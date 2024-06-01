Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач: «Я себя никогда красавчиком не считал, думал, что странно как-то выгляжу»

Андрей Пальто, дружба с Рузилем Минекаевым и поддержка бабушки

Много споров о том, кто на самом деле главный героя «Слова пацана» — Адидас-старший, которого сыграл Ваня Янковский, Марат, персонаж Ру­зиля Минекаева, или твой Андрей Пальто?

Сериал начинается с Андрея и заканчи­вается тоже им. Все начинается со взгля­да, когда мой герой играет на пиани­но, и заканчивается взглядом, когда он же сидит в колонии. Все персонажи, которых ты перечислила, примерно рав­ные по весу, но все же… Мне кажется, главный герой — мой. Режиссер эту те­орию подтверждает, поэтому будем ее придерживаться.

Какого Андрея тебе играть было тяже­лее — в начале или в конце?

Андрея Пальто, который полноценный группировщик. У него постепенно меня­ется манера речи, появляются особенные интонации. Но мне помогала бабушка, с которой я разговаривал про то вре­мя. Ей в 1980-х было 18 лет, и хотя она жила не в Казани, до нее доходили исто­рии оттуда. Бабушка помогла разобрать­ся с тем, как люди общались между со­бой в то время.

Есть ли вещь, которую ты забрал с со­бой с площадки «Слова пацана» на память?

Значок, который Марат — герой Рузиля — получал при поступлении в комсомол. Вообще с площадки ничего забирать нель­зя, это же реквизит. Можно выкупить, но я этим не интересовался.

Судя по соцсетям, Рузиль Минекаев для тебя не просто коллега, а настоя­щий друг. Как так вышло?

Почти сразу же. Мы по 10 часов проводи­ли вместе на съемочной площадке и возвращались в отель, где жили на одном этаже, чуть ли не в соседних номерах. Гу­ляли по вечерам и быстро поняли, что нам вдвоем отлично. Мы вообще на площадке сдружились сильно — вся наша киношная компания. Вот мы сейчас с тобой разгова­риваем, а пацаны параллельно в чатик наш пишут, договариваются о новой встрече. Меня это радует, наша дружба.

Что вообще для тебя значит дружба?

Это взаимный интерес и поддержка.

Сериал снят по книге «Слово па­цана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева. Что ска­жешь про нее?

Вся книга — один сплошной жесткий факт, но я считаю, ее должен прочитать каждый, чтобы понять: это не должно повториться ни­когда. Идет человек по улице домой спокой­но или в магазин за хлебом, а на него напада­ют, чтобы избить или убить. Это как вообще? У меня не укладывалось в голове, а для лю­дей в то время подобная ситуация была нормой.