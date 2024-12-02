Юрий Стоянов — Елизавете Ищенко: «В нашей профессии нельзя работать неосознанно и интуитивно — актерству нужно учиться!»

Почему Юрий Стоянов — идеальный коуч и что делать актеру, когда начинает съезжать крыша

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Лиза, давай начнем с ощу­щений — для тебя съемки в «Мамонтах» про что оказались?

ЛИЗА ИЩЕНКО: ПРО. АБСОЛЮТНУЮ. ЛЮ­БОВЬ. Да, вот так капсом! Юрий Николаевич, я же влюбилась в вас по уши на съемках пи­лота «Мамонтов».

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Там же было от силы смен пять. (Улыбается.)

ЛИЗА ИЩЕНКО: А вот. Вы настолько душев­ный, честный, искренний и просто добрей­ший человек, что хотелось пообщаться с вами побольше. Поэтому я так радовалась, когда эти первые серии «Мамонтов» победили на фестивале «Пилот» в 2023 году. Стало оче­видно, что съемкам полноценного сезона из 12 эпизодов — быть!

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Лиза, дорогая, ты же зна­ешь, все абсолютно взаимно! (Улыбается.) И, кстати, номинация у нас на «Пилоте» была самая почетная — «Выбор зрителей».

ЛИЗА ИЩЕНКО: Думаю, история из «Мамон­тов» — очень характерный для нашего вре­мени кейс, поэтому он так откликнулся зрите­лям. У всех есть бабушки и дедушки, и всем нам хоть раз в жизни звонили телефонные мошенники. Плюс на экране передалась наша теплота и нежность друг к другу.

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Просто ты меня сразу поразила профессионализмом, невероятной ор­ганикой, естественностью и точным пони­манием, как вела бы себя в обстоятельствах, в которые попадает твоя героиня. Это та­лант — то, что в тебе от Боженьки. Но дальше его надо огранить, не дать ему заржаветь и за­штамповаться. Актерству нужно учиться!

ЛИЗА ИЩЕНКО: Да, это вы мне уже внушили! (Смеется.) На самом деле, без шуток, спаси­бо огромное, что настояли на моем поступле­нии на актерский. Я ведь устала от школы, съемок на каникулах и между уроками. И даже хотела после выпуска годик просто спокойно поработать в кино без всех этих нервов с ЕГЭ. Но на съемках «Мамонтов» этой весной вы мне сказали: «Лииизааа! Если не поступишь сейчас, то забьешь и не сделаешь уже никогда».

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Помню такое. (Улыбается.)

ЛИЗА ИЩЕНКО: И я вас послуша­лась! В итоге занималась меж­ду дублями, а после смен по ночам — с репетитором по литера­туре. Даже на шапку (в кино — ве­черинка, приуроченная к завершению съемок. — Прим. ред.) не пошла, пото­му что у меня был экзамен на следующий день! И вот во многом благодаря вам я сейчас на первом курсе в мастерской Светланы Еф­ремовой (училась в ЛГИТМиКе и Йельском университете, снималась в сериалах «Карточ­ный домик» и «Ради всего человечества». — Прим. ред.).

ЮРИЙ СТОЯНОВ: Видишь ли, в нашей профес­сии нельзя все время работать неосознанно и интуитивно. Надо уметь управлять собой: своими эмоциями, памятью, воображением. Для этого и нужны педагоги. А если эти пе­дагоги еще и окажутся хорошими людьми, то будут отпускать во время учебы на съем­ки, понимая, что ты в своем небольшом воз­расте зарабатываешь не только на себя, но и частично несешь ответственность за се­мью — маму и младшего брата. И помни: если вдруг все же будут какие-то проблемы и недопонимания, зови меня, я им всё объяс­ню. (Смеется.)

ЛИЗА ИЩЕНКО: Насчет управлять собой и эмоциями — согласна. Мне в последнее время было сложно выходить из проектов — особенно из «Трассы» (мрачный детективный триллер о круговороте насилия, в котором Лиза играет психологически нестабильную героиню, страдающую от панических атак. — Прим. ред.). Я чувствовала, как крыша начи­нает понемногу съезжать. Если бы не посту­пила на актерский, то, наверное, оказалась бы в неврологическом диспансере, так сложно давалось отстранение от ролей. Сейчас меня понемногу учат собой управлять.