Как бьюти-феномен Глаша Гурьянова делает лучший арт + фэшн макияж, а выпускники ее курсов Angels MUA немедленно улетают в мейкап-космос?

Глаша Гурьянова — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода» и петербургский бьюти-феномен: визажист, которая умеет и в арт, и в фэшн, и в аджайл-наставничество. О Глаше пишет Dazed, она производит тинты с опорой на Пастернака, а выпускники ее курсов Angels MUA немедленно улетают в мейкап-космос. Кажется, Глаша и ее «ангелы» практикуют бьюти-социохакинг, формируя новый класс визажистов-брендов, вращающихся во всех сферах, кроме обслуживания.
Глаша сфотографирована в Доме художников на Песочной набережной. Когда-то здесь были мастерские Михаила Аникушина и Юрия Васнецова, а теперь, например, здесь работает скульптор Павел Игнатьев, автор памятника Трезини около Академии художеств, и в его мастерскую даже водят экскурсии
Твои идеальные стрелки и отлетевший фейс-арт — это генетическое или приобретенное?
Моя мама — такая гражданочка модного подтипа, и я с детства внимательна к одежде, волосам, макияжу. И у меня такое первое бьюти-воспоминание: мне года четыре, я сижу под столом и на слюни наматываю прядь волос и злюсь, что она не фиксируется. Я показы рисовала, мечтала быть дизайнером, хотела к Гоше Карцеву пойти учиться. А потом отвлеклась — училась гостиничному бизнесу, работала в кофейной компании. И постепенно стала понимать, что корпоративная жизнь — не мое.
Поэтому я пришла в мейкап так поздно, в 24 года. Начала смотреть Лену Крыгину в YouTube, считала это ее чувство собственного достоинства, которое сквозило во всем, что она говорила и делала. И я прямо поверила, что смогу. Ну да, допустим, я некомпетентна сейчас идеально смоки сделать, но я научусь, и это вообще никакая не проблема.
Какие человеческие вводные нужны, чтобы стать классным визажистом? Вы же немного художники-графики с общественной нагрузкой.
У меня сейчас есть своя школа Angels MUA, и я ученикам говорю, что хорошо красить — это 30 % успеха. Важно быть активным, уметь себя продать, потому что ты можешь сидеть в какой-нибудь каморке, тихо красить, ничего не выкладывать и, естественно, в ней и остаться. Так теперь устроен мир: важно быть смелым. Нужно бороться с собственным инфантилизмом. У кого-то это проходит, как детские болезни, а у кого-то сквозь всю жизнь идет. И вот если ты вместо жалости к себе и перекладывания вины и ответственности понимаешь, что необходимо самому что-то проработать, ты растешь. Если ты готов бороться и улучшать себя, то у тебя все получится. Работоспособность — еще один фактор. И при этом понимание своих границ, потому что можно выгореть на раз-два. Я два раза выгорала тотально. Первый раз пила успокоительные, почти месяц не красила. Второй раз я уже хотела из профессии уходить. Я столько работала, что пришла в состояние полной апатии. Какая бы классная съемка ни была, на пятидесятой по счету тебе начинает надоедать. Здесь два метода: не перегружаться и переключаться. Чтобы не застревать в чем-то одном, я профессионально расширилась: у меня и преподавание, и креативные съемки, и кампейны, и собственная медийка, и клиентские мейкапы.
Глаша Гурьянова
Кто тебя научил так красить? Все же ты прославилась прогрессивным креативом в эпоху народной Гоар Аветисян и ранней, но уже такой практичной Лены Крыгиной.
Технически я и до обучения хорошо красилась. Настолько, что к профессии визажиста меня подталкивали окружающие. Да, рулила Гоар, тогда я отрицала этот стиль, был дух противоречия, а сейчас отношусь к ней с огромным уважением. Я пришла на урок к Оле Петровой, петербургскому визажисту с уклоном в моду и съемки. И осталась на курс. А к четвертому занятию я уже уволилась с основной работы. Слабоумие и отвага — это и мой плюс, и мой минус.
