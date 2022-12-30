Приквел «Майора Грома», Адам Драйвер и «Ковбой из Копенгагена»: Что смотреть дома на каникулах

Приключения юного Игоря Грома в альтернативном Петербурге 1990-х, неоновый проект «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна, детектив «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и новая картина Ноа Баумбака с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг «Белый шум» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ на новогодних каникулах.
Сериал «Ведьмак: Происхождение» / The Witcher: Blood Origin, премьера (Netflix), (18+)
Пока все обсуждают рекаст в «основном» «Ведьмаке», на Netflix в конце года вышел приквел истории. Действие в нем происходит в том же мире, но за 1200 лет до эпохи Геральта и рассказывает том, как же вообще появились чудовища и ведьмаки. В касте мини-сериала — Лоуренс О’Фуаран («Игра престолов», «Викинги»), звезда «Все везде и сразу» Мишель Йео, Миррен Мак («Гнездо») и многие другие. Шоураннером проекта стал Деклан де Барра — один из сценаристов «Ведьмака». Кроме того, в работе над сериалом участвовал и польский фантаст Анджей Сапковский. Нашу рецензию — разгромную — читайте здесь.
С 25 декабря, Netflix
Фильм «Мальчик, крот, лис и лошадь» / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (0+)
Анимационная сказка основана на сказке же литературной: книжном дебюте иллюстратора Чарли Маккизи, ставшем бестселлером. В зимнем лесу мальчик (Джуд Кауард Николл) встречает крота (Том Холландер), лиса (Идрис Эльба) и лошадь (Гэбриел Бирн). Вся разношерстная (в том числе буквально) компания ведет философские и не очень разговоры о жизни, добре, доме и пирогах. Экранизировала трогательную историю компания Bad Robot Productions Джей Джей Абрамс. Музыку написала Изобель Уоллер-Бридж — сестра звезды «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.
С 25 декабря, AppleTV+
Сериал «Детектив Финник», премьера (6+)
Во вселенной «Смешариков» есть свой настоящий детектив. Это мохнатый оранжево-зеленый домовой Финник. В 2022-м о нем вышел полнометражный фильм, а теперь — и сериал. В нем он вместе с девочкой Кристиной расследует множество загадочных происшествий: например, почему все часы остановились, что стоит за трамваем-призраком или откуда появились необычные собаки. Финника озвучивает Михаил Хрусталев, Кристину — Вероника Голубева.
С 26 декабря, «Кинопоиск»
Фильм «Корабль в Пусан» / Neukdaesanyang (18+)
Корейский хоррор, названный российскими прокатчиками так, чтобы вы решили, что он из той же линейки, что и «Поезд в Пусан» (на самом деле нет, но он тоже вполне захватывающий). На грузовом судне преступников перевозят из Филиппин в Южную Корею. В пути один бандит (Со Ин-гук) сбегает из-под надзора конвоя, устраивая бунт. Параллельно с ним на свободу также вырывается нечто сверхъестественное.
С 26 декабря, «Кинопоиск», Okko, Premier
Сериал «Госизмена» / Treason, премьера (Netflix) (18+)
Сценарист «Шпионского моста» Мэтт Чарман вновь сочинил историю о сотрудниках спецслужб. Главе MI6 (Киран Хайндс) подсыпают яд в напиток, он попадает в больницу, а на его пост назначают Адама Лоуренса (Чарли Кокс). За отравлением стоит российская шпионка Кара (Ольга Куриленко), которая начинает шантажировать нового начальника британской разведки.
С 26 декабря, Netflix
Фильм «Помнить» / Rimembeo (18+)
Корейский экшн, ставший у себя на родине хитом проката. Это история про 80-летнего старика с болезнью Альцгеймера Пхиль Джу (Ли Сон Мин из «Ювенального суда»). Он решает на исходе жизни отомстить тем, из-за кого погибла его семья во времена колониального правления Японии. Пхиль Джу делает татуировки с именами обидчиков, чтобы их не забыть, нанимает 20-летнего Ин Гю (звезда дорам Нам Джу Хек) личным водителем и отправляется в кровавое путешествие. Снял фильм оператор «Олдбоя» Ю Ок, режиссером стал Ли Иль Хен, для которого это вторая картина в его карьере.
С 29 декабря, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink
Фильм «Белый шум» / White Noise (18+)
Новый фильм Ноа Баумбака («Милая Фрэнсис», «Брачная история»), премьера которого была на Венецианском кинофестивале в этом году. Это сцены из супружеской жизни Джека (Адам Драйвер) и Бабетты Глэдни (Грета Гервиг) — изучающего Гитлера профессора колледжа и его жены-домохозяйки. Привычный уклад их жизни нарушается, когда из-за аварии над университетским городом повисает черное облако, а экзистенциальные кризисы достигают предела.
