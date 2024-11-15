Мы узнали курс Zoloto! Владимир Золотухин — о 10-летнем пути к славе, превращении из барда в рок-н-ролльщика и новом альбоме «Перевоплотиться»

Правда ли, что «Капалавада» — оммаж Бурлюку и главное: в чем сила? Спойлер: в слове!

В конце сентября вышел третий альбом «Перевоплотиться» твоей группы Zoloto. И слова сингла «Капалавада» — это просто футуризм какой-то. Алексей Крученых, придумавший термин «заумь» и провозгласивший в совместной с Велимиром Хлебниковым декларации «Слово как таковое» право поэта оперировать «разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями», был бы в восторге. Ты держал в уме манифест реформаторов русского языка рубежа ХХ века, когда сочинял свои стихи?

Если только чисто интуитивно. Чтобы я сел за текст и такой — а напишу-ка я сейчас оммаж Бурлюку! — не было. Тексты — моя бесконечная боль. Они пишутся тяжело, долго — годами. Например, в альбоме «Перевоплотиться» есть песня, первые четыре строчки которой я написал лет десять назад. Я постоянно недоволен, потому что очень скрупулезно отношусь к слову. Думаю, что в русской музыке текст важнее мелодии, поэтому стараюсь максимально внимательно с ним работать. Когда я собрал свою первую группу (Cardio Beat. — Прим. ред.), то искал поэта-песенника, потому что идентифицировал себя только как автора музыки. Придумать мелодию для меня никогда не было проблемой. А человек, который владеет искусством стихосложения, казался мне персонажем недосягаемого уровня. Но текстовик никак не находился, и я стал пытаться подступиться к словам самостоятельно. Несколько лет делал наброски, но никому не показывал, всё время калибруясь о тех, кто поет на русском языке, — вот текст как будто бы хороший, а этот — так себе. В какой-то момент набрался храбрости показать что-то из написанного своим друзьям. Мне повезло, отклик был позитивным. Я понял, что работа над текстом приносит свои плоды. Но так, чтобы я сел и написал стихотворение, не бывает. Как правило, за инструментом я переплетаю музыку со словами, и вдруг они начинают обретать смысл и складываться в текст. Думаю, стих самодостаточен. Его можно положить на мелодию, но это необязательно. А вот текст песни часто неотделим от музыки.

Какие музыканты были твоими камертонами, пока ты искал собственный вокабуляр?

Александр Розенбаум, Земфира* (*признана в РФ иностранным агентом. — Прим. ред.), ДДТ. В песне «Вот-вот апрель» я даже использую сэмпл из песни ДДТ как отсылку к моим поискам. Меня цепляли поэтические ходы у Владимира Высоцкого, я много слушал группы Ленинградского рок-клуба, чуть позднее врубился в тексты «Мумий Тролля».