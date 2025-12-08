9 молодых художниц и художников Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Зина Николаева

Окончила академию Штиглица как живописец, но действует в разных медиумах, предпочитая тотальное инсталляционно-театральное воздействие на зрителя. Важную роль в работах Николаевой всегда играет текст. Иногда это сценарий или комментарий, который может быть скрытым скелетом произведения, в других случаях — легко считываемый зрителями месседж, намеренно выносенный на передний план.

Стремление к текстоцентричности + тотальности высказывания = отказ от роли только лишь художницы. Поэтому в портфолио Зины и кураторские проекты, например, в НИИ Parazit. Регулярной участницей этого арт-объединения она стала с прошлого года и с тех пор постоянно появляется в его групповых выставках (среди них — «Кабинет психотерапевта» в Eggz Gallery и «Между пухто и Эрмитажем» в «Павильоне» в Новой Голландии).