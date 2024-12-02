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Кино и сериалы

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Юрий Стоянов — Елизавете Ищенко: «В нашей профессии нельзя работать неосознанно и интуитивно — актерству нужно учиться!»

Такое в русском кино бывает редко, почти никогда: 15-летняя Лиза Ищенко, сыграв в драме «Алиса не может ждать» наравне с Анной Михалковой, ворвалась во все зрительские рейтинги и заветные списки кастинг-директоров — и с тех пор там и осталась.

Старт карьеры огненной (как с картин прерафаэлита Россетти!) артистки-ньюкамера совпал с эпохой новых русских сериалов и платформенного бума. Дебют в 13 — у Константина Богомолова в компании Никиты Ефремова и Юлии Снигирь в антидетективе «Хороший человек». В 15 — та самая роль-сенсация у Наталии Мещаниновой: подросток-бунтарка Алиса стремительно теряет зрение и связь с гиперопекающей мамой-Михалковой. В 18 — эксперименты с пределами собственной психики в роли исчезнувшей девушки-макгаффина у Душана Глигорова в хитовой премьере осени 2024-го, триллере «Трасса».

На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ)
Фото: Элина Шевченко

На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ)

На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO Хрустальный шар «Вижу» Алины Глазун, (2019. Коллекция Антона
Фото: Элина Шевченко

На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO

Хрустальный шар «Вижу» Алины Глазун, (2019. Коллекция Антона Козлова)

Абсолютное актерское бесстрашие и харизма — это про Ищенко, так она хороша в одном кадре с героями из A-листа российского кинематографа. А этой зимой Лиза в компании с Юрием Стояновым приготовили нам рождественский бэнгер: кибер-тру-крайм-драмеди «Мамонты» в праздничном жанре «одни дома» об одном телефонном мошенничестве, которое приводит к семейному реюниону (всем смотреть с 9 декабря в онлайн-кинотеатре Okko!).

Фэмиликор — это плюс вайб: гик-следствие ведут аналоговый дед Николай Николаевич (Стоянов!), сливший все накопления «службе безопасности банка», и его продвинутая в цифре внучка Полина. «Мамонты» — это как будто «Рик и Морти» изучают биллинг и даркнет в мире лирических комедий Данелии.

На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, лонгслив и юбка SAY NO MORE, балетки ERIKA CAVALLINI (ЦУМ) На DIL: пиджак, брюки и сорочка HOUSE OF LEO, бант
Фото: Элина Шевченко

На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, лонгслив и юбка SAY NO MORE, балетки ERIKA CAVALLINI (ЦУМ)

На DIL: пиджак, брюки и сорочка HOUSE OF LEO, бант PANFIL, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)

Мы провели следственный эксперимент: амбассадор и патриарх интеллигентного юмора Юрий Стоянов по нашей просьбе позвонил с неизвестного номера своей partner in crime Лизе Ищенко — и спойлер: она взяла трубку! Жанр разговора «отцы и дети» был отвергнут Юрием Николаевичем на входе: читаем тру-лав-интервью о том, как правильно низводить мошенников, не попасть в психоневрологический диспансер и не соскуфиться ни в 67, ни в 18 плюс.

Почему Юрий Стоянов — идеальный коуч и что делать актеру, когда начинает съезжать крыша

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Лиза, давай начнем с ощу­щений — для тебя съемки в «Мамонтах» про что оказались?

ЛИЗА ИЩЕНКО: ПРО. АБСОЛЮТНУЮ. ЛЮ­БОВЬ. Да, вот так капсом! Юрий Николаевич, я же влюбилась в вас по уши на съемках пи­лота «Мамонтов».

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Там же было от силы смен пять. (Улыбается.)

ЛИЗА ИЩЕНКО: А вот. Вы настолько душев­ный, честный, искренний и просто добрей­ший человек, что хотелось пообщаться с вами побольше. Поэтому я так радовалась, когда эти первые серии «Мамонтов» победили на фестивале «Пилот» в 2023 году. Стало оче­видно, что съемкам полноценного сезона из 12 эпизодов — быть!

