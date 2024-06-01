Как готическая дива Salavat Kypere создает контент на грани фэшн-акционизма и общенародный курс по разбору гардероба?

Salavat Kypere (читай: радуга или Виктория Чураева), лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода», — стилист и инфлюенсер по профессии и готическая принцесса по призванию. Она снимает контент на грани фэшн-акционизма, промышляет зловещими дарк-образами и при этом запускает общенародный курс по разбору гардероба, служит персональным стилистом (самым дорогим в Петербурге!) и даже пробует себя в роли ведущей тревел-шоу Encore (спойлер: тонна обаяния!). А между баскским шопингом и токийскими концертами ее синистральный черный силуэт украшает первые ряды главных показов, закладки всех начинающих модников и наш ежедневный думскроллинг.
Директор отдела моды и стиля жизни журнала «Собака.ru» Юлия Машнич встретилась с Викторией у нее дома и выяснила, как одной рукой приручать темные материи, а другой — обнимать пуделька.
Salavat Kypere сфотографирована в здании автобазы почтамта в Матисовом переулке на Матисовом острове. В допетровское время на острове располагалась чухонская деревня
Наблюдаю твою YouTube-экспансию — в канале Salavat Kypere и в тревел-шоу Encore. Даркуша с картинки обретает объем — и вдруг у этой русской готики обнаруживается человеческое лицо, а вдобавок необузданная витальность и тонна обаяния.
А кажется, что я в гробу лежу, да? Я иногда вижу эту реакцию в комментах. Пишут: спасибо, что нормально эту Салават показали, а то я думала, что она больная. Хотя посмотрите мои влоги, ясно же, что я адекватный человек. Видео контента действительно стало больше: у меня есть свой канал, я хожу к друзьям и знакомым на их шоу, а теперь я еще ведущая тревелшоу Encore: езжу в разные города и страны на концерты. У нас в первых выпусках бесючая команда была, но, начиная с выпуска про Бильбао, это не работа, а какой-то отпуск.
Да, ты в Бильбао так уютно варишь финскую уху и рассуждаешь о Кристобале Баленсиаге. Да и в квартире у тебя очень по-домашнему — цветочки, пуделек абрикосовый — Мартин. Ты его в честь Маржелы назвала?
В честь семечек! С другой стороны, смотри, сколько вокруг готики — вещей Рика Оуэнса, например. Мне очень нравятся Рик Оуэнс и Мишель Лами, именно вдвоем, как динамическая пара. Они единственные, от кого я фанатею как от личностей. Хочу состариться как Мишель, до нее я и не думала, что морщины могут быть такие модные. Мы однажды стояли в магазине, они с Риком книги подписывали, я увидела их и завизжала, и Мишель тут же мне в лицо завизжала в три раза громче. Я думаю: «Господи, какая она крутая!» Меня аж ее энергией сшибло.
Salavat Kypere
Когда Рик Оуэнс не позвал тебя на последний показ, ты ответила настоящим фэшн-акционизмом. Видео, в котором ты в куртке Rick Owens и в инвалидной коляске катаешься по пустой локации шоу — подтопленному дождем бассейну в Palais de Tokyo (стоит ли говорить, что это запрещено?), — сентиментальная готика высочайшей пробы. Этот прокат эффектнее последнего показа Рика!
Мне тоже понравилось! Я со сломанной ногой прилетела в Париж на Неделю моды. Показ Rick Owens — для меня один из самых важных, но в этот раз Рик делал его у себя дома и очень мало гостей позвал. Мне не пришло приглашение. Я с горя пошла в его бутик, и там была эта нереальная куртка Rick Owens. Я захожу — она на манекене! Это само по себе чудо, потому что обычно подиумных вещей в магазине нет, их раскупают за три секунды. И тут вдруг такое! Со мной была Таня, моя взрослая подруга, ей 54, она очень модная. У меня вообще ни одной подруги-ровесницы. Таня меня на коляске везде таскала на высоченных каблуках. Мы с ней купили эти куртки и пошли фоткаться. Я в этот бассейн на костылях еле перелезла.
Рик Оуэнс не позвал тебя в гости. А что с остальными показами? Были классные шоу?
Давай проясним: я езжу на Неделю моды, в основном чтобы собирать образы и фоткаться, наслаждаюсь этим процессом. К тому же много красивых людей собирается в это время в Париже, я любуюсь. А так показы — это очень-очень скучно. Ходить на них утомительно: ничего нового не показывают, в основном все бренды делают одно и то же. Ну окей, недавно Гальяно показал для Maison Margiela — это было вау. Но я сомневаюсь, что такое же «вау» он сделает второй раз.
