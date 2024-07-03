Хитовый бэнгер сезона «Калимба» (все эпизоды сериала — уже в онлайн-кинотеатре Okko!) начинается как герметичный триллер про радикальный эксперимент профессора Мещерского (Федор Бондарчук дает доктора Калигари!), собравшего в «палате №6» — подвале бывшей психлечебницы — жертв и их обидчиков.
На прочность режиссер Нурбек Эген проверяет психику только топов из А-листа российского кино — от протагониста «Короля и Шута» Константина Плотникова и главного суперзлодея вселенной майора Грома Сергея Горошко до звезды «Ученика» и «Секретов семейной жизни» Петра Скворцова. Но все в снятом в Петербурге (столице безумия еще со времен пушкинского «Медного всадника»!) сомнабулическом проекте не так просто и не то, чем кажется.
На реабилитацию после шоковой петербургской психотерапии мы с Плотниковым, Скворцовым и Горошко отправились в рациональную Москву.
На Петре Скворцове: рубашка, шорты RED SEPTEMBER, брюки 404 NOT FOUND
На Константине Плотникове: рубашка и шорты RED SEPTEMBER, брюки USHATAVA
На Сергее Горошко: рубашка и шорты RED SEPTEMBER, брюки USHATAVA, подвеска OMUT
На Петре: рубашка, брюки, пиджак и туфли HOUSE OF LEO, чокер и подвеска OMUT, браслет STYX JEWEL, браслет MAISON MARGIELA, кольца MASTER BO (Spin4Spin), очки DOUBLET (DayNight)
На Петре: комбинезон HOUSE OF LEO, очки BALENCIAGA (Optics Gallery), кеды FRATELLI ROSSETTI (No One)
На Сергее: рубашка OAMC (DayNight), пиджак и брюки HOUSE OF LEO, очки BALENCIAGA (Optics Gallery), кеды BARRACUDA (No One)
На Константине: пиджак RAZUMNO, рубашка и брюки RED SEPTEMBER, очки BALENCIAGA (Optics Gallery), кеды PREMIATA (No One)
На Сергее: кардиган DOUBLET (DayNight), брюки HOUSE OF LEO, кольца и подвеска MASTER BO (Spin4Spin), чокеры OMUT
На Константине: куртка RED SEPTEMBER, куртка RICK OWENS, футболка RHUDE, подвески STYX JEWEL (Spin4Spin), очки BOTTEGA VENETA (Optics Gallery)
На Петре: тренч USHATAVA; на Константине: тренч USHATAVA
Петр Скворцов
Брусникинец Петр Скворцов в триллере «Калимба» устраивает «русское поле экспериментов»: как в «Ученике» Серебренникова, вводит в историю о сложных отношениях драгдилера Ромы с приемным братом христианские мотивы Каина и Авеля
Мы с другими актерами были близки к состоянию наших персонажей: снимали сериал в хронологическом порядке, сидели почти круглосуточно в павильоне в Петербурге, где был построен подвал, в котором по сюжету закрыты герои — участники эксперимента. Так что я ночевал в отеле, а наутро возвращался в подвал.
В принципе, все российское кинопроизводство напоминает такой же психологический эксперимент: двенадцатичасовая смена может затянуться, но при определенном везении удастся оказаться дома и немного поспать.
На Петре: тренч USHATAVA; на Константине: тренч USHATAVA
Сергей Горошко
Выпускник Вениамина Фильштинского, поэт Маяковский в архивном спектакле театра Fulcro «Ничто. Nihil» и музыкант группы Chili Cheese, в «Калимбе» вновь, как во франшизе «Майор Гром», примеряет амплуа злодея — беспринципного альфонса Елисея, в чьем арсенале соблазнения — красиво рассекать с потенциальной жертвой на катере по рекам и каналам Петербурга
Съемки «Калимбы» вообще стали в каком-то смысле откровением. Это был мой первый опыт работы со скрытыми камерами видеонаблюдения. Сцены мы снимали крупными блоками по пять-шесть минут каждая — это очень долго. Происходило все так: съемочная группа уходит, площадка запечатывается, работают только скрытые камеры. Вы с партнерами остаетесь наедине и отыгрываете эти бесконечные шесть минут. Нет аппаратуры, посторонних, поэтому граница с реальностью размывается. Иммерсивный квест — ни одного намека, что это все неправда.
Я работаю по щелчку: раз, и я Елисей — душа разрывается, текут слезы, кровь. Два, и я уже Сергей Горошко — выхожу с командой на перекур, обсудить планы на выходные. Это помогает экономить ресурсы. Если каждый раз оставаться надолго внутри роли, то можно быстро закончиться. Или надо брать один проект и никуда из него не выходить. Я пока к такому не готов. У меня — щелчок, щелчок, щелчок! Назовем это актерской техникой «щелчок».
На Петре: рубашка, брюки, пиджак и туфли HOUSE OF LEO, чокер и подвеска OMUT, браслет STYX JEWEL, браслет MAISON MARGIELA, кольца MASTER BO (Spin4Spin), очки DOUBLET (DayNight)
На Сергее: рубашка, пиждак и брюки IANIS CHAMALIDY (DayNight), чокер OMUT, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), туфли FRATELLI ROSSETTI (No One)
На Константине: рубашка, брюки и пиджак SAINT LAURENT PARIS, очки BOTTEGA VENETA (Optics Gallery), браслеты VINTAGE и STYX JEWEL, кольцо MR BO (все — Spin4Spin), туфли FABI (No One)
Константин Плотников
Звезда «Короля и Шута» и документального спектакля-рейва-феномена «Квадрат» «Плохого театра» в сериале «Калимба» благодаря асанам из йоги сохраняет спокойствие и превращается в локального мессию — всеобщего спасателя и спасителя
Мне приятно ощущать взросление. Пока что я не зарекаюсь — дальше свои приколюхи, но переживаний на тему возраста у меня сейчас нет. С 20 до 30 лет я гораздо больше загонялся. У меня нет ощущения, что я чего-то не успеваю в жизни. В 33 у меня совпали профессия, дочь и возраст. Родилась Ева и подарила то, чего я никогда не испытывал. Я любил, конечно, но это совсем другое. Никогда не было таких чувств, как к этому маленькому человечку. А в мои 34 дочка меня начала узнавать и идентифицировать именно как папу. Мы с ней в коммуникации, и я учусь постоянно, наблюдая, как она развивается, как у нее появляется логика и работает психика. Через это я что-то узнаю и про себя, и про людей в принципе.
Полные интервью с Петром Скворцовым, Сергеем Горошко и Константином Плотниковым читайте в июльском номере и на сайте «Собака.ru».
Фото: Валентин Блох
Идея: Яна Милорадовская
Текст: Алина Исмаилова, Андрей Захарьев, Елена Анисимова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Екатерина Шумилова
Визаж и волосы: Юлия Худякова
Свет: Алексей Громов, white studio
Ретушь: Александра Кожаева
Продюсер: Екатерина Кузнецова
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