Юрий Стоянов — Елизавете Ищенко: «В нашей профессии нельзя работать неосознанно и интуитивно — актерству нужно учиться!»

Такое в русском кино бывает редко, почти никогда: 15-летняя Лиза Ищенко, сыграв в драме «Алиса не может ждать» наравне с Анной Михалковой, ворвалась во все зрительские рейтинги и заветные списки кастинг-директоров — и с тех пор там и осталась.
Старт карьеры огненной (как с картин прерафаэлита Россетти!) артистки-ньюкамера совпал с эпохой новых русских сериалов и платформенного бума. Дебют в 13 — у Константина Богомолова в компании Никиты Ефремова и Юлии Снигирь в антидетективе «Хороший человек». В 15 — та самая роль-сенсация у Наталии Мещаниновой: подросток-бунтарка Алиса стремительно теряет зрение и связь с гиперопекающей мамой-Михалковой. В 18 — эксперименты с пределами собственной психики в роли исчезнувшей девушки-макгаффина у Душана Глигорова в хитовой премьере осени 2024-го, триллере «Трасса».
Абсолютное актерское бесстрашие и харизма — это про Ищенко, так она хороша в одном кадре с героями из A-листа российского кинематографа. А этой зимой Лиза в компании с Юрием Стояновым приготовили нам рождественский бэнгер: кибер-тру-крайм-драмеди «Мамонты» в праздничном жанре «одни дома» об одном телефонном мошенничестве, которое приводит к семейному реюниону (всем смотреть с 9 декабря в онлайн-кинотеатре Okko!).
Фэмиликор — это плюс вайб: гик-следствие ведут аналоговый дед Николай Николаевич (Стоянов!), сливший все накопления «службе безопасности банка», и его продвинутая в цифре внучка Полина. «Мамонты» — это как будто «Рик и Морти» изучают биллинг и даркнет в мире лирических комедий Данелии.
На Елизавете: кольца и серьги MERCURY, лонгслив и юбка SAY NO MORE, балетки ERIKA CAVALLINI (ЦУМ)
На DIL: пиджак, брюки и сорочка HOUSE OF LEO, бант PANFIL, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
Мы провели следственный эксперимент: амбассадор и патриарх интеллигентного юмора Юрий Стоянов по нашей просьбе позвонил с неизвестного номера своей partner in crime Лизе Ищенко — и спойлер: она взяла трубку! Жанр разговора «отцы и дети» был отвергнут Юрием Николаевичем на входе: читаем тру-лав-интервью о том, как правильно низводить мошенников, не попасть в психоневрологический диспансер и не соскуфиться ни в 67, ни в 18 плюс.
Почему Юрий Стоянов — идеальный коуч и что делать актеру, когда начинает съезжать крыша
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Лиза, давай начнем с ощущений — для тебя съемки в «Мамонтах» про что оказались?
ЛИЗА ИЩЕНКО: ПРО. АБСОЛЮТНУЮ. ЛЮБОВЬ. Да, вот так капсом! Юрий Николаевич, я же влюбилась в вас по уши на съемках пилота «Мамонтов».
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Там же было от силы смен пять. (Улыбается.)
ЛИЗА ИЩЕНКО: А вот. Вы настолько душевный, честный, искренний и просто добрейший человек, что хотелось пообщаться с вами побольше. Поэтому я так радовалась, когда эти первые серии «Мамонтов» победили на фестивале «Пилот» в 2023 году. Стало очевидно, что съемкам полноценного сезона из 12 эпизодов — быть!
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Лиза, дорогая, ты же знаешь, все абсолютно взаимно! (Улыбается.) И, кстати, номинация у нас на «Пилоте» была самая почетная — «Выбор зрителей».
ЛИЗА ИЩЕНКО: Думаю, история из «Мамонтов» — очень характерный для нашего времени кейс, поэтому он так откликнулся зрителям. У всех есть бабушки и дедушки, и всем нам хоть раз в жизни звонили телефонные мошенники. Плюс на экране передалась наша теплота и нежность друг к другу.
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Просто ты меня сразу поразила профессионализмом, невероятной органикой, естественностью и точным пониманием, как вела бы себя в обстоятельствах, в которые попадает твоя героиня. Это талант — то, что в тебе от Боженьки. Но дальше его надо огранить, не дать ему заржаветь и заштамповаться. Актерству нужно учиться!
