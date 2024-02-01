Аглая Тарасова: «Я сегодня и я пять лет назад — это два разных человека»

«Что-то я простудилась слегка», — говорит мне по телефону актриса Аглая Тарасова и покашливает в качестве подтверждения. Простуда, чрезмерная занятость, а потом новогодние праздники — наше интервью переносилось, но наконец случилось. Прямо сейчас Аглая проводит время с семьей, рядом с мамой, бабушкой, дедушкой, но это не помешало нам побеседовать. Тарасова оказывается человеком слова и отличного воспитания: надо интервью — значит надо.

У Аглаи — очередная, но необычная премьера: сериал «Саша и Питер» выходит в онлайн-кинотеатре PREMIER 14 февраля, и это идеальный мэтч для всех влюбленных. Ее героиня, собственно, девушка Саша, после расставания с возлюбленным бросает работу в крупной столичной компании, едет вслед за бывшим в Петербург и устраивается в загс, куда вскоре должен пожаловать экс-бойфренд со своей новой избранницей — там-то Саша и посмотрит ему в глаза, покажет, как прекрасно зажила без него новой жизнью в другом городе, а заодно испытает его новые отношения на прочность. Сашу определяют работать в отдел разводов, где она то и дело встречает пары, которые приходят, чтобы драматично разойтись, однако у них это сделать комично не получается (в ролях-камео — классные театральные актеры из Петербурга: Алена Кучкова, Виктор Княжев, Егор Медведев, Полина Дудкина из БДТ, несравненный Илья Дель, а также звезда «Короля и Шута» Васса Бокова. — Прим. ред.).

Аглая говорит, что автор сериала, режиссер-дебютант и актриса Валерия Шкирандо покорила ее своей уверенностью: точно знала, что хочет получить в итоге. «Лера никогда не отпускала с площадки, пока у меня не получался именно такой дубль, как ей был нужен — такой подход к работе нравится, когда люди кипят, творят. Хотя поначалу мне казалось, что мои пробы не задались. Но у меня так принято: пробуюсь, а после проект “отпускаю” — если нужно, он ко мне сам придет, вернется. “Саша и Питер” вернулся».