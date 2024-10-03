Марк Эйдельштейн и Мария Мацель — герои каверстори октябрьского номера Собака.ru!

Химия между актерами Марией Мацель и Марком Эйдельштейном прожигает экраны. Скоро сами увидите. В октябре выходят сразу две сновидческие притчи режиссера-математика Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица», где Марк и Мария отправляются в метафизическое путешествие, а еще сразу три обложки Собака.ru и та самая «Анора» — «Золотая пальмовая ветвь» Канн-2024! Этих, пожалуй, самых востребованных в киноиндустрии феноменов-зумеров с максимально впечатляющей фильмографией (конкурсная программа Берлинале за совместный проект «Страна Саша», например) объединяет не только экран: они оба родились 18 февраля, а еще каждый выпускает осенью по музыкальному альбому. Совпадение? Не думаем. Просто настала эра Водолеев!