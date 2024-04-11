«Питерский Щит» Константина Рязанцева: как пацан из неблагополучной панельки сделал ход конем?

Суровый вайб южных городских окраин — в сердце бренда «Питерский Щит». Стритвир конкретика без излишеств: под руководством Константина Рязанцева здесь шьют лонги, зипки, худи, бомберы, карго (но джогеры — никогда!). От трех курток, сшитых в соседнем ателье, до бренда со своими производствами, магазином и спортивно-субкультурным комьюнити: как пацан из неблагополучной панельки сделал ход конем.
Дайте краткое жизнеописание Константина Рязанцева?
Меня зовут Константин, и я — основатель бренда одежды «Питерский Щит», бренда, который уже давно вышел за рамки просто производителя одежды и стал целым объединением близких по духу людей с различными увлечениями и интересами. Я занялся одеждой 13 лет назад, мне тогда было 20, это была попытка заработать честных денег. Я пошел по сложному пути: начал с пошива верхней одежды. Первые вещи, с которых начался «Питерский Щит», — это три куртки: бомбер, анорак и парка.
Почему «Питерский Щит»?
По наитию, первоначально был нарисован логотип в виде щита, дальше надо было думать над названием, а тут все просто: родной любимый город и рыцарский щит — символ храбрости и силы. В общем, мне понравилось такое название — «Питерский Щит», плюс в юношестве казалось, что это прикольная игра слов.
Что у вас в ДНК (кроме Петербурга и Щита)?
Когда бренд появился, я не знал никого из мира стритвира в России. Честно говоря, я и сейчас не очень понимаю, кто относится к стритвиру, а кто нет: мы идем своей дорогой. Но судя по тому, как у нас идут дела и как люди реагируют на нашу деятельность, — нас определенно не хватало в мире уличной одежды. Основополагающая идея нашего бренда — доступная одежда высокого качества, сделанная на совесть. Наше настроение — свободолюбие, авантюризм и решительность.
Нам по душе делать простые, качественные вещи без конструктивных излишеств. Интересны лаконичные вещи, которые понятны людям. По большей части это рабочая либо спортивная классика. Больше всего нас вдохновляют наша среда обитания и русский фольклор.
У вас есть клиент мечты?
Прикольно было бы увидеть Майка Тайсона в нашем лонге, например.
Как попасть в ваше комьюнити?
У нас очень много талантливых ребят — в спорте, включая скейтбординг, сноубординг, мотоспорт, в уличном искусстве, в музыке и так далее. Скажем так, «Питерский Щит» — для тех, у кого есть яйца! Комьюнити вокруг бренда огромное, и его основополагающая ценность — это любовь к уличным субкультурам, спорту, музыке и, конечно же, одежде
Как устроено производство?
У нас свое производство трикотажа, на нем трудятся порядка 15 прекрасных дам, своя студия шелкографии, где мы наносим печать на все наши изделия, склады, где происходят упаковка и формирование заказов, отгрузки и прочее. Офис — сердце бренда, где мы ежедневно трудимся над коллекциями, контентом и многим другим.
Ваш офис и сердце бренда — все еще на окраине?
Нет, на окраине офисом был мой дом. В 2014 году мы открыли свой боксерский зал и при нем небольшой швейный цех. Еще у нас теперь крупное производство и офис на территории «Красного треугольника».
Любимая вещь «Питерского Щита»?
Однозначно кожаная куртка-пилот, я ее ношу весь год кроме лета: универсальная, практичная и нарядная.
«Питерский Щит» — это бизнес или художественное высказывание?
Это дело моей жизни.
Чему вас научили окраина и те самые панельные реалии?
Быть проще.
Вы сейчас на коне?
Я в игре уверенно, поэтому однозначно да. Недавно я его оседлал, уселся поудобнее и исследую максимально увлекательный маршрут.
Что бы вы хотели, чтобы написали на вашей могиле?
«До скорой встречи!»
Что будет?
Из коллабораций у нас выходит вторая с легендарной рэп-группой Onyx, первая с ювелиром Mozi J, еще одна с тату-мастером из Франции Madame Buraka, летняя коллекция с ФК «Зенит», которая будет уже третьей по счету за два года. Сейчас в Петербурге у нас свой фирменный магазин на Гороховой. В ближайшем будущем планируем открыть второй здесь и еще несколько — в крупных городах России. Весной заработает наша парикмахерская «Под феном» на Жуковского: формат быстрых мужских стрижек по доступной цене.
Главная жизненная заповедь Константина Рязанцева?
Оставаться человеком.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Рома Челюсти
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