18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • ТОП 50 2024
Кино и сериалы

Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач: «Я себя никогда красавчиком не считал, думал, что странно как-то выгляжу»

15-летний актер из Петербурга сыграл в глав­ном кинохите 2024 года — сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Кры­жовникова о жизни казанских ОПГ в конце 1980-х: Кемстач всего за 8 серий из хрупкого и смущенного подростка Андрюши перерож­дается в беспощадного группировщика Пальто. В соцсетях Леона — больше миллиона фол­ловеров, а его кавер-клип на песню «Как быть» Александра Серова, созданный при поддержке Игоря Крутого, набрал 2,5 милли­она просмотров на YouTube. В 2024 году мы ждем Леона в футуристическом проекте, который продюсирует Сергей Сельянов («Брат» и «Брат 2»!), — в главной роли студента из Сколково, который по ошибке оказывается заперт внутри боевого робота-экзоскелета с искусственным интеллектом. «Железный чушпан!» — крашится фан-база Кемстача.

Леон Кемстач — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино». 

Пальто и лонгслив USHATAVA
Фото: Дмитрий Егоров

Пальто и лонгслив USHATAVA

Андрей Пальто, дружба с Рузилем Минекаевым и поддержка бабушки

Много споров о том, кто на самом деле главный героя «Слова пацана» — Адидас-старший, которого сыграл Ваня Янковский, Марат, персонаж Ру­зиля Минекаева, или твой Андрей Пальто?

Сериал начинается с Андрея и заканчи­вается тоже им. Все начинается со взгля­да, когда мой герой играет на пиани­но, и заканчивается взглядом, когда он же сидит в колонии. Все персонажи, которых ты перечислила, примерно рав­ные по весу, но все же… Мне кажется, главный герой — мой. Режиссер эту те­орию подтверждает, поэтому будем ее придерживаться.

Какого Андрея тебе играть было тяже­лее — в начале или в конце?

Андрея Пальто, который полноценный группировщик. У него постепенно меня­ется манера речи, появляются особенные интонации. Но мне помогала бабушка, с которой я разговаривал про то вре­мя. Ей в 1980-х было 18 лет, и хотя она жила не в Казани, до нее доходили исто­рии оттуда. Бабушка помогла разобрать­ся с тем, как люди общались между со­бой в то время.

Есть ли вещь, которую ты забрал с со­бой с площадки «Слова пацана» на память?

Значок, который Марат — герой Рузиля — получал при поступлении в комсомол. Вообще с площадки ничего забирать нель­зя, это же реквизит. Можно выкупить, но я этим не интересовался.

Судя по соцсетям, Рузиль Минекаев для тебя не просто коллега, а настоя­щий друг. Как так вышло?

Почти сразу же. Мы по 10 часов проводи­ли вместе на съемочной площадке и возвращались в отель, где жили на одном этаже, чуть ли не в соседних номерах. Гу­ляли по вечерам и быстро поняли, что нам вдвоем отлично. Мы вообще на площадке сдружились сильно — вся наша киношная компания. Вот мы сейчас с тобой разгова­риваем, а пацаны параллельно в чатик наш пишут, договариваются о новой встрече. Меня это радует, наша дружба.

Что вообще для тебя значит дружба?

Это взаимный интерес и поддержка.

Сериал снят по книге «Слово па­цана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева. Что ска­жешь про нее?

Вся книга — один сплошной жесткий факт, но я считаю, ее должен прочитать каждый, чтобы понять: это не должно повториться ни­когда. Идет человек по улице домой спокой­но или в магазин за хлебом, а на него напада­ют, чтобы избить или убить. Это как вообще? У меня не укладывалось в голове, а для лю­дей в то время подобная ситуация была нормой.

Леон сфотографиро­ван на верхних этажах Дома со львами (он же дом Лобанова-Ростов­ского) рядом с одним из двух архангелов, поддерживающих герб
Фото: Дмитрий Егоров

Леон сфотографиро­ван на верхних этажах Дома со львами (он же дом Лобанова-Ростов­ского) рядом с одним из двух архангелов, поддерживающих герб Российской им­перии. Этот горельеф был утерян в 1830-х годах и восстановлен на своем историче­ском месте только в 2010-м, когда реконструкция косну­лась всего памятника классицизма автор­ства архитектора Мон­феррана.

