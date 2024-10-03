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Марк Эйдельштейн и Мария Мацель — герои каверстори октябрьского номера Собака.ru!

Химия между актерами Марией Мацель и Марком Эйдельштейном прожигает экраны. Скоро сами увидите. В октябре выходят сразу две сновидческие притчи режиссера-математика Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица», где Марк и Мария отправляются в метафизическое путешествие, а еще сразу три обложки Собака.ru и та самая «Анора» — «Золотая пальмовая ветвь» Канн-2024! Этих, пожалуй, самых востребованных в киноиндустрии феноменов-зумеров с максимально впечатляющей фильмографией (конкурсная программа Берлинале за совместный проект «Страна Саша», например) объединяет не только экран: они оба родились 18 февраля, а еще каждый выпускает осенью по музыкальному альбому. Совпадение? Не думаем. Просто настала эра Водолеев!

Марк Эйдельштейн и Мария Мацель — герои сразу трех (!) обложек октябрьского номера Собака.ru

На Марке: шуба KALMANOVICH На Марии: серьги MIUZ DIAMONDS, шуба IVOLGA
Юра Таралов

На Марке: шуба KALMANOVICH

На Марии: серьги MIUZ DIAMONDS, шуба IVOLGA

На Марке: анорак и рубашка WALK OF SHAME, брюки VIVA VOX, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One) На Марии: браслеты и кольца MIUZ DIAMONDS, жакет 1811
Юра Таралов

На Марке: анорак и рубашка WALK OF SHAME, брюки VIVA VOX, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)

На Марии: браслеты и кольца MIUZ DIAMONDS, жакет 1811

На Марке: комбинезон и мюли VIVA VOX На Марии: браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, платье VIVA VOX, казаки EKONIKA
Юра Таралов

На Марке: комбинезон и мюли VIVA VOX

На Марии: браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, платье VIVA VOX, казаки EKONIKA

На Марке: кольца, браслет и серьги MIUZ DIAMONDS, жакет 1811, брюки IVOLGA, мюли VIVA VOX На Марии: кейп VIVA VOX, сорочка HOUSE OF LEO, очки
Юра Таралов

На Марке: кольца, браслет и серьги MIUZ DIAMONDS, жакет 1811, брюки IVOLGA, мюли VIVA VOX

На Марии: кейп VIVA VOX, сорочка HOUSE OF LEO, очки BALENCIAGA (Optics Gallery)

На Марке: слева — тренч VIVA VOX, ветровка и брюки IVOLGA, справа — рубашка VIVA VOX, брюки HOUSE OF LEO На Марии: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS
Юра Таралов

На Марке: слева — тренч VIVA VOX, ветровка и брюки IVOLGA, справа — рубашка VIVA VOX, брюки HOUSE OF LEO

На Марии: серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, комбинезон VIVA VOX

На Марии: кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, платье 1811
Юра Таралов

На Марии: кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, платье 1811

На Марке: слева — пальто USHATAVA, шорты ROGOV, рубашка и сапоги VIVA VOX, оправа GUCCI (Optics Gallery), справа — тренч VIVA VOX На Марии: слева
Юра Таралов

На Марке: слева — пальто USHATAVA, шорты ROGOV, рубашка и сапоги VIVA VOX, оправа GUCCI (Optics Gallery), справа — тренч VIVA VOX

На Марии: слева — кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, жакет и платье 1811, казаки EKONIKA, оправа TOM FORD (Optics Gallery), справа — серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, комбинезон VIVA VOX

На Марке: тренч VIVA VOX, ветровка и брюки IVOLGA На Марии: слева — серьги MIUZ DIAMONDS, жакет 1811, справа — серьги и кольца MIUZ DIAMONDS
Юра Таралов

На Марке: тренч VIVA VOX, ветровка и брюки IVOLGA

На Марии: слева — серьги MIUZ DIAMONDS, жакет 1811, справа — серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, комбинезон VIVA VOX

На Марке: пальто USHATAVA, шорты ROGOV, рубашка и сапоги VIVA VOX, оправа GUCCI (Optics Gallery), справа — тренч VIVA VOX На Марии: слева — кольца и
Юра Таралов

На Марке: пальто USHATAVA, шорты ROGOV, рубашка и сапоги VIVA VOX, оправа GUCCI (Optics Gallery), справа — тренч VIVA VOX

На Марии: слева — кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, жакет и платье 1811, казаки EKONIKA, оправа TOM FORD (Optics Gallery), справа — кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, очки BOTTEGA VENETA (Optics Gallery), пальто IVOLGA, водолазка ALL WE NEED, лоферы POLLINI (No One)

На Марке: рубашка VIVA VOX, брюки HOUSE OF LEO
Юра Таралов

На Марке: рубашка VIVA VOX, брюки HOUSE OF LEO

На Марии: слева — блуза и легинсы-сапоги ALEXANDER ARUTYNOV, справа — браслеты, кольца и подвеска MIUZ DIAMONDS, платье IVOLGA, зонт ATELIER BISER
Юра Таралов

На Марии: слева — блуза и легинсы-сапоги ALEXANDER ARUTYNOV, справа — браслеты, кольца и подвеска MIUZ DIAMONDS, платье IVOLGA, зонт ATELIER BISER, сапоги POLLINI (No One)

Драмеди «Анора» Шона Бейкера, где Марк Эдельштейн сыграл увлекающегося сына русского олигарха, получило «Залотую пальмовую ветвь». Актер встретил известие о награде в психиатрической лечебнице Кащенко: на следующий день после каннской премьеры он умчал на съемки к Роману Михайлову.

Марк Эйдельштейн

Когда я узнал, что у «Аноры» главный приз, то бегал по психушке и вопил: «Ребята, мы “Золотую ветвь” получили, мы “Золотую ветвь” получили!» Но никто, совсем никто в лечебнице Кащенко не обратил внимания на мои крики. <...> У меня всегда была потребность в том, чтобы как-то провоцировать мир. Но если провоцируешь, быть готов к тому, что мир начнет тебе отвечать.

К 23 годам в фильмографии Марии (Джульетты из БДТ и музы энигматичного режиссера Романа Михайлова) — 26 работ: это не амплуа старлетки, но сильные роли — от дерзкой племянницы авторитета до раздражительной студентки, чья агрессия вдруг выходит из-под контроля (конечно же, кое-кто умер). 

Мария Мацель

Я рациональна, но склонна к фатализму. Все плохое стараюсь оправдывать высшим замыслом — мне так проще существовать и справляться с трудностями, в том числе бытовыми. Не берут на роль — значит, мне сейчас это не надо. Ходить и думать, что я сделала не так, конечно, все равно буду! Но период самоедства сократится.

Полные интервью с Марией Мацель и Марком Эйдельштейном читайте в октябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.

Фото: Юра Таралов

Идея: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж и волосы: Юлия Худякова

Продюсеры: Дарья Венгерская

Фоторедактор: Екатерина Кузнецова

Ассистенты стилиста: Елизавета Фесенко и Милана Назар

Ассистент визажиста: Анжелика Манько

Свет: Федор Лебедев и Павел Знаменский, Skypoint

Ретушь и цветокоррекция: Софья Полякова

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