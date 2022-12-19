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10 лучших новогодних ярмарок, где можно купить подарки

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Виниловые пластинки, фарфоровая банка черной икры, грузинские специи, предметы интерьера из переработанного стекла и социально значимые сувениры — «Собака.ru» составила гид по праздничным маркетам Петербурга, где можно приобрести классные презенты на любой вкус (и кошелек!). 

Предоставлено пресс-службой проекта «Новая Голландия»
Предоставлено пресс-службой проекта «Новая Голландия»

Новогодний базар на Новой Голландии

На праздничной ярмарке вокруг восьмиметровой елки во дворе «Бутылки» можно найти: фалафель «Бекицер», богемное стекло из «Винтажной лавки», английские кексы «Рюмочной в Бутылке», шерстяные манишки и шапки «Уста к Устам», веники и халаты Фонарных бань, выпечку «Чешского Трдельника», глинтвейн Cococo Bistro, издания о современной культуре и искусстве, архитектуре и дизайне Garage, сухоцветы Kora Flowers, креветки Zita & Gita.

До 30 декабря на главной аллее в Павильоне: косметику «Время перемен», комиксы «Маяк», книги «Подписных изданий», стаканы и предметы интерьера «Полбутылки», детские вещи «Птенцы», винил Imagine club, товары для дома Space of mori, шапки и чепцы Love to knite, украшения викторианской эпохи и винтажные елочные игрушки Twin Pins. Глаза разбегаются!

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2. 

Когда: с 23 декабря по 8 января с 12:00 до 21:00 во дворе «Бутылки», с 23 по 30 декабря с 12:00 до 21:00 на главной аллее в Павильоне. 

Предоставлено пресс-службой ДЛТ

Новогодний базар в ДЛТ

Праздничный декор для дома, искусственные елки, коллекционные елочные игрушки зарубежных и российских мастеров, шары с авторской росписью, деревянные щелкунчики, разноцветные гирлянды — все это традиционно представлено на шестом этаже универмага. На базаре можно найти все: и фарфоровую банку черной икры, и классические новогодние украшения. Если нет праздничного настроения — идем за вдохновением в ДЛТ. 

Где: Большая Конюшенная, 21-23.

Когда: с 22 ноября до 9 января.

Предоставлено пресс-службой проекта «Никольские ряды»

Ярмарка в Никольских рядах

На рождественском маркете представлены локальные проекты: детские книги от издательства «Гудвин», соевые свечи и праздничный декор Aroma Aesthetics, палантины и платки Pashmina Kashmira, зимние шапки «Шляпа СПб». Есть идем к резидентам: римская пицца Crispy Pizza, чешские трдельники, хот-доги OH, MY DOG!, бургеры BBQ Smoke Point, пончики Roni's Donuts, острый фахитос «Свободный от забот», гонконгские вафли «Маленькой Азии», хачапури и специи «Грузинская лавка», греческий гирос Hood Street Food, пянсе, кофе Camper coffee, леденцы ручной работы «Семейная леденцовая фабрика», баббл-чай Tea go, солянка Hard Rock Cafe. 

О развлечениях на территории рынка XVIII века мы писали тут

Когда: весь декабрь и с 9 по 15 января с 11.00 до 22.00. 

Предоставлено пресс-службой проекта «Севкабель Порт»
Предоставлено пресс-службой проекта «Севкабель Порт»

Новогодняя ярмарка в «Севкабель Порту»

Уже традиционный новогодний pop-up у моря — уютный праздничный городок с ярмарочными домиками, станцией Деда Мороза, фотозонами, фудкортом, диджеями, живыми концертами и большой елкой. Идем сюда за дизайнерскими аксессуарами и одеждой, винтажем, керамикой, книгами, свечами ручной работы и новогодним декором. Отмечаем покупки на катальной горки с видом на Финский. 

Где: Кожевенная, 40. 

Когда: 28 декабря – 8 января, 12:00-22:00.

Предоставлено пресс-службой КППИТ

Городская Рождественская ярмарка

Сладости, вязанные вещи, специи, елочные игрушки, сувениры, мясные деликатесы традиционно представлены на главной ярмарке города. После удачной покупки идем осваивать зимние забавы: на Конюшенной площади, как и в прошлом году, ждет большой каток, а у Певческого моста — катальная горка с видом на Дворцовую площадь. Традиционно будут работать фудтраки и тематические фотозоны (в этом году —  «Волшебный замок», «Большая рождественская ель», «Сцена» и «Часы»).

Где: на Малой Садовой, Манежной площади, Кленовой аллее, Конюшенной площади и Певческом мосту. 

Когда: с 17 декабря по 9 января с 12:00 до 21:00, 1 января — с 14:00 до 21:00.

Предоставлено пресс-службой проекта «Севкабель Порт»
Предоставлено пресс-службой проекта «Севкабель Порт»

Интеллигентная барахолка

300 локальных брендов объединят под одной крышей у Финского залива: одежду, украшения, очки, домашний декор, свечи, натуральную косметику, книги, постеры, винтаж, новогодние сладости. Приносите свои ненужные вещи в хорошем состоянии— устроят «Сорокин своп». Обещают научить детей и взрослых, как делать витражные украшения, рождественские венки и композиции, ковровую вышивку, роспись елочных игрушек и картины с поталью. Будет диско-шар, живая елка, глиттер-станция, диджей, хор и лайф с саксофоном, синтезатором и драм-машиной (ого!) и фудкорт. 

Где: Кожевенная, 40.

Когда: 23-25 декабря с 12:00 до 21:00.

Предоставлено пресс-службой проекта «Остров фортов»

Новогодняя ярмарка в парке «Остров фортов»

Елочные шары, новогодний декор, сувениры от российских дизайнеров, вязанные шапки и шарфы, тематические шерстяные свитера — все это покупаем в Кронштадте на традиционной новогодней ярмарке. Гастрономическая часть представлена локальными резидентами: едим плов, бульоны и выпечку, запиваем рождественским пуншем и глинтвейном, какао и кофе, а с собой берем леденцы, карамель и шоколад. Из развлечений — катальная горка и фотозоны. 

Где: Цитадельское ш., 14Ж.

Когда: до 10 января  включительно с 11:00 до 21:30.

Natali Ximich / Shutterstock

Маркет на Василеостровском рынке

На втором этаже гастрономического пространства работает pop-up ярмарка. Идем покупать носки из шерсти и хлопка, варежки «Уста к Устам», швейцарский раклет Alphorn, деревянные украшения Just crafr, российские вещи ручной работы, предметы интерьера Element_space, новогодние игрушки, свечи и аксессуары «Мохозин», твердые и масляные духи Aroma Aesthetics, косметику на основе природных ингредиентов «Море миру». 

Где: Большой проспект Васильевского острова, 16/14Б.

Когда: с 9 декабря по 8 января в часы работы рынка.

Ruth Black / Shutterstock

Благотворительная Летающая ярмарка

Варежки, керамику и новогодние украшения можно приобрести в пространстве «Легко-Легко». Покупая подарки на маркете, помогаете подопечным фонда AdVita. Из развлечений — мастер-классы по работе с гончарным кругом, декупажу, жонглированию и лепке петербургских домов в миниатюре (необходима предварительная запись).

Где: Большая Пушкарская, 10Б.

Когда: 24 и 25 декабря с 12:00 до 21:00.

Flaffy / Shutterstock

Новогодняя ярмарка в «Этажах»

Соевые свечи, елочные игрушки, предметы интерьера, чайные бомбочки, сладости, базовые футболки и лонгсливы, украшения из натуральных камней, изделия из ювелирной смолы и многое другое можно найти на ярмарке. В дни мероприятия будут работать не только прилавки с сувенирами, но и креативная фотозона. 

Где: Лиговский проспект, 74, лофт-проект «Этажи», пространство «Синий пол» (2 этаж).

Когда: 24 и 25 декабря с 12:00 до 19:00.

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