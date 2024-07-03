Хитовый бэнгер сезона «Калимба» (все эпизоды сериала — уже в онлайн-кинотеатре Okko!) начинается как герметичный триллер про радикальный эксперимент профессора Мещерского (Федор Бондарчук дает доктора Калигари!), собравшего в «палате №6» — подвале бывшей психлечебницы — жертв и их обидчиков.

На прочность режиссер Нурбек Эген проверяет психику только топов из А-листа российского кино — от протагониста «Короля и Шута» Константина Плотникова и главного суперзлодея вселенной майора Грома Сергея Горошко до звезды «Ученика» и «Секретов семейной жизни» Петра Скворцова. Но все в снятом в Петербурге (столице безумия еще со времен пушкинского «Медного всадника»!) сомнабулическом проекте не так просто и не то, чем кажется.