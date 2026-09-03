3 заброшенных дворца Петергофа: итальянская вилла, шедевр необарокко и «храм» в духе Древней Греции

Дворец великого князя Михаила Николаевича и Кухонный корпус

У объектов АУИПИК другая история. В 2023 году КГИОП подал иск из-за ненадлежащей сохранности дворца Михаила Николаевича. В 2024-м стороны заключили мировое соглашение и договорились закончить реставрацию в течение семи лет . За каждый месяц просрочки предусмотрена неустойка в 50 тысяч рублей.

Тогда же АУИПИК заключил с ООО «Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи» договор на 49 лет по программе «Аренда за 1 рубль», в рамках которого компания обязалась восстановить здание. Подрядчику разрешили провести исследования для проекта реставрации. КГИОП рассмотрел готовую документацию, но из-за замечаний не согласовал. Обновленная версия ему не поступала.

Теперь комитет требует провести консервацию дворца, чтобы хотя бы остановить дальнейшее разрушение. Следующее заседание назначено на 16 сентября. АУИПИК, в свою очередь, прекратил отношения с арендатором, сообщал депутат городского ЗакСа Михаил Барышников со ссылкой на агентство. Восстановления Кухонного корпуса тоже пришлось добиваться через суд. По мировому соглашению, которое стороны заключили в том же 2024 году, на него отвели те же семь лет .

Будущее остальных зданий остается под вопросом. Более 10 лет назад были проведены противоаварийные работы в Доме садовника и одной из оранжерей. Что сейчас происходит с еще двумя оранжереями, церковью святой княгини Ольги и другими сооружениями парка, в КГИОП не уточнили. Собака.ru направила АУИПИК запрос с просьбой прокомментировать планы по реставрации объектов ансамбля.