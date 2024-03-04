Как «Третий админ» «Антиглянца» Наталия Архангельская разрушила первоосновы русского люкса и запустила собственный ювелирный проект Letters and Stones?

Капоте писал с конца: выстраивал нарратив, начиная с финала. А у тебя есть какие‑то удивительные приемчики?

Да, в общем, нет — ​считаю, надо писать «сразу к делу», без долгих вступлений, кратко, разговорно, образно и смешно. Что может быть лучше? Но у нас малая форма, камерная история — ​писала бы я романы или хотя бы повести, было бы о чем говорить.

Слышала, что у тебя есть специальный светский гроссбух, куда ты записываешь всех, с кем нужно свести счеты, калькулируешь обиды. Это брошюра или многотомник? И можно ли фрагмент?

Ты про «черную книжку» врагов. Конечно, ее не существует в реальности, эта шутка с долей правды. Правда в том, что память у меня хорошая, я помню тех, кто выступил по отношению ко мне или близким как‑то совсем уж возмутительно, не умею и не вижу смысла прощать просто по «прошествии лет». Это не самая комфортная особенность характера, не что‑то, чем я горжусь. Конечно, никакой это не гросс­бух, скорее сложенный листочек: в книжке никогда не было больше нескольких имен. Кого‑то я из нее мысленно вычеркнула — ​значит, случился мир. Такое тоже бывает.

По мотивам воображаемой черной книжки непрощенных: когда Капоте умер, Гор Видал назвал это «мудрым шагом в карьере». Тебе встречалась вражда похожего накала?

Ко всеобщему ужасу, драмы в закрытом светском мирке вышли за пределы даблдрессинга, адюльтера или шпилек в анонимных каналах. Вот недавно три журналиста получили 21 год строгого режима на троих. Так что с накалом все серьезно. И к моей черной книжечке это отношения не имеет.

Ты так лихо препарируешь целый общественный пласт со всеми его законами, привычками и лайфстайлом, и ко всему прочему ты чемпион Москвы по правильным хотелкам (я про твой канал Vanity Сase): давай выведем свод заповедей нового люкса.

Ну, главная вчерашка — ​рассказывать людям, что им носить и вешать в собственных гостиных! Путешествуйте где хотите (тем более выбор невелик), носите что хочется. Не так много сегодня поводов для радости, чтобы тебе еще указывали, мол, не в том отеле живешь. В своем личном маленьком канале Vanity case я делюсь тем, что меня впечатлило и порадовало, но это ни в коем случае не директивы.

Потом все эти истории про «круто — ​не круто», правда, сами по себе как будто не актуальны. Китч может быть очень модным и смелым. Поездка на Соловки впечатлит не меньше, чем сторис из Позитано в разгар сезона. Джулия Фокс проводит рум-тур по своей самой обычной захламленной квартире с мышами, и я даже не знаю, трогает ли это меня меньше, чем интерьеры Даши Жуковой с золотым баром Les Lalanne.

Тем временем ты куда благополучнее Джулии Фокс. Что висит в твоей квартире? Знаю, что ты сама не своя до совриска.

Проблема коллекционирования совриска упирается, как это часто бывает, в жилищный вопрос. Я вот мечтаю о графике или живописи Алексея Каллимы двух-трех метров в длину, но не имею под нее свободной стены. Те места, что есть под искусство, буквально на вес золота. Горжусь ковром «Русский робот» по рисункам Кирилла Рубцова и панно с вышивкой вашего питерского художника Саши Браулова — ​он вышивал полгода специально для меня, в сюжеты попали рисунки моих детей и вид из моего окна. Хоть я и не просила об этом, это очень приятно.