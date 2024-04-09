Как устроен арт + фэшн интерьер Александра Рогова в Замоскворечье?

Кстати, петербургский стиль — ​это уже направление в дизайне интерьеров: даже на «Авито» есть объявления «фотосессия в квартире с питерским вайбом». Александр, я ваш новый риэлтор. Какой район в Петербурге вам интересен?

Ну, хотелось бы с видом на водичку. Речушку.

Как насчет Петроградской?

Ну, я же лох деревенский. Нет, мне Петроградка не подойдет. Мне нужно сразу, чтобы в центре жить. Чтобы вышел — и дворцы на Фонтанке.

Хорошо, мы вам что‑нибудь подберем. Думаю в сторону золотого треугольника. Наверное, не откажетесь от соседства с Исаакиевским собором?

Как вариант! Давайте запланируем с вами пару просмотров!

Ну хорошо, а у тебя есть какие‑то приятные домашние ритуалы?

Смотреть телек. Я обожаю телевизор! Передачи «До 16 и старше» и программы Влада Листьева с магической заставкой телекомпании «Вид» (этот лик, появляющийся из темноты!) изменили мое юношеское сознание. Меня просто зомбировало! Я очень сильно хотел это потрогать, желательно изнутри. В итоге сейчас я нахожусь по ту сторону экрана не меньше, чем по эту. При этом телевизор по-прежнему занимает важное место в моей квартире!

И что, ты сидишь на своем эстетском пыльно-­розовом диване Calligaris и переключаешь каналы?

Ты знаешь, у меня настолько интенсивная работа, что иногда я имею право легально потупить. Я могу включить канал «Домашний», сериал «Не ври мне». И вот они там будут: «Я люблю тебя», «Нет, ты любишь меня», «А я тебя не люблю». Это такое прекрасное вечернее безвременье! Которое дальше будет прервано ночной приемкой монтажей. Я всегда откладываю эти процессы на ночь: меня никто не беспокоит, вокруг темно, я включил компьютер, начал отсматривать программу и писать правки. И ругаться по телефону со всеми!

А там, например, зажечь свечу с ароматом томата и личи. Ничего такого, да?

Ну хочешь, я навру? Но нет, никаких свечей я не жгу, а еще не медитирую и мантры на ночь не слушаю. Пропылесосить и пыль протереть — ​вот мой домашний ритуал.