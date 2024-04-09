Как устроен арт + фэшн интерьер Александра Рогова в Замоскворечье?

Обычно это Александр Рогов ходит в гости к героям своих мейковер-шоу. Что ж, настало время нанести ответный визит, чтобы лично увидеть скульптуры Надежды Лихогруд, живопись Сергея Бондарева и фэшн-музей самого медийного стилиста страны!
Александр Рогов и той-пудель Юрий обожают пыльно-розовый диван Calligaris. Британец Кот предпочитает ковер от «Ами ковры», на который приземлился столик в стиле mid-century от датчан Gubi
Поднимаясь на верхний этаж дома в Замоскворечье, главный редактор Яна Милорадовская не думала, что скоро станет риэлтором Рогова в городе на Неве, и ожидала какой-то модный приговор. А попала на защиту докторской: кот Кот, коренной петербуржец, дочитав «Ваша жестянка сломалась» Аллы Горбуновой, вышел из своего личного будуара на охоту за колбасой.
Обои в цветочек, ковры на стене и при чем тут Гарри Нуриев
Александр Рогов
Копнем эстетические корни! В каком интерьере ты вырос?
Я вырос в интерьере с коврами на стене. У меня в комнате висел ковер, у сестры — точно такой же. Естественно, и на полу лежал ковер с узором. Турецкие, с узором — все по классике! Кровати мы застилали шерстяными покрывалами с коричневыми цветами. Диваны тоже были с покрывальцами — вдруг затрутся? Такой типовой постсоветский интерьер с обоями. Моим родителям он до сих пор, собственно, нравится.
Обои в цветочек?
Обязательно в цветочек! И сервант тоже обязательно — в нем торжественно, как на парад, выстроились бокалы, которыми каждый день нельзя пользоваться, — их ждут праздники.
Какая у вас дома была самая лакшери-вещь?
Ребристый графин богемского стекла производства Чехословакии. И бокалы к нему с наклейками, которые нельзя снимать, потому что написано же — Bohemia! Из этого сервиза никто никогда так и не выпил компот из сухофруктов.
Он просто красиво стоял!
До лучших времен! У нас ведь до сих пор многие живут до лучших времен. Держат какое‑то платье, посуду для прекрасного неопределенного будущего, забывая о том, что лучшее время — это, возможно, только сейчас. И больше никогда.
На мольберте расположился «Портрет Брижит Бардо» Сергея Бондарева, у стены — работа из онлайн-галереи Oilyoil
Ты был в детстве модником? Каким был твой школьный гардероб?
Минималистский — назовем это так: школьная форма, брюки-галстуки-рубашки. Мама — врач, папа — инженер: у родителей не было экстраденег для того, чтобы тратить их на какие‑то мои хотелки. Они говорили: если закончишь четверть без троек и четверок, поедем на рынок и купим тебе клетчатую фланелевую рубашку. Это работало — я прилежно учился.
Ближе к 11-му классу начал что‑то там придумывать, перешивать: с друзьями ездили в тульский секонд-хенд. Половина моего гардероба состояла из вещей брата моего дедушки: он был супермодником в 1970‑х, и я гонял его клеша и замшевые пиджаки. А в желтом вельветовом пиджаке моего двоюродного деда я два года проходил в институте, на инязе.
Как твоя кипучая индивидуальность проявлялась в дизайне твоей детской?
Когда родители достроили второй этаж нашего дома, у нас с сестрой появилось по отдельной комнате. Всего-навсего комната, но мне, пятнадцатилетнему, казалось, что это целое царство! Я смог передвинуть мебель, поменять шторы и, наконец, расквитаться с обоями в цветочек! Тогда как раз появились журналы «Ом» и «Птюч», я вырезáл из них страницы, расклеивал по стенам, а поверх рисовал гуашью!
И вот ты как д’Артаньян, наряженный в гасконский берет с пером (в твоем случае — в сокровища тульского секонда!), приезжаешь покорять Москву. Помнишь свою первую квартиру?
