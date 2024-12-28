Марк Эйдельштейн, Виктория Исакова, Александр Рогов, Сулим и Каневский: главные съемки Собака.ru за 2024 год

Провожаем 2024, пересматривая все грандиозные съемки года: с постироничными комик-субличностями Ильи Куруча, замышляющего супердобро в образе Александра Диля (вместе со своими борзыми Татьяной и Ольгой завивается у одного куафёра!), с динамическим тру-крайм дуэтом Леонида Каневского и Саши Сулим и с зумерами-феноменами Марией Мацель и Марком Эйдельштейном, провозгласившими старт эры Водолея (и не только в кино!).
Леонид Каневский и Саша Сулим
Фото: Валентин Блох
Марк Эйдельштейн и Мария Мацель
Фото: Юра Таралов
Софья Эрнст
Фото: Игорь Павлов
Виктория Исакова
Фото: Элина Шевченко
Николай Цискаридзе
Фото: Валентин Блох
Илья Папоян
Фото: Наталья Скворцова
Илья Куруч aka Александр Дрим
Фото: Рома Челюсти и Наталья Скворцова
Наталия Архангельская
Фото: Соня Сивкова
Владимир Золотухин aka Zoloto
Фото: Александр Калинин
Александр Рогов
Фото: Саша Мадемуазель
Питерский щит
Фото: Рома Челюсти
Salavat Kypere
Фото: Соня Сивкова
Джессика
Фото: Дана Сапарова
Никита Волков
Фото: Валентин Блох
Леон Кемстач
Фото: Дмитрий Егоров
Глаша Гурьянова
Фото: Соня Сивкова
Елизавета Ищенко
Фото: Элина Шевченко
Аглая Тарасова
Фото: Алексей Дунаев
Елизавета Боярская
Фото: Соня Сивкова
Елизавета Гусевская
Фото: Варвара Орлова
Петр Скворцов, Сергей Горошко и Константин Плотников
Фото: Валентин Блох
На Саше: платье BELIK, сапоги VIC MATIE (No One), браслеты PARTS OF FOUR, CHROME HEARTS (Spin4spin), кафф VERTIGO
На Леониде Семеновиче: куртка RED SEPTEMBER
На Леониде Семеновиче: куртка RED SEPTEMBER
На Леониде Семеновиче: пальто RAF SIMONS (Spin4spin)
На Саше: рубашка, платье, перчатки и ботильоны USHATAVA
На Саше: топ USHATAVA, каффы, кольца, серьги VERTIGO
На Леониде Семеновиче: дубленка USHATAVA
На Саше: платье KALMANOVICH, серьги VERTIGO, сапоги LE SILLA (No One), сумка USHATAVA
На Саше: рубашка, платье и перчатки USHATAVA, очки ISABEL MARANT (Optics Gallery)
На Саше: комбинезон, шуба, мюли USHATAVA, украшения VERTIGO
На Саше: платье BELIK, сапоги VIC MATIE (No One), браслеты PARTS OF FOUR, CHROME HEARTS (Spin4spin), кафф VERTIGO
На Леониде Семеновиче: куртка RED SEPTEMBER
Леонид Каневский и Саша Сулим — главная динамическая пара 2024 года! Отец-основатель и готическая принцесса тру-крайма сложились в блистательную жанровую династию: эти двое раздают лед и пламень, вирусят стиль и страх и остаются в поп-культурной вечности в мемах и стикерпаках. Каневский и Сулим завоевали все аудитории из возможных: их жуткие истории одинаково бередят бэбибумеров и волнуют альфачей. Выследили дуэт-феномен и допросили обоих с (непреодолимым!) пристрастием.