С 30 декабря, Netflix
Фильм «Происшествие в стране Мульти-Пульти» (0+)
Специально к новогодним праздником стриминг Kion снял музыкальный спектакль в духе «огоньков» телевизионных каналов, вдохновленный грампластинкой 1982 года. Роль Бывалого тут играет Сергей Бурунов, Трус – Александр Петров, Балбес – Данила Козловский. Евгений Цыганов — в образе крокодила Гены, Чебурашка – Тимофей Трибунцев, Шапокляк – Ксения Раппопорт, Заяц – Виктория Исакова, Волк – Алексей Серебряков.
С 31 декабря, Kion
Фильм «СамоИрония судьбы» (16+)
Также попытка сделать свой «голубой огонек» и «Старые песни о главном», но от канала ТНТ и платформы Premier. В пространстве народной комедии Эльдара Рязанова о «заливных дикпиках» (это цитата) шутят Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Павел Воля и многие другие.
С 31 декабря, ТНТ, Premier
Фильм «Приключения Тедди» / Teddybjørnens jul (6+)
Если вам надоело пересматривать фильмы про приключения британца Паддингтона, на киноплатформах выходит норвежская версия сказки про плюшевого медвежонка. Тедди и маленькая девочка Марианна встречаются на рождественской ярмарке. Но ей не удается выиграть игрушку. Тогда Тедди вместе с новым другом, ежиком Боллом, решает отправиться на поиски Марианны.
С 31 декабря, Kion
Фильм «Гром: Трудное детство» (16+)
Приквел «Майора Грома» — инди-драма о потери и взрослении, упакованная во вселенную кинокомикса образца 1990-х. Юному Игорю Грому (Кай Гетц из «Скажи ей») не хватает внимания отца (Сергей Марин). Тот работает в полиции и сутками пропадает на службе — в «бандитском» Петербурге эпохи первичного накопления капитала дел у стража правопорядка хватает. К тому же в городе объявляется новый криминальный авторитет в маске Анубиса. Игорь решает сам заработать на поездку в парижский «Диснейленд», чтобы провести больше времени с папой. Режиссером проекта, как и «Чумного доктора», стал Олег Трофим. Фильм выйдет в 20:23.
С 1 января, «Кинопоиск»
Сериал «Предпоследняя инстанция», 2 сезон (Okko) (12+)
Продолжение проекта про небесную канцелярию с Ириной Розановой и Павлом Прилучным. В новом сезоне Управлением по распределению душ руководит Максим (как раз Прилучный). Из него получается неплохой менеджер, но внезапно начинают происходить сбои. Вместо рая некоторые души почему-то попадают в ад. Среди продюсеров комедии — братья Андреасян.
C 1 января, Okko
Сериал «Против всех», премьера (Start, СТС) (6+)
Ситком для семейного просмотра от создателей «Ивановых-Ивановых» с Николаем Добрыниным, Сергеем Лавыгиным (в роли сразу двух персонажей) и Александрой Урсуляк. Сюжет немного напоминает анимационный фильм «Вверх» Pixar. Пожилой Захар отказывается продать застройщику свой дом. Так тот оказывается прямо посреди двора нового ЖК.
Со 2 января, Start
Сериал «Хэдшот», премьера («Кинопоиск») (18+)
Ученик Александра Сокурова из Мастерской в Нальчике Владимир Битоков («Мама, я дома», «Глубокие реки») снял драму о буллинге и киберспорте. Старшеклассника Дениса (Артем Кошман из «Черной весны») травят в школе. От проблем реального мира он сбегает в виртуальный: компьютерных игр. Там неожиданно советы ему начинает давать его альтер эго IIIPAM (Роман Курцын). При этом довольно дельные: благодаря им подросток пробивается в индустрию киберспорта, где получает шанс заработать и прославиться.
Со 2 января, «Кинопоиск»
Фильм «По-мужски» (16+)
Драма Максима Кулагина примечательна по нескольким причинам. Во-первых, это дебютный полный метр режиссера-самоучки. Во-вторых, он снят по сценарию его брата Дениса Кулагина, в основе которого реальная история из его жизни. В-третьих, главную (и полностью драматическую!) роль здесь играет Антон Лапенко. Идеальная жизнь благополучного Глеба меняется, когда он «по-мужски» (что бы это ни значило) разбирается с пьяным соседом, ударившим его жену.
С 3 января, Kion
Сериал «Тест на беременность», 4 сезон (Kion) (16+)
Этот сезон медицинского процедурала (и одновременно мелодрамы) станет финальным для персонажа Светланы Ивановой — доктора Натальи Бахметьевой. В нем она вновь будет искать баланс между личной жизнью и врачебным долгом. Снял продолжение проекта режиссер тонкого авторского кино Николай Хомерики.