А вот это был трэш! Просто ужас. Самой первой была коммуналка, в которой жил дядя по маминой линии. Я пробыл там буквально пару дней: соседи решили, что я хочу забрать себе эту комнату и въехал туда, чтобы подтасовать документы. Меня выгнали, вызвали милицию, и я от страха вернулся в Тулу. Кстати, ты в курсе, что я вообще в Москву три раза переезжал? Следующую квартиру мы снимали втроем: я, моя подружка Анька Бурмистрова и еще одна девочка, все — из Тулы. Лаковая стенка, расшатанные окна, из которых все время дико дуло (поэтому они были заклеены прозрачным скотчем!), и тонны кроличьего говна, потому что у нашей подружки был кролик, щедрый на продукты жизнедеятельности.
Звучит как кино 1990‑х! Многие с содроганием вспоминают все эти лаковые стенки и клеенки. А ты что скажешь об интерьерах того времени?
Ты знаешь, мне кажется, они на самом деле очень милые и романтичные. Если приглядеться и перенастроить оптику. Это тоже надо уметь! Кстати, всю романтику в предметах советского быта разглядел дизайнер Гарри Нуриев, который понял, как правильно работать с этой эстетикой. Вспомни его лебедей из старых автомобильных покрышек — он ведь процитировал реальный декор наших классических шести соток! А для мебельной коллаборации с Balenciaga вспомнил лидера советских интерьеров, диван-книжку, который все в 1990‑х яростно выбрасывали. Мы с Гарри знакомы давно, до всех его звездных работ, и во многом именно благодаря его взглядам я понял, что поздняя советская и постсоветская эстетика на самом деле очень романтичная и трогательная.
Это правда, в позднесоветских интерьерах можно было увидеть совершенно удивительные сочетания вещей, складывающиеся в фантасмагорические инсталляции, которые хоть сейчас выставляй в «ГЭС‑2».
Сестра моего папы несколько лет жила на Кубе, и с Острова Свободы к нам регулярно прилетали предметы декора. Например, огромная ракушка, в которой можно было расслышать шум волн Тихого океана, или чучело черепахи, которое добавляло бешеной латиноамериканской эклектики советской стенке и серванту. С тех пор это мой любимый стилистический прием — сочетание несочетаемого на максималках.
Как построить квартиру для гардеробной с отдельным будуаром для кота (петербуржца!)
Кот по имени Кот наполовину прочел новую книгу Аллы Горбуновой: в 2023-м у писательницы и лауреатки премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» вышла повесть «Ваша жестянка сломалась»
Стеллаж в коридоре сделан на заказ в мастерской Massif.works, на полке среди книг и альбомов притаилась ваза-сердце Seletti
Яркое искусство, пыльно-розовый диван и при этом деликатный дизайн интерьера: я вижу, ты очень умеренно, но воспользовался своим фирменным приемом сочетать несочетаемое у себя дома! Расскажи, как ты вообще оказался на последнем этаже ЖК в Замоскворечье с видом на вполне себе петербургские крыши и небо?
Из бывшей квартиры на Кутузовском меня вытеснила одежда — ультимативно потребовала новое жилье, обязательно — с огромным гардеробом! Я же все‑таки стилист, одежда — мой рабочий инструмент! Для меня мода — это база, я в ней работаю. При этом я не планировал переезжать в Замоскворечье, но попав в небольшой и очень уютный ЖК на Павелецкой, увидел три студии на последнем этаже и понял: если волевым решением объединить их в одну квартиру на 130 метров, то…
Одну из студий сможет занять твой гардероб!
А так и получилось: одна треть моей квартиры превратилась в огромный шкаф. Но прежде чем это произошло, мы с архитектором Аней Колпаковой-Санасарян, женой классного фотографа Леши Колпакова, снесли стены, затеяли ремонт, и я почти год провел на чемоданах. И не жалею: я не торопился, жестких сроков строителям не ставил, мы действовали по вдохновению, и в итоге все сложилось идеально.