ЛИЗА ИЩЕНКО: Да, это вы мне уже внушили! (Смеется.) На самом деле, без шуток, спасибо огромное, что настояли на моем поступлении на актерский. Я ведь устала от школы, съемок на каникулах и между уроками. И даже хотела после выпуска годик просто спокойно поработать в кино без всех этих нервов с ЕГЭ. Но на съемках «Мамонтов» этой весной вы мне сказали: «Лииизааа! Если не поступишь сейчас, то забьешь и не сделаешь уже никогда».
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Помню такое. (Улыбается.)
ЛИЗА ИЩЕНКО: И я вас послушалась! В итоге занималась между дублями, а после смен по ночам — с репетитором по литературе. Даже на шапку (в кино — вечеринка, приуроченная к завершению съемок. — Прим. ред.) не пошла, потому что у меня был экзамен на следующий день! И вот во многом благодаря вам я сейчас на первом курсе в мастерской Светланы Ефремовой (училась в ЛГИТМиКе и Йельском университете, снималась в сериалах «Карточный домик» и «Ради всего человечества». — Прим. ред.).
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Видишь ли, в нашей профессии нельзя все время работать неосознанно и интуитивно. Надо уметь управлять собой: своими эмоциями, памятью, воображением. Для этого и нужны педагоги. А если эти педагоги еще и окажутся хорошими людьми, то будут отпускать во время учебы на съемки, понимая, что ты в своем небольшом возрасте зарабатываешь не только на себя, но и частично несешь ответственность за семью — маму и младшего брата. И помни: если вдруг все же будут какие-то проблемы и недопонимания, зови меня, я им всё объясню. (Смеется.)
ЛИЗА ИЩЕНКО: Насчет управлять собой и эмоциями — согласна. Мне в последнее время было сложно выходить из проектов — особенно из «Трассы» (мрачный детективный триллер о круговороте насилия, в котором Лиза играет психологически нестабильную героиню, страдающую от панических атак. — Прим. ред.). Я чувствовала, как крыша начинает понемногу съезжать. Если бы не поступила на актерский, то, наверное, оказалась бы в неврологическом диспансере, так сложно давалось отстранение от ролей. Сейчас меня понемногу учат собой управлять.
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Не слишком рад, что ты не бережешь себя и очень много работаешь, но где увидим тебя в ближайшее время?
ЛИЗА ИЩЕНКО: Я только закончила сниматься у Дарьи Мороз в «Неземной» — это фантастический проект про ангелов смерти среди нас. Плюс скоро зрители увидят комедию с Николаем Фоменко «Министерство всего хорошего» по рассказу Александра Цыпкина «Московская горка», ее поставил режиссер «Молодого человека» Александр Фомин. Также буду во втором сезоне придуманного Наташей Мещаниновой драматического сериала о несчастной и по-своему дисфункциональной семье «Пингвины моей мамы». И еще в «Попадосе» ученика Бориса Хлебникова Александра Собичевского, вы можете помнить его по очень смешному проекту «Барабашка». Ну и выйдет полный метр Надежды Михалковой — мелодрама «Огненный мальчик» о непростых детско-родительских отношениях мамы-депутата и ее сына.
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Обещаю и торжественно клянусь все изучить! Единственное — комедии я почти не смотрю, только драмеди. Так уж исторически сложилось. Наверное, это как у врачей: они тоже не любят дома разговоров о прошедшей операции.
ЛИЗА ИЩЕНКО: Юрий Николаевич, воспользуюсь случаем и вот что скажу. Вы вообще открыли мне глаза на многие вещи. Стали тру ментором и наставником. Я не только про работу в кино, если что, а вообще про будущее: вы мне дали ориентир, куда идти и за что цепляться. Я стала на голову выше и повзрослела благодаря нашим разговорам по душам.
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Надеюсь, я тебя не поучал — как говорится, «поучайте лучше ваших паучат» — а советовал. Мы все нуждаемся в советах, мне тоже их иногда очень не хватает на съемочной площадке.
