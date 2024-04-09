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Как устроен арт + фэшн интерьер Александра Рогова в Замоскворечье?

Обычно это Александр Рогов ходит в гости к героям своих мейковер-шоу. Что ж, настало время нанести ответный визит, чтобы лично увидеть скульптуры Надежды Лихогруд, живопись Сергея Бондарева и фэшн-музей самого медийного стилиста страны!

Александр Рогов и той-пудель Юрий обожают пыльно-розовый диван Calligaris. Британец Кот предпочитает ковер от «Ами ковры», на который приземлился
Саша Мадемуазель

Александр Рогов и той-пудель Юрий обожают пыльно-розовый диван Calligaris. Британец Кот предпочитает ковер от «Ами ковры», на который приземлился столик в стиле mid-century от датчан Gubi

Поднимаясь на верхний этаж дома в Замоскворечье, главный редактор Яна Милорадовская не думала, что скоро станет риэлтором Рогова в городе на Неве, и ожидала какой-то модный приговор. А попала на защиту докторской: кот Кот, коренной петербуржец, дочитав «Ваша жестянка сломалась» Аллы Горбуновой, вышел из своего личного будуара на охоту за колбасой.

Обои в цветочек,  ковры на стене и при чем тут Гарри Нуриев

Александр Рогов
Саша Мадемуазель

Александр Рогов

Копнем эстетические корни! В каком интерьере ты вырос?
Я вырос в интерьере с коврами на стене. У меня в комнате висел ковер, у сестры — ​точно такой же. Естественно, и на полу лежал ковер с узором. Турецкие, с узором — ​все по классике! Кровати мы застилали шерстяными покрывалами с коричневыми цветами. Диваны тоже были с покрывальцами — ​вдруг затрутся? Такой типовой постсоветский интерьер с обоями. Моим родителям он до сих пор, собственно, нравится.

Обои в цветочек?

Обязательно в цветочек! И сервант тоже обязательно — ​в нем торжественно, как на парад, выстроились бокалы, которыми каждый день нельзя пользоваться, — ​их ждут праздники.

Какая у вас дома была самая лакшери-вещь?

Ребристый графин богемского стекла производства Чехословакии. И бокалы к нему с наклейками, которые нельзя снимать, потому что написано же — ​Bohemia! Из этого сервиза никто никогда так и не выпил компот из сухофруктов.

Он просто красиво стоял!

До лучших времен! У нас ведь до сих пор многие живут до лучших времен. Держат какое‑то платье, посуду для прекрасного неопределенного будущего, забывая о том, что лучшее время — ​это, возможно, только сейчас. И больше никогда.

На мольберте расположился «Портрет Брижит Бардо» Сергея Бондарева, у стены — работа из онлайн-галереи Oilyoil
Саша Мадемуазель

На мольберте расположился «Портрет Брижит Бардо» Сергея Бондарева, у стены — работа из онлайн-галереи Oilyoil

Ты был в детстве модником? Каким был твой школьный гардероб?

Минималистский — ​назовем это так: школьная форма, брюки-­галстуки-рубашки. Мама — ​врач, папа — ​инженер: у родителей не было экстраденег для того, чтобы тратить их на какие‑то мои хотелки. Они говорили: если закончишь четверть без троек и четверок, поедем на рынок и купим тебе клетчатую фланелевую рубашку. Это работало — ​я прилежно учился.

Ближе к 11-му классу начал что‑то там придумывать, перешивать: с друзьями ездили в тульский секонд-хенд. Половина моего гардероба состояла из вещей брата моего дедушки: он был супермодником в 1970‑х, и я гонял его клеша и замшевые пиджаки. А в желтом вельветовом пиджаке моего двоюродного деда я два года проходил в институте, на инязе.

Как твоя кипучая индивидуальность проявлялась в дизайне твоей детской?

Когда родители достроили второй этаж нашего дома, у нас с сестрой появилось по отдельной комнате. Всего-навсего комната, но мне, пятнадцатилетнему, казалось, что это целое царство! Я смог передвинуть мебель, поменять шторы и, наконец, расквитаться с обоями в цветочек! Тогда как раз появились журналы «Ом» и «Птюч», я вырезáл из них страницы, расклеивал по стенам, а поверх рисовал гуашью!

И вот ты как д’Артаньян, наряженный в гасконский берет с пером (в твоем случае — ​в сокровища тульского секонда!), приезжаешь покорять Москву. Помнишь свою первую квартиру?

А вот это был трэш! Просто ужас. Самой первой была коммуналка, в которой жил дядя по маминой линии. Я пробыл там буквально пару дней: соседи решили, что я хочу забрать себе эту комнату и въехал туда, чтобы подтасовать документы. Меня выгнали, вызвали милицию, и я от страха вернулся в Тулу. Кстати, ты в курсе, что я вообще в Москву три раза переезжал? Следующую квартиру мы снимали втроем: я, моя подружка Анька Бурмистрова и еще одна девочка, все — ​из Тулы. Лаковая стенка, расшатанные окна, из которых все время дико дуло (поэтому они были заклеены прозрачным скотчем!), и тонны кроличьего говна, потому что у нашей подружки был кролик, щедрый на продукты жизнедеятельности.

Лебедь из старых автомобильных покрышек
Архивы пресс-служб

Лебедь из старых автомобильных покрышек

Диван-книжка
Архивы пресс-служб

Диван-книжка

Звучит как кино 1990‑х! Многие с содроганием вспоминают все эти лаковые стенки и клеенки. А ты что скажешь об интерьерах того времени?

Ты знаешь, мне кажется, они на самом деле очень милые и романтичные. Если приглядеться и перенастроить оптику. Это тоже надо уметь! Кстати, всю романтику в предметах советского быта разглядел дизайнер Гарри Нуриев, который понял, как правильно работать с этой эстетикой. Вспомни его лебедей из старых автомобильных покрышек — ​он ведь процитировал реальный декор наших классических шести соток! А для мебельной коллаборации с Balenciaga вспомнил лидера советских интерьеров, диван-­книжку, который все в 1990‑х яростно выбрасывали. Мы с Гарри знакомы давно, до всех его звездных работ, и во многом именно благодаря его взглядам я понял, что поздняя советская и постсоветская эстетика на самом деле очень романтичная и трогательная.

Это правда, в позднесоветских интерьерах можно было увидеть совершенно удивительные сочетания вещей, складывающиеся в фантасмагорические инсталляции, которые хоть сейчас выставляй в «ГЭС‑2».

Сестра моего папы несколько лет жила на Кубе, и с Острова Свободы к нам регулярно прилетали предметы декора. Например, огромная ракушка, в которой можно было расслышать шум волн Тихого океана, или чучело черепахи, которое добавляло бешеной латиноамериканской эклектики советской стенке и серванту. С тех пор это мой любимый стилистический прием — ​сочетание несочетаемого на максималках.

Как построить квартиру для гардеробной с отдельным будуаром для кота (петербуржца!)

Кот по имени Кот наполовину прочел новую книгу Аллы Горбуновой: в 2023-м у писательницы и лауреатки премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга
Саша Мадемуазель

Кот по имени Кот наполовину прочел новую книгу Аллы Горбуновой: в 2023-м у писательницы и лауреатки премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» вышла повесть «Ваша жестянка сломалась»

Стеллаж в коридоре сделан на заказ в мастерской Massif.works, на полке среди книг и альбомов притаилась ваза-сердце Seletti
Саша Мадемуазель

Стеллаж в коридоре сделан на заказ в мастерской Massif.works, на полке среди книг и альбомов притаилась ваза-сердце Seletti

Яркое искусство, пыльно-­розовый диван и при этом деликатный дизайн интерьера: я вижу, ты очень умеренно, но воспользовался своим фирменным приемом сочетать несочетаемое у себя дома! Расскажи, как ты вообще оказался на последнем этаже ЖК в Замоскворечье с видом на вполне себе петербургские крыши и небо?

Из бывшей квартиры на Кутузовском меня вытеснила одежда — ​ультимативно потребовала новое жилье, обязательно — ​с огромным гардеробом! Я же все‑таки стилист, одежда — ​мой рабочий инструмент! Для меня мода — ​это база, я в ней работаю. При этом я не планировал переезжать в Замоскворечье, но попав в небольшой и очень уютный ЖК на Павелецкой, увидел три студии на последнем этаже и понял: ​если волевым решением объединить их в одну квартиру на 130 метров, то…

Одну из студий сможет занять твой гардероб!

А так и получилось: одна треть моей квартиры превратилась в огромный шкаф. Но прежде чем это произошло, мы с архитектором Аней Колпаковой-­Санасарян, женой классного фотографа Леши Колпакова, снесли стены, затеяли ремонт, и я почти год провел на чемоданах. И не жалею: я не торопился, жестких сроков строителям не ставил, мы действовали по вдохновению, и в итоге все сложилось идеально.

Александр и компания: Тимофей, Юрий и Кот — на кухне, выполненной на заказ по эскизам дизайнера квартиры, Анны Колпаковой-Санасарян
Саша Мадемуазель

Александр и компания: Тимофей, Юрий и Кот — на кухне, выполненной на заказ по эскизам дизайнера квартиры, Анны Колпаковой-Санасарян

Идеально — ​это как?

Cветлые стены, выкрашенные английской краской Little Greene, — ​и много искусства. Ощущение простора. Мне важно, чтобы квартира не захламлялась. Сама видишь, у меня нет ни шкафов, ни шифоньеров, ничто не перегружает пространство. Стеллажи, комод и стеклянную перегородку по эскизам Ани сделали в мастерской Loffi. Вся одежда складируется в отдельной комнате, и там нет ни створки — ​все должно быть в зоне видимости: как на витрине — ​быстро выбрал и пошел в кадр. Здесь же постирочная и все технические штуки.

Я постоянно в командировках и в квартире бываю крайне редко: условно, я здесь ночую и по ночам же работаю. Поэтому мне в квартире что важно? Чтобы мне здесь было хорошо, уютно — и вот здесь хорошо и уютно.

И даже окна в пол не были мотивацией при покупке?

Вообще нет. А вот выход на крышу — ​да! Девелоперы, когда эти студии продавали, искренне думали, что окна с выходом на террасу с тех­оборудованием — ​это недостаток. Мне даже скидку сделали. Что ж, я не стал противиться! Теперь здесь весной и летом импровизированная веранда: я выставляю на воздух оливы в кадках, а собаки выбегают сюда гулять.

Той-пудель Юрий
Саша Мадемуазель

Той-пудель Юрий

Представь, пожалуйста, своих домочадцев!

Самый старший — ​кот, британец. Его зовут Шнях, но мы этим именем не пользуемся. Он, собственно, Кот, и он самый взрослый и осознанный персонаж. Кот как бы позволяет нам всем здесь жить. Кстати, у него единственного есть отдельная комната! Рядом с холодильником сделан лаз в гостевой туалет, а там специальная котозона с теплым полом. Кот вползает в лаз — ​и дальше в своем будуаре колбасится.
Домочадец помладше — ​Юрий, рыжий той-пудель. Юрий — ​пафосный, надменный, самовлюбленный. Весь такой интеллигент и бояка. Когда он дома, может гавкать из окна на всех собак, которых видит во дворе. Когда спускается во двор — ​характер Юрия резко меняется, и он ведет себя гораздо скромнее. 

Самый мелкий, черный пес, — ​это Тимофей. У Тимы характер жизнелюбивого раздолбая. Кот и Юра максимально деликатны к интерьеру: ничто не было поцарапано, ни один ковер не затянут. Тима покусал уже все, что мог, обжился максимально. Он младший и, мне кажется, так привлекает к себе внимание: первый прибежит, первый тебя оближет, обоссыт и первый обглодает кресло. Что интересно, все трое домочадцев — ​петербуржцы!

Как будто Тимофей провоцирует тебя своими действиями на новый дизайн квартиры!

Критическая точка еще не пройдена, не все еще сточено Тимофеем в ноль! Но знаешь, в какой‑то степени жаль, что интерьер завершен и не требует вмешательств. Я даже подумываю, может, поискать еще одну квартиру, чтобы снова пережить всю эту историю с ремонтом и покупкой мебели и декора. Или съехать ненадолго обратно на Кутузовский, а здесь полностью обновить обстановку. При этом ​никакой мотивации менять что‑либо нет, все слишком симпатично: мы с Аней сделали интерьер максимально timeless, вне времени, чтобы без дребезжания новомодных трендов. Просто светлые стены и цветовые всплески. Эта квартира — ​прямо про меня, про эклектику, про странное сочетание арт-объектов.

Арт+фэшн у Рогова дома: Лихогруд, Бондарев и Momonster

Momonster
Архивы пресс-служб

Momonster

Скульптура Нади Лихогруд
Архивы пресс-служб

Скульптура Нади Лихогруд

Да, у тебя здесь и живопись Сергея Бондарева, и покемоны какие‑то!

Это не покемон, а Momonster! Дизайнер Джованни Ботта для бренда Bosa — ​я купил его в Catcher, это очень интересный концепт-стор Лидии Александровой в Москва-сити. Но вообще когда я только сюда пере­ехал, меня переклинило, по принципу «всё в дом»: я скупал все мало-мальски приглянувшиеся арт-объекты. Только когда рухнула полка, перегруженная этой красотой, — ​вот видишь стена исцарапанная? — ​я понял: пора притормозить.

Ты, наверное, и на Cosmoscow ходил?

Ни разу. Каждый раз собираюсь на Cosmoscow — ​и не совпадаю по графику.

Тогда тебе повезло! Окажись на Cosmoscow или blazar, ты бы набрал полные авоськи контемпорари и точно бы снова затеял ремонт, чтобы превратить свою квартиру в ЦСИ!

Скорее не ЦСИ, а арт-храни­лище: я не очень‑то люблю гостей дома. Так что работы, которые я бы собирал, видел бы только я сам! Кстати, здóрово, что сейчас есть недорогое искусство. На эту тему отличный ресурс oilyoil.com сделала Катя Положенцева — ​несколько работ я у нее купил.

Покупал онлайн?

Да, но я с Катей лично знаком, поэтому предварительно проконсультировался: отправил скрин с вопросом: «Стоит брать или нет?», — а Катя ответила: «Бери». Так у меня появилась керамическая статуэтка работы классного скульптора Нади Лихогруд. А вот еще одна работа из галереи OilyOil— ​она мне по цвету понравилась: стоит за углом — ​я недавно ее в рамку вставил, но все никак не повешу.

Александр Рогов и той-пудель Юрий в гардеробной — под нее отведена отдельная комната, а стеллажи и стеклянные перегородки на заказ делала
Саша Мадемуазель

Александр Рогов и той-пудель Юрий в гардеробной — под нее отведена отдельная комната, а стеллажи и стеклянные перегородки на заказ делала мастерская Loffi. Латунный светильник — Gubi, на стене — работа Сергея Бондарева

Анфиладный коридор упирается в работу художника Сергея Бондарева «Примерка» — портрет супермодели Алек Уэк
Саша Мадемуазель

Анфиладный коридор упирается в работу художника Сергея Бондарева «Примерка» — портрет супермодели Алек Уэк

Вообще такое впечатление, что в твоей квартире проходит персоналка нашего общего друга — художника Сергея Бондарева!

Неудивительно — ​я коллекционирую его работы! С Сережей я познакомился больше десяти лет назад именно в Петербурге — ​как с креатором, дизайнером одежды бренда Sonya Marmeladova и владельцем барбершопа «Букля». Мы подумали — ​а почему бы не заколлабиться? Тогда Бондарев нарисовал эскизы для моего бренда Alexandr Rogov, и мы сделали вышивку гладью: представь, такая кривая морда, неистовая улыбка, растянутые глаза в разные стороны, красные ноги — ​в общем, витальная яркая абстракция очень в духе Сережи. Это была одна из первых арт + фэшн-коллабораций в России, и мы суперуспешно продали эту маленькую капсулу. А первая работа Бондарева, которая у меня поселилась, — это «Танцующие ноги» на железном листе: друзья не знали, что мне подарить на день рождения, а в итоге угадали — ​«Танцующие ноги» переезжали со мной два раза, но только на Павелецкой я нашел для них достойное центральное место в экспозиции.

Посмотри, на этой картине Бондарев опередил Джей Дабл Ю Андерсона — ​это же туфли Минни Маус для Loewe!

Как минимум на 10 лет, между прочим. Потом мои студенты из Rogov School (у меня же была офлайн-­школа стилистов, тоже одна из первых, если подумать!) подарили мне еще одну абстракцию Бондарева — ​она висит в постирочной! Я понял, что работы Сережи отлично мэтчатся с моим домом, и начал в них потихоньку инвестировать. Вот портрет Брижит Бардо стоит на мольберте. Вот портрет супермодели Алек Уэк — ​называется «Примерка».

Летом олива переезжает на широкую террасу с видом на Москву
Архивы пресс-служб, Саша Мадемуазель

Летом олива переезжает на широкую террасу с видом на Москву

Гигантша
Архивы пресс-служб, Саша Мадемуазель

Гигантша

Очень про моду!

А именно это мне и нравится — ​Бондарев интересно работает с фэшн-образами и деталями. И я обожаю огромные скульптуры, которые он делает: мечтаю найти место для одной такой гигантши!

А ты пробовал такой метод: раздаривать арт-объекты и собирать коллекцию заново?

Ну жалко! Прикипаешь к объектам.

То есть диагностируем у тебя склонность к коллекционированию: тебе больно расставаться с вещами?

Конечно, я у каждой вещи, которую выдворяю из квартиры, прошу прощения, что мы так быстро расстаемся.

О! А как ты тогда расхламляешь свой гардероб?

Раз в полгода я с моей ассистенткой захожу в гардеробную и по определенной схеме расхламляюсь. Нужно понимать: есть два Александра Рогова. Есть Александр Рогов в обычной жизни, а есть Александр Рогов, работник телевидения, который сам себя стилизует в кадр — и в свою же одежду. И если в быту мне нравится дранина-­рванина, оверсайз-­баленсиага, то для кадра это не вариант — ​выглядит некомплиментарно. Мой гардероб телеведущего — ​это четкие формы, внятные цвета, красивая линия плеча.

Поэтому схема расхламления такая: если вещь много раз была в кадре, она быстро уезжает на распродажу. Если, на­оборот, я год-два вещь не носил и понимаю, что уже никогда не буду, — ​туда же, на ресейл. На первом этаже моего дома — ​офис и шоурум бренда Rogov: там мы и устраиваем распродажу, на которую, как правило, приходят мои подписчики. Кроме того, я продаю свою одежду на ресейл-­платформе Oskelly, а сумки сдаю в ресейл-­проект The Cultt — ​очень удобно, они многие позиции сразу выкупают.

А что у тебя по музейным фэшн-объектам? Покажи свой суперархив!

Мой небольшой музей моды — ​это дизайнерские вещи: уже не одежда и сумки, а произведения искусства. Вот, например, сюрреалистический арт-объект — ​сумка-­туфля Balenciaga Knife. Вот гигантские ушанки Prada, в которых невозможно ходить. Шарфики Lanvin периода, когда Альбер Эльбаз был жив. Сумки-игрушки JW Anderson — ​стоят, радуют глаз.

