Марк Эйдельштейн и Мария Мацель — герои каверстори октябрьского номера Собака.ru!

Химия между актерами Марией Мацель и Марком Эйдельштейном прожигает экраны. Скоро сами увидите. В октябре выходят сразу две сновидческие притчи режиссера-математика Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица», где Марк и Мария отправляются в метафизическое путешествие, а еще сразу три обложки Собака.ru и та самая «Анора» — «Золотая пальмовая ветвь» Канн-2024! Этих, пожалуй, самых востребованных в киноиндустрии феноменов-зумеров с максимально впечатляющей фильмографией (конкурсная программа Берлинале за совместный проект «Страна Саша», например) объединяет не только экран: они оба родились 18 февраля, а еще каждый выпускает осенью по музыкальному альбому. Совпадение? Не думаем. Просто настала эра Водолеев!
На Марке: шуба KALMANOVICH
На Марии: серьги MIUZ DIAMONDS, шуба IVOLGA
На Марке: анорак и рубашка WALK OF SHAME, брюки VIVA VOX, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Марии: браслеты и кольца MIUZ DIAMONDS, жакет 1811
На Марке: комбинезон и мюли VIVA VOX
На Марии: браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, платье VIVA VOX, казаки EKONIKA
На Марке: кольца, браслет и серьги MIUZ DIAMONDS, жакет 1811, брюки IVOLGA, мюли VIVA VOX
На Марии: кейп VIVA VOX, сорочка HOUSE OF LEO, очки BALENCIAGA (Optics Gallery)
На Марке: слева — тренч VIVA VOX, ветровка и брюки IVOLGA, справа — рубашка VIVA VOX, брюки HOUSE OF LEO
На Марии: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, комбинезон VIVA VOX
На Марии: кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, платье 1811
На Марке: слева — пальто USHATAVA, шорты ROGOV, рубашка и сапоги VIVA VOX, оправа GUCCI (Optics Gallery), справа — тренч VIVA VOX
На Марии: слева — кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, жакет и платье 1811, казаки EKONIKA, оправа TOM FORD (Optics Gallery), справа — серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, комбинезон VIVA VOX
На Марке: тренч VIVA VOX, ветровка и брюки IVOLGA
На Марии: слева — серьги MIUZ DIAMONDS, жакет 1811, справа — серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, комбинезон VIVA VOX
На Марке: пальто USHATAVA, шорты ROGOV, рубашка и сапоги VIVA VOX, оправа GUCCI (Optics Gallery), справа — тренч VIVA VOX
На Марии: слева — кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, жакет и платье 1811, казаки EKONIKA, оправа TOM FORD (Optics Gallery), справа — кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, очки BOTTEGA VENETA (Optics Gallery), пальто IVOLGA, водолазка ALL WE NEED, лоферы POLLINI (No One)
На Марке: рубашка VIVA VOX, брюки HOUSE OF LEO
На Марии: слева — блуза и легинсы-сапоги ALEXANDER ARUTYNOV, справа — браслеты, кольца и подвеска MIUZ DIAMONDS, платье IVOLGA, зонт ATELIER BISER, сапоги POLLINI (No One)
Драмеди «Анора» Шона Бейкера, где Марк Эдельштейн сыграл увлекающегося сына русского олигарха, получило «Залотую пальмовую ветвь». Актер встретил известие о награде в психиатрической лечебнице Кащенко: на следующий день после каннской премьеры он умчал на съемки к Роману Михайлову.
Марк Эйдельштейн
Когда я узнал, что у «Аноры» главный приз, то бегал по психушке и вопил: «Ребята, мы “Золотую ветвь” получили, мы “Золотую ветвь” получили!» Но никто, совсем никто в лечебнице Кащенко не обратил внимания на мои крики. <...> У меня всегда была потребность в том, чтобы как-то провоцировать мир. Но если провоцируешь, быть готов к тому, что мир начнет тебе отвечать.
К 23 годам в фильмографии Марии (Джульетты из БДТ и музы энигматичного режиссера Романа Михайлова) — 26 работ: это не амплуа старлетки, но сильные роли — от дерзкой племянницы авторитета до раздражительной студентки, чья агрессия вдруг выходит из-под контроля (конечно же, кое-кто умер).
Мария Мацель
Я рациональна, но склонна к фатализму. Все плохое стараюсь оправдывать высшим замыслом — мне так проще существовать и справляться с трудностями, в том числе бытовыми. Не берут на роль — значит, мне сейчас это не надо. Ходить и думать, что я сделала не так, конечно, все равно буду! Но период самоедства сократится.
Полные интервью с Марией Мацель и Марком Эйдельштейном читайте в октябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.
Фото: Юра Таралов
Идея: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Юлия Худякова
Продюсеры: Дарья Венгерская
Фоторедактор: Екатерина Кузнецова
Ассистенты стилиста: Елизавета Фесенко и Милана Назар
Ассистент визажиста: Анжелика Манько
Свет: Федор Лебедев и Павел Знаменский, Skypoint
Ретушь и цветокоррекция: Софья Полякова
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