На Елизавете: серьги, кольца и броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO
На GRISHA, DIL, SHUNDRIK, BO и RUS: костюмы и сорочки HOUSE OF LEO, банты PANFIL
На Елизавете: кольца, серьги и колье MERCURY, топ и юбка SAY NO MORE, сапоги FABI (No One)
На RUS, GRISHA, DIL и BO: брюки и рубашки HOUSE OF LEO, банты PANFIL, обувь RENZO MERCURI, PRINCIPE DI BOLOGNA, ROCCO P, FABI (вся обувь — No One)
Как Лизе позвонили голосом младшего брата и что за проклятия на мошенников насылает Юрий Стоянов
ЮРИЙ СТОЯНОВ: В «Мамонтах» мы с тобой играем дедушку и внучку. И следствие ведем, как киберзнатоки! Вычисляем по IP телефонного мошенника, выманившего у моего героя деньги от продажи квартиры. Заходим в даркнет. Ты так в обычной жизни смогла бы? Как у тебя дела с гаджетами и соцсетями?
ЛИЗА ИЩЕНКО: Мобильный телефон у меня появился в первом классе — такая покоцанная розовая раскладушка, по которой можно было только звонить. Потом лет в восемь мне подарили планшет, но родительский контроль на нем не включали — не было необходимости: я больше любила бегать, прыгать и гулять, чем втыкать в экран.
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Вообще редкость для твоего поколения — ты же альфа (следующее после зумеров поколение. — Прим.ред.)! Говорят, альфа-дети и книги все реже берут в руки. А ты читаешь?
ЛИЗА ИЩЕНКО: Читать я приучилась, беря пример с мамы. А соцсети стала вести лет с 13, после съемок в «Хорошем человеке» у Константина Юрьевича Богомолова (сериал, основанный на истории «ангарского маньяка», с Никитой Ефремовым и Юлией Снигирь в касте. — Прим. ред.). Начала делать актерские визитки и выкладывать там портфолио. Юрий Николаевич, а я была поражена, что вы в технологиях разбираетесь чуть ли не лучше меня. Вот что настоящая редкость!
ЮРИЯ СТОЯНОВ: Да, я довольно продвинутый для моего возраста человек и этим совсем не похож на Николая Николаевича из «Мамонтов». Все началось с того, что я годами пропадал на монтаже программы «Городок» — мы с моим другом и товарищем Ильей Олейниковым каждый этап контролировали сами (культовый телепроект из бытовых скетчей-зарисовок с уникальной лирической интонацией иронично осмыслял постсоветский мир и стал хитом у зрителей, выходил на российском ТВ почти 20 лет и закрылся после смерти Ильи Олейникова в 2012 году. — Прим. ред.). Так что я застал переход с аналога на цифру и просто вынужден был своевременно во всем этом разбираться. Плюс в интернете не все помойка, есть много чего интересного.
ЛИЗА ИЩЕНКО: А первый сотовый у вас еще до моего рождения появился?
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Году в 1993-м, твои родители еще даже не встретились тогда! (Смеется.) Первые огромные мобильные телефоны, весившие несколько килограмм, нам с Илюшей Олейниковым вручили после пилотных выпусков «Городка» — у нас появился спонсор «Дельта Телеком» (единственный сотовый оператор в СССР, символический первый звонок сделал в 1991 году мэр Петербурга Анатолий Собчак. — Прим. ред.). Это была интересная связь: не цифровая, а через радиовышки, подобной до сих пор пользуются, например, дальнобойщики. Но, как говорится, это уже совсем другая история. (Смеется.) Лиза, а ты на незнакомые номера отвечаешь? Могли бы тебя обмануть, как моего Николая Николаевича в «Мамонтах», и заставить перевести деньги мошенникам?
ЛИЗА ИЩЕНКО: Да и да. Трубку поднимаю, потому что могут звонить по работе. И как-то меня чуть не развели мошенники! Мне позвонили с неизвестного номера голосом моего маленького брата Ростислава, просили срочно перевести деньги. Я поверила! Спасло только то, что сам Ростик в этот момент как раз пришел из школы и позвонил в домофон. Так я на собственном опыте убедилась, что махинации вполне работают не только на «мамонтах», как мошенники называют пожилых людей, но и на мне: восемнадцатилетней Лизе, выросшей в эпоху гаджетов!
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Жуткий симптом, что из-за мошенников мы в принципе перестали доверять друг другу в телефонных разговорах. У меня стоит запрет на незнакомые номера — это такая программа, которая есть у любого оператора. Иногда я все же поднимаю трубку и если слышу: «Это следственный комитет», то сразу до свидания! Потому что следственный комитет, насколько знаю, не звонит, он сразу приходит. (Смеется.) Если есть настроение и время, могу им ответить, что я колдун в третьем поколении и насылаю на них проклятие.
ЛИЗА ИЩЕНКО: Верят?
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Ну, трубку бросают! Я ведь страшные вещи на них насылаю. Стра-а-аш-ны-ы-ые! И я прав, потому что они оставляют беспомощных и доверчивых пожилых людей без средств к существованию. Мне кажется, уголовная ответственность за это должна быть невероятной, но пока это не так.
На Елизавете: серьги, кольца, броши MERCURY, платье ANASTASIA ZADORINA, брюки ANNUKO, туфли VIVA VOX
Чему научил Стоянова звезда БДТ Басилашвили и как книга Эдит Эгер помогла Лизе
ЛИЗА ИЩЕНКО: Юрий Николаевич, у меня есть вопрос к вам. А есть ли что-то, что вам не нравится в актерах моего поколения?
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Нравится — не нравится — это про брюзжание, а я не брюзга. От меня никто никогда не слышал фразу: «Вот в наше время...»
ЛИЗА ИЩЕНКО: Ну, все-таки.
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Могу сказать, чего молодому поколению, в том числе актеров, не хватает — это чтения! Они визуалы, общаются только с помощью гаджетов. Но сейчас просто такое время! Да и как я могу предъявлять претензии, если сам стал больше смотреть, чем читать. Есть в них и много хорошего: они гораздо быстрее всё схватывают и заточены на свои мечты и цели.
ЛИЗА ИЩЕНКО: Если что, я люблю читать! И в прошлом году встретилась с книгой, которая стала для меня поворотной, — это «Дар» Эдит Евы Эгер. Рассказ от первого лица венгерской женщины-психолога, которая в подростковом возрасте прошла через немецкий концлагерь. Каждая глава — практикум, как бороться с блоками сознания, комплексами и найти ключи к себе.
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Да, это всё было абсолютно не про тебя, Лиза! Но еще из особенностей, не хочется называть это минусами, многие молодые актеры не умеют слушать. Им просто неинтересны люди старше, у них нет пытливого взгляда на, допустим, такого человека, как я.
ЛИЗА ИЩЕНКО: Неужели такие есть? (Улыбается.)
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Увы! Я сейчас совсем не кокетничаю. А ведь я столько всего могу подсказать, чтобы они не набивали шишки в кадре и не изобретали велосипед. Я в свое время очень ценил, что судьба подарила мне в ленинградском БДТ встречу и дружбу с выдающимися мэтрами, которые были старше меня: с Владиславом Стржельчиком, величайшим характерным артистом и одним из любимейших актеров Георгия Товстоногова, с непререкаемой глыбой Большого драматического Олегом Басилашвили. У них было чему поучиться, и задачи они умели сформулировать максимально просто. Например, Олег Валерианович мог перед спектаклем посоветовать: «Сыграй это быстрее», я пробовал — и не дававшаяся мне роль моментально складывалась! А после он объяснял технологию, почему нужно было сделать именно так.
ЛИЗА ИЩЕНКО: Я правда очень люблю общаться со старшим поколением. Говорю это не для того, чтобы показаться лучше. И советы слушаю! Тянусь к мудрости, осознанности и зрелости и считаю, что со всеми можно найти общий язык: надо просто быть искренней. В конце концов у меня чуть ли не все друзья старше!
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Я это прочувствовал на себе. (Улыбается.)
ЛИЗА ИЩЕНКО: Да, вы всегда в моем сердечке! (Смеется.) Со своими родными бабушкой и дедушкой я тоже близка. С бабулей мы любили смотреть вместе по телевизору талант-шоу вроде «Голоса» или читать друг другу вслух книги. А дедушка очень в меня верил, всегда говорил: «Артистка растет!», а еще настоял, чтобы я пошла учиться в художественную школу. Это благодаря ему я теперь неплохо рисую. У него была в частном доме куча разных железных деталей, из которых он постоянно что-то мастерил и меня тоже учил прикручивать гайки. Хотя чаще мы просто что-то вместе ломали. (Смеется.)
