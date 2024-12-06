Как фэшн-инфлюэнсер Лиза Гусевская стала королевой Avito и собрала коллекцию отборного японского винтажа в собственном магазине Comme une fille?

Гренни вайб детектед! Как ты нашла свою внутреннюю бабушку?

Да-да, у меня реально гренни вайб! Мы с мужем живем за городом, у нас две собаки, мы выращиваем клубнику, варим варенье, топим баню. Стилистически бабушковость проявляется так: мне нравятся странные цвета, необычные фактуры и сочетания, и вот этого всего раньше в мире и в моде было больше. Сейчас либо минимализм, либо стритвир, это максимально не мое.

У меня весьма непонятный стиль. Как я это все собираю, я и сама не знаю. На съемки приезжаю, ни разу не посмотрев, как вещи выглядят вместе. И что удивительно, ни разу не было такого, чтобы я осталась недовольна результатом! У меня настолько развита сонастроенность с собой, что я заранее точно знаю, что вот эти странные дикие колготки будут прикольно смотреться с фиолетовым костюмом.

А если сейчас открыть твой детский блог, нам будет неловко? Или ты прямо с тринадцати лет раздавала уверенный стиль?

Для того времени блог был очень даже! Я в тринадцать лет спрограммировала сайт и недавно посмотрела, какие у меня были умения в создании образов. Я, может, так не накрасилась бы сейчас и, может, какие-то вещи не надела бы, но большую часть до сих пор одобряю. То есть нет такого: «Господи, сожгите эту фотку», — прямо нечего стесняться. Более того, иногда смотришь — а ведь очень крутой образ! Мало что по сути изменилось: как любила в детстве юбки с ананасами, так и люблю их и сейчас!