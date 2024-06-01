Как бьюти-феномен Глаша Гурьянова делает лучший арт + фэшн макияж, а выпускники ее курсов Angels MUA немедленно улетают в мейкап-космос?

Твои идеальные стрелки и отлетевший фейс-арт — это генетическое или приобретенное?

Моя мама — такая гражданочка модного подтипа, и я с детства внимательна к одежде, волосам, макияжу. И у меня такое первое бьюти-воспоминание: мне года четыре, я сижу под столом и на слюни наматываю прядь волос и злюсь, что она не фиксируется. Я показы рисовала, мечтала быть дизайнером, хотела к Гоше Карцеву пойти учиться. А потом отвлеклась — училась гостиничному бизнесу, работала в кофейной компании. И постепенно стала понимать, что корпоративная жизнь — не мое.

Поэтому я пришла в мейкап так поздно, в 24 года. Начала смотреть Лену Крыгину в YouTube, считала это ее чувство собственного достоинства, которое сквозило во всем, что она говорила и делала. И я прямо поверила, что смогу. Ну да, допустим, я некомпетентна сейчас идеально смоки сделать, но я научусь, и это вообще никакая не проблема.

Какие человеческие вводные нужны, чтобы стать классным визажистом? Вы же немного художники-графики с общественной нагрузкой.

У меня сейчас есть своя школа Angels MUA, и я ученикам говорю, что хорошо красить — это 30 % успеха. Важно быть активным, уметь себя продать, потому что ты можешь сидеть в какой-нибудь каморке, тихо красить, ничего не выкладывать и, естественно, в ней и остаться. Так теперь устроен мир: важно быть смелым. Нужно бороться с собственным инфантилизмом. У кого-то это проходит, как детские болезни, а у кого-то сквозь всю жизнь идет. И вот если ты вместо жалости к себе и перекладывания вины и ответственности понимаешь, что необходимо самому что-то проработать, ты растешь. Если ты готов бороться и улучшать себя, то у тебя все получится. Работоспособность — еще один фактор. И при этом понимание своих границ, потому что можно выгореть на раз-два. Я два раза выгорала тотально. Первый раз пила успокоительные, почти месяц не красила. Второй раз я уже хотела из профессии уходить. Я столько работала, что пришла в состояние полной апатии. Какая бы классная съемка ни была, на пятидесятой по счету тебе начинает надоедать. Здесь два метода: не перегружаться и переключаться. Чтобы не застревать в чем-то одном, я профессионально расширилась: у меня и преподавание, и креативные съемки, и кампейны, и собственная медийка, и клиентские мейкапы.