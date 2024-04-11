«Питерский Щит» Константина Рязанцева: как пацан из неблагополучной панельки сделал ход конем?

Дайте краткое жизнеописание Константина Рязанцева?

Меня зовут Константин, и я — основатель бренда одежды «Питерский Щит», бренда, который уже давно вышел за рамки просто производителя одежды и стал целым объединением близких по духу людей с различными увлечениями и интересами. Я занялся одеждой 13 лет назад, мне тогда было 20, это была попытка заработать честных денег. Я пошел по сложному пути: начал с пошива верхней одежды. Первые вещи, с которых начался «Питерский Щит», — это три куртки: бомбер, анорак и парка.

Почему «Питерский Щит»?

По наитию, первоначально был нарисован логотип в виде щита, дальше надо было думать над названием, а тут все просто: родной любимый город и рыцарский щит — символ храбрости и силы. В общем, мне понравилось такое название — «Питерский Щит», плюс в юношестве казалось, что это прикольная игра слов.

Что у вас в ДНК (кроме Петербурга и Щита)?

Когда бренд появился, я не знал никого из мира стритвира в России. Честно говоря, я и сейчас не очень понимаю, кто относится к стритвиру, а кто нет: мы идем своей дорогой. Но судя по тому, как у нас идут дела и как люди реагируют на нашу деятельность, — нас определенно не хватало в мире уличной одежды. Основополагающая идея нашего бренда — доступная одежда высокого качества, сделанная на совесть. Наше настроение — свободолюбие, авантюризм и решительность.

Нам по душе делать простые, качественные вещи без конструктивных излишеств. Интересны лаконичные вещи, которые понятны людям. По большей части это рабочая либо спортивная классика. Больше всего нас вдохновляют наша среда обитания и русский фольклор.