Пальто и лонгслив USHATAVA
Фото: Дмитрий Егоров

Пальто и лонгслив USHATAVA

Миллион подписчиков и объятия в торговом центре

Что самое безбашенное ты делал в жизни?

Без маски пошел в торговый центр. (Сме­ется.) На меня налетела толпа людей, и я 30 минут стоял на месте. Я не против: каждого, кто обратился, обнял и поблаго­дарил за поддержку — таковы реалии моей жизни сейчас.

Под что танцевать, если не под знаме­нитый саундтрек к «Слову пацана» — песню «Пыяла»?

Я меломан. Если открыть мой плейлист сейчас, там будут Artemas, Трэвис Скотт и Канье, а из русских — MACAN и Anikv. Можно попробовать танцевать под них.

У тебя в соцсетях боль­ше миллиона подписчиков. Что тебе подарила слава, а что она у тебя забрала?

Подарила — возможности, а за­брала — приватность. Я правда никуда не могу пойти свободно. Я очень люблю гулять в оди­ночестве по вечернему Пите­ру и теперь не могу себе это­го позволить. Кроме миллиона поклонников, есть люди, кото­рым я не очень нравлюсь, по­этому прогулка рискует быть небезопасной. Еще я не могу ходить по улицам с девушкой, будь то моя подруга или сестра. В интернете быстро разлетится фейк, что мы встречаемся.

Самый романтичный поступок, который ты совершал?

Сбегал из дома и залезал к че­ловеку в окно с цветами.

На что ты тратишь больше всего времени сейчас?

На сон.

Рубашка, футболка RED SEPTEMBER
Фото: Дмитрий Егоров

Рубашка, футболка RED SEPTEMBER

Детство на «Пионерке», школа в Дубае и план покорить Голливуд

В одном интервью ты сказал, что твой внутренний возраст — 24 года, а не 15 лет.

Не помню, где я такое говорил, но допу­стим. (Смеется.)

Как думаешь, что будешь делать в свои реальные 24?

Надеюсь, буду интересным человеком, с которым есть о чем поговорить. Леоном 2.0, который разбирается сразу во многих сферах, не только в актерской.

Слышала про твое стремление поко­рить не только российский кинемато­граф (ведь ты — уже!), но и Голливуд. Ты серьезно?

Максимально серьезно. И делаю все, чтобы туда пробиться. Я знаю, что много русских актеров, кто работал в Голливуде, дальше не пошли, но меня это не смущает. У меня есть козырь: имя и фамилия, вполне голливуд­ские. Весь мир сейчас не расположен к лю­дям из России и стране в целом, а я хочу показать, что наше кино и наши актеры — самые лучшие. «Мастер и Маргарита», «Сло­во пацана», еще несколько проектов, которые вот-вот выйдут… Это уровень! А еще без ложной скромности скажу: у меня совершен­ный английский. И многие вокруг говорят, что голливудская внешность.

А ты сам что про себя думаешь? Ты красивый?

Я себя никогда особо красавчиком не счи­тал. Наоборот, думал, что странно как-то выгляжу… Среди двоюродных братьев, ко­торые поголовно все с черными волоса­ми и бородами. А я блондин с голубыми глазами.

Куртка, джинсы, лонгслив RED SEPTEMBER, чокер из жемчуга KOTLO STUDIO (47 Store)
Фото: Дмитрий Егоров

Куртка, джинсы, лонгслив RED SEPTEMBER, чокер из жемчуга KOTLO STUDIO (47 Store)

Уже придумал, что будешь говорить на церемонии «Оскара»?

Скажу: «Привет, ребята, я парень из Рос­сии и всему, что знаю в актерской профес­сии, научился там». Моя сверхцель сей­час — продвигать нашу страну по всему миру. Поэтому я учусь в школе в Дубае, чтобы заводить международные связи, ин­тернациональные. В ОАЭ нормально жить, но цикличность утомляет. Там всегда хоро­шая погода, ежедневная учеба... и пустыня. Это впечатляет, но ненадолго.

