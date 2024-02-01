Аглая Тарасова: «Я сегодня и я пять лет назад — это два разных человека»

Этой зимой Аглая Тарасова попала нам в самое сердечко: сыграла Золушку-мажорку в миллиардере «Холоп 2» и летчицу-валькирию в «Воздухе» Германа-младшего, а с 14 февраля появится на PREMIER в ромкоме о самом красивом городе на земле «Саша и Питер».
Как отделаться от бывшего и чем здесь может помочь Петербург
На Аглае: кольца PARURE ATELIER
«Что-то я простудилась слегка», — говорит мне по телефону актриса Аглая Тарасова и покашливает в качестве подтверждения. Простуда, чрезмерная занятость, а потом новогодние праздники — наше интервью переносилось, но наконец случилось. Прямо сейчас Аглая проводит время с семьей, рядом с мамой, бабушкой, дедушкой, но это не помешало нам побеседовать. Тарасова оказывается человеком слова и отличного воспитания: надо интервью — значит надо.
У Аглаи — очередная, но необычная премьера: сериал «Саша и Питер» выходит в онлайн-кинотеатре PREMIER 14 февраля, и это идеальный мэтч для всех влюбленных. Ее героиня, собственно, девушка Саша, после расставания с возлюбленным бросает работу в крупной столичной компании, едет вслед за бывшим в Петербург и устраивается в загс, куда вскоре должен пожаловать экс-бойфренд со своей новой избранницей — там-то Саша и посмотрит ему в глаза, покажет, как прекрасно зажила без него новой жизнью в другом городе, а заодно испытает его новые отношения на прочность. Сашу определяют работать в отдел разводов, где она то и дело встречает пары, которые приходят, чтобы драматично разойтись, однако у них это сделать комично не получается (в ролях-камео — классные театральные актеры из Петербурга: Алена Кучкова, Виктор Княжев, Егор Медведев, Полина Дудкина из БДТ, несравненный Илья Дель, а также звезда «Короля и Шута» Васса Бокова. — Прим. ред.).
Аглая говорит, что автор сериала, режиссер-дебютант и актриса Валерия Шкирандо покорила ее своей уверенностью: точно знала, что хочет получить в итоге. «Лера никогда не отпускала с площадки, пока у меня не получался именно такой дубль, как ей был нужен — такой подход к работе нравится, когда люди кипят, творят. Хотя поначалу мне казалось, что мои пробы не задались. Но у меня так принято: пробуюсь, а после проект “отпускаю” — если нужно, он ко мне сам придет, вернется. “Саша и Питер” вернулся».
Аглая Тарасова
Важный аспект: город Петербург в сериале играет свою лучшую роль второго плана. Его здесь много, от известных открыточных видов до малознакомых двориков, от пролетов над Исаакиевским до проездов на мопеде по набережным. А самое главное — Петербург здесь приветливый и лучистый, каким мы его редко видим на экране, разве что помним по «Прогулке» и «Питеру FM»: «Это лучший город для того, чтобы гулять в белую ночь и думать о своей жизни, о своих чувствах, разбираться в себе. Разговаривать с самой собой. Петербург — лучший город для внутреннего диалога. Он может тебе в этом помочь — впрочем, лучше не давать ему это делать слишком активно, иначе можно уйти в загул», — говорит Тарасова, петербуженка в шестом поколении («Сейчас у бабушки и дедушки уточню», — бросает мне она и бежит с телефоном в комнату к видному архитектору Александру Павловичу Раппопорту и инженеру Ирине Борисовне Гринер). Известный факт: Аглая выросла в старинной квартире в центре города. Но Петербург для нее все равно многогранный. «Знаю его и серым, и депрессивным, и дождливым. Таким его помнит та моя часть, которая рада, что я уехала в Москву. Потому что мне в Петербурге часто бывало грустно. Мне кажется, что человек, родившийся в этом городе, связан с ним гораздо сильнее, чем люди, которые просто приезжают посмотреть на развод мостов. Но теперь, когда я приезжаю в Петербург летом сниматься и гулять с друзьями по барам, красивым дворам или по музеям, тоже вижу этот город глазами впечатлительного туриста. Даже несмотря на то, что родилась тут и выросла».
На Аглае: серьги PARURE ATELIER, топ и юбка WALK OF SHAME, клатч SAINT LAURENT (The Cult)
Глазами туриста и человека, желающего покопаться в себе, видит его и героиня сериала Саша, которая, конечно, выбирает очень непрямой путь, чтобы разобраться со своими чувствами. «Я могла себя так вести где-то до 23 лет — я была бунтарка, драма-квин. Тот возраст, когда кажется, что любая ссора — конец жизни. Но Саша приехала в Петербурге не то что разобраться с собой или отомстить бывшему — она тут, чтобы поставить точку. Детское поведение, да, но это еще и история об умении прощать и отпускать».
