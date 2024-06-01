Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач: «Я себя никогда красавчиком не считал, думал, что странно как-то выгляжу»

15-летний актер из Петербурга сыграл в главном кинохите 2024 года — сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Крыжовникова о жизни казанских ОПГ в конце 1980-х: Кемстач всего за 8 серий из хрупкого и смущенного подростка Андрюши перерождается в беспощадного группировщика Пальто. В соцсетях Леона — больше миллиона фолловеров, а его кавер-клип на песню «Как быть» Александра Серова, созданный при поддержке Игоря Крутого, набрал 2,5 миллиона просмотров на YouTube. В 2024 году мы ждем Леона в футуристическом проекте, который продюсирует Сергей Сельянов («Брат» и «Брат 2»!), — в главной роли студента из Сколково, который по ошибке оказывается заперт внутри боевого робота-экзоскелета с искусственным интеллектом. «Железный чушпан!» — крашится фан-база Кемстача.
Леон Кемстач — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
Пальто и лонгслив USHATAVA
Андрей Пальто, дружба с Рузилем Минекаевым и поддержка бабушки
Много споров о том, кто на самом деле главный героя «Слова пацана» — Адидас-старший, которого сыграл Ваня Янковский, Марат, персонаж Рузиля Минекаева, или твой Андрей Пальто?
Сериал начинается с Андрея и заканчивается тоже им. Все начинается со взгляда, когда мой герой играет на пианино, и заканчивается взглядом, когда он же сидит в колонии. Все персонажи, которых ты перечислила, примерно равные по весу, но все же… Мне кажется, главный герой — мой. Режиссер эту теорию подтверждает, поэтому будем ее придерживаться.
Какого Андрея тебе играть было тяжелее — в начале или в конце?
Андрея Пальто, который полноценный группировщик. У него постепенно меняется манера речи, появляются особенные интонации. Но мне помогала бабушка, с которой я разговаривал про то время. Ей в 1980-х было 18 лет, и хотя она жила не в Казани, до нее доходили истории оттуда. Бабушка помогла разобраться с тем, как люди общались между собой в то время.
Есть ли вещь, которую ты забрал с собой с площадки «Слова пацана» на память?
Значок, который Марат — герой Рузиля — получал при поступлении в комсомол. Вообще с площадки ничего забирать нельзя, это же реквизит. Можно выкупить, но я этим не интересовался.
Судя по соцсетям, Рузиль Минекаев для тебя не просто коллега, а настоящий друг. Как так вышло?
Почти сразу же. Мы по 10 часов проводили вместе на съемочной площадке и возвращались в отель, где жили на одном этаже, чуть ли не в соседних номерах. Гуляли по вечерам и быстро поняли, что нам вдвоем отлично. Мы вообще на площадке сдружились сильно — вся наша киношная компания. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, а пацаны параллельно в чатик наш пишут, договариваются о новой встрече. Меня это радует, наша дружба.
Что вообще для тебя значит дружба?
Это взаимный интерес и поддержка.
Сериал снят по книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева. Что скажешь про нее?
Вся книга — один сплошной жесткий факт, но я считаю, ее должен прочитать каждый, чтобы понять: это не должно повториться никогда. Идет человек по улице домой спокойно или в магазин за хлебом, а на него нападают, чтобы избить или убить. Это как вообще? У меня не укладывалось в голове, а для людей в то время подобная ситуация была нормой.
Леон сфотографирован на верхних этажах Дома со львами (он же дом Лобанова-Ростовского) рядом с одним из двух архангелов, поддерживающих герб Российской империи. Этот горельеф был утерян в 1830-х годах и восстановлен на своем историческом месте только в 2010-м, когда реконструкция коснулась всего памятника классицизма авторства архитектора Монферрана.
Пальто и лонгслив USHATAVA
Миллион подписчиков и объятия в торговом центре
Что самое безбашенное ты делал в жизни?
Без маски пошел в торговый центр. (Смеется.) На меня налетела толпа людей, и я 30 минут стоял на месте. Я не против: каждого, кто обратился, обнял и поблагодарил за поддержку — таковы реалии моей жизни сейчас.
Под что танцевать, если не под знаменитый саундтрек к «Слову пацана» — песню «Пыяла»?
Я меломан. Если открыть мой плейлист сейчас, там будут Artemas, Трэвис Скотт и Канье, а из русских — MACAN и Anikv. Можно попробовать танцевать под них.
У тебя в соцсетях больше миллиона подписчиков. Что тебе подарила слава, а что она у тебя забрала?
Подарила — возможности, а забрала — приватность. Я правда никуда не могу пойти свободно. Я очень люблю гулять в одиночестве по вечернему Питеру и теперь не могу себе этого позволить. Кроме миллиона поклонников, есть люди, которым я не очень нравлюсь, поэтому прогулка рискует быть небезопасной. Еще я не могу ходить по улицам с девушкой, будь то моя подруга или сестра. В интернете быстро разлетится фейк, что мы встречаемся.
Самый романтичный поступок, который ты совершал?
Сбегал из дома и залезал к человеку в окно с цветами.
На что ты тратишь больше всего времени сейчас?
На сон.
Рубашка, футболка RED SEPTEMBER
Детство на «Пионерке», школа в Дубае и план покорить Голливуд
В одном интервью ты сказал, что твой внутренний возраст — 24 года, а не 15 лет.
Не помню, где я такое говорил, но допустим. (Смеется.)
Как думаешь, что будешь делать в свои реальные 24?
Надеюсь, буду интересным человеком, с которым есть о чем поговорить. Леоном 2.0, который разбирается сразу во многих сферах, не только в актерской.
Слышала про твое стремление покорить не только российский кинематограф (ведь ты — уже!), но и Голливуд. Ты серьезно?
Максимально серьезно. И делаю все, чтобы туда пробиться. Я знаю, что много русских актеров, кто работал в Голливуде, дальше не пошли, но меня это не смущает. У меня есть козырь: имя и фамилия, вполне голливудские. Весь мир сейчас не расположен к людям из России и стране в целом, а я хочу показать, что наше кино и наши актеры — самые лучшие. «Мастер и Маргарита», «Слово пацана», еще несколько проектов, которые вот-вот выйдут… Это уровень! А еще без ложной скромности скажу: у меня совершенный английский. И многие вокруг говорят, что голливудская внешность.
А ты сам что про себя думаешь? Ты красивый?
Я себя никогда особо красавчиком не считал. Наоборот, думал, что странно как-то выгляжу… Среди двоюродных братьев, которые поголовно все с черными волосами и бородами. А я блондин с голубыми глазами.
Куртка, джинсы, лонгслив RED SEPTEMBER, чокер из жемчуга KOTLO STUDIO (47 Store)
Уже придумал, что будешь говорить на церемонии «Оскара»?
Скажу: «Привет, ребята, я парень из России и всему, что знаю в актерской профессии, научился там». Моя сверхцель сейчас — продвигать нашу страну по всему миру. Поэтому я учусь в школе в Дубае, чтобы заводить международные связи, интернациональные. В ОАЭ нормально жить, но цикличность утомляет. Там всегда хорошая погода, ежедневная учеба... и пустыня. Это впечатляет, но ненадолго.
В этой цикличности по чему ты больше всего скучаешь?
По семье своей. У меня бабушка, двоюродные сестры и братья все тут, в России. По Петербургу скучаю в целом. Куда бы я ни ездил, я всегда мысленно возвращаюсь в Петербург. Он для меня самый родной.
Как проходило твое детство?
Такой вопрос, словно оно у меня закончилось. (Смеется.) Раннее детство я проводил как раз у бабушки — мы с братьями занимались всем, чем только можно. Катались на великах и самокатах, играли в прятки и ездили на дачу, где я гонял на квадроцикле. Сейчас большая часть свободного времени уходит на работу, но и отдыхать я не забываю.
В каком районе ты рос?
На Коломяжском. Это «Пионерка». Там живет моя бабушка, я часто проводил у нее время.
Есть любимые места на районе?
Раньше на «Пионерке» был «Капитолий» и батутный клуб «720». Мы туда с ребятами постоянно ходили прыгать. Классное было место. В «Сити Молл» гоняли, зависали там часами. По еде не сориентирую: когда ты ребенок, тебя она особо не интересует.
Бомбер и брюки OLA OLA, жилет BEFREE, кольцо на правой руке EKATERINA TOLSTAYA, кольцо на левой руке BISMARCK (оба — 47 Store)
Рассветы на крыше в Петербурге, поколение альфа и секрет-проект в 2024 году
Самое красивое, что ты видел в своей жизни?
Рассветы на крыше в Питере. Лучше, чтобы здание с крышей было старое и где-то в центре.
А как же бесконечные барханы пустыни?
Красиво тоже. Но на один раз.
Главное изменение, которое случилось в жизни за последний год?
Появилась ответственность. За мной следят миллионы: что я говорю, как себя веду. Нечестно и неправильно подавать дурной пример и транслировать непристойное поведение или безответственность. Моя аудитория — в основном подростки. Надо держать планку.
Ты — представитель поколения альфа. Что думаешь про сверстников?
Если бы меня спросили год назад, я бы сказал: «Все потеряно максимально, и люди вокруг меня занимаются ерундой». Сейчас могу сказать, что все с нами в порядке. Я вижу примеры людей, которые учатся и зарабатывают первые деньги, у которых есть амбиции и душа. Вообще, не готов говорить от лица всего поколения, я же не проводил опрос миллионов этих людей. Вот если бы поговорил с каждым…
А про себя что думаешь?
Я всегда старался развиваться и заниматься полезным делом — учебой, спортом, изучать языки. Пытался становиться лучше, чтобы выделяться на фоне других людей. Мои ровесники хотят быть взрослее своих лет — это и плохо, и хорошо. Плохо, потому что не надо бежать впереди поезда, надо наслаждаться моментом. Нас всех пока обеспечивают родители, есть крыша над головой, не надо заниматься бытовыми вещами. А хорошо, потому что чрезмерная взрослость дает мотивацию двигаться вперед по карьерной лестнице.
В каком проекте мы скоро тебя увидим?
Есть одна главная роль, но детали не могу пока разглашать. Скажу только, что проект создан при участии Сергея Сельянова — продюсера фильмов «Брат» и «Брат 2». Как только будут известны подробности, я опубликую их в соцсетях!
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Дмитрий Егоров
Стиль: Александра Сухоненкова
Визаж и волосы: Лада Романова
Свет: Владислав Скобелев, Skypoint
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