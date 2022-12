Приквел «Майора Грома», Адам Драйвер и «Ковбой из Копенгагена»: Что смотреть дома на каникулах

Фильм «Мальчик, крот, лис и лошадь» / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (0+)

Анимационная сказка основана на сказке же литературной: книжном дебюте иллюстратора Чарли Маккизи, ставшем бестселлером. В зимнем лесу мальчик (Джуд Кауард Николл) встречает крота (Том Холландер), лиса (Идрис Эльба) и лошадь (Гэбриел Бирн). Вся разношерстная (в том числе буквально) компания ведет философские и не очень разговоры о жизни, добре, доме и пирогах. Экранизировала трогательную историю компания Bad Robot Productions Джей Джей Абрамс. Музыку написала Изобель Уоллер-Бридж — сестра звезды «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.

С 25 декабря, AppleTV+