Может показаться, что Саша — роль слишком легковесная, чтобы о ней так долго говорить, но Тарасова просит не спешить с выводами: «Я привыкла играть героинь, в которых очень много меня самой. А вот Саша — это в меньшей степени я, у нас с ней очень разные характеры, так что было непросто. В этой роли мне все время нужно было идти против моей природы, — объясняет Аглая и добавляет: — Честно говоря, именно после проекта “Саша и Питер” я впервые в жизни решила взять полугодовой отпуск».
Как старту актерской карьеры Аглаи помешали (но не помешали!) автобусы и что точно стоит сделать, пока находишься на этой планете
На Аглае: кейп YOLLO, водолазка 1811, мюли VIC MATIE (No One)
29-летняя Аглая Тарасова, дочь актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова, начала работать в кино еще подростком, но никогда в него попасть не торопилась. «Когда мне было семнадцать, мама снималась в Эстонии у братьев Пресняковых (сериал «После школы». — Прим. ред.) и хотела, чтобы я к ней туда приехала. А я ехать не хотела, я хотела гулять в Петербурге и всячески сопротивлялась поездке. Мама настояла, но на границе меня сняли с автобуса, потому что не было какого-то документа от папы. Я сильно обрадовалась, уехала назад и расслабилась. Но не расслабилась мама и заставила меня ехать еще раз. И опять меня не пропустили на границе! На этот раз мама отправилась к границе, ехала четыре часа, забрала меня собственноручно и все-таки, несмотря на мое недовольство, доставила на съемки в Эстонии. На площадке я ей помогала, носила свою совсем маленькую сестру Софию, чтобы мама кормила ее, и меня там заметили. Я начала сниматься в кино. Если бы я тогда настояла на своем и осталась в Петербурге, если бы мама не проявила настойчивость, все, возможно, было бы иначе. Как будто эти автобусы не давали мне пробраться к началу новой жизни».
На Аглае: кольца PARURE ATELIER, босоножки 3JUIN (No One)
Значит ли это, что важно идти наперекор судьбе? «Это значит, что надо доверять маминой интуиции», — шутит Аглая, которая не раз еще пыталась противостоять фатуму. «После школы я пошла учиться на политолога, но начала сниматься и ушла из института. Закончила первый проект и подумала: да ну нафиг — и поступила на преподавание иностранных языков в Герцена. Ни дня не проучилась — пришел сценарий “Гетер майора Соколова”, я уехала на съемки в Ялту (сериал Бахтиера Худойназарова с Андреем Паниным, Сергеем Гармашем и Филиппом Янковским. — Прим. ред.). Там за год поняла, что не хочу заставлять себя идти в институт, не хочу сидеть за партой. Хочу, чтобы каждый день моей жизни отличался от предыдущего. И кино в этом может помочь».
На Аглае: кольцо PARURE ATELIER, поло TOTTI, туфли PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
Однако для людей вроде Аглаи в кино возможно и многое другое. «Конечно, писали про маму, про то, что я попала в кино по блату, про отсутствие образования и так далее, — рассказывает она, вспоминая, как поначалу пыталась дистанцироваться от успехов и имени матери. — Будет лукавством сказать, что я всегда спокойно говорила на эту тему. Конечно, нет, много лет было тяжело и обидно, я пыталась что-то о себе читать и расстраивалась, от этого еще больше в себя не верила. Но с возрастом прошло. Снимаясь много лет в таких разных и интересных проектах, я понимаю — блатом или везением это точно нельзя объяснить. Многое меня задевает, но я знала, что путь будет не всегда легким, я стараюсь сохранить в себе доброту и честно делать то, что мне нравится».
Отношение к Аглае сильно изменила драма «Лед», где она сыграла фигуристку Надю Лапшину, которая талантом добивается успехов в спорте. В картину юная актриса попала волею случая: записала для Кирилла Серебренникова стихотворение Веры Полозковой «Яблоко», но с проектом не срослось, зато кастинг-директор показала ролик продюсерам «Льда» и те пригласили Аглаю на пробы. За роль в картине актрисе вручили Chopard Talent Award, а потом «Золотого орла» за лучшую женскую роль. Восторженные зрители всех возрастов засыпали ее письмами благодарности, а сама Аглая наконец ощутила себя самостоятельной творческой единицей: «Поняла, что начинаю верить в себя».
На Аглае: колье PARURE ATELIER, поло WALK OF SHAME
С тех пор у Аглаи все время выходит что-то новенькое и в больших количествах, а последний сезон и вовсе ознаменовался квантовым профессиональным скачком. Что ни проект — мы видим ее такой, какой даже не представляли ранее. Она появляется в роли отважной летчицы у Алексея Германа-младшего в «Воздухе» — драме о страшных буднях Великой Отечественной, когда противостоять немцам отправляют женский авиационный полк. Картина, работа над которой изрядно затянулась, получилась настолько реалистичной и суровой, что ее даже пришлось смягчать на монтаже — в ущерб некоторым сценам и, увы, актерским работам.
Чуть ранее Тарасова играет мать сразу двух уже взрослых дочерей в драме Или Малаховой «Привет, мама». «Была неуверена, что мне дастся эта роль, ведь моя героиня — мать довольно взрослых дочек, но мне помогли мои чувства к младшей сестре, которая родилась, когда мне было семнадцать», — рассказывает Аглая.
На Аглае: колье, браслет и кольца PARURE ATELIER, жакет TOTTI, сумка SAINT LAURENT (Ex-Bags)
Список работ и необычных появлений продолжают «Вика-ураган», «Диагноз “Везучая”», да тот же «Холоп 2» — батальный, сложнопостановочный и костюмированный. А сколько всего впереди — сериал «Морозко», черная комедия, где она играет с Никитой Ефремовым, полный метр «Тополиный пух», легкий и веселый, где она делит экран с Антоном Лапенко. «Я чувствую, что актерская профессия — это как мышца, которую можно тренировать. Если ты постоянно находишься в работе, в творческом процессе, во взаимодействии с режиссерами, партнерами, но не становишься от проекта к проекту лучше, значит, точно надо менять профессию. Мне кажется, так в любом деле».
Аглаю Тарасову можно воспринимать по-разному, но никогда — однозначно. Она признает себя авантюристкой, но на деле оказывается практичной, рассудительной, с тщательной подготовкой. Она может казаться циничной и стервозной, но на деле таит в себе море эмпатии. А уж если нужно смэтчить на экране драму и комедию, то мало кто может это сделать лучше нее. «Вообще, мне очень нравится, когда актеры играют драму, не драматизируя, а показывая, как герой пытается справляться с бедами юмором и самоиронией. Я стараюсь стремиться к этому и в жизни, и в кино».
На Аглае: серьги PARURE ATELIER, рубашка и жакет WALK OF SHAME
Еще несколько лет назад редкое интервью Аглаи обходилось без вопросов о профессиональном образовании. Но тема быстро перестала быть актуальной: было время, когда отсутствие образования становилось препятствием для карьерного пути актера, но вскоре все изменилось и в моду вошли актеры непрофессиональные, любители и самоучки. Это происходит не только в России, но и, например, в США: не все готовы тратить на образование пять лет жизни. Тарасова тоже в свое время думала поступать, даже программу начала готовить, но тут ее пригласили в сериал «Интерны», и она поняла: два года практики полезнее четырех лет теории.
Сегодня академический опыт Аглаи базируется на книгах, мастер-классах, коучингах и, разумеется, самоедстве и самокритике. И хотя она говорит, что свежими своими проектами довольна, хвалить себя по-прежнему не спешит. «Вы знаете, дело даже не в том, как я себя оцениваю. К себе всегда придираешься. Просто кино — большой механизм, где актер — один из винтиков. И когда кино удается, ты всегда понимаешь, что за этим стоит не только твой труд, но труд большого количества людей».
Аглая Тарасова
В апреле Аглае исполнится 30, и это вовсе не повод для нее рефлексировать или подводить итоги, хотя она не скрывает, что сильно изменилась за последние годы. «Я сегодня и я пять лет назад — это два разных человека. Я меняюсь до сих пор, просто уже не так резко, а плавно — видимо, взрослею, успокаиваюсь, но не хочу переставать быть ребенком в глубине души. Мне кажется, важно вот эту детскую энергию в себе хранить до самой старости. Да и запрещать себе особо ничего не надо, просто с возрастом ты начинаешь больше себя ценить и бережнее к себе относиться».
Аглая Тарасова
Сегодня Аглая много времени проводит с семьей — последние два года дали ей понять, что нет лучше рецепта, чтобы сберечь микро-климат своей души: «Мы будто еще сильнее сплотились». Черпает силы в путешествиях: «Я в Москве только работаю. Очень люблю путешествовать, хочу увидеть как можно больше, пока я нахожусь на этой планете». На отпуск у Аглаи уйма планов: обирается заняться спортом и научиться медитировать. Конечно, берет с собой много книг: только что дочитала «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» — мемуары психолога Эдит Евы Эгер, выжившей в Аушвице. Подсела на Сомерсета Моэма и скупила все его собрание сочинений. Из фильмов посмотрела недавно «Анатомию страсти» и — вместе с семьей — «Маэстро» Брэдли Купера. На очереди — «Бедные-несчастные» Лантимоса и «Убийцы цветочной луны» Скорсезе.
«Моя проблема в том, что я часто обещаю себе отдохнуть, пока не приходит проект, от которого не могу отказаться. Надеюсь, в этот раз такого не произойдет. Мне просто хочется пожить где-то еще, кроме съемочной площадки».
Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ
Текст АНДРЕЙ ЗАХАРЬЕВ
Фото АЛЕКСЕЙ ДУНАЕВ
Стиль ЭЛЬМИРА ТУЛЕБАЕВА
Визаж и волосы АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО
Сет-дизайнер АЛИСА МОРРИСОН
Ассистент стилиста ЕКАТЕРИНА ШУМИЛОВА
Комментарии (0)