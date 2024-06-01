Как готическая дива Salavat Kypere создает контент на грани фэшн-акционизма и общенародный курс по разбору гардероба?

На показах утомительно и скучно. А где бодро и весело?

На концертах! Раньше тоже не любила, а теперь вот езжу с Encore и прямо жду следующего. Больше всего мне понравилось на Coldplay в Сингапуре, притом что я их вообще не слушаю. Там была девушка, она с отцом должна была на концерт идти, а он умер, и она пришла одна с плакатом про это. Крис Мартин ее вытащил на сцену, 60 000 человек, они там все ревут, мы ревем. Он очень душевно с публикой общается, коннект есть. А вот у Мадонны шоу было супер, но коннекта не было. И публика противная. У меня было ощущение, что я там всем мешала. Depeche Mode в Бильбао классные были, но я со сломанной ногой оказалась на сидячих местах, просто за три километра. Я зумом приближала, потому что ничего не видела, так хоть немного рассмотрела танцы Дэйва. Скоро у меня еще Primavera в Барселоне и Red Hot Chili Peppers в Токио.

Как человек с черными белками глаз и в вуали-балаклаве организовал народный курс разбора гардероба и работает персональным стилистом? И сколько стоит заказать у тебя разбор и мейковер?

Разбор — 500 000 рублей минимум. И люди ко мне тянутся, хоть я и в вуали. Видно же, что я нормальная. В цену входят разбор и месяц сопровождения. Но бывает, у клиентов гардероб разбросан по городам, и он огромный — тогда дороже, конечно. Потом ведь еще с этим всем презентацию­ин-струкцию делать, а я ненавижу этот момент. Весь процесс разбора люблю, но впадаю в ступор от презентации, просто не люблю сидеть за компом, вообще ненавижу делать монотонную работу. Мне становится плохо. У меня, наверное, СДВГ.

Со звездами я не работаю, мне некомфортно — ни по­ человечески, ни по графику.

С немедийными и процесс проще, и эффект больше. Есть идеальные клиентки, которые четко по списку покупают все, что я рекомендую. Я их еще на урок мейкапа к Глаше Гурьяновой и по волосам к Маше Туевой отправляю. Тогда прямо хороший мейковер получается.