ЮРИЙ СТОЯНОВ: То есть мы похожи с твоим дедушкой — я столярничаю, такое у меня хобби. (Улыбается.)
ЛИЗА ИЩЕНКО: Юрий Николаевич, не скромничайте! У вас это получается великолепно. Помню, как вы подарили одному из актеров «Мамонтов» нож, рукоятку которого вырезали сами. Это была такая искусная работа — настоящий арт-объект!
Стоянов составил для вас и Лизы список киношедевров на каникулы! Да, и Тарковский тоже!
ЛИЗА ИЩЕНКО: Продолжу доказывать, что я не из альфа-поколения и люблю слушать рекомендации. Юрий Николаевич, какие книги непременно надо прочесть, когда тебе 18–20 лет, как мне сейчас?
ЮРИЙ СТОЯНОВ: В юности надо читать Хемингуэя и Ремарка из западных авторов. А из наших, конечно, Чехова и Довлатова, потому что это блестящая проза.
ЛИЗА ИЩЕНКО: А из кино что посоветуете?
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Смотря кому! Ты моя юная коллега, поэтому тебе я бы рекомендовал внимательно изучить итальянские фильмы, начиная с 1950-х и до конца 1970-х. Среди них обязательно должны быть картины Федерико Феллини и Этторе Сколы. Это нужно для понимания, что не только в Голливуде снимают хорошее кино. Более того, знаменитый «Запах женщины» с Аль Пачино — это ремейк итальянской ленты режиссера Дино Ризи с выдающимся артистом Витторио Гассманом.
Вообще для формирования вкуса надо очень много смотреть! Из обязательного: Василия Шукшина, не только «Калину красную» и «Печки-лавочки», а начиная с его ранних работ вроде «Живет такой парень»; все фильмы Никиты Михалкова, Андрея Тарковского и Георгия Данелии (включая картины из 1990-х «Настя» и «Орел и решка», очень близкие по интонации нашей с Ильей передаче «Городок»!).
ЛИЗА ИЩЕНКО: Всё записала — обещаю посмотреть! Задам еще один вопрос — философский, но он правда меня волнует. Что вам удалось понять про себя и мир к нынешнему возрасту?
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Это очень сложно, ведь ты обычно не формулируешь для себя законы, по которым живешь. Просто действуешь согласно времени, которое тебя воспитало, и тому, что заложили в тебя родители, педагоги и близкие. Но, пожалуй, величайший постулат, которому надо следовать, я понимаю так: «Никогда не желай ближнему того, чего не желаешь себе». А еще — всегда помни, что кому-то сейчас гораздо хуже, чем тебе.
ЛИЗА ИЩЕНКО: Абсолютно согласна.
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Так, Лиза! Это же твое интервью, а не мое! Расскажи, что ты в свои 18 считаешь самым главным в жизни?
ЛИЗА ИЩЕНКО: Может быть, прозвучит наивно, но я правда до сих пор верю в добро и что оно сильнее зла. У меня сейчас мощный трансформационный период, когда пытаюсь понять, кто я и про что. Я точно начала ценить энергию и время, почувствовала, что его на самом деле не так уж много отпущено. Осознала, что очень сильно люблю свою жизнь и людей, которых подарила судьба. Учусь отстаивать свои границы и не стесняться говорить: «Нет», даже если покажусь неудобной. Прислушиваюсь к тому, что меня тревожит, и начинаю быть более уверенной в себе и своих силах.
ЮРИЙ СТОЯНОВ: Ты знаешь, тут даже мне есть чему поучиться!
Фото: Элина Шевченко
Текст: Елена Анисимова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Фариза Родригез
Волосы: Дмитрий Абрамович
Продюсер: Дарья Венгерская
Сет-дизайн: Татьяна Катранина
Ассистенты фотографа: Вадим Пушкин, Даниил Мякотенко
Ассистенты стилиста: Карина Афраимова, Владимир Чирков
Ретушь: Жанна Галай
Журнал Собака.ru благодарит любимое модельное агентство Lumpen за помощь в организации съемки. В фотосессии приняли участие модели DIL, GRISHA, SHUNDRIK, RUS, BO
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