Фото: Валентин Блох
Стиль: Эльмира Тулебаева
№284, Сентябрь 2024
Александр Дрим, наш марвеловский Евгений Онегин, замышляет супердобро на стрелке
На Илье: плащ ROGOV
Ослепительный леопард Александр, когда его персики зардели огоньками и отразили зеркальцами солнце
На Илье: рубашка CHERNIM CHERNO, цепи UNODE50, очки UGOL («Уголь Оптика»)
Александр Дрим и его борзые Ольга (слева) и Татьяна (справа) стригутся и завиваются у одного куафёра. Даже из центра Петербурга все трое бывалых охотников способны расслышать чваканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе
На Илье: куртка и рубашка RED SEPTEMBER, жилет CODE7, шорты ROGOV, цепь UNODE50
Александр меняет свои щегольские дрожки на тяжелый венский дормез (с форейтором!)
Илья сфотографирован на фоне сразу двух смыслообразующих для героя зданий — Пушкинского дома, где лучший отдел фольклора, и Дома ученых, где выступал Зощенко
Александр со своей четою ясеневых крыл дает Гермеса (на стыке с олд Gucci)
На Илье: очки UGOL («Уголь оптика»)
Илья Куруч — сверкающее вау и бисквит для наших нейронов. Кажется, этот многофункциональный кукис-вумчоррско-петербургский пранкер-комедиант — ранний (и добрый!) Саша Барон Коэн у нас дома. Шоу Куруча «Наставник по бизнесу» меняет экономический ландшафт целых микрорайонов, его комик-дуэт с Марией Миногаровой достоин отдельной передачи, а неожиданная встреча в сторис с нежным пикапером Русиком, фитнес-иконой Арчи или духовным практиком Ильей Субудским — лучшая ситуативная психотерапия эпохи. Срочно в ленту: в семействе субличностей Куруча прибавление. Встречайте, Александр Дрим — неутомимый филантроп с большим сердцем и идеальной челкой.
Фото: Рома Челюсти и Наталья Скворцова
№281, Июнь 2024
Марк Эйдельштейн и Мария Мацель
На Марке: шуба KALMANOVICH
На Марии: серьги MIUZ DIAMONDS, шуба IVOLGA
На Марке: анорак и рубашка WALK OF SHAME, брюки VIVA VOX, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Марии: браслеты и кольца MIUZ DIAMONDS, жакет 1811
На Марке: слева — пальто USHATAVA, шорты ROGOV, рубашка и сапоги VIVA VOX, оправа GUCCI (Optics Gallery), справа — тренч VIVA VOX
На Марии: слева — кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, жакет и платье 1811, казаки EKONIKA, оправа TOM FORD (Optics Gallery), справа — серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, комбинезон VIVA VOX
На Марке: рубашка VIVA VOX, брюки HOUSE OF LEO
На Марии: слева — блуза и легинсы-сапоги ALEXANDER ARUTYNOV, справа — браслеты, кольца и подвеска MIUZ DIAMONDS, платье IVOLGA, зонт ATELIER BISER, сапоги POLLINI (No One)
На Марке: слева — тренч VIVA VOX, ветровка и брюки IVOLGA, справа — рубашка VIVA VOX, брюки HOUSE OF LEO
Химия между актерами Марией Мацель и Марком Эйдельштейном прожигает экраны. Этих, пожалуй, самых востребованных в киноиндустрии феноменов-зумеров с максимально впечатляющей фильмографией (не только «Анора»! конкурсная программа Берлинале за совместный проект «Страна Саша», например) объединяет не только экран: они оба родились 18 февраля, а еще каждый ворвались в 2024 году в музыкальную индустрию. Совпадение? Не думаем. Просто настала эра Водолеев!
Фото: Юра Таралов
Стиль: Эльмира Тулебаева
№285, Октябрь 2024
Колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
Колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
Серьги Me You и кольцо «Летучая мышь» LETTERS AND STONES, пиджак CHOUX, юбка SAY NO MORE
Колье Arrow LETTERS AND STONES, кимоно ALEXANDER ARUTYUNOV
Серьги Me You LETTERS AND STONES, платье CHOUX, обувь NO ONE, бра BLIZHE
Кажется, Наталия Архангельская, выжгла (глаголом!) дотла первоосновы русского люкса и глянца, а теперь определяет новые. Ежедневно докладывает нам о поварах, ворах, их женах и любовниках в «Антиглянце», объясняет, чего именно и в каком объеме хотеть, в своем telegram-канале Vanity Case, а теперь еще и отливает мечты (и Дэвида Боуи с брошью-креветкой!) в золоте — запустила собственный ювелирный проект Letters and Stones.
