Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 сентября: фестиваль медиаискусства Digital Rain и выставка-блокбастер «Сцена действия» (Булатов! Дейнека! Петров-Водкин!)

А также сай-фай с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум «Девятая планета», концерты пианистов Дениса Мацуева и Бориса Березовского, осенний фестиваль фонтанов в Петергофе, выставка фотографа Vogue Italia Бардо Фабиании и 17-летие лейбла Roots United. Собака.ru рассказывает о главных событиях последних выходных сентября в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 24 СЕНТЯБРЯ
Юра Борисов
Главные премьеры этой недели в кино: сай-фай (Борисов! Старшенбаум! Серебряков!) «Девятая планета» (18+), сиквел картины-аттракциона «Вышка 2» (18+) и историческая драма о последних годах правления Николая II «Романовы: Преданность и предательство» (12+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Концерт Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра Челябинской области, Государственная академическая капелла (6+)
20:00
Пианист-виртуоз по традиции играет с региональным российским оркестром: на этот раз с коллективом из Челябинска под управлением Алексея Рубина. Обещают композиции Шумана и Бетховена.
Фестиваль клоунады «Фестиваль Которого», «Упсала-Цирк», «Лицедеи», «Ласточка», «Театр имени которого нельзя называть» (12+)
В программе объединят перформансы трупп из Лондона, Барселоны, Москвы, Петербурга, Уфы и Челябинска. Среди маст-си — гастроли артистов Криса Линама и Карло Мо, а также «тупое» кабаре и выступление Хора Дурацкого с хармсовщиной.
До 27 сентября
Концерт «Сергею Летову — 70!», ЦСИ им. Курехина (12+)
19:00
На праздничном концерте в честь юбилея участника курехинской «Поп-механики» покажут дуэт саксофонов и пишущих машинок (что? да!).
Гала-концерт труппы Бориса Эйфмана, Александринский театр (12+)
И еще один юбилей! К 80-летию хореографа Бориса Эйфмана приурочили показы специалитетов труппы. В том числе, отрывков из спектаклей 1970-х и 1980-х годов.
24 и 25 сентября
Концерт «Шостакович. Симфония № 7 (Ленинградская)», Концертный зал Мариинского театра (6+)
21:00
Отмечаем 120-летие Шостаковича трибьютом его опус магнуму — произведению, прославляющему подвиг ленинградцев во время Великой Отечественной войны и блокады.
Шоу «Портфолио», «Ленинград Центр» (18+)
В касте постановки о закулисье театра и кинематографа — бриллиант нашего сердца Дарья Мороз, а также артист Большого театра Ильдар Гайнутдинов.
24 и 25 сентября
+ Идея: увидеть 10 лучших недавних комедий, которые вы могли пропустить.
От опуса о семейной терапии с Тихоном Жизневским до ромкома с Сашей Бортич.
ПЯТНИЦА: 25 СЕНТЯБРЯ
Владимир Варнава
Выставка «Сцена действия», «Манеж» (16+)
Главный блокбастер этой осени в Петербурге! В экспозиции — более тысячи работ Борисова-Мусатова, Булатова, Дейнеки, Кончаловского, Ларионова, Левитана, Маковского, Петрова-Водкина, Пивоварова, Пиросмани, Репина, Татлина и других.
До 14 февраля
Фестиваль медиаискусства Digital Rain, Новая сцена Александринского театра, «Третье место», Петрикирхе, Центральный музей связи им. Попова (0+)
Среди хайлайтов грандиозной Art&Science-феерии: аудиовизуальное представление на фасаде Большого Гостиного двора, VR-шоу с участием хореографов Владимира Варнавы и Александра Челидзе, микс кулинарии и драматургии «Распад Белого», опенэйр творческого объединения mader nort с саксофонистом Сергеем Летовым, а также медиаспектакль «Технофобия».
С 25 по 27 сентября
Концерт «Шостакович. Фортепианный квинтет соль минор, Фортепианное трио № 2», Концертный зал Мариинского театра (6+)
19:00
И еще одно посвящение композитору-символу Петербурга! На этот раз со звездным составом: выступят гранд-пианист Илья Папоян, виолончелист Олег Сендецкий, скрипачи Антон Козьмин и Екатерина Грибанова, а также альтист Юрий Афонькин.
