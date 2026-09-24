Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 сентября: фестиваль медиаискусства Digital Rain и выставка-блокбастер «Сцена действия» (Булатов! Дейнека! Петров-Водкин!)

Главные премьеры этой недели в кино: сай-фай (Борисов! Старшенбаум! Серебряков!) «Девятая планета» (18+), сиквел картины-аттракциона «Вышка 2» (18+) и историческая драма о последних годах правления Николая II «Романовы: Преданность и предательство» (12+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Концерт Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра Челябинской области, Государственная академическая капелла (6+)

20:00

Пианист-виртуоз по традиции играет с региональным российским оркестром: на этот раз с коллективом из Челябинска под управлением Алексея Рубина. Обещают композиции Шумана и Бетховена.

Фестиваль клоунады «Фестиваль Которого», «Упсала-Цирк», «Лицедеи», «Ласточка», «Театр имени которого нельзя называть» (12+)

В программе объединят перформансы трупп из Лондона, Барселоны, Москвы, Петербурга, Уфы и Челябинска. Среди маст-си — гастроли артистов Криса Линама и Карло Мо, а также «тупое» кабаре и выступление Хора Дурацкого с хармсовщиной.

До 27 сентября

Концерт «Сергею Летову — 70!», ЦСИ им. Курехина (12+)

19:00

На праздничном концерте в честь юбилея участника курехинской «Поп-механики» покажут дуэт саксофонов и пишущих машинок (что? да!).

Гала-концерт труппы Бориса Эйфмана, Александринский театр (12+)

И еще один юбилей! К 80-летию хореографа Бориса Эйфмана приурочили показы специалитетов труппы. В том числе, отрывков из спектаклей 1970-х и 1980-х годов.

24 и 25 сентября

Концерт «Шостакович. Симфония № 7 (Ленинградская)», Концертный зал Мариинского театра (6+)

21:00

Отмечаем 120-летие Шостаковича трибьютом его опус магнуму — произведению, прославляющему подвиг ленинградцев во время Великой Отечественной войны и блокады.

Шоу «Портфолио», «Ленинград Центр» (18+)

В касте постановки о закулисье театра и кинематографа — бриллиант нашего сердца Дарья Мороз, а также артист Большого театра Ильдар Гайнутдинов.

24 и 25 сентября

+ Идея: увидеть 10 лучших недавних комедий, которые вы могли пропустить.

От опуса о семейной терапии с Тихоном Жизневским до ромкома с Сашей Бортич.