В этой цикличности по чему ты боль­ше всего скучаешь?

По семье своей. У меня бабушка, двоюрод­ные сестры и братья все тут, в России. По Петербургу скучаю в целом. Куда бы я ни ездил, я всегда мысленно возвращаюсь в Петербург. Он для меня самый родной.

Как проходило твое детство?

Такой вопрос, словно оно у меня закончи­лось. (Смеется.) Раннее детство я проводил как раз у бабушки — мы с братьями занима­лись всем, чем только можно. Катались на ве­ликах и самокатах, играли в прятки и ездили на дачу, где я гонял на квадроцикле. Сейчас большая часть свободного времени уходит на работу, но и отдыхать я не забываю.

В каком районе ты рос?

На Коломяжском. Это «Пионерка». Там живет моя бабушка, я часто проводил у нее время.

Есть любимые места на районе?

Раньше на «Пионерке» был «Капитолий» и батутный клуб «720». Мы туда с ребятами постоянно ходили прыгать. Классное было место. В «Сити Молл» гоняли, зависали там часами. По еде не сориенти­рую: когда ты ребенок, тебя она особо не интересует.

Бомбер и брюки OLA OLA, жилет BEFREE, кольцо на правой руке EKATERINA TOLSTAYA, кольцо на левой руке BISMARCK (оба — 47 Store)
Фото: Дмитрий Егоров

Бомбер и брюки OLA OLA, жилет BEFREE, кольцо на правой руке EKATERINA TOLSTAYA, кольцо на левой руке BISMARCK (оба — 47 Store)

Рассветы на крыше в Петербурге, поколение альфа и секрет-проект в 2024 году

Самое красивое, что ты видел в своей жизни?

Рассветы на крыше в Питере. Лучше, чтобы здание с крышей было старое и где-то в центре.

А как же бесконечные барха­ны пустыни?

Красиво тоже. Но на один раз.

Главное изменение, которое случилось в жизни за послед­ний год?

Появилась ответственность. За мной следят миллионы: что я говорю, как себя веду. Нечестно и непра­вильно подавать дурной пример и транс­лировать непристойное поведение или безответственность. Моя аудитория — в основном подростки. Надо держать планку.

Ты — представитель поколения аль­фа. Что думаешь про сверстников?

Если бы меня спросили год назад, я бы сказал: «Все потеряно максимально, и люди вокруг меня занимаются ерун­дой». Сейчас могу сказать, что все с нами в порядке. Я вижу примеры людей, кото­рые учатся и зарабатывают первые день­ги, у которых есть амбиции и душа. Во­обще, не готов говорить от лица всего поколения, я же не проводил опрос мил­лионов этих людей. Вот если бы погово­рил с каждым…

А про себя что думаешь?

Я всегда старался развиваться и занимать­ся полезным делом — учебой, спортом, изучать языки. Пытался становиться луч­ше, чтобы выделяться на фоне других лю­дей. Мои ровесники хотят быть взрослее своих лет — это и плохо, и хорошо. Пло­хо, потому что не надо бежать впереди по­езда, надо наслаждаться моментом. Нас всех пока обеспечивают родители, есть крыша над головой, не надо заниматься бытовыми вещами. А хорошо, потому что чрезмерная взрослость дает мотивацию двигаться вперед по карьерной лестнице.

В каком проекте мы скоро тебя увидим?

Есть одна главная роль, но детали не могу пока разглашать. Скажу только, что про­ект создан при участии Сергея Сельяно­ва — продюсера фильмов «Брат» и «Брат 2». Как только будут известны подробно­сти, я опубликую их в соцсетях!

Текст: Алина Исмаилова

Фото: Дмитрий Егоров

Стиль: Александра Сухоненкова

Визаж и волосы: Лада Романова

Свет: Владислав Скобелев, Skypoint

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
ТОП 50 2024 СПБ
Материал из номера:
Июнь
Рубрика:
Что смотреть дома
Люди:
Леон Кемстач

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: