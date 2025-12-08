Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  Искусство
  • Искусство
Искусство

9 молодых художниц и художников Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Собака.ru давно следит за многообещающими молодыми авторами, чьими работами стоит пополнить арт-коллекции (о них мы рассказывали, например, здесь, здесь и вот здесь). В новом выпуске — еще больше небанальных художников. Внимание: скоро их арт будет стоит миллионы!

Зина Николаева
Изображение предоставлено Собака.ru Зиной Николаевой

Зина Николаева

Зина Николаева

Окончила академию Штиглица как живописец, но действует в разных медиумах, предпочитая тотальное инсталляционно-театральное воздействие на зрителя. Важную роль в работах Николаевой всегда играет текст. Иногда это сценарий или комментарий, который может быть скрытым скелетом произведения, в других случаях — легко считываемый зрителями месседж, намеренно выносенный на передний план. 

Стремление к текстоцентричности + тотальности высказывания = отказ от роли только лишь художницы. Поэтому в портфолио Зины и кураторские проекты, например, в НИИ Parazit. Регулярной участницей этого арт-объединения она стала с прошлого года и с тех пор постоянно появляется в его групповых выставках (среди них — «Кабинет психотерапевта» в Eggz Gallery и «Между пухто и Эрмитажем» в «Павильоне» в Новой Голландии).

Зина Николаева. Плачут ли психопаты? 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Зиной Николаевой

Зина Николаева. Плачут ли психопаты? 2025

Зина Николаева. Из проекта «Ассиметрическое шитье»
Изображение предоставлено Собака.ru Зиной Николаевой

Зина Николаева. Из проекта «Ассиметрическое шитье»

Зина Николаева. «Пеструшка». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Зиной Николаевой

Зина Николаева. «Пеструшка». 2025

Зина Николаева. Из либретто к опере «Пеструшка». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Зиной Николаевой

Зина Николаева. Из либретто к опере «Пеструшка». 2025

Проповедуемый Николаевой принцип организации экспозиции как единого театрального действия стал определяющим и в проекте «Пеструшка» в «Подпространстве» (открывшемся в этом году выставочном подвальчике на Фонтанке), для которой Зина объединила четырех художниц и музыканта. А еще написала для нее же либретто абсурдистской, но жизненно-печальной мокьюментари-оперы о судьбе курицы-ненесушки (спойлер: нарратив включает птичий хор, торг с продавщицей на рынке и рецепт домашней лапши, присланный тещей в мессенджере!).

Для создания единичных работ художница использует видео, природные материалы и сверхпопулярные сейчас текстильный коллаж и бисерную вышивку. Выбор последних — не просто дань моде: Зина Николаева работает педагогом-художником в студии № 6 при одной из психиатрических больниц города, где, в частности, занимается с подопечными ткачеством.

Ирина Ионина
Изображение предоставлено Собака.ru Ириной Иониной

Ирина Ионина

Ирина Ионина

Училась на факультете изобразительного искусства в университете имени Герцена, а после — в школе современного искусства «ШОВ», параллельно участвуя в резиденциях и арт-лабораториях. Результат — произведения в городской среде (сайт-специфичные инсталляции плюс стрит-арт) и практики, вовлекающие зрителя в процесс создания искусства.

Один из любимых материалов художницы — фасадная сетка. Ирина вышивает на ней надписи и притачивает бахрому, превращая поврежденный утилитарный материал в арт-медиум. Из этой же рабицы Ионина создает объекты для экспозиций в галереях. Ее сетчатые авоськи, например, можно было увидеть на персональной выставке в галерее «Метамодернисты».

Ирина Ионина. Авоська - см. авось. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Ириной Иониной

Ирина Ионина. Авоська - см. авось. 2025

Ирина Ионина. Для проекта «Выкинь свою печаль туда». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Ириной Иониной

Ирина Ионина. Для проекта «Выкинь свою печаль туда». 2025

Ирина Ионина. Шторы из серии интервенций. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru Ириной Иониной

Ирина Ионина. Шторы из серии интервенций. 2024

Ирина Ионина. Шито белыми нитками. 2023
Изображение предоставлено Собака.ru Ириной Иониной

Ирина Ионина. Шито белыми нитками. 2023

Ирину привлекают темы утрат и разрывов в городской среде. Так, интерес к ним вылился в партисипаторный проект «Выкинь печаль туда», реализованный во время «Красненькой биеннале» в 2025 году. Зрителям предлагалось воспользоваться двумя элементами: чат-ботом в Telegram и ямой. В мессенджере следовало прочесть инструкцию и подать заявку на утилизацию какой-то конкретной печали. Дальше ее символически помещали в яму, а взамен вытаскивали артефакт из мусора. Через некоторое время «комитет по утилизации» присылал всем участникам резолюции (и да — все заявки приняли к работе!).

Анастасия Москалева
Изображение предоставлено Собака.ru Анастасией Москалевой

Анастасия Москалева

Анастасия Москалева

Успела поучиться и на факультете графики в академии им. Репина, и на дизайне — в Штиглица. Интерес к современному искусству в итоге оказался сильнее, так что законченным образованием для Анастасии стала Школа молодого художника фонда Pro Arte.

Анастасия Москалева на фоне своей работы «Танец». 2024
Изображение предоставлено Собака.ru Анастасией Москалевой

Анастасия Москалева на фоне своей работы «Танец». 2024

Анастасия Москалева. Graphic warning. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru Анастасией Москалевой

Анастасия Москалева. Graphic warning. 2024

Анастасия Москалева. Тень. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru Анастасией Москалевой

Анастасия Москалева. Тень. 2024

Анастасия Москалева. Башня. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru Анастасией Москалевой

Анастасия Москалева. Башня. 2024

Работает с понятным максимально широкой публике медиумом — холстом и маслом. Но у Анастасии абстракция становится способом рефлексии по поводу живописи как таковой. Это удается через панк-подход: художница режет холсты зазубренным лезвием, красит акриловым баллоном поверх масла и смывает пигмент растворителем, оставляя прогалины. Кроме размышлений о медиуме, так раскрывается и основной конфликт, интересующий Москалеву: между природным и техногенным.

С 2024 года Анастасия активно сотрудничает с институциями — выставлялась на Новой сцене Александринского театра и в галерее «Сарай» при Музее Анны Ахматовой (под патронажем куратора и художника Петра Белого).

Иван Смирнов
Изображение предоставлено Собака.ru Иваном Смирновым

Иван Смирнов

Иван Смирнов

Ивана сложно назвать начинающим или недостаточно институционально признанным художником — его работы выставлялись в Эрмитаже и «Манеже», а созданный им художественный кабинет «ПРОРУБЬ» больше года просуществовал на Старо-Невском, в том числе в обновленном формате бара-галереи. Но творчество Смирнова пока что остается «широко известным в узких кругах». Хотя коллекционеры уже вовсю присматриваются к его произведениям — так, они пользовались большой популярностью на минувшей арт-ярмарке Catalog (на стенде KGallery).

Иван Смирнов за работой
Изображение предоставлено Собака.ru Иваном Смирновым

Иван Смирнов за работой

Иван Смирнов. Палые листья. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Иваном Смирновым

Иван Смирнов. Палые листья. 2025

Иван Смирнов. Из проекта «Площадь». 2024
Изображение предоставлено Собака.ru Иваном Смирновым

Иван Смирнов. Из проекта «Площадь». 2024

Иван Смирнов. Пост. 2020
Изображение предоставлено Собака.ru Иваном Смирновым

Иван Смирнов. Пост. 2020

Работы Ивана Смирнова на стенде KGallery на ярмарке Catalog
Изображение предоставлено Собака.ru Иваном Смирновым

Работы Ивана Смирнова на стенде KGallery на ярмарке Catalog

В своей практике Иван чаще обращается к живописи, создавая масштабные полотна. Они связаны с городскими сюжетами (заросшая соснами Красная площадь или серия «За оградой», посвященная заборам Петербурга), золотым веком истории и культуры, а также мифологией, где заметно противостояние танатоса и (побеждающего) эроса. Кроме того, Смирнов работает с инсталляциями, керамикой и графикой (та иногда принимает форму комикса), проводит перформансы-ритуалы (в том числе ежегодные, связанные с важными датами из жизни Пушкина), а прямо сейчас ставит спектакль на основе описания снов в текстах солнца русской поэзии.

Эмилия Санги
Изображение предоставлено Собака.ru Эмилией Санги

Эмилия Санги

Эмилия Санги

Художница на арт-сцене уже довольно давно, но чаще участвует в групповых выставках (три ее персональные экспозиции шли по два дня в НеНеМу, а четвертая — в галерее СВЧ — это буквально микроволновка, располагавшаяся когда-то в подвалах арт-пространства Kunsthalle Nummer Sieben).

Эмилия Санги. Ловушка для гороховой плодожорки. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Эмилией Санги

Эмилия Санги. Ловушка для гороховой плодожорки. 2025

Эмилия Санги. Из серии «Одежда для выдуманных существ». Черный комплект. 2023
Изображение предоставлено Собака.ru Эмилией Санги

Эмилия Санги. Из серии «Одежда для выдуманных существ». Черный комплект. 2023

Эмилия Санги. Стул. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Эмилией Санги

Эмилия Санги. Стул. 2025

Эмилия Санги. Фрагмент экспозиции «Мебельный тип привязанности». 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Эмилией Санги

Эмилия Санги. Фрагмент экспозиции «Мебельный тип привязанности». 2025

Набор медиумов, используемых Эмилией, обширен — от живописи и текстиля до видео и перформанса. Среди тем выделяются мифологическая (например, Санги шьет одежду для выдуманных существ, в частности, подарки для доброй великанши, живущей в Щучьем озере), мотив призрачного присутствия (или присутствия отсутствия), реализуемый через изображение мебели без людей, а также интерес к соотношению человеческого с нечеловеческим.

А еще Эмилия работала художником по костюмам в спектаклях и фильмах Романа Михайлова.

Марина Абаджева
Изображение предоставлено Собака.ru Мариной Абаджевой

Марина Абаджева

Марина Абаджева

Работает с хрупкими и уязвимыми формами искусства — партисипаторной скульптурой, перформансом и видеоартом. Такие произведения обычно событийны, а потому — недолговечны: не оставляют внятного следа в истории/памяти. С одной стороны, художница и сама фокусируется на коротком сроке их существования и постоянном обновлении. Например, выставляет серию белых кубов (очевидная отсылка к монументальности галерейных пространств) в городской среде и наблюдает, как они изменятся под воздействием стихии и человеческих действий.

Марина Абаджева. Фиксация перформанса «Пушистая тропа»
Изображение предоставлено Собака.ru Мариной Абаджевой

Марина Абаджева. Фиксация перформанса «Пушистая тропа»

Марина Абаджева. Фиксация перформанса «Тепло»
Изображение предоставлено Собака.ru Мариной Абаджевой

Марина Абаджева. Фиксация перформанса «Тепло»

Марина Абаджева. Из серии «Обновить. Восстановлению не подлежит»
Изображение предоставлено Собака.ru Мариной Абаджевой

Марина Абаджева. Из серии «Обновить. Восстановлению не подлежит»

С другой, стремится к сохранению этих ускользающих форм искусства. Для этого Марина обращается к популяризации в демократичном коллекционерском сегменте собирание артефактов, фиксировавших перформативные практики, или копии видеоарта (скажем, на ярмарке TPAF). А еще Абаджева открыла свою галерею «Гараж» (находится буквально в гараже-ракушке!). Здесь она выставляет только те вещи, что одновременно реконструируют уже случившееся и показывают его завершенность и даже умерщвление (как на выставке «Большой бурундучино готов»).

Юлия Рибетки
Изображение предоставлено Собака.ru Юлией Рибетки

Юлия Рибетки

Юлия Рибетки

Отучилась на кафедре монументально-декоративной скульптуры в Академии имени Штиглица, а также получила дополнительное образование в Школе молодого художника фонда Pro Arte. Состоит сразу в двух арт-объединениях — Parazit и «Цветы Джонждоли» — и активно выставляется в Петербурге и Москве.

Юлия Рибетки и Юлия Мортиис. Мистерий. 2025

Юлия Рибетки и Юлия Мортиис. Мистерий. 2025

Юлия Рибетки. Ангел. 2025

Юлия Рибетки. Ангел. 2025

Юлия Рибетки. Ангел. 2024

Юлия Рибетки. Ангел. 2024

Творчество Юлии разделяется на два направления. Первое — создание статичных произведений (объектов, скульптур, инсталляций) из разнообразных материалов — от пластика до шкур животных. Второе — перформанс, приближающийся к квазиритуальной деятельности. Обе эти линии сосредоточены вокруг размышлений о положении животных в современном мире, которые художница выражает в поэтических образах, отчасти вдохновленных текстами французского философа Гастона Башляра.

Юлия Мортиис
Изображение предоставлено Собака.ru Юлией Мортиис

Юлия Мортиис

Юлия Мортиис

Еще одна выпускница Pro Arte. В своей практике художница смешивает разные медиумы: от древней энкаустики (живописи воском) и печатной графики до видеоарта и перформанса.

Юлия Мортиис. Выставка ukrytye. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Юлией Мортиис

Юлия Мортиис. Выставка ukrytye. 2025

Юлия Мортиис. Мерцающие объятия. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Юлией Мортиис

Юлия Мортиис. Мерцающие объятия. 2025

Работы Юлии Мортиис на стенде Sobo Gallery, Cosmoscow 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Юлией Мортиис

Работы Юлии Мортиис на стенде Sobo Gallery, Cosmoscow 2025

Юлия Мортиис. Воздушное движение. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Юлией Мортиис

Юлия Мортиис. Воздушное движение. 2025

Этот микс  позволяет поговорить о памяти (в первую очередь, коллективной), отчуждении и смерти. Так, в воспоминаниях документальные свидетельства часто путаются с мифологией, создавая ситуации странной ностальгии — то ли это реально было с тобой, то ли много лет назад услышано от знакомого. Эффект достигается в том числе за счет обращения к архетипам и общим культурным кодам (например, в своей последней персональной выставке в галерее Sobo Мортиис показывала работы, посвященные различным субкультурам, связанным с музыкой и фэнтези-литературой). 

А еще Юлия Мортиис стала призером Международной биеннале печатной графики в Болгарии в 2021 году.

Лев Казак
Изображение предоставлено Собака.ru Львом Казаком

Лев Казак

Лев Казак

Самый молодой автор в нашем списке (ему всего 17!). Но делать скидку на возраст не стоит: работы Льва покупает коллекционер Сергей Лимонов, а его совместную с художником Анатолием Алексеевым инсталляцию показывали на рейве в Кронштадте под выступление Глюкозы. Да и вообще свою задачу Казак видит в том, чтобы выработать для России новый культурный код, окончательно искоренив насилие (ни много ни мало!).

Лев Казак. Серия «Дети»
Изображение предоставлено Собака.ru Львом Казаком

Лев Казак. Серия «Дети»

Лев Казак. Груз 200/Город солнца
Изображение предоставлено Собака.ru Львом Казаком

Лев Казак. Груз 200/Город солнца

Лев Казак. Приход Бойса в русскую деревню
Изображение предоставлено Собака.ru Львом Казаком

Лев Казак. Приход Бойса в русскую деревню

Эти грандиозные планы Лев реализует в разных техниках: от графики до видео. Они используются, чтобы создать эффект остранения и вырвать зрителя из знакомого контекста, заставив иначе посмотреть как на привычные предметы, так и процессы собственного сознания.