«Мы стали более лучше обставлять свои интерьеры»

В гардеробной тоже живут арт-объекты — клатчи-шоу-стопперы JW Anderson
Саша Мадемуазель

В гардеробной тоже живут арт-объекты — клатчи-шоу-стопперы JW Anderson

Арт + фэшн: на полке встретились скульптура Нади Лихогруд из серии Сhildhood Memories из онлайн-галереи OilyOil, неваляшка Askinova Ceramics из
Саша Мадемуазель

Арт + фэшн: на полке встретились скульптура Нади Лихогруд из серии Сhildhood Memories из онлайн-галереи OilyOil, неваляшка Askinova Ceramics из коллекции «ГОСТ» и «мультяшный» Карл из коллаборации японского бренда tokidoki с Karl Lagerfeld

Доминанта гостиной — картина на железном листе «Танцующие ноги» петербургского художника Сергея Бондарева
Саша Мадемуазель

Доминанта гостиной — картина на железном листе «Танцующие ноги» петербургского художника Сергея Бондарева

Летом олива переезжает на широкую террасу с видом на Москву
Саша Мадемуазель

Летом олива переезжает на широкую террасу с видом на Москву

Вопрос к тебе как к ревизорро не только гардеробов, но и интерьеров: в каждом выпуске проекта «Рогов в городе» ты с фэшн-инспекцией приходишь в гости к своим героям от Саратова и Архангельска до Мурманска и Саранска. Что скажешь про интерьеры в разных городах России — ​какие хорошие новости?

Помнишь мемную фразу «Мы стали более лучше одеваться»? Так вот тебе хорошая новость — ​мы стали более лучше обставлять свои интерьеры! Времена лютого старья и пренебрежения к себе и собственному быту, кажется, ушли безвозвратно. Сейчас в 70 % случаев у людей дома по-настоящему уютно. Многие отказались от скучных обоев в пользу красиво выкрашенных стен. Многие поняли, что если квартира — съемная, это не причина захламляться, ее можно привести в порядок под себя. Истории с ковром с оленем на стене, таким же ковром на полу и замызганным диваном в кошачьей шерсти практически канули в небытие. Думаю, мы должны за это поблагодарить пандемию, когда все посидели дома, протерли глаза и поняли, что хотят окружать себя чем‑то приятным.

А приходилось ли тебе бывать в квартире, которую ты мог бы назвать произведением искусства?

Квартира Александра Васильева на Фрунзенской набережной — ​это, я скажу, просто квартира-­музей! Максимально захламленный в хорошем смысле слова интерьер: все стены увешаны искусством, все в цветах. Если кровать, то с зеленым балдахином и золотыми кисточками. Если обои в библиотеке, то в крупных красных розах. Я был ошеломлен, что такое вообще бывает, как это все избыточно и при этом гармонично выглядит. И возможно, в каком‑то отдаленном будущем я бы тоже сделал себе такой интерьер.

То есть артистические квартиры тебе ок?

Еще бы! Я обожаю питерские квартиры. Когда сохранена лепнина, когда восстановлены изразцы на печах. Как‑то я был в гостях у знакомых в Петербурге: они восстанавливают дореволюционную квартиру в ее прежних объемах, докупая комнату за комнатой у соседей по этажу. Ребята использовали классную фишку: внутрь квартиры с исторической лепниной встраиваются деревянные кубы, в которых находятся комнаты. Это очень красиво. Я бы, наверное, хотел квартиру в Петербурге — ​и чтобы обязательно пара элементов вроде изразцов и лепнины охранялись КГИОПом!