Выставка «Память о прекрасном прошлом», Эрарта (18+)
Рассматриваем Кейт Мосс, Клаудию Шиффер, Миллу Йовович и других героев европейской моды в объективе фотографа Vogue Italia Бардо Фабиани.
До 13 декабря
Концерт «Мечтатель», Левашовский хлебозавод (16+)
20:00
Пианист Антон Батагов и скрипачка Ася (sic!) представят 12 лиричных музыкальных пьес.
Вечеринка «Ночь лейбла Fuselab», «Ритмы» (18+)
23:00
Готовимся к лайн-апу на стыке трип-хопа, концептуальной электроники и IDM. В числе резидентов лейбла — АЛ-90, Broosnica, Maxim Moloko, Monokle, N95, Silbad и Summer Of Haze.
Вечеринка «Пока, двор», «К-30» (18+)
23:00
Прощаемся со скромным обаянием двора Roots United до следующего лета. Конечно, в приятной компании диджеев Anit Levan, Panorama Channel, Blain и Heliyah.
СУББОТА: 26 СЕНТЯБРЯ
Евгений и Полина Цыгановы
Концерт Бориса Березовского, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Прокофьев, Балакирев и Шопен — так выглядит программа ученика Элисо Вирсаладзе и одного из самых востребованных пианистов мира, которого называют «новым Рихтером».
Выставка «Красная книга: верю каждому зверю», Sobo Gallery (16+)
Художница Юлия Рибетки рассуждает, как друг другу противостоят человеческое и животное и можно ли их примирить.
До 25 октября
Фестиваль фонтанов «Счастье», ГМЗ «Петергоф» (0+)
Повод уехать к Финскому заливу — фейерверк и мультимедийный спектакль на Большом каскаде.
С 26 по 27 сентября
Спецпоказ «Ветки сирени», «лекторий’порт» (16+)
19:00
Драма Павла Лунгина о творческом и жизненном кризисах Сергея Рахманинова. В главных ролях — Евгений Цыганов и Виктория Толстоганова.
Концерт «Мегаполиса», «Космонавт» (16+)
20:00
Танцуем под изобретательный репертуар инди-рок-группы Олега Нестерова.
Вечеринка Roots United 17 Years, «К-30» (18+)
23:00
Празднуем день рождения любимого лейбла! В этот вечер ждем сеты Nocow, Rwanda, Shutta, Primitive, El и других артистов.
Вечеринка «Японское техно», место будет объявлено позже (18+)
22:00
Андеграундный клуб Kontrkult предлагает надеть кимоно и отправиться в пространство японского техно-андеграунда.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 27 СЕНТЯБРЯ
Теодор и музыканты musicAeterna
Выставка «Неполное собрание», Музей ОБЭРИУ (12+)
Успевайте увидеть! Команда Юлии Сениной последние дни рассказывает о биографиях Введенского, Хармса и Олейникова через архивные рисунки, гравюры, автографы и документы.
До 27 сентября
Выставка «Аллохория», Marina Gisich Gallery (18+)
Тандем соосновательницы платформы «Феминистская кухня» Вики Бегальской и одного из создателей арт-группировки «Протез» Александра Вилкина исследует фантасмагорические сюжеты, собирающиеся в общий пазл.
До 28 ноября
Спецпоказ «Курентзис: Кармен», Cinéma Michèle (18+)
17:30
Главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский презентует запись оперы «Кармен», представленной в Зальцбурге. Оркестр — Utopia, дирижер — само собой, Теодор Курентзис.
Спектакль «Свет и тень», Дом Радио, Невский, 62 (12+)
20:00
Виолончелистка оркестра musicAeterna Мириам Пранди объединилась с артистами труппы musicAeterna Dance Еленой Лисной и Максимом Клочневым в опусе о дуальности противоположностей.
Встреча с Максимом Тесли, «Порядок слов» (16+)
17:00
Поэт и солист группы «Щенки» расскажет о своей биографии: от юности в Кингисеппе до масштабных туров по стране.
+ Идея: погулять по заброшенным дворцам Петергофа.
Собрали топ-3: итальянская вилла, шедевр необарокко и «храм» в духе Древней Греции.
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