Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Девятая планета» с Юрой Бориcовым, сиквел «Вышки» и историческая драма о семье Романовых

А также — триллер «Флорист» с Дениссом Куэйдом и Жаном Рено, инди-драма «Девочки учатся бриться» и мультфильм «Капитан Невельской и земли Черного дракона». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Девятая планета» (18+)
Российский сай-фай с Юрой Борисовым в главной роли — он играет вернувшегося из армии бойца с позывным Хруст, которого преследуют видения о таинственной планете и сражениях с монстрами. Как выясняется, эти события были в его жизни на самом деле — теперь ему необходимо разузнать подробности своей биографии и вспомнить все.
Также в фильме снялись Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Даниил Спиваковский и другие, а режиссером выступил Николай Рыбников (сериал «Трудные подростки»).
С 24 сентября
«Вышка 2» / Fall 2: Deadpoint (18+)
Сиквел картины-аттракциона о страхе высоты: если в первой части действие происходило на огромной телебашне, то в этот раз героини окажутся на шатком мосту в километре над землей. По сюжету ими стали сестра погибшей в оригинальном фильме Шайло по имени Джакс (Харриет Слейтер) и ее подруга Люс (Арсема Томас). Постановщиками выступили братья Спириги («Патруль времени»).
С 24 сентября
«Романовы: Преданность и предательство» (12+)
Масштабная история о последних годах правления Николая II (Виталий Кищенко) — действие картины охватит период с 1914-го до 1918-го. Режиссером выступил Василий Чигинский («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), в касте — Ксения Кутепова, Денис Пропалов, Мария Маслова и другие. Проект планируют выпустить в двух вариантах: полнометражного фильма и сериала из 12 эпизодов.
С 24 сентября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Флорист» / The Florist (18+)
Экшен о наемном убийце Карле (Дэннис Куэйд), который притворяется тихим любителем растений, а на деле вместе с напарником Чарли (Жан Рено) занимается темными делами. Но однажды он спасает девушку Лейлу (Скай Кац), очень много знающую о коррупции в местной полиции — и всех причастных к этой тайне собираются убрать. Режиссер — Бабак Наджафи («Падение Лондона»).
C 24 сентября
«Девочки учатся бриться» (18+)
Драма о взрослении двух девушек-подростков в российские девяностые в небольшом городе у моря: подруги Миша (Маша Раскина) и Тая (Катерина Кузьмина) учатся разбираться в своих чувствах и недружелюбном мире взрослых. Также в картине дебютантки Ольги Панкратовой снялись Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Ольга Сутулова, Любовь Толкалина и Константин Белошапка.
С 24 сентября
«Ариэтти из страны лилипутов» / The Secret World of Arrietty (2010) (6+)
Повторный релиз популярного аниме Хиромаса Енэбаяси (ученика Хаяо Миядзаки): по сюжету девочка Ариэтти из волшебной страны очень маленьких людей знакомится с подростком Се — это становится началом крепкой дружбы.
C 24 сентября
«Капитан Невельской и земли Черного дракона» (12+)
Приключенческий мультфильм в духе Жюля Верна о капитане Невельском (существовавшем реально!) который вместе с отважной девочкой Надей отправляется в опасное путешествие на Дальний Восток. Режиссерами стали дебютанты Никита Сличный и Глеб Павленко.
С 24 сентября
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