Александр и компания: Тимофей, Юрий и Кот — на кухне, выполненной на заказ по эскизам дизайнера квартиры, Анны Колпаковой-Санасарян
Идеально — это как?
Cветлые стены, выкрашенные английской краской Little Greene, — и много искусства. Ощущение простора. Мне важно, чтобы квартира не захламлялась. Сама видишь, у меня нет ни шкафов, ни шифоньеров, ничто не перегружает пространство. Стеллажи, комод и стеклянную перегородку по эскизам Ани сделали в мастерской Loffi. Вся одежда складируется в отдельной комнате, и там нет ни створки — все должно быть в зоне видимости: как на витрине — быстро выбрал и пошел в кадр. Здесь же постирочная и все технические штуки.
Я постоянно в командировках и в квартире бываю крайне редко: условно, я здесь ночую и по ночам же работаю. Поэтому мне в квартире что важно? Чтобы мне здесь было хорошо, уютно — и вот здесь хорошо и уютно.
И даже окна в пол не были мотивацией при покупке?
Вообще нет. А вот выход на крышу — да! Девелоперы, когда эти студии продавали, искренне думали, что окна с выходом на террасу с техоборудованием — это недостаток. Мне даже скидку сделали. Что ж, я не стал противиться! Теперь здесь весной и летом импровизированная веранда: я выставляю на воздух оливы в кадках, а собаки выбегают сюда гулять.
Той-пудель Юрий
Представь, пожалуйста, своих домочадцев!
Самый старший — кот, британец. Его зовут Шнях, но мы этим именем не пользуемся. Он, собственно, Кот, и он самый взрослый и осознанный персонаж. Кот как бы позволяет нам всем здесь жить. Кстати, у него единственного есть отдельная комната! Рядом с холодильником сделан лаз в гостевой туалет, а там специальная котозона с теплым полом. Кот вползает в лаз — и дальше в своем будуаре колбасится.
Домочадец помладше — Юрий, рыжий той-пудель. Юрий — пафосный, надменный, самовлюбленный. Весь такой интеллигент и бояка. Когда он дома, может гавкать из окна на всех собак, которых видит во дворе. Когда спускается во двор — характер Юрия резко меняется, и он ведет себя гораздо скромнее.
Самый мелкий, черный пес, — это Тимофей. У Тимы характер жизнелюбивого раздолбая. Кот и Юра максимально деликатны к интерьеру: ничто не было поцарапано, ни один ковер не затянут. Тима покусал уже все, что мог, обжился максимально. Он младший и, мне кажется, так привлекает к себе внимание: первый прибежит, первый тебя оближет, обоссыт и первый обглодает кресло. Что интересно, все трое домочадцев — петербуржцы!
Как будто Тимофей провоцирует тебя своими действиями на новый дизайн квартиры!
Критическая точка еще не пройдена, не все еще сточено Тимофеем в ноль! Но знаешь, в какой‑то степени жаль, что интерьер завершен и не требует вмешательств. Я даже подумываю, может, поискать еще одну квартиру, чтобы снова пережить всю эту историю с ремонтом и покупкой мебели и декора. Или съехать ненадолго обратно на Кутузовский, а здесь полностью обновить обстановку. При этом никакой мотивации менять что‑либо нет, все слишком симпатично: мы с Аней сделали интерьер максимально timeless, вне времени, чтобы без дребезжания новомодных трендов. Просто светлые стены и цветовые всплески. Эта квартира — прямо про меня, про эклектику, про странное сочетание арт-объектов.
Арт+фэшн у Рогова дома: Лихогруд, Бондарев и Momonster
Да, у тебя здесь и живопись Сергея Бондарева, и покемоны какие‑то!
