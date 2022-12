10 лучших новогодних ярмарок, где можно купить подарки

Ярмарка в Никольских рядах

На рождественском маркете представлены локальные проекты: детские книги от издательства «Гудвин», соевые свечи и праздничный декор Aroma Aesthetics, палантины и платки Pashmina Kashmira, зимние шапки «Шляпа СПб». Есть идем к резидентам: римская пицца Crispy Pizza, чешские трдельники, хот-доги OH, MY DOG!, бургеры BBQ Smoke Point, пончики Roni's Donuts, острый фахитос «Свободный от забот», гонконгские вафли «Маленькой Азии», хачапури и специи «Грузинская лавка», греческий гирос Hood Street Food, пянсе, кофе Camper coffee, леденцы ручной работы «Семейная леденцовая фабрика», баббл-чай Tea go, солянка Hard Rock Cafe.

О развлечениях на территории рынка XVIII века мы писали тут.

Когда: весь декабрь и с 9 по 15 января с 11.00 до 22.00.