С 4 января, Kion
Сериал «Ковбой из Копенгагена» / Copenhagen Cowboy (Netflix) (18+)
Премьера шестисерийного проекта Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Неоновый демон»), как и третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера, была на Венецианском фестивале. Не снимавший в родной Дании почти 20 лет Рефн вернулся в Копенгаген, чтобы показать его в фирменной манере: как залитый неоновым светом город неонуара с активным криминальным миром. По сюжету Миу (Анжела Бундалович) сбегает из рабства: долгие года она исполняя роль талисмана. Девушка намерена отомстить Ракель (дочь Рефна Лола Корфиксен), которая ее когда-то предала.
С 5 января, Netflix
Фильм «Треугольник печали» / Triangle of Sadness (18+)
Шведский режиссер Рубен Эстлунд уже побеждал на Каннском кинофестивале с сатирической драмеди «Квадрат», в которой высмеивал современное искусство, а также его буржуазных кураторов и потребителей.
В этом году он повторил успех — его фильм (вновь с геометрической фигурой в названии и в том же смешанном жанре) получил «Золотую пальмовую ветвь». Правда, речь на этот раз идет о мире моды и мире вообще, в миниатюре собранном на борту одной роскошной круизной яхты. Здесь есть торговцы оружием, IT-гений, модели, русский олигарх с эксцентричной женой, капитан судна-марксист и многие другие, а формула Феллини «И корабль плывет» меняется на «Мы все идем ко дну».
C 5 января, «Кинопоиск», Kion
Сериал «Эпидемия. Режиссерская версия», 2 сезон (Premier) (18+)
Расширенная режиссерская версия второго сезона «Эпидемии», в которой есть сцены, невошедшие в официальный релиз. Напомним, в продолжении к своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Александр Робак, Виктория Исакова и Марьяна Спивак. Из нового — в касте появился Юра Борисов, а снял второй сезон Дмитрий Тюрин («Триггер»). По словам продюсера Евгения Никишова, режиссер Павел Костомаров не смог развести в графике работу над своим полным метром «Бансу» и «Эпидемией».
C 5 января, Premier
Фильм «Елки 9» (12+)
«Елки» вновь переосмыслили — на этот раз команда сериала «Два»: сценарий писали Дмитрий Балуев и Евгений Кулик. Последний также снялся в комедии вместе с Алексеем Серебряковым, Александром Башировым, Яном Цапником, Федором Добронравовым, Викторией Агалаковой, Софьей Присс и многими другими. Сюжет вновь состоит из разных историй, которые в конце переплетутся. Например, девушка в Петербурге узнает, что ее жених — мошенник, деревня Глухарево готовится ко встрече с кинозвездой, а домохозяйка в Тюмени пытается выиграть пари у мужа.
C 5 января, Okko
Сериал «Всевидящее око» / The Pale Blue Eye, премьера (Netflix) (18+)
Мрачный детектив с отличным кастом из Кристиана Бэйла, Роберта Дювалла, Джиллиан Андерсон, Тоби Джонса, Тимоти Сполла и Шарлотты Генсбур. Детектив Август Ландор (Бэйл) расследует серию убийств кадетов местной военной академии. Ему нужен свой человек в учебном заведении, так он выходит на будущего писателя Эдгара Аллана По (Гарри Меллинг). Режиссером сериала стал Скотт Купер («Из пекла», «Черная месса»).
С 6 января, Netflix
Фильм «Сестры» (16+)
Фильм ужасов про домашнее насилие с Ириной Старшенбаум в главной роли. Пытаясь спасти себя и ребенка от мужа-абьюзера, Аня обращается к темным силам — потустороннему сестринству. В касте ленты также Никита Ефремов, Анна Чиповская, Надежда Маркова, Полина Гухман и Никита Волков.
C 6 января, Okko
«Соцсети», премьера (Premier) (16+)
Веб-сериал о мире недалекого будущего и одиночество в сети с Любовью Аксеновой, Кириллом Кяро, Иваном Мулиным и Алексеем Гоманом. Действие разворачивается в Томске в 2021, 2025 и 2030 годах — чем больше развиваются новые технологии, тем более несчастными и потерянными чувствуют себя герои. У проекта сразу три режиссера — Валентина Коровникова, Баяр Барадиев и Асаад Аббуд.
C 7 января, Premier
Фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» (16+)
Документальный фильм Любови Аркус («Антон тут рядом», «Кто тебя победил никто») — нежное признание в любви своему другу и «единственному народному режиссеру новой России» Алексею Балабанову. Бывший главред «Сеанса» снимала процесс создания картины «Я тоже хочу» — истории про поиски колокольни счастья, ставшей для Балабанова последней. Фильм Аркус вышел спустя почти 12 лет и, кажется, в самое нужное время.
С 8 января, «Кинопоиск»
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