Марк Эйдельштейн, Виктория Исакова, Александр Рогов, Сулим и Каневский: главные съемки Собака.ru за 2024 год

Звезда театральной Москвы (Заречная! Панночка! Аркадина!) Виктория Исакова в эпоху индустриального расцвета российского кино стала нарасхват. Не успела Виктория Исакова выйти из роли водительницы троллейбуса Флоры в сериале «Дети перемен» (важная премьера 2024 года о 1990-х с гротеск-вайбом и гиперссылками на всех от Балабанова до Висконти!), как мы попросили ее проехать с нами в лес, чтобы закатать в ковер пару моделей-суперзвезд из агентства Lumpen. Если это не смысловые галлюцинации, то что это? Всем смотреть!

Фото: Элина Шевченко

Стиль: Эльмира Тулебаева

№286, Ноябрь 2024