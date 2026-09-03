3 заброшенных дворца Петергофа: итальянская вилла, шедевр необарокко и «храм» в духе Древней Греции

Пышный Петергоф ежегодно посещают миллионы туристов, но не все знают, что рядом со знаменитыми фонтанами есть заброшенные дворцы, которым повезло гораздо меньше. Уже много лет они стоят с заколоченными окнами и дверьми и медленно разрушаются в ожидании возрождения. Собака.ru и гид Виктор Федотов (наш герой петербургского краеведения новой волны!) вспоминают о былом блеске некогда роскошных резиденций великих князей и императоров, а также рассказывают, чем эти здания живут прямо сейчас.
Начиная с петровских времен южный берег Финского залива стал популярным местом для застройки среди людей из ближайшего окружения царя. Участки вдоль Петергофской дороги раздавались даром, но с условием, что в ближайшие годы они обрастут красивыми домами и садами. Наиболее блистательным выдался XIX век, когда были построены Михайловская дача, Знаменка и Бельведер, о которых и пойдет речь далее.
Михайловская дача
Среди исторических зданий на Петергофской дороге особое место занимают резиденции Романовых, ведь их строили лучшие зодчие эпохи. Яркий образец той поры — Михайловcкая дача между Стрельной и Петергофом.
Виктор Федотов
гид, краевед
Изначально усадьба принадлежала великому князю Михаилу Николаевичу — сыну императора Николая I. Работу над дворцом начинал Иосиф Шарлемань, а достраивал Гаральд Боссе. Интерьеры отличались невероятной роскошью и отвечали вкусам эпохи эклектики. На территории комплекса была проложена прибрежная Морская дорога, высажены сотни деревьев — лип, дубов, елей, ясеней, лиственниц и берез, расчищена сосновая роща, осушены болота и построены мосты.
В советские годы Михайловская дача пришла в запустение: здесь располагалась детская колония. Во время Великой Отечественной войны она оказалась на линии фронта и сильно пострадала. В 1960–1970 годах ансамбль восстановили, но не для музея, а под базу отдыха Кировского завода, которая проработала около двух десятилетий и закрылась в 1990-е годы. С тех пор усадебный комплекс стоит заброшенным и медленно разрушается.
Что происходит сейчас
Дворцово-парковый ансамбль относится к объектам культурного наследия федерального значения и состоит из нескольких зданий. О том, кто за него отвечает и в каком состоянии он находится на данный момент, Собака.ru рассказали в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Конюшенным и Гофмейстерским корпусами управляет Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Дворцом великого князя Михаила Николаевича, Кухонным корпусом, оранжереями, Домом садовника, церковью святой княгини Ольги, мостами, прудами, плотинами, протоками и другими сооружениями парка — Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), которое сдает их в аренду.
Конюшенный и Гофмейстерский корпуса
СПбГУ восстановил Конюшенный корпус на начальных этапах создания загородного кампуса Высшей школы менеджмента. Проект подготовило архитектурное бюро «Студия 44» во главе с Никитой Явейном. Реставрация Гофмейстерского еще только предстоит. В начале этого года КГИОП через суд обязал университет восстановить здание за три года (с неустойкой пять тысяч рублей за каждый месяц просрочки).
Дворец великого князя Михаила Николаевича и Кухонный корпус
У объектов АУИПИК другая история. В 2023 году КГИОП подал иск из-за ненадлежащей сохранности дворца Михаила Николаевича. В 2024-м стороны заключили мировое соглашение и договорились закончить реставрацию в течение семи лет. За каждый месяц просрочки предусмотрена неустойка в 50 тысяч рублей.
Тогда же АУИПИК заключил с ООО «Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи» договор на 49 лет по программе «Аренда за 1 рубль», в рамках которого компания обязалась восстановить здание. Подрядчику разрешили провести исследования для проекта реставрации. КГИОП рассмотрел готовую документацию, но из-за замечаний не согласовал. Обновленная версия ему не поступала.
Теперь комитет требует провести консервацию дворца, чтобы хотя бы остановить дальнейшее разрушение. Следующее заседание назначено на 16 сентября. АУИПИК, в свою очередь, прекратил отношения с арендатором, сообщал депутат городского ЗакСа Михаил Барышников со ссылкой на агентство. Восстановления Кухонного корпуса тоже пришлось добиваться через суд. По мировому соглашению, которое стороны заключили в том же 2024 году, на него отвели те же семь лет.
Будущее остальных зданий остается под вопросом. Более 10 лет назад были проведены противоаварийные работы в Доме садовника и одной из оранжерей. Что сейчас происходит с еще двумя оранжереями, церковью святой княгини Ольги и другими сооружениями парка, в КГИОП не уточнили. Собака.ru направила АУИПИК запрос с просьбой прокомментировать планы по реставрации объектов ансамбля.