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Лиза, дорогая, ты же зна­ешь, все абсолютно взаимно! (Улыбается.) И, кстати, номинация у нас на «Пилоте» была самая почетная — «Выбор зрителей».

ЛИЗА ИЩЕНКО: Думаю, история из «Мамон­тов» — очень характерный для нашего вре­мени кейс, поэтому он так откликнулся зрите­лям. У всех есть бабушки и дедушки, и всем нам хоть раз в жизни звонили телефонные мошенники. Плюс на экране передалась наша теплота и нежность друг к другу.

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Просто ты меня сразу поразила профессионализмом, невероятной ор­ганикой, естественностью и точным пони­манием, как вела бы себя в обстоятельствах, в которые попадает твоя героиня. Это та­лант — то, что в тебе от Боженьки. Но дальше его надо огранить, не дать ему заржаветь и за­штамповаться. Актерству нужно учиться!

ЛИЗА ИЩЕНКО: Да, это вы мне уже внушили! (Смеется.) На самом деле, без шуток, спаси­бо огромное, что настояли на моем поступле­нии на актерский. Я ведь устала от школы, съемок на каникулах и между уроками. И даже хотела после выпуска годик просто спокойно поработать в кино без всех этих нервов с ЕГЭ. Но на съемках «Мамонтов» этой весной вы мне сказали: «Лииизааа! Если не поступишь сейчас, то забьешь и не сделаешь уже никогда».

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Помню такое. (Улыбается.)

ЛИЗА ИЩЕНКО: И я вас послуша­лась! В итоге занималась меж­ду дублями, а после смен по ночам — с репетитором по литера­туре. Даже на шапку (в кино — ве­черинка, приуроченная к завершению съемок. — Прим. ред.) не пошла, пото­му что у меня был экзамен на следующий день! И вот во многом благодаря вам я сейчас на первом курсе в мастерской Светланы Еф­ремовой (училась в ЛГИТМиКе и Йельском университете, снималась в сериалах «Карточ­ный домик» и «Ради всего человечества». — Прим. ред.).

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Видишь ли, в нашей профес­сии нельзя все время работать неосознанно и интуитивно. Надо уметь управлять собой: своими эмоциями, памятью, воображением. Для этого и нужны педагоги. А если эти пе­дагоги еще и окажутся хорошими людьми, то будут отпускать во время учебы на съем­ки, понимая, что ты в своем небольшом воз­расте зарабатываешь не только на себя, но и частично несешь ответственность за се­мью — маму и младшего брата. И помни: если вдруг все же будут какие-то проблемы и недопонимания, зови меня, я им всё объяс­ню. (Смеется.)

ЛИЗА ИЩЕНКО: Насчет управлять собой и эмоциями — согласна. Мне в последнее время было сложно выходить из проектов — особенно из «Трассы» (мрачный детективный триллер о круговороте насилия, в котором Лиза играет психологически нестабильную героиню, страдающую от панических атак. — Прим. ред.). Я чувствовала, как крыша начи­нает понемногу съезжать. Если бы не посту­пила на актерский, то, наверное, оказалась бы в неврологическом диспансере, так сложно давалось отстранение от ролей. Сейчас меня понемногу учат собой управлять.

На Елизавете: колье и кольцо MERCURY, платье и перчатки ATELIER BISER
Фото: Элина Шевченко

На Елизавете: колье и кольцо MERCURY, платье и перчатки ATELIER BISER

На Елизавете: колье, серьги и кольца MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), обувь GAPANOVICH Х RXBSHOES
Фото: Элина Шевченко

На Елизавете: колье, серьги и кольца MERCURY, шуба GIUSEPPE DI MORABITO (ЦУМ), обувь GAPANOVICH Х RXBSHOES

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Не слишком рад, что ты не бережешь себя и очень много работаешь, но где увидим тебя в ближайшее время?

ЛИЗА ИЩЕНКО: Я только закончила снимать­ся у Дарьи Мороз в «Неземной» — это фантастический проект про ангелов смерти сре­ди нас. Плюс скоро зрители увидят комедию с Николаем Фоменко «Министерство всего хорошего» по рассказу Александра Цыпки­на «Московская горка», ее поставил режиссер «Молодого человека» Александр Фомин. Так­же буду во втором сезоне придуманного На­ташей Мещаниновой драматического сериала о несчастной и по-своему дисфункциональ­ной семье «Пингвины моей мамы». И еще в «Попадосе» ученика Бориса Хлебникова Александра Собичевского, вы можете пом­нить его по очень смешному проекту «Бара­башка». Ну и выйдет полный метр Надежды Михалковой — мелодрама «Огненный маль­чик» о непростых детско-родительских отно­шениях мамы-депутата и ее сына.

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Обещаю и торжественно клянусь все изучить! Единственное — коме­дии я почти не смотрю, только драмеди. Так уж исторически сложилось. Наверное, это как у врачей: они тоже не любят дома разговоров о прошедшей операции.

ЛИЗА ИЩЕНКО: Юрий Николаевич, воспользу­юсь случаем и вот что скажу. Вы вообще открыли мне глаза на многие вещи. Стали тру ментором и наставником. Я не только про работу в кино, если что, а вообще про будущее: вы мне дали ориентир, куда идти и за что цепляться. Я стала на голову выше и повзросле­ла благодаря нашим разговорам по душам.

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Надеюсь, я тебя не поучал — как говорится, «поучайте лучше ваших паучат» — а советовал. Мы все нуждаемся в со­ветах, мне тоже их иногда очень не хватает на съемочной площадке.

На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BO и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF
Фото: Элина Шевченко

На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO

На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BO и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF LEO, банты PANFIL

На Елизавете: кольца, серьги и колье MERCURY, топ и юбка SAY NO MORE, сапоги FABI (No One) На RUS, GRISHA, DIL и BO: брюки и рубашки HOUSE OF LEO
Фото: Элина Шевченко

На Елизавете: кольца, серьги и колье MERCURY, топ и юбка SAY NO MORE, сапоги FABI (No One)

На RUS, GRISHA, DIL и BO: брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (вся обувь — No One)

Как Лизе позвонили голосом младшего брата и что за проклятия на мошенников насылает Юрий Стоянов

ЮРИЙ СТОЯНОВ: В «Мамонтах» мы с тобой играем дедушку и внучку. И следствие ведем, как киберзнатоки! Вычисляем по IP телефон­ного мошенника, выманившего у моего героя деньги от продажи квартиры. Заходим в даркнет. Ты так в обычной жизни смогла бы? Как у тебя дела с гаджетами и соцсетями?

ЛИЗА ИЩЕНКО: Мобильный телефон у меня появился в первом классе — такая покоцан­ная розовая раскладушка, по которой можно было только звонить. Потом лет в восемь мне подарили планшет, но родительский контроль на нем не включали — не было необходимо­сти: я больше любила бегать, прыгать и гу­лять, чем втыкать в экран.

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Вообще редкость для твое­го поколения — ты же альфа (следующее после зумеров поколение. — Прим.ред.)! Говорят, аль­фа-дети и книги все реже берут в руки. А ты читаешь?

ЛИЗА ИЩЕНКО: Читать я приучилась, беря пример с мамы. А соцсети стала вести лет с 13, после съемок в «Хорошем человеке» у Константина Юрьевича Богомолова (сери­ал, основанный на истории «ангарского ма­ньяка», с Никитой Ефремовым и Юлией Сни­гирь в касте. — Прим. ред.). Начала делать актерские визитки и выкладывать там порт­фолио. Юрий Николаевич, а я была поражена, что вы в технологиях разбираетесь чуть ли не лучше меня. Вот что настоящая редкость!

ЮРИЯ СТОЯНОВ: Да, я довольно продвинутый для моего возраста человек и этим совсем не похож на Николая Николаевича из «Мамон­тов». Все началось с того, что я годами пропа­дал на монтаже программы «Городок» — мы с моим другом и товарищем Ильей Олейни­ковым каждый этап контролировали сами (культовый телепроект из бытовых скетчей-зарисовок с уникальной лирической интона­цией иронично осмыслял постсоветский мир и стал хитом у зрителей, выходил на россий­ском ТВ почти 20 лет и закрылся после смер­ти Ильи Олейникова в 2012 году. — Прим. ред.). Так что я застал переход с аналога на цифру и просто вынужден был своевременно во всем этом разбираться. Плюс в интернете не все помойка, есть много чего интересного.

ЛИЗА ИЩЕНКО: А первый сотовый у вас еще до моего рождения появился?

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Году в 1993-м, твои родите­ли еще даже не встретились тогда! (Смеет­ся.) Первые огромные мобильные телефоны, весившие несколько килограмм, нам с Илю­шей Олейниковым вручили после пилотных выпусков «Городка» — у нас появился спон­сор «Дельта Телеком» (единственный сото­вый оператор в СССР, символический первый звонок сделал в 1991 году мэр Петербурга Анатолий Собчак. — Прим. ред.). Это была интересная связь: не цифровая, а через радиовышки, подобной до сих пор пользуются, на­пример, дальнобойщики. Но, как говорится, это уже совсем другая история. (Смеется.) Лиза, а ты на незнакомые номера отвечаешь? Могли бы тебя обмануть, как моего Николая Николаевича в «Мамонтах», и заставить пере­вести деньги мошенникам?

ЛИЗА ИЩЕНКО: Да и да. Трубку поднимаю, потому что могут звонить по работе. И как-то меня чуть не развели мошенники! Мне позво­нили с неизвестного номера голосом моего маленького брата Ростислава, просили срочно перевести деньги. Я поверила! Спасло только то, что сам Ростик в этот момент как раз при­шел из школы и позвонил в домофон. Так я на собственном опыте убедилась, что махинации вполне работают не только на «мамонтах», как мошенники называют пожилых людей, но и на мне: восемнадцатилетней Лизе, вырос­шей в эпоху гаджетов!

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Жуткий симптом, что из-за мошенников мы в принципе перестали до­верять друг другу в телефонных разговорах. У меня стоит запрет на незнакомые номера — это такая программа, которая есть у любого оператора. Иногда я все же поднимаю труб­ку и если слышу: «Это следственный коми­тет», то сразу до свидания! Потому что след­ственный комитет, насколько знаю, не звонит, он сразу приходит. (Смеется.) Если есть настроение и время, могу им ответить, что я колдун в третьем поколении и насылаю на них проклятие.

ЛИЗА ИЩЕНКО: Верят?

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Ну, трубку бросают! Я ведь страшные вещи на них насылаю. Стра-а-аш-ны-ы-ые! И я прав, потому что они оставляют беспомощных и доверчивых пожилых людей без средств к существованию. Мне кажет­ся, уголовная ответственность за это должна быть невероятной, но пока это не так.

На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO, туфли VIVA VOX
Фото: Элина Шевченко

На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO, туфли VIVA VOX

Чему научил Стоянова звезда БДТ Басилашвили и как книга Эдит Эгер помогла Лизе

ЛИЗА ИЩЕНКО: Юрий Николаевич, у меня есть вопрос к вам. А есть ли что-то, что вам не нравится в актерах моего поколения?

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Нравится — не нравится — это про брюзжание, а я не брюзга. От меня никто никогда не слышал фразу: «Вот в наше время...»

ЛИЗА ИЩЕНКО: Ну, все-таки.

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Могу сказать, чего молодо­му поколению, в том числе актеров, не хва­тает — это чтения! Они визуалы, общаются только с помощью гаджетов. Но сейчас про­сто такое время! Да и как я могу предъявлять претензии, если сам стал больше смотреть, чем читать. Есть в них и много хорошего: они гораздо быстрее всё схватывают и заточены на свои мечты и цели.

ЛИЗА ИЩЕНКО: Если что, я люблю читать! И в прошлом году встретилась с книгой, кото­рая стала для меня поворотной, — это «Дар» Эдит Евы Эгер. Рассказ от первого лица вен­герской женщины-психолога, которая в под­ростковом возрасте прошла через немецкий концлагерь. Каждая глава — практикум, как бороться с блоками сознания, комплексами и найти ключи к себе.

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Да, это всё было абсолютно не про тебя, Лиза! Но еще из особенностей, не хочется называть это минусами, многие моло­дые актеры не умеют слушать. Им просто неинтересны люди старше, у них нет пытливого взгляда на, допустим, такого человека, как я.

ЛИЗА ИЩЕНКО: Неужели такие есть? (Улыбается.)

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Увы! Я сейчас совсем не ко­кетничаю. А ведь я столько всего могу под­сказать, чтобы они не набивали шишки в ка­дре и не изобретали велосипед. Я в свое время очень ценил, что судьба подарила мне в ленинградском БДТ встречу и дружбу с вы­дающимися мэтрами, которые были стар­ше меня: с Владиславом Стржельчиком, ве­личайшим характерным артистом и одним из любимейших актеров Георгия Товсто­ногова, с непререкаемой глыбой Большого драматического Олегом Басилашвили. У них было чему поучить­ся, и задачи они умели сформулировать максимально просто. На­пример, Олег Валерианович мог перед спектаклем посоветовать: «Сыграй это быстрее», я пробовал — и не дававшаяся мне роль моментально складывалась! А после он объяснял технологию, почему нужно было сделать именно так.

ЛИЗА ИЩЕНКО: Я правда очень люблю общаться со старшим по­колением. Говорю это не для того, чтобы показаться лучше. И со­веты слушаю! Тянусь к мудрости, осознанности и зрелости и счи­таю, что со всеми можно найти общий язык: надо просто быть искренней. В конце концов у меня чуть ли не все друзья старше!

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Я это прочувствовал на себе. (Улыбается.)

ЛИЗА ИЩЕНКО: Да, вы всегда в моем сердечке! (Смеется.) Со своими родными бабушкой и дедушкой я тоже близка. С бабу­лей мы любили смотреть вместе по телевизору талант-шоу вроде «Голоса» или читать друг другу вслух книги. А дедушка очень в меня верил, всегда говорил: «Артистка растет!», а еще настоял, чтобы я пошла учиться в художественную школу. Это благода­ря ему я теперь неплохо рисую. У него была в частном доме куча разных железных деталей, из которых он постоянно что-то ма­стерил и меня тоже учил прикручивать гайки. Хотя чаще мы про­сто что-то вместе ломали. (Смеется.)

ЮРИЙ СТОЯНОВ: То есть мы похожи с твоим дедушкой — я сто­лярничаю, такое у меня хобби. (Улыбается.)

ЛИЗА ИЩЕНКО: Юрий Николаевич, не скромничайте! У вас это получается великолепно. Помню, как вы подарили одному из ак­теров «Мамонтов» нож, рукоятку которого вырезали сами. Это была такая искусная работа — настоящий арт-объект!

На Елизавете: кольца и броши MERCURY, кейп VIVA VOX
Фото: Элина Шевченко

На Елизавете: кольца и броши MERCURY, кейп VIVA VOX

На Елизавете: платье SHUSHU/TONG (Rehabshop), сапоги USHATAVA, перчатки ATELIER BISER На SHUNDRIK, GRISHA, DIL, BO, RUS: пиджаки, брюки и рубашки
Фото: Элина Шевченко

На Елизавете: платье SHUSHU/TONG (Rehabshop), сапоги USHATAVA, перчатки ATELIER BISER

На SHUNDRIK, GRISHA, DIL, BO, RUS: пиджаки, брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (все — No One)

Стоянов составил для вас и Лизы список киношедевров на каникулы! Да, и Тарковский тоже!