Это не покемон, а Momonster! Дизайнер Джованни Ботта для бренда Bosa — я купил его в Catcher, это очень интересный концепт-стор Лидии Александровой в Москва-сити. Но вообще когда я только сюда переехал, меня переклинило, по принципу «всё в дом»: я скупал все мало-мальски приглянувшиеся арт-объекты. Только когда рухнула полка, перегруженная этой красотой, — вот видишь стена исцарапанная? — я понял: пора притормозить.
Ты, наверное, и на Cosmoscow ходил?
Ни разу. Каждый раз собираюсь на Cosmoscow — и не совпадаю по графику.
Тогда тебе повезло! Окажись на Cosmoscow или blazar, ты бы набрал полные авоськи контемпорари и точно бы снова затеял ремонт, чтобы превратить свою квартиру в ЦСИ!
Скорее не ЦСИ, а арт-хранилище: я не очень‑то люблю гостей дома. Так что работы, которые я бы собирал, видел бы только я сам! Кстати, здóрово, что сейчас есть недорогое искусство. На эту тему отличный ресурс oilyoil.com сделала Катя Положенцева — несколько работ я у нее купил.
Покупал онлайн?
Да, но я с Катей лично знаком, поэтому предварительно проконсультировался: отправил скрин с вопросом: «Стоит брать или нет?», — а Катя ответила: «Бери». Так у меня появилась керамическая статуэтка работы классного скульптора Нади Лихогруд. А вот еще одна работа из галереи OilyOil— она мне по цвету понравилась: стоит за углом — я недавно ее в рамку вставил, но все никак не повешу.
Александр Рогов и той-пудель Юрий в гардеробной — под нее отведена отдельная комната, а стеллажи и стеклянные перегородки на заказ делала мастерская Loffi. Латунный светильник — Gubi, на стене — работа Сергея Бондарева
Анфиладный коридор упирается в работу художника Сергея Бондарева «Примерка» — портрет супермодели Алек Уэк
Вообще такое впечатление, что в твоей квартире проходит персоналка нашего общего друга — художника Сергея Бондарева!
Неудивительно — я коллекционирую его работы! С Сережей я познакомился больше десяти лет назад именно в Петербурге — как с креатором, дизайнером одежды бренда Sonya Marmeladova и владельцем барбершопа «Букля». Мы подумали — а почему бы не заколлабиться? Тогда Бондарев нарисовал эскизы для моего бренда Alexandr Rogov, и мы сделали вышивку гладью: представь, такая кривая морда, неистовая улыбка, растянутые глаза в разные стороны, красные ноги — в общем, витальная яркая абстракция очень в духе Сережи. Это была одна из первых арт + фэшн-коллабораций в России, и мы суперуспешно продали эту маленькую капсулу. А первая работа Бондарева, которая у меня поселилась, — это «Танцующие ноги» на железном листе: друзья не знали, что мне подарить на день рождения, а в итоге угадали — «Танцующие ноги» переезжали со мной два раза, но только на Павелецкой я нашел для них достойное центральное место в экспозиции.
Посмотри, на этой картине Бондарев опередил Джей Дабл Ю Андерсона — это же туфли Минни Маус для Loewe!
Как минимум на 10 лет, между прочим. Потом мои студенты из Rogov School (у меня же была офлайн-школа стилистов, тоже одна из первых, если подумать!) подарили мне еще одну абстракцию Бондарева — она висит в постирочной! Я понял, что работы Сережи отлично мэтчатся с моим домом, и начал в них потихоньку инвестировать. Вот портрет Брижит Бардо стоит на мольберте. Вот портрет супермодели Алек Уэк — называется «Примерка».
Очень про моду!
А именно это мне и нравится — Бондарев интересно работает с фэшн-образами и деталями. И я обожаю огромные скульптуры, которые он делает: мечтаю найти место для одной такой гигантши!
А ты пробовал такой метод: раздаривать арт-объекты и собирать коллекцию заново?
Ну жалко! Прикипаешь к объектам.
