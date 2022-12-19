10 лучших новогодних ярмарок, где можно купить подарки

Новогодний базар на Новой Голландии

На праздничной ярмарке вокруг восьмиметровой елки во дворе «Бутылки» можно найти: фалафель «Бекицер», богемное стекло из «Винтажной лавки», английские кексы «Рюмочной в Бутылке», шерстяные манишки и шапки «Уста к Устам», веники и халаты Фонарных бань, выпечку «Чешского Трдельника», глинтвейн Cococo Bistro, издания о современной культуре и искусстве, архитектуре и дизайне Garage, сухоцветы Kora Flowers, креветки Zita & Gita.

До 30 декабря на главной аллее в Павильоне: косметику «Время перемен», комиксы «Маяк», книги «Подписных изданий», стаканы и предметы интерьера «Полбутылки», детские вещи «Птенцы», винил Imagine club, товары для дома Space of mori, шапки и чепцы Love to knite, украшения викторианской эпохи и винтажные елочные игрушки Twin Pins. Глаза разбегаются!

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2.

Когда: с 23 декабря по 8 января с 12:00 до 21:00 во дворе «Бутылки», с 23 по 30 декабря с 12:00 до 21:00 на главной аллее в Павильоне.