Экспонат из музея моды Рогова — редкая коллекционная кавайная Hermes Kelly Doll
Саша Мадемуазель

Экспонат из музея моды Рогова — редкая коллекционная кавайная Hermes Kelly Doll

В конце анфиладного коридора — кресло Calligaris и открытый книжный шкаф (разброс авторов — от Джулиана Барнса и Пола Линча до Аллы Горбуновой!)
Саша Мадемуазель

В конце анфиладного коридора — кресло Calligaris и открытый книжный шкаф (разброс авторов — от Джулиана Барнса и Пола Линча до Аллы Горбуновой!)

Юрий и Тимофей — главные смотрители коллекции музея Александра Рогова
Саша Мадемуазель

Юрий и Тимофей — главные смотрители коллекции музея Александра Рогова

Собранию таби Maison Margiela позавидовал бы любой музей моды
Саша Мадемуазель

Собранию таби Maison Margiela позавидовал бы любой музей моды

Скульптура Андрея Бартенева «Медведь. Снежные комья» из коллаборации с «Дымов Керамика» живет в спальне на комоде российского бренда предметного
Саша Мадемуазель

Скульптура Андрея Бартенева «Медведь. Снежные комья» из коллаборации с «Дымов Керамика» живет в спальне на комоде российского бренда предметного дизайна Unika Moblar

Скульптура Андрея Бартенева «Медведь. Снежные комья» из коллаборациис «Дымов Керамика» живет в спальне на комоде российского бренда предметного
Саша Мадемуазель

Скульптура Андрея Бартенева «Медведь. Снежные комья» из коллаборациис «Дымов Керамика» живет в спальне на комоде российского бренда предметного дизайна Unika Moblar

Кстати, петербургский стиль — ​это уже направление в дизайне интерьеров: даже на «Авито» есть объявления «фотосессия в квартире с питерским вайбом». Александр, я ваш новый риэлтор. Какой район в Петербурге вам интересен?

Ну, хотелось бы с видом на водичку. Речушку.

Как насчет Петроградской?

Ну, я же лох деревенский. Нет, мне Петроградка не подойдет. Мне нужно сразу, чтобы в центре жить. Чтобы вышел — и дворцы на Фонтанке.

Хорошо, мы вам что‑нибудь подберем. Думаю в сторону золотого треугольника. Наверное, не откажетесь от соседства с Исаакиевским собором?

Как вариант! Давайте запланируем с вами пару просмотров! 

Ну хорошо, а у тебя есть какие‑то приятные домашние ритуалы?

Смотреть телек. Я обожаю телевизор! Передачи «До 16 и старше» и программы Влада Листьева с магической заставкой телекомпании «Вид» (этот лик, появляющийся из темноты!) изменили мое юношеское сознание. Меня просто зомбировало! Я очень сильно хотел это потрогать, желательно изнутри. В итоге сейчас я нахожусь по ту сторону экрана не меньше, чем по эту. При этом телевизор по-прежнему занимает важное место в моей квартире!

И что, ты сидишь на своем эстетском пыльно-­розовом диване Calligaris и переключаешь каналы?

Ты знаешь, у меня настолько интенсивная работа, что иногда я имею право легально потупить. Я могу включить канал «Домашний», сериал «Не ври мне». И вот они там будут: «Я люблю тебя», «Нет, ты любишь меня», «А я тебя не люблю». Это такое прекрасное вечернее безвременье! Которое дальше будет прервано ночной приемкой монтажей. Я всегда откладываю эти процессы на ночь: меня никто не беспокоит, вокруг темно, я включил компьютер, начал отсматривать программу и писать правки. И ругаться по телефону со всеми!

А там, например, зажечь свечу с ароматом томата и личи. Ничего такого, да?

Ну хочешь, я навру? Но нет, никаких свечей я не жгу, а еще не медитирую и мантры на ночь не слушаю. Пропылесосить и пыль протереть — ​вот мой домашний ритуал.

Фото: Саша Мадемуазель

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Материал из номера:
Апрель
Люди:
Александр Рогов

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