То есть диагностируем у тебя склонность к коллекционированию: тебе больно расставаться с вещами?
Конечно, я у каждой вещи, которую выдворяю из квартиры, прошу прощения, что мы так быстро расстаемся.
О! А как ты тогда расхламляешь свой гардероб?
Раз в полгода я с моей ассистенткой захожу в гардеробную и по определенной схеме расхламляюсь. Нужно понимать: есть два Александра Рогова. Есть Александр Рогов в обычной жизни, а есть Александр Рогов, работник телевидения, который сам себя стилизует в кадр — и в свою же одежду. И если в быту мне нравится дранина-рванина, оверсайз-баленсиага, то для кадра это не вариант — выглядит некомплиментарно. Мой гардероб телеведущего — это четкие формы, внятные цвета, красивая линия плеча.
Поэтому схема расхламления такая: если вещь много раз была в кадре, она быстро уезжает на распродажу. Если, наоборот, я год-два вещь не носил и понимаю, что уже никогда не буду, — туда же, на ресейл. На первом этаже моего дома — офис и шоурум бренда Rogov: там мы и устраиваем распродажу, на которую, как правило, приходят мои подписчики. Кроме того, я продаю свою одежду на ресейл-платформе Oskelly, а сумки сдаю в ресейл-проект The Cultt — очень удобно, они многие позиции сразу выкупают.
А что у тебя по музейным фэшн-объектам? Покажи свой суперархив!
Мой небольшой музей моды — это дизайнерские вещи: уже не одежда и сумки, а произведения искусства. Вот, например, сюрреалистический арт-объект — сумка-туфля Balenciaga Knife. Вот гигантские ушанки Prada, в которых невозможно ходить. Шарфики Lanvin периода, когда Альбер Эльбаз был жив. Сумки-игрушки JW Anderson — стоят, радуют глаз.
«Мы стали более лучше обставлять свои интерьеры»
В гардеробной тоже живут арт-объекты — клатчи-шоу-стопперы JW Anderson
Арт + фэшн: на полке встретились скульптура Нади Лихогруд из серии Сhildhood Memories из онлайн-галереи OilyOil, неваляшка Askinova Ceramics из коллекции «ГОСТ» и «мультяшный» Карл из коллаборации японского бренда tokidoki с Karl Lagerfeld
Доминанта гостиной — картина на железном листе «Танцующие ноги» петербургского художника Сергея Бондарева
Летом олива переезжает на широкую террасу с видом на Москву
Вопрос к тебе как к ревизорро не только гардеробов, но и интерьеров: в каждом выпуске проекта «Рогов в городе» ты с фэшн-инспекцией приходишь в гости к своим героям от Саратова и Архангельска до Мурманска и Саранска. Что скажешь про интерьеры в разных городах России — какие хорошие новости?
Помнишь мемную фразу «Мы стали более лучше одеваться»? Так вот тебе хорошая новость — мы стали более лучше обставлять свои интерьеры! Времена лютого старья и пренебрежения к себе и собственному быту, кажется, ушли безвозвратно. Сейчас в 70 % случаев у людей дома по-настоящему уютно. Многие отказались от скучных обоев в пользу красиво выкрашенных стен. Многие поняли, что если квартира — съемная, это не причина захламляться, ее можно привести в порядок под себя. Истории с ковром с оленем на стене, таким же ковром на полу и замызганным диваном в кошачьей шерсти практически канули в небытие. Думаю, мы должны за это поблагодарить пандемию, когда все посидели дома, протерли глаза и поняли, что хотят окружать себя чем‑то приятным.
А приходилось ли тебе бывать в квартире, которую ты мог бы назвать произведением искусства?
Квартира Александра Васильева на Фрунзенской набережной — это, я скажу, просто квартира-музей! Максимально захламленный в хорошем смысле слова интерьер: все стены увешаны искусством, все в цветах. Если кровать, то с зеленым балдахином и золотыми кисточками. Если обои в библиотеке, то в крупных красных розах. Я был ошеломлен, что такое вообще бывает, как это все избыточно и при этом гармонично выглядит. И возможно, в каком‑то отдаленном будущем я бы тоже сделал себе такой интерьер.