Фото: Соня Сивкова
Стиль: Катя Шумилова
№ 278, Март 2024
На Виктории: шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), ремень EKONIKA
На моделях: водолазки и брюки LIME, ремни GUESS
На фоне работы Елены Извольской «Я могу говорить»
На Виктории: пальто VETEMENTS (Spin4spin)
На фоне работы Галины Борисенко (GALOLBO) «Прослушивание»
На Виктории: костюм JM STUDIO, мюли PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE), серьги и цепь HERALD PERCY (Poison Drop)
На Виктории: платье BORNE BOURGEOIS (ЦУМ), сапоги LE SILLA (NO ONE)
На моделях: пиджаки, брюки, рубашки и капоры USHATAVA, галстуки LUZEEN
На фоне работы Елены Извольской «Я могу говорить»
На Виктории: платье и перчатки VIVA VOX, сапоги PARIS TEXAS (ЦУМ), серьги VERTIGO JEWELLERY LAB, браслет QUECHUA (Poison Drop)
На Виктории: куртка LUZEEN, легинсы AUTENTIMENTS, туфли LE SILLA (No One)
Модели слева направо
На LEVSHA: плащ ARLIGENT, водолазка LIME
На GRIND: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA
На DANIIL: куртка KOVIK, водолазка LIME
На SHAKA: куртка RED SEPTEMBER, водолазка USHATAVA
На GRONSKY: куртка ARLIGENT, водолазка USHATAVA
На Виктории: платье VIVA VOX
Звезда театральной Москвы (Заречная! Панночка! Аркадина!) Виктория Исакова в эпоху индустриального расцвета российского кино стала нарасхват. Не успела Виктория Исакова выйти из роли водительницы троллейбуса Флоры в сериале «Дети перемен» (важная премьера 2024 года о 1990-х с гротеск-вайбом и гиперссылками на всех от Балабанова до Висконти!), как мы попросили ее проехать с нами в лес, чтобы закатать в ковер пару моделей-суперзвезд из агентства Lumpen. Если это не смысловые галлюцинации, то что это? Всем смотреть!
Фото: Элина Шевченко
Стиль: Эльмира Тулебаева
№286, Ноябрь 2024
На Софье: кольцо «Яблочко на тарелочке» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье из коллекции haute couture «Юбилейная» (2012) VALENTIN YUDASHKIN
На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, сарафан из архива НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ, клатч ULYANA SERGEENKO, перчатки VALENTIN YUDASHKIN
На Софье: костюм банного духа ТОНЯ УГЛОВА
На Софье: браслет «Стрела царевны» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье-скатерть «М22» MILANA MALYUGINA, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»
На Софье: передник из коллекции НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВОЙ, винтажная юбка из «Русской коллекции» (1976) YVES SAINT LAURENT, хлеб от «Хлебной мануфактуры №1»
На Софье: колье «Аленький цветочек» из коллекции высокого ювелирного искусства POSIÉ, платье VALENTIN YUDASHKIN
Актриса Софья Эрнст дебютировала как креативный продюсер. Ее авторская ТВ-программа «Играем свадьбу» — мэтч свадебного гида по традициям регионов России и тревел-шоу на Первом канале — стала хитом эфира. Синтез народных традиций и современной культуры оказался супертрендом — преисполнившись, мы с Софьей отправились в фольклорную экспедицию в подмосковную деревню Святогорово и узнали всё о русских
слепнях кодах.