Есть ощущение, что российский арт-мейкап стартовал с Кейт Мур, и вот прошло лет 10, а на этом поле виднеетесь только ты и Фариза Родригез.
Да нет, мы вырастили прекрасное поколение и есть потрясающие визажисты, может быть, менее известные в силу неумения работать над собственной медийностью. Кто-то просто еще недостаточно опытен, и про него еще не успели узнать. Так же, как никто не знал про меня, когда я ассистировала Кейт Мур. У меня есть потрясающие ученики, я ими так вдохновляюсь, поражаюсь, как круто они придумывают. И появляется очень классный рынок, насыщается здоровой конкуренцией. У меня единственный страх в моей профессии — это превратиться в мамонта: такой заслуженный-простуженный сидишь.
Больше свободы и креатива — это просто общий курс развития. Сейчас красота может быть разной, мы же больше не делаем макияж для того, чтобы понравиться мужику, давно от этого отошли. В моем кругу точно. Но я тебя уверяю, и до Кейт Мур были очень крутые специалисты: допустим, Вова Калиничев. Художники были всегда.
Поделись кейсом ученика, улетевшего в мейкап-космос после окончания твоего курса в Angels MUA?
Например, Лия Кибисова. Девочка пришла ко мне на обучение после школы. Лия год ждала окончания школы, потому что у нее была мечта. Существовала договоренность с родителями, что мой курс станет подарком на ее 18-летие. Это было позапрошлым летом. А Лия — бывшая спортсменка, мой любимый вид. Сразу начала суперинтенсивно работать, вписывалась во всё. И через полтора года девочка уже Наташу Глюкозу красит, то есть у нее хороший доход, в 19 лет от 150 тысяч зарабатывать — это же очень круто. Ее многие знают, она быстрая, четкая, просто умница. Если у меня будет дочь, я хочу, чтобы она была как Лия.
Глаша Гурьянова
Фиксируем невиданный рост российской бьюти-индустрии. Дай, пожалуйста, экспертизу: появились классные локальные бренды? Что где брать?
Номер один для меня — это Shik. Говорю искренне: мне ничего не присылают, приходится покупать. Очень крутые тональные основы, лучшие из всех существующих. Великолепный консилер, суперсияшки и шикарный SPF. Номер два — это конкриты Лены Крыгиной. Я просто фанат. Скромно на третьем месте мой коллаб с RBG — тинты. Я ими очень горжусь. Сейчас тинтов уже четыре, в прошлом году мы выпустили оттенки «Ната» (так зовут мою маму) и «Глаша», а первые два вышли четыре года назад, они называются «Лара» в честь главной героини «Доктора Живаго» и «Маргарита» в честь «Мастера и Маргариты». Просто две мои любимые книжки.
Кисти мне нравятся у Насти Воеводиной и Лены Крыгиной. У меня вообще, признаться, больше половины бьюти-кейса – русское, так еще до ухода больших марок было. Из мировых декоративных брендов у меня главная слабость — Isamaya. По уходу я очень люблю Erborian и Elemis, у них лучший скраб. Еще люблю крем для тела самый тёлочный Sultane de Saba.
В моде тренды давно уже приходят как с подиумов, так и из соцсетей, а как все устроено в бьюти?
В бьюти очень большое влияние Азии. Основной тренд оттуда — это довести уходом свою кожу до такого состояния, чтобы не требовалось тона. Все супернатуральное, доведенное до глянца. Еще один тренд — темные губы. С глазами — полная свобода: хочешь салатовые блестки — давай. Хочешь стрелки зеленые — рисуй. Хочешь мейк в стиле «Это кожа убийцы, Белла» — сделай. Или лицо окуни в блестки. Я всю жизнь топлю за свободу, за тренд быть собой. Хочу — в 6 утра максимально ярко губы накрашу. И что вы мне сделаете?
Текст: Юлия Машнич
Фото: Соня Сивкова
Стиль: Анастасия Соломеина
Визаж: Глаша Гурьянова
Волосы: Аня Борисенко
Свет: Михаил Ланцов Skypoint
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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