То есть артистические квартиры тебе ок?
Еще бы! Я обожаю питерские квартиры. Когда сохранена лепнина, когда восстановлены изразцы на печах. Как‑то я был в гостях у знакомых в Петербурге: они восстанавливают дореволюционную квартиру в ее прежних объемах, докупая комнату за комнатой у соседей по этажу. Ребята использовали классную фишку: внутрь квартиры с исторической лепниной встраиваются деревянные кубы, в которых находятся комнаты. Это очень красиво. Я бы, наверное, хотел квартиру в Петербурге — и чтобы обязательно пара элементов вроде изразцов и лепнины охранялись КГИОПом!
Экспонат из музея моды Рогова — редкая коллекционная кавайная Hermes Kelly Doll
В конце анфиладного коридора — кресло Calligaris и открытый книжный шкаф (разброс авторов — от Джулиана Барнса и Пола Линча до Аллы Горбуновой!)
Юрий и Тимофей — главные смотрители коллекции музея Александра Рогова
Собранию таби Maison Margiela позавидовал бы любой музей моды
Скульптура Андрея Бартенева «Медведь. Снежные комья» из коллаборации с «Дымов Керамика» живет в спальне на комоде российского бренда предметного дизайна Unika Moblar
Скульптура Андрея Бартенева «Медведь. Снежные комья» из коллаборациис «Дымов Керамика» живет в спальне на комоде российского бренда предметного дизайна Unika Moblar
Кстати, петербургский стиль — это уже направление в дизайне интерьеров: даже на «Авито» есть объявления «фотосессия в квартире с питерским вайбом». Александр, я ваш новый риэлтор. Какой район в Петербурге вам интересен?
Ну, хотелось бы с видом на водичку. Речушку.
Как насчет Петроградской?
Ну, я же лох деревенский. Нет, мне Петроградка не подойдет. Мне нужно сразу, чтобы в центре жить. Чтобы вышел — и дворцы на Фонтанке.
Хорошо, мы вам что‑нибудь подберем. Думаю в сторону золотого треугольника. Наверное, не откажетесь от соседства с Исаакиевским собором?
Как вариант! Давайте запланируем с вами пару просмотров!
Ну хорошо, а у тебя есть какие‑то приятные домашние ритуалы?
Смотреть телек. Я обожаю телевизор! Передачи «До 16 и старше» и программы Влада Листьева с магической заставкой телекомпании «Вид» (этот лик, появляющийся из темноты!) изменили мое юношеское сознание. Меня просто зомбировало! Я очень сильно хотел это потрогать, желательно изнутри. В итоге сейчас я нахожусь по ту сторону экрана не меньше, чем по эту. При этом телевизор по-прежнему занимает важное место в моей квартире!
И что, ты сидишь на своем эстетском пыльно-розовом диване Calligaris и переключаешь каналы?
Ты знаешь, у меня настолько интенсивная работа, что иногда я имею право легально потупить. Я могу включить канал «Домашний», сериал «Не ври мне». И вот они там будут: «Я люблю тебя», «Нет, ты любишь меня», «А я тебя не люблю». Это такое прекрасное вечернее безвременье! Которое дальше будет прервано ночной приемкой монтажей. Я всегда откладываю эти процессы на ночь: меня никто не беспокоит, вокруг темно, я включил компьютер, начал отсматривать программу и писать правки. И ругаться по телефону со всеми!
А там, например, зажечь свечу с ароматом томата и личи. Ничего такого, да?
Ну хочешь, я навру? Но нет, никаких свечей я не жгу, а еще не медитирую и мантры на ночь не слушаю. Пропылесосить и пыль протереть — вот мой домашний ритуал.
Фото: Саша Мадемуазель
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