Фото: Игорь Павлов
Стиль: Анастасия Соломеина
№283, Август 2024
На Владимире: смокинг DOLCE&GABANNA (ЦУМ), обувь MARSELL (ЦУМ), кольцо 10.GRAN
На Владимире: рубашка Nanushka (ЦУМ)
На Владимире: жилет FENDI, брюки VALENTINO, лоферы W. GIBBS (все — ЦУМ), ремень ENFANTS RICHES DÉPRIMÉS (CAB Store)
На Владимире: рубашка Nanushka (ЦУМ)
На Владимире: смокинг DOLCE&GABANNA (ЦУМ), обувь MARSELL (ЦУМ), кольцо 10.GRAN
Музыкант Владимир Золотухин и группа Zoloto вернули бардовской песне секс и смысл. Узнали курс Zoloto — мотивирующую историю о том, как путь к статусу рок-звезды занял у Владимира десять непростых лет: от концерта для одной зрительницы (что? да!) до солдаутов. А летом 2024-го мы полюбили Zoloto навсегда: ребята стали хедлайнерами благотворительного фестиваля «Антон тут рядом» в Петербурге, сыграв программу с оркестром подопечных фонда.
Фото: Александр Калинин
Стиль: Алина Фрост
№286, Ноябрь 2024
Команда бренда «Питерский Щит», слева направо: Илья Антонов, Станислав Ефименко, Азар Страто, Виктор Остриков, Константин Рязанцев, Сергей Нестерович, Руслан Дукмас, Рома Челюсти
Константин Рязанцев, основатель бренда одежды «Питерский Щит»
Команда «Питерского Щита»
Команда «Питерского Щита»
Команда «Питерского Щита»
Команда «Питерского Щита»
Фэшн-слово пацана! В материале апрельского номера Собака.ru об отцах-основателях петербургского стритвира рассказали и показали, как основатель «Питерского Щита» Константин Рязанцев сделал ход конем, — в специальной (великой!) съемке виртуоза gang-фотографии Ромы Челюстей для «Собака.ru», которая шла три дня и три ночи.
Фото: Рома Челюсти
№279, Апрель 2024
Salavat Kypere
Salavat Kypere (читай: радуга или Виктория Чураева) — стилист и инфлюенсер по профессии и готическая принцесса по призванию. Она снимает контент на грани фэшн-акционизма, промышляет зловещими дарк-образами и при этом запускает общенародный курс по разбору гардероба, служит персональным стилистом (самым дорогим в Петербурге!) и даже пробует себя в роли ведущей тревел-шоу Encore (спойлер: тонна обаяния!). А между баскским шопингом и токийскими концертами ее синистральный черный силуэт украшает первые ряды главных показов, закладки всех начинающих модников и наш ежедневный думскроллинг.
Фото: Соня Сивкова
Стиль: Александра Сухоненкова
№281, Июнь 2024
Александр Рогов и той-пудель Юрий обожают пыльно-розовый диван Calligaris. Британец Кот предпочитает ковер от «Ами ковры», на который приземлился столик в стиле mid-century от датчан Gubi
Кот по имени Кот наполовину прочел новую книгу Аллы Горбуновой: в 2023-м у писательницы и лауреатки премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» вышла повесть «Ваша жестянка сломалась»
Александр и компания: Тимофей, Юрий и Кот — на кухне, выполненной на заказ по эскизам дизайнера квартиры, Анны Колпаковой-Санасарян
Доминанта гостиной — картина на железном листе «Танцующие ноги» петербургского художника Сергея Бондарева
Александр Рогов и той-пудель Юрий в гардеробной — под нее отведена отдельная комната, а стеллажи и стеклянные перегородки на заказ делала мастерская Loffi. Латунный светильник — Gubi, на стене — работа Сергея Бондарева
Обычно это Александр Рогов ходит в гости к героям своих мейковер-шоу. Что ж, настало время и мы нанесли ответный визит, чтобы лично увидеть скульптуры Надежды Лихогруд, живопись Сергея Бондарева и фэшн-музей самого медийного стилиста страны! Поднимаясь на верхний этаж дома в Замоскворечье, главный редактор Яна Милорадовская не думала, что станет риэлтором Рогова в городе на Неве, и ожидала какой-то модный приговор. А попала на защиту докторской: кот Кот, коренной петербуржец, дочитав «Ваша жестянка сломалась» Аллы Горбуновой, вышел из своего личного будуара на охоту за колбасой.
Фото: Саша Мадемуазель
№279, Апрель 2024
На Джессике: серьги, кольцо PARURE ATELIER, чокер DOLCE & GABBANA, боди WOLFORD, юбка RICK OWENS, туфли SAINT LAURENT
На Джессике: серьги, колье, кольца PARURE ATELIER, пэстисы AGENT PROVOCATEUR, юбка GIUSEPPE DI MORABITO, туфли PLEASER
Джессика стоит на краю бассейна со скульптурой «Помощник (столяр)» анонимного художника Грехта.
Пиджак, шорты USHATAVA, серьги, колье NINA RICCI, пэстисы AGENT PROVOCATEUR, корсет Made To Measure by POLINA APRELIKOVA
Джессика сфотографирована в заброшенном спортивном клубе на Крестовском острове. За стиль отвечал креативный продюсер и модный друг Джессики Александр Фереферов.
Юбка RICK OWENS, туфли SAINT LAURENT
Джессика сфотографирована с работами Ивана Чемакина: «Стулом» из серии «В поисках пейзажа» (пластик, проволока, металлолом. 32×88,5×48 см. 2024) и «Индикаторной панелью 2» (дерево, металл. 128×152×44 см. 2024)
Ху из Джессика? Пока мир искусства обсуждал, кто такая новая девушка влиятельного коллекционера Сергея Лимонова, она зашла в галерейное дело с очень длинной ноги и в радикальном мини. Всего за год Jessica Gallery собрала пул актуальнейших художников от Ивана Чемакина и Нестора Энгельке до таинственного анонима Грехта и стала триумфатором Cosmoscow-2024: экспертный совет ярмарки назвал ее стенд лучшим. Больше не поп-ап: 28 декабря в культурном пространстве «Брусницын» открылась Jessica Gallery с впечатляющим пулом художников — от Ивана Чемакина и Нестора Энгельке до Грехта . Будет что обсудить!
Фото: Дана Сапарова
№287, Декабрь 2024
На Никите: рубашка WHO I AM, рубашка WALK OF SHAME, галстук «КАШЕМИР И ШЕЛК», брюки USHATAVA, тренч HOUSE OF LEO, ботинки GEOX
На Никите: брюки WHO I AM, лонгслив USHATAVA, джемпер ICE PLAY, ботинки GEOX, куртка CAPALBIO, перчатки SERMONETA (Code7), очки GLUTEN FREE FRAMES
На Никите: брюки и челси LIME, рубашка WHO I AM, пиджак CHERNIM CHERNO
На Никите: куртка JOHN PARTRIDGE (Code7), жилет USHATAVA, рубашка WHO I AM, брюки и футболка LIME, ботинки GEOX, кольца UNODE50
На Никите: брюки CHERNIM CHERNO, футболка ЖЕНЯ ГУСЕВ, бомбер USHATAVA, кольцо UNODE50
На Никите: шорты ARLIGENT, кольца UNODE50, очки FAKOSHIMA (Gluten Free Frames)
На Никите: комбинезон HOUSE OF LEO, кольца UNODE50
Ученик Юрия Бутусова Никита Волков постучался в наши петербургские двери и сердечки задолго до роли успешного архитектора с урбанистическим именем Сергея Градского — нашего Серкана Болата. При этом мы уверены, что российской версии турецкого хита «Постучись в мою дверь» стоило бы все-таки снять и в Петербурге — здесь целые поля нарциссов и благодатная почва для архитекторских амбиций. Сделали вместе с Никитой драфт: провели урбанистическое исследование состояния Апраксина двора и помечтали о Петербурге будущего в «Студии 44» Никиты Явейна — главном архбюро города (спасибо, что разрешили сфотографироваться в кабинете Никиты Игоревича, автора реконструкции Главного штаба и, между прочим, концепции ревитализации Апраксина и Щукина дворов!).
Фото: Валентин Блох
Стиль: Дарья Пашина
№279, Апрель 2024
На Леоне: пальто и лонгслив USHATAVA
На Леоне: куртка, джинсы, лонгслив RED SEPTEMBER, чокер из жемчуга KOTLO STUDIO (47 Store)
На Леоне: пальто и лонгслив USHATAVA
Леон сфотографирован на верхних этажах Дома со львами (он же дом Лобанова-Ростовского) рядом с одним из двух архангелов, поддерживающих герб Российской империи. Этот горельеф был утерян в 1830-х годах и восстановлен на своем историческом месте только в 2010-м, когда реконструкция коснулась всего памятника классицизма авторства архитектора Монферрана
На Леоне: бомбер и брюки OLA OLA, жилет BEFREE, кольцо на правой руке EKATERINA TOLSTAYA, кольцо на левой руке BISMARCK (оба — 47 Store)
На Леоне: рубашка, футболка RED SEPTEMBER
15-летний актер из Петербурга сыграл в главном кинохите 2024 года — сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Крыжовникова о жизни казанских ОПГ в конце 1980-х: Кемстач всего за 8 серий из хрупкого и смущенного подростка Андрюши перерождается в беспощадного группировщика Пальто. В соцсетях Леона — больше миллиона фолловеров, а его кавер-клип на песню «Как быть» Александра Серова, созданный при поддержке Игоря Крутого, набрал 2,5 миллиона просмотров на YouTube.
Фото: Дмитрий Егоров
Стиль: Александра Сухоненкова
№281, Июнь 2024
Глаша сфотографирована в Доме художников на Песочной набережной. Когда-то здесь были мастерские Михаила Аникушина и Юрия Васнецова, а теперь, например, здесь работает скульптор Павел Игнатьев, автор памятника Трезини около Академии художеств, и в его мастерскую даже водят экскурсии
Глаша Гурьянова — петербургский бьюти-феномен: визажист, которая умеет и в арт, и в фэшн, и в аджайл-наставничество. О Глаше пишет Dazed, она производит тинты с опорой на Пастернака, а выпускники ее курсов MUA Angels немедленно улетают в мейкап-космос. Кажется, Глаша и ее «ангелы» практикуют бьюти-социохакинг, формируя новый класс визажистов-брендов, вращающихся во всех сферах, кроме обслуживания.
Фото: Соня Сивкова
Стиль: Анастасия Соломеина
№281, Июнь 2024
На Николае: шуба BALENCIAGA, свитер USHATAVA
На Николае: броши ALROSA DIAMONDS, пиджак USHATAVA, бадлон FINN FLARE
Класс Николая Цискаридзе (слева направо сверху вниз): Юлия Котлярова, Ирина Енаева, Вероника Лаврова, Ариадна Егорова, Екатерина Морозова, Веселина Илиева, Дарья Кузнецова, Мая Чобота, Алиса Кутузова, Ева Смиотанко
На Николае: пальто FINN FLARE
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, слева направо: Татьяна Александровна Удаленкова (тренч LIME), Людмила Валентиновна Ковалева (тренч LIME), Наталия Станиславовна Янанис (тренч USHATAVA), Николай Максимович Цискаридзе (рубашка LIME, пальто USHATAVA, брошь MIUZ Diamonds), Марина Александровна Васильева (тренч ONLY ME), Людмила Ивановна Комолова (тренч ONLY ME)
Петербуржец «через не хочу» — десять лет назад Николай Максимович Цискаридзе возглавил Академию русского балета имени Вагановой, обосновался на наших топких берегах и стал еще одним символом города. Двойной юбилей — свое 50-летие и 10-летие на посту ректора — он отметил в трудах: показал премьеру двух «Щелкунчиков» в собственной авторской редакции (постановку для театра Якобсона на сцене БДТ и спектакль воспитанников академии в Мариинском театре и Государственном Кремлевском дворце), а еще выпустил второй том бестселлера «Мой театр» — книгу воспоминаний, предельно честно и захватывающе рассказывающую об изнанке балетного мира и трогательно — о его легендах.
