Елизавета Боярская — Льву Лурье: «Сколько бы я ни возвращалась к "Онегину", совершеннее произведения не существует»

ЛУРЬЕ: Это такая власть троекуровых про­тив власти дубровских. Павел I — это Ду­бровский, а Екатерина II — Троекуров. И замечательная идея была у нее про пре­вращение своей опочивальни в высшую партийную школу. Такая проверка кадров — это не про сексуальные вещи, а про обретение соратников. И фавориты у нее всегда не пере­менные, а последовательные. То есть не сразу несколько, а всегда только один, пусть и всего на не­делю. Не понравился — получил тысячу душ крестьян, графское достоинство и на всю жизнь обе­спечен, а потомки становятся Лан­скими, Заводовскими и так далее. А кто-то был и долго, как тезки Григо­рии Орлов и Потемкин.

БОЯРСКАЯ: Да, и так в их лице появлял­ся абсолютно надежный человек, на кото­рого можно опереться и которому можно доверять.

ЛУРЬЕ: Это то, что любил и Леонид Ильич Брежнев — бережное отношение к кадрам. Идея в том, чтобы не создавать себе врагов из окружения, поощрять их и смотреть сквозь пальцы на плутовство и казно­крадство. Так ты сразу приобретаешь мно­го голосов.

БОЯРСКАЯ: А соратники для Екатерины Алексеевны были очень важны. Собствен­но, у нее же прав на престол ноль целых ноль десятых.

ЛУРЬЕ: Ее право на престол доказано разве что надписью, которую она сделала на Мед­ном всаднике — «Петру Первому Екатерина Вторая». Это миф, что она является продол­жательницей Петра. Они совершенно не по­хожи, разве что оба деятельные и способные. У Екатерины нет его желания все делать ру­ками и рвать зубами. Она и воинственной не была.

БОЯРСКАЯ: Мне кажется, важно, что Екате­рина — немка (урожденная София Августа Фредерика — дочь князя Ангальт-Цербст­ского и племянница шведского короля Адольфа Фридриха, родилась на тот мо­мент в немецком городе Штеттине, перешла из лютеранства в православие и получила имя Екатерина Алексеевна перед обручени­ем с Петром III. —Прим. ред.). Это проявля­ется во всем: как она вела политику, какой была активной и деятельной. Это про до­тошность, педантизм, постоянное желание внутреннего развития. Екатерина бесконеч­но читала, интересовалась буквально всем. В ней нет лени или размеренности, которая была, скажем, в Елизавете Петровне. Жизнь быстротечна, и ей хотелось успеть во всем. В том числе в театральных постановках — она сама их сочиняла и даже иногда уча­ствовала. Азартная женщина!

ЛУРЬЕ: Большой театр запустила.

БОЯРСКАЯ: Да-да. Ей как будто хотелось все попробовать. Пусть даже и ошибить­ся, как получилось с Уложенной комисси­ей — она ее создала, но ничего путного не вышло. Ей постоянно надо было работать, работать, работать. В воспоминаниях од­ного польского автора я читала, что Екате­рина просыпалась раньше своих слуг и тут же начинала писать.

ЛУРЬЕ: Есть такой замечательный текст, вы его, конечно, читали. Ее собственные вос­поминания, абсолютно лживые.

БОЯРСКАЯ: Да, это то, как она хотела бы, чтобы ее воспринимали.

ЛУРЬЕ: Абсолютно! Что Петр III был такой идиот, пьяница и кретин, что не убить его про­сто было невозможно. А еще там очень здо­рово описано ее пребывание в будущем Екатерининском дворце в Царском Селе! Клопы, блохи, вши, анфиладная система — невозможно укрыться. Вся эта бес­смысленная, раздражающая, бесша­башная роскошь елизаветинского времени — огромные залы, кото­рые невозможно было натопить. Барокко, придуманное Растрелли, Екатерина ненавидела: огромные окна, нет типового строительства, всё напоказ. В Европе так уже не строили сто лет! И вот она якобы сама стирает, наводит порядок и вне­дряет свой немецкий орднунг. Такой роман воспитания получается.

БОЯРСКАЯ: Но при этом ей и правда уда­лось как пиарщику сделать так, чтобы о России заговорили в Европе как о про­свещенной стране. Этого она добилась че­рез переписки со всеми великими умами своего времени. Хотя в стране, как мы зна­ем, все равно оставалось крепостное право.