерьера, чайные бомбочки, сладости, базовые футболки и лонгсливы, украшения из натуральных камней, изделия из ювелирной смолы и многое другое можно найти на ярмарке. В дни мероприятия будут работать не только прилавки с сувенирами, но и креативная фотозона.
Где: Лиговский проспект, 74, лофт-проект «Этажи», пространство «Синий пол» (2 этаж).
Когда: 24 и 25 декабря с 12:00 до 19:00.
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