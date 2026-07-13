Как труппа musicAeterna Dancе переосмыслила танец и заговорила через него об экзистенции?

Труппа musicAeterna Dancе, лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Театр»— это арт-лаборатория в Доме Радио, где переизобрели язык современного танца: в премьере сезона, альманахе «Любовник» по мотивам пьесы Гарольда Пинтера, девять танцовщиков с бэкграундом от классического балета до бальных танцев и брейк- данса во всех смыслах преодолевают собственные границы и исполняют драматические роли. Дирижер Теодор Курентзис задумал этот проект, чтобы воссоздать в экосистеме musicAeterna триединство мусических искусств—музыки, поэзии итанца. И воссоздал!
Художественный руководитель Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова синтезируют всё со всем: теперь оркестр и хор тоже танцуют, композиторы-резиденты Дома Радио пишут музыку для перформансов (Алексей Ретинский! Кирилл Архипов! Андреас Мустукис!), которые ставят иприглашенные хореографы— Владимир Варнава, Юлия Орлова, Марсель и Мария Нуриевы. А весной 2026 года свой танцевальный спектакль в Доме Радио выпустил норвежский режиссер Ю Стремгрен: «Землетрясение» на романсы Сергея Рахманинова (с тенором Кириллом Нифонтовым!) получилось актуальной абсурдистской притчей охрупкости мира.
Анна Гусева
Как танцевать об экзистенциальных материях?
Анна Гусева
Художественный руководитель труппы
Кажется, в любой постановке мы исследуем одну и ту же тему — трансформацию личности как условие роста, разрушение и созидание, выход из дурной бесконечности человеческих страстей и грехов (то есть чувств и поступков) и шаг через порог — на новую ступень осознанного существования или, что почти то же самое, в мир иной. И всякий раз мы говорим об этом не впрямую, а минуя сквозные сюжеты, с помощью неочевидных метафор и далеких аллюзий.
Труппа musicAeterna Dance сфотографирована в Доме Радио на Невском, 62. С ноября 2024-го и до окончания реставрации исторического здания на Итальянской он стал временной резиденцией институции. Здание, построенное в конце XIX века по проекту архитектора Бориса Гиршовича, исторически занимали банки — Азовский коммерческий, Северный и Русско-Азиатский.
Наша труппа musicAeterna Dance участвует в постановках опер под музыкальным руководством Теодора Курентзиса. И даже в этих произведениях с прописанными либретто мы уходим от повествовательной иллюстративности: и в мистерии De temporum fine comoedia Орфа, и в «Персефоне» Стравинского, и в опере Паскаля Дюсапена Passion, где Орфей остается с Эвридикой в аду, имя которому — непонимание.
НА АЙГУЛЕ БУЗАЕВОЙ: КОСТЮМ RE, БРОШЬ MASSON JEWELRY, НА МАКСИМЕ КЛОЧНЕВЕ: ПИДЖАК И РУБАШКА HIS STORY, НА ДАРЬЕ ТАГИЛЬЦЕВОЙ: СЕРЬГИ MASSON JEWELRY, НА АЛЕКСЕЕ СЛУЦКОМ: БОМБЕР HISTANCE 35, НА САВВЕ КОРОТЫЧЕ: СЕРЬГИ MASSON JEWELRY, НА ЕЛЕНЕ ЛИСНОЙ: ПИДЖАК И РУБАШКА HIS STORY, ГАЛСТУК C024, СЕРЬГИ MASSON JEWELRY, НА АНАСТАСИИ ПЕШКОВОЙ: БРОШЬ MASSON JEWELRY
В собственных спектаклях MA Dance калейдоскопичность, как свойство человеческого воображения, только помогает танцевать об экзистенциальных материях. В Youkali — оммаже песням Курта Вайля — абсурдистское кабаре разворачивается в лиминальном пространстве в ожидании «поезда в счастье», который никогда не придет. В «Мистерии про это» — оммаже Маяковскому, Мейерхольду и Малевичу — столкновение «коллектива» и «личности» происходит на движущейся вокруг центральной оси платформе. Круговорот — вообще довольно частый образ в наших работах. Впервые он появился в постановке Love Will Tear Us Apart, где одну и ту же историю любви, от встречи до расставания, симультанно проигрывали четыре пары танцовщиков, и возможность выйти из этого колеса была только у зрителя. На мой взгляд, довольно терапевтичный фокус.
Анастасия Пешкова
Чем живет труппа musicAeterna Dance и что она сообщает своему зрителю?
Анастасия Пешкова
Главный хореограф труппы
У нас нет амбиции спасать искусством весь большой мир, но наша нескромная цель — сохранить внутренний мир человека, приоткрывая его, говоря о нем. MA Dance стремится к интимности. Мы заглядываем туда, где лежит тень, высвечиваем эту тень, приглашаем зрителей внутрь этой темноты, чтобы побыть там вместе. Отсюда и наши отношения внутри труппы: в темноту ходят с «фонарями» — друзьями, партнерами. Как танцовщица, я наблюдала много больших и камерных трупп изнутри и часто думала, как избежать специфического профессионального цинизма, когда артисты приходят на репетиции в эмоциональной броне, а их действиями управляет эго. Как оставить профессионализм, убрав эти лишние конструкции? Любовь и доверительное пространство нужны нам, как артистам, чтобы разделить со зрителем не свои эго, а свои секреты, осветить немного темноты, в которой пребываем мы все — по обе стороны сцены. 5 и 7 июня прошла российская премьера: на домашней сцене на Невском, 62, представили спектакль «Свет и тень», впервые показанный в Мантуе в прошлом году. Это метафоричная двухчастная постановка на музыку из виолончельных сюит Баха: «Свет» посвящен рождению, росту, жизни, «Тень» передает состояния столкновения, распада, умирания. В спектакле равные роли играют наши танцовщики Елена Лисная и Максим Клочнев и виолончелистка musicAeterna Мириам Пранди: она составила музыкальный «плейлист» постановки и исполняет его вживую. Совсем недавно мы перенесли в Дом Радио мой спектакль «Стыд»: постараемся повторять эту историю о самом сложном человеческом чувстве, когда будет позволять напряженный рабоче-гастрольный график звезды спектакля, прима-балерины Дарьи Павленко. Созданное в Доме Радио «Землетрясение» Ю Стремгрена — норвежского мэтра современного танца, и к тому же обаятельного и внимательного человека — мы, напротив, будем адаптировать к новой площадке: 14 июня покажем спектакль, где романсы Рахманинова в живом исполнении инкорпорированы в действие, на Дягилевском фестивале в Перми. В следующем сезоне продолжим показывать пластический трактат о понятии «путь» — «Юл» Марселя и Марии Нуриевых и нашу собственную кросс-дисциплинарную работу «Любовник», в которой танцовщики примерили роли драматических артистов.
Евгений Калачев
Артисты musicAeterna Dance — соперники или соратники?
Евгений Калачев
Артист труппы
В работе и в жизни важно и сотрудничество, и соперничество. Принятие и доверительная коммуникация необходимы, ведь в творчестве мы часто проявляем и наблюдаем не самые удобные стороны психики — экстремальные эмоции, ранящие воспоминания, — чтобы танцевальный текст спектаклей стал глубоким и волнующим, живым для нас же самих. Спектакли «Любовник», Love Will Tear Us Apart — постановки о любви и отношениях с самыми близкими. «Стыд» касается вопросов социального и личного, этики и юнгианских теней… При этом в вопросах танцевальной техники мне очень нравится наблюдать молодых, сильных и виртуозных коллег. Даже если это нельзя назвать откровенным соперничеством, сравнение и соотнесение себя с другими может дать дополнительную энергию, помочь не останавливаться на достигнутом.
Савва Коротыч
Может ли искусство быть целительным не только для зрителя, но и для исполнителя?
Савва Коротыч
Артист труппы
Как хореограф, я ставлю перформансы для самого себя, чтобы, раскрываясь, достичь целительного эффекта. Как танцовщик труппы MA Dance, участвуя в больших синтетических постановках оркестра и хора musicAeterna, я вместе со всеми вливаюсь в целый философский и художественный мир. Перед нами ставятся некие рамки, ограничения, внутри которых требуется найти пластическое решение. Поразительно, но именно этот опыт оказывается буквально психотерапевтическим: решая ту или иную задачу спектакля, я решаю и свои проблемы в жизни.
Дарья Тагильцева
Как устроена работа в труппе?
Дарья Тагильцева
Артистка труппы
Основной принцип создания образного и телесного материала для спектаклей — это лаборатория, в ходе которой каждый пробует выразить себя на заданную тему. Настя Пешкова удивительно точно подбирает критерии для движения. С Аней Гусевой лаборатория — это часто путешествие внутрь себя, поиски ответа на вопрос «Какой я есть?».
Тимур Ганаев
Тимур Ганаев
Артист труппы
В труппе собраны артисты с абсолютно разным бэкграундом, опытом и телесностью: кто-то пришел в современный танец из классического балета, кто-то из стриткультуры, другие изначально занимались самыми разными направлениями contemporary. Каждый из нас предан себе, одну и ту же задачу каждый понимает и решает по-своему. Но каким-то удивительным образом мы находим гармонию во всем этом, составляем в итоге некое целое, дополняем и развиваем друг друга, как пазл, в котором каждый элемент постоянно изменяется в зависимости от состояния всех остальных элементов.
Айсылу Мирхафизхан
Танцовщики труппы — исполнители или соавторы?
Айсылу Мирхафизхан
Танцовщица труппы, хореограф программы Esperia
Еще на кастинге в труппу нас отбирали как соавторов, а не только безупречных исполнителей. И на протяжении всего существования труппы мы делаем спектакли совместно с хореографами, предлагаем много материала. Конечно, хореограф решает, что из предложенного остается в постановке, как это все собирается воедино. Однако «жилка хореографа», который видит не только свои локальные задачи, но и целое, в нашей работе очень приветствуется.
Первый эпизод перформативного альманаха «Любовник»
Именно так, к примеру, мы вместе с Настей Пешковой и Аней Гусевой создавали «Персефону» Стравинского, где я исполняла главную роль. В нашей труппе всегда есть место диалогу, и некоторые мои пластические решения роли вошли в финальный режиссерский текст мелодрамы — именно так Стравинский определил жанр своего синтетического опуса, где музыка, танец и пение встречаются с драматической декламацией. В программе Esperia антология хоровой духовной музыки от Хильдегарды Бингенской до Сергея Рахманинова и от Александра Кнайфеля до нового сочинения Теодора Курентзиса должна была стать не просто концертом, а церемонией. Здесь моя задача как хореографа заключалась в том, чтобы перевести идеи дирижера, Теодора Курентзиса, на язык пластического театра и собрать их в единый хореографический рисунок. Очень своеобразный опыт — сначала наблюдать картