Никита Волков: «Я не тщеславен, не эгоист, не самовлюбленный. Требовательный — да!»

Никита, ты сыграл протагониста в российской адаптации «Постучись в мою дверь в Москве» — архитектора-бизнесмена и сердцееда ­Сергея Градского. И твой герой — адская смесь нарцисса с эгоистом. Примерно то же самое можно сказать и про другую твою роль из А-листа: тренера Антона Ковалева из «Трудных подростков». Это что, тенденция?

Должен сказать, нарциссизм этих героев отличается по природе: все-таки в основе этой особенности психики у каждого человека лежит свое психологическое потрясение или травма. Например, Ковалев заточен исключительно на индивидуальные награды, выражаясь футбольным языком. Он не командный игрок. Арка Ковалева — вновь почувствовать любовь сообщества, уважение к своей персоне. И как раз через этих трудных подростков он становится нужным. Им нужным.

И зрителям тоже. У сериала на протяжении пяти лет неизменно высокие рейтинги.

Мне кажется, успех «Трудных подростков» связан с тем, что они появились в нужное время, когда на киношном поле не было ничего подобного. Темы, которые там затронуты, и то, каким прямолинейным и доступным языком они рассказаны, — такого давно не было.