Фото: Валентин Блох и Наталья Скворцова
Стиль: Олег Ульянов
№276, Январь 2024 и №281, Июнь 2024
На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ)
На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO
Хрустальный шар «Вижу» Алины Глазун, (2019. Коллекция Антона Козлова)
На Елизавете: кольца, серьги и колье MERCURY, топ и юбка SAY NO MORE, сапоги FABI (No One)
На RUS, GRISHA, DIL и BO: брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (вся обувь — No One)
На Елизавете: колье и кольцо MERCURY, платье и перчатки ATELIER BISER
На Елизавете: платье SHUSHU/TONG (Rehabshop), сапоги USHATAVA, перчатки ATELIER BISER
На SHUNDRIK, GRISHA, DIL, BO, RUS: пиджаки, брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (все — No One)
На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO
На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BO и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF LEO, банты PANFIL
Такое в русском кино бывает редко, почти никогда: 15-летняя Лиза Ищенко, сыграв в драме «Алиса не может ждать» наравне с Анной Михалковой, ворвалась во все зрительские рейтинги и заветные списки кастинг-директоров — и с тех пор там и осталась.
Фото: Элина Шевченко
Стиль: Эльмира Тулебаева
№287, Декабрь 2024
На Аглае: кольца PARURE ATELIER, босоножки 3JUIN (No One)
На Аглае: серьги PARURE ATELIER, топ и юбка WALK OF SHAME, клатч SAINT LAURENT (The Cult)
На Аглае: кейп YOLLO, водолазка 1811, мюли VIC MATIE (No One)
На Аглае: серьги PARURE ATELIER, рубашка и жакет WALK OF SHAME
В 2024 году Аглая Тарасова попала нам в самое сердечко — благодаря ролям Золушки-мажорки в «Холопе 2», летчицы-валькирии в «Воздухе» Германа-младшего и переживающей лавкраш Саши в сериале «Саша и Питер».
Фото: Алексей Дунаев
Стиль: Эльмира Тулебаева
№277, Февраль 2024
На Елизавете: кулон MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, корсет AMPLITUDA (Let’s Go Dress)
На Елизавете: кольцо MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, ожерелье ATELIER BISER
На Елизавете: кольцо, браслет и кулон MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, жакет 404 NOT FOUND
На Елизавете: кольцо, браслет, кулон MIUZ DIAMONDS из коллекции Royal, корсет AMPLITUDA (Let’s Go Dress), легинсы ATELIER BISER
Елизавета сфотографирована в Доме художников на Песочной набережной, и коридоры этого здания в стиле сталинского неоклассицизма стоило бы музеефицировать: скульпторы, живописцы и графики (всего здесь 90 мастерских!) выставляют в них вождей в мраморе, гипсовых дев и конструктивистские инсталляции в духе Татлина
Ученица Льва Абрамовича Додина и звезда МДТ выходит на сцену в роли Аркадиной в «Чайке» и Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых». А в кино появляется избирательно, зато всегда масштабно и в новых амплуа! В триллере о подростковом шутинге «Цикады» Лиза играет легкомысленную маму не по годам самостоятельного сына. А в сериале «Великая. Золотой век» Боярская примерила корсеты и противоречивый образ Екатерины II. Проект-маст-си для любителей исторической точности снимали в парковых экстерьерах Царского Села и в интерьерах Екатерининского дворца. В версии Лизы Екатерина Алексеевна уже не робкая Золушка-Фике при дворе Елизаветы I, а самодержица со стальными нотами в голосе, доказавшая, кто тут кому теперь не пара, Петр III.
Фото: Соня Сивкова
№281, Июнь 2024
It’s a boy! У петербургской академической среды наконец-то родилась рок-звезда. Под бурные овации филармонических снобов (лучший ученик профессора Сандлера!) и восторженных неофитов (да, свой фандом!) юный пианист-феномен Илья Папоян собирает призы на конкурсах Листа и Чайковского, открывает сезон в Петербургской филармонии и, кажется, становится главным в стране по Рахманинову (играет его фортепианные концерты марафонами). Ко всему прочему, пианист Папоян — юноша во фраке с внешностью с билборда Celine.
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Елизавета Савина
№285, Октябрь 2024
На Лизе: жакет BLANNIES, лосины REJO, туфли ANCUTA SARCA (KM20) и игрушка «Вуди» — подарок парфюмера Варвары Кулаевой
На Лизе: винтажный бомбер DKNY из Токио, колготки GUCCI, платье, туфли, заколки (все — Simone Rocha x H&M)
Лиза Гусевская сфотографирована с курцхааром Мартом и джек-расселом Светланой в собственном загородном доме: здесь королева Avito выкрутила на максимум внутреннюю фею коттеджкора — покупает у соседей огурцы и виноград, играет с местными свинками и снимается в совриск-зарослях клубники
Лиза Гусевская — душевный фэшн-инфлюенсер с уклоном в максимализм: виртуозно мэтчит винтаж (королева Avito!) и целый цветовой круг в одном луке! Она придумала и довела до совершенства формат ресейл-гидов в своем тг-канале Liza Gysevskaya: щедро делится ссылками на великую юбку Dries Van Noten, антикварный французский умывальник и, главное, на щенка, который ищет дом. А еще собрала коллекцию архивной моды, прокачав экспертность до недостижимого уровня (почти как у старожилов Уделки!) и изобрела видеоскрапбукинг (рукодельный тревел-влог на основе памятных артефактов). Кроме выдающегося стиля, раздает новую искренность в формате фэшн-блогинга и отборный японский винтаж в собственном магазине Comme une fille.
Фото: Варвара Орлова
№287, Декабрь 2024
На Петре: рубашка, брюки, пиджак и туфли HOUSE OF LEO, чокер и подвеска OMUT, браслет STYX JEWEL, браслет MAISON MARGIELA, кольца MASTER BO (Spin4Spin), очки DOUBLET (DayNight)
На Сергее: рубашка, пиждак и брюки IANIS CHAMALIDY (DayNight), чокер OMUT, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), туфли FRATELLI ROSSETTI (No One)
На Константине: рубашка, брюки и пиджак SAINT LAURENT PARIS, очки BOTTEGA VENETA (Optics Gallery), браслеты VINTAGE и STYX JEWEL, кольцо MR BO (все — Spin4Spin), туфли FABI (No One)
На Петре: комбинезон HOUSE OF LEO, очки BALENCIAGA (Optics Gallery), кеды FRATELLI ROSSETTI (No One)
На Сергее: рубашка OAMC (DayNight), пиджак и брюки HOUSE OF LEO, очки BALENCIAGA (Optics Gallery), кеды BARRACUDA (No One)
На Константине: пиджак RAZUMNO, рубашка и брюки RED SEPTEMBER, очки BALENCIAGA (Optics Gallery), кеды PREMIATA (No One)
На Сергее: кардиган DOUBLET (DayNight), брюки HOUSE OF LEO, кольца и подвеска MASTER BO (Spin4Spin), чокеры OMUT
На Петре: тренч USHATAVA; на Константине: тренч USHATAVA
На Петре: рубашка, брюки, пиджак и туфли HOUSE OF LEO, чокер и подвеска OMUT, браслет STYX JEWEL, браслет MAISON MARGIELA, кольца MASTER BO (Spin4Spin), очки DOUBLET (DayNight)
Хитовый бэнгер 2024 года «Калимба», снятый в Петербурге (столица безумия еще со времен пушкинского «Медного всадника»!), начинается как герметичный триллер про радикальный эксперимент профессора Мещерского (Федор Бондарчук дает доктора Калигари!), собравшего в «палате №6» — подвале бывшей психлечебницы — жертв и их обидчиков. На прочность режиссер Нурбек Эген проверяет психику только топов из А-листа российского кино — от протагониста «Короля и Шута» Константина Плотникова и главного суперзлодея вселенной майора Грома Сергея Горошко до звезды «Ученика» и «Секретов семейной жизни» Петра Скворцова. На реабилитацию после шоковой петербургской психотерапии мы с Плотниковым, Скворцовым и Горошко отправились в рациональную Москву.
Фото: Валентин Блох
Стиль: Эльмира Тулебаева
№282, Июль 2024
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