ЛИЗА ИЩЕНКО: Продолжу доказывать, что я не из альфа-поколе­ния и люблю слушать рекомендации. Юрий Николаевич, какие книги непременно надо прочесть, когда тебе 18–20 лет, как мне сейчас?

ЮРИЙ СТОЯНОВ: В юности надо читать Хемингуэя и Ремарка из западных авторов. А из наших, конечно, Чехова и Довлатова, по­тому что это блестящая проза.

ЛИЗА ИЩЕНКО: А из кино что посоветуете?

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Смотря кому! Ты моя юная коллега, поэтому тебе я бы рекомендовал внимательно изучить итальянские филь­мы, начиная с 1950-х и до конца 1970-х. Среди них обязательно должны быть картины Федерико Феллини и Этторе Сколы. Это нужно для понимания, что не только в Голливуде снимают хоро­шее кино. Более того, знаменитый «Запах женщины» с Аль Пачи­но — это ремейк итальянской ленты режиссера Дино Ризи с вы­дающимся артистом Витторио Гассманом.

Вообще для формирования вкуса надо очень много смотреть! Из обязательного: Василия Шукшина, не только «Калину крас­ную» и «Печки-лавочки», а начиная с его ранних работ вроде «Живет такой парень»; все фильмы Никиты Михалкова, Андрея Тарковского и Георгия Данелии (включая картины из 1990-х «Настя» и «Орел и решка», очень близкие по интонации нашей с Ильей передаче «Городок»!).

ЛИЗА ИЩЕНКО: Всё записала — обещаю посмотреть! Задам еще один вопрос — философский, но он правда меня волнует. Что вам удалось понять про себя и мир к нынешнему возрасту?

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Это очень сложно, ведь ты обычно не формули­руешь для себя законы, по которым живешь. Просто действуешь согласно времени, которое тебя воспитало, и тому, что заложи­ли в тебя родители, педагоги и близкие. Но, пожалуй, величай­ший постулат, которому надо следовать, я понимаю так: «Никогда не желай ближнему того, чего не желаешь себе». А еще — всегда помни, что кому-то сейчас гораздо хуже, чем тебе.

ЛИЗА ИЩЕНКО: Абсолютно согласна.

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Так, Лиза! Это же твое интервью, а не мое! Рас­скажи, что ты в свои 18 считаешь самым главным в жизни?

ЛИЗА ИЩЕНКО: Может быть, прозвучит наивно, но я правда до сих пор верю в добро и что оно сильнее зла. У меня сейчас мощный трансформационный период, когда пытаюсь понять, кто я и про что. Я точно начала ценить энергию и время, почувствовала, что его на самом деле не так уж много отпущено. Осознала, что очень сильно люблю свою жизнь и людей, которых подарила судьба. Учусь отстаивать свои границы и не стесняться говорить: «Нет», даже если покажусь неудобной. Прислушиваюсь к тому, что меня тревожит, и начинаю быть более уверенной в себе и своих силах.

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Ты знаешь, тут даже мне есть чему поучиться!

Фото: Элина Шевченко

Текст: Елена Анисимова

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж: Фариза Родригез

Волосы: Дмитрий Абрамович

Продюсер: Дарья Венгерская

Сет-дизайн: Татьяна Катранина

Ассистенты фотографа: Вадим Пушкин, Даниил Мякотенко

Ассистенты стилиста: Карина Афраимова, Владимир Чирков

Ретушь: Жанна Галай

Журнал Собака.ru благодарит любимое модельное агентство Lumpen за помощь в организации съемки. В фотосессии приняли участие модели DIL, GRISHA, SHUNDRIK, RUS, BO

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Теги:
Герои кино
Материал из номера:
Декабрь
Рубрика:
Что смотреть дома
Люди:
Елизавета Ищенко, Юрий Стоянов

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