Отдельная проблема — доступность Михайловской дачи. КГИОП неоднократно сообщал о посторонних, которые заходили на территорию и могли повредить памятники архитектуры. В прошлом году комитет обратился в полицию. В 2026-м АУИПИК выставил три поста охраны, которые работаю в круглосуточном режиме, а также пообещал провести свет и ограничить доступ в дворец, сообщал депутат городского ЗакСа Михаил Барышников со ссылкой на агентство.
Знаменка
Еще одна усадьба в Петергофе, принадлежавшая великому князю Николаю Николаевичу Старшему. В отличии от соседней Михайловской дачи, этот комплекс сохранился гораздо лучше.
Виктор Федотов
гид, краевед
Над архитектурой усадьбы работали Андрей Штакеншнейдер и Гаральд Боссе. В итоге получилась не итальянская вилла, как в Михайловке, а дворец в духе русского барокко середины XIX века. Гаральд Боссе также построил на территории комплекса Конюшенный двор почти на сотню лошадей, Кухонный корпус, Дом смотрителя, оранжереи, два Дома садовых мастеров и перестроил существующую церковь.
Интерьеры большинства зданий не сохранились из-за советских перестроек и последствий боевых действий во время битвы за Ленинград. В 1970-х усадьбу восстановили под нужды санатория Главленавтотранса (ныне – «Пассажиравтотранс»), который закрылся уже в наши дни. Сам комплекс неплохо уцелел, несмотря на многочисленные перестройки.
Что происходит сейчас
Судьба Знаменки, в отличии Михайловской дачи, не связана сразу с несколькими структурами, погрязшими в судах. Еще в 2010 году она перешла под эгиду Управления делами президента РФ. Однако за 16 лет так и не появилось информации о том, когда начнется реставрация и как усадьба будет использована в будущем.
Как сообщили Собака.ru в КГИОП, охраной Знаменки и надзором за ее состоянием занимается Министерство культуры РФ. В 2024 году усадьбу посетила глава ведомства Ольга Любимова. Однако после этого существенных изменений не последовало.
Сегодня часть территории Знаменки, один из участков которой входит в заказник «Южное побережье Невской губы», открыта для прогулок. Для прихожан действует частично восстановленная церковь Петра и Павла. Дворец тем временем закрыт и продолжает ветшать, как и остальные сооружения парка.
Бельведер
От двух предыдущих этот дворец отличается тем, что его строили не для проживания, а исключительно для любования окрестностями. Бельведер на Бабигонском холме известен великолепным видом на пригород Петергофа (а одно время с его колоннады был виден купол Исаакиевского собора!).
Виктор Федотов
гид, краевед
Своей архитектурой это компактное здание напоминает древнегреческий храм. Его главный фасад, обращенный к парку, оформлен портиком из четырех кариатид, несущих массивный карниз. Отсюда открывается красивая панорама: далеко к горизонту простираются поля и луга, блестит гладь прудов.
Строительство Бельведера затянулось из-за Крымской войны: военные действия препятствовали доставке мраморных колонн из Италии. Полностью работы завершили уже после смерти императора Николая I. В советские годы на территории разместили дом отдыха. Позже в самом дворце работал банкетный зал. Более 10 лет назад здание закрыли из-за аварийного состояния.
Что происходит сейчас
После закрытия Бельведер не пустовал: его дважды использовали для нелегального бизнеса — чиновникам приходилось вывозить оттуда кровати, матрасы и прочее имущество.
Последняя попытка найти ответственного арендатора была предпринята в 2023 году. Тогда Фонд имущества Петербурга выставил дворец на торги, предложив снять на 10 лет с годовой платой 1,8 млн рублей. Эксперты называли здание перспективным для туристического или ивент-бизнеса, а относительно низкую цену объясняли другими расходами: внутри отсутствовало электричества, была выполнена самовольная перепланировка, а общее состояние оценивалось как «ограниченно работоспособное» и «условно-удовлетворительное».
Тогда одним из возможных претендентов на дворец называли расположенную напротив гостиницу «Бельведер», которая занимает стилизованное под классицизм здание середины прошлого столетия. В итоге аукцион признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Повторно их не назначали, а лот до сих пор числится на сайте Фонда имущества Петербурга. Сегодня охраной Бельведера и надзором за его состоянием, как и в случае с усадьбой Знаменка, занимается Министерство культуры РФ, уточнили Собака.ru в КГИОП.
Комментарии (0)