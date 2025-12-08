9 молодых художниц и художников Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Зина Николаева
Окончила академию Штиглица как живописец, но действует в разных медиумах, предпочитая тотальное инсталляционно-театральное воздействие на зрителя. Важную роль в работах Николаевой всегда играет текст. Иногда это сценарий или комментарий, который может быть скрытым скелетом произведения, в других случаях — легко считываемый зрителями месседж, намеренно выносенный на передний план.
Стремление к текстоцентричности + тотальности высказывания = отказ от роли только лишь художницы. Поэтому в портфолио Зины и кураторские проекты, например, в НИИ Parazit. Регулярной участницей этого арт-объединения она стала с прошлого года и с тех пор постоянно появляется в его групповых выставках (среди них — «Кабинет психотерапевта» в Eggz Gallery и «Между пухто и Эрмитажем» в «Павильоне» в Новой Голландии).
Проповедуемый Николаевой принцип организации экспозиции как единого театрального действия стал определяющим и в проекте «Пеструшка» в «Подпространстве» (открывшемся в этом году выставочном подвальчике на Фонтанке), для которой Зина объединила четырех художниц и музыканта. А еще написала для нее же либретто абсурдистской, но жизненно-печальной мокьюментари-оперы о судьбе курицы-ненесушки (спойлер: нарратив включает птичий хор, торг с продавщицей на рынке и рецепт домашней лапши, присланный тещей в мессенджере!).
Для создания единичных работ художница использует видео, природные материалы и сверхпопулярные сейчас текстильный коллаж и бисерную вышивку. Выбор последних — не просто дань моде: Зина Николаева работает педагогом-художником в студии № 6 при одной из психиатрических больниц города, где, в частности, занимается с подопечными ткачеством.
Ирина Ионина
Училась на факультете изобразительного искусства в университете имени Герцена, а после — в школе современного искусства «ШОВ», параллельно участвуя в резиденциях и арт-лабораториях. Результат — произведения в городской среде (сайт-специфичные инсталляции плюс стрит-арт) и практики, вовлекающие зрителя в процесс создания искусства.
Один из любимых материалов художницы — фасадная сетка. Ирина вышивает на ней надписи и притачивает бахрому, превращая поврежденный утилитарный материал в арт-медиум. Из этой же рабицы Ионина создает объекты для экспозиций в галереях. Ее сетчатые авоськи, например, можно было увидеть на персональной выставке в галерее «Метамодернисты».
Ирину привлекают темы утрат и разрывов в городской среде. Так, интерес к ним вылился в партисипаторный проект «Выкинь печаль туда», реализованный во время «Красненькой биеннале» в 2025 году. Зрителям предлагалось воспользоваться двумя элементами: чат-ботом в Telegram и ямой. В мессенджере следовало прочесть инструкцию и подать заявку на утилизацию какой-то конкретной печали. Дальше ее символически помещали в яму, а взамен вытаскивали артефакт из мусора. Через некоторое время «комитет по утилизации» присылал всем участникам резолюции (и да — все заявки приняли к работе!).
Анастасия Москалева
Успела поучиться и на факультете графики в академии им. Репина, и на дизайне — в Штиглица. Интерес к современному искусству в итоге оказался сильнее, так что законченным образованием для Анастасии стала Школа молодого художника фонда Pro Arte.
Работает с понятным максимально широкой публике медиумом — холстом и маслом. Но у Анастасии абстракция становится способом рефлексии по поводу живописи как таковой. Это удается через панк-подход: художница режет холсты зазубренным лезвием, красит акриловым баллоном поверх масла и смывает пигмент растворителем, оставляя прогалины. Кроме размышлений о медиуме, так раскрывается и основной конфликт, интересующий Москалеву: между природным и техногенным.
С 2024 года Анастасия активно сотрудничает с институциями — выставлялась на Новой сцене Александринского театра и в галерее «Сарай» при Музее Анны Ахматовой (под патронажем куратора и художника Петра Белого).
Иван Смирнов
Ивана сложно назвать начинающим или недостаточно институционально признанным художником — его работы выставлялись в Эрмитаже и «Манеже», а созданный им художественный кабинет «ПРОРУБЬ» больше года просуществовал на Старо-Невском, в том числе в обновленном формате бара-галереи. Но творчество Смирнова пока что остается «широко известным в узких кругах». Хотя коллекционеры уже вовсю присматриваются к его произведениям — так, они пользовались большой популярностью на минувшей арт-ярмарке Catalog (на стенде KGallery).
В своей практике Иван чаще обращается к живописи, создавая масштабные полотна. Они связаны с городскими сюжетами (заросшая соснами Красная площадь или серия «За оградой», посвященная заборам Петербурга), золотым веком истории и культуры, а также мифологией, где заметно противостояние танатоса и (побеждающего) эроса. Кроме того, Смирнов работает с инсталляциями, керамикой и графикой (та иногда принимает форму комикса), проводит перформансы-ритуалы (в том числе ежегодные, связанные с важными датами из жизни Пушкина), а прямо сейчас ставит спектакль на основе описания снов в текстах солнца русской поэзии.
Эмилия Санги
Художница на арт-сцене уже довольно давно, но чаще участвует в групповых выставках (три ее персональные экспозиции шли по два дня в НеНеМу, а четвертая — в галерее СВЧ — это буквально микроволновка, располагавшаяся когда-то в подвалах арт-пространства Kunsthalle Nummer Sieben).
Набор медиумов, используемых Эмилией, обширен — от живописи и текстиля до видео и перформанса. Среди тем выделяются мифологическая (например, Санги шьет одежду для выдуманных существ, в частности, подарки для доброй великанши, живущей в Щучьем озере), мотив призрачного присутствия (или присутствия отсутствия), реализуемый через изображение мебели без людей, а также интерес к соотношению человеческого с нечеловеческим.
А еще Эмилия работала художником по костюмам в спектаклях и фильмах Романа Михайлова.
Марина Абаджева
Работает с хрупкими и уязвимыми формами искусства — партисипаторной скульптурой, перформансом и видеоартом. Такие произведения обычно событийны, а потому — недолговечны: не оставляют внятного следа в истории/памяти. С одной стороны, художница и сама фокусируется на коротком сроке их существования и постоянном обновлении. Например, выставляет серию белых кубов (очевидная отсылка к монументальности галерейных пространств) в городской среде и наблюдает, как они изменятся под воздействием стихии и человеческих действий.
С другой, стремится к сохранению этих ускользающих форм искусства. Для этого Марина обращается к популяризации в демократичном коллекционерском сегменте собирание артефактов, фиксировавших перформативные практики, или копии видеоарта (скажем, на ярмарке TPAF). А еще Абаджева открыла свою галерею «Гараж» (находится буквально в гараже-ракушке!). Здесь она выставляет только те вещи, что одновременно реконструируют уже случившееся и показывают его завершенность и даже умерщвление (как на выставке «Большой бурундучино готов»).
Юлия Рибетки
Отучилась на кафедре монументально-декоративной скульптуры в Академии имени Штиглица, а также получила дополнительное образование в Школе молодого художника фонда Pro Arte. Состоит сразу в двух арт-объединениях — Parazit и «Цветы Джонждоли» — и активно выставляется в Петербурге и Москве.
Творчество Юлии разделяется на два направления. Первое — создание статичных произведений (объектов, скульптур, инсталляций) из разнообразных материалов — от пластика до шкур животных. Второе — перформанс, приближающийся к квазиритуальной деятельности. Обе эти линии сосредоточены вокруг размышлений о положении животных в современном мире, которые художница выражает в поэтических образах, отчасти вдохновленных текстами французского философа Гастона Башляра.
Юлия Мортиис
Еще одна выпускница Pro Arte. В своей практике художница смешивает разные медиумы: от древней энкаустики (живописи воском) и печатной графики до видеоарта и перформанса.
Этот микс позволяет поговорить о памяти (в первую очередь, коллективной), отчуждении и смерти. Так, в воспоминаниях документальные свидетельства часто путаются с мифологией, создавая ситуации странной ностальгии — то ли это реально было с тобой, то ли много лет назад услышано от знакомого. Эффект достигается в том числе за счет обращения к архетипам и общим культурным кодам (например, в своей последней персональной выставке в галерее Sobo Мортиис показывала работы, посвященные различным субкультурам, связанным с музыкой и фэнтези-литературой).
А еще Юлия Мортиис стала призером Международной биеннале печатной графики в Болгарии в 2021 году.
Лев Казак
Самый молодой автор в нашем списке (ему всего 17!). Но делать скидку на возраст не стоит: работы Льва покупает коллекционер Сергей Лимонов, а его совместную с художником Анатолием Алексеевым инсталляцию показывали на рейве в Кронштадте под выступление Глюкозы. Да и вообще свою задачу Казак видит в том, чтобы выработать для России новый культурный код, окончательно искоренив насилие (ни много ни мало!).
Эти грандиозные планы Лев реализует в разных техниках: от графики до видео. Они используются, чтобы создать эффект остранения и вырвать зрителя из знакомого контекста, заставив иначе посмотреть как на привычные предметы, так и процессы собственного сознания.