На Виктории: корсет ATELIER BISER
На показах утомительно и скучно. А где бодро и весело?
На концертах! Раньше тоже не любила, а теперь вот езжу с Encore и прямо жду следующего. Больше всего мне понравилось на Coldplay в Сингапуре, притом что я их вообще не слушаю. Там была девушка, она с отцом должна была на концерт идти, а он умер, и она пришла одна с плакатом про это. Крис Мартин ее вытащил на сцену, 60 000 человек, они там все ревут, мы ревем. Он очень душевно с публикой общается, коннект есть. А вот у Мадонны шоу было супер, но коннекта не было. И публика противная. У меня было ощущение, что я там всем мешала. Depeche Mode в Бильбао классные были, но я со сломанной ногой оказалась на сидячих местах, просто за три километра. Я зумом приближала, потому что ничего не видела, так хоть немного рассмотрела танцы Дэйва. Скоро у меня еще Primavera в Барселоне и Red Hot Chili Peppers в Токио.
Как человек с черными белками глаз и в вуали-балаклаве организовал народный курс разбора гардероба и работает персональным стилистом? И сколько стоит заказать у тебя разбор и мейковер?
Разбор — 500 000 рублей минимум. И люди ко мне тянутся, хоть я и в вуали. Видно же, что я нормальная. В цену входят разбор и месяц сопровождения. Но бывает, у клиентов гардероб разбросан по городам, и он огромный — тогда дороже, конечно. Потом ведь еще с этим всем презентациюин-струкцию делать, а я ненавижу этот момент. Весь процесс разбора люблю, но впадаю в ступор от презентации, просто не люблю сидеть за компом, вообще ненавижу делать монотонную работу. Мне становится плохо. У меня, наверное, СДВГ.
Со звездами я не работаю, мне некомфортно — ни по человечески, ни по графику.
С немедийными и процесс проще, и эффект больше. Есть идеальные клиентки, которые четко по списку покупают все, что я рекомендую. Я их еще на урок мейкапа к Глаше Гурьяновой и по волосам к Маше Туевой отправляю. Тогда прямо хороший мейковер получается.
На Виктории: корсет ATELIER BISER
А поделись русскими брендами из этих списков? Что ты сама любишь, носишь и всем советуешь?
Мне нравятся YuliaWave, Ushatava, Planta Rosa: худи надоели, но ребята расширяют линейку. Украшения Ossa и Rhoe Bermat — просто супер. У 001PAX классные платья. Они из суперплотного трикотажа, так жир хорошо втягивают. Vereja модно все делает, но это одежда для худых, для Маши Комаровой. Я во всем этом жирная буду. Я вообще боюсь растолстеть. У меня даже когда второй подбородок вылезает, сразу морда мерзкая.
И одежда, конечно, на худом теле лучше выглядит. Забуллят меня, да? Ну не нравятся мне мясные ляжки с короткими юбками. Нет, если вам комфортно ходить в мини с заплывшими коленями — это ваше право. Но почему мне должно это нравиться?
А куда подевался твой бренд The Sxslvt? С антихейтерскими футболками и суккуб-ботфортами?
Пока на стóпе. Я хочу его реанимировать, но мне нужен умный человек, чтоб все грамотно собрать и структурировать. Я делала, делала, а в итоге даже не знаю, сколько денег тратила, сколько получала, сколько и чего продала. Вообще ничего не знаю. Просто делала, а надо же по логике.
Ты теперь такой фэшн-турист. Расскажи, где лучший стритстайл и самые модные люди.
В первый раз, когда я в Токио была, то подумала: вот это да. А во второй раз поняла: они же все одинаковые. В LA все — кимусики. В Париже на Неделе моды хорошая публика. Но вне этих дат там нет никаких модных людей. Вернее, есть, но нужно искать в специальных местах. В Европе вообще туго с модными людьми на улицах. Мы с мамой недавно вернулись из Португалии в Москву и такие: сколько модных людей! Санкции не санкции — фэшн здесь не изжить. Все в последних коллекциях! Но в Петербурге мне все равно больше стритстайл нравится. У нас тут такие классные артвонючки! Я сама раньше на Уделке одевалась, а сейчас мне постоянно в соцсетях и на улице попадаются всякие девочки прикольные, одетые с Wildberries и из винтажек. Выглядят при этом очень круто.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Соня Сивкова
Визаж: Лада Романова
Волосы: Анна Борисенко
Стиль: Александра Сухоненкова
Ассистент cтилиста: Роман Мисирук
Свет: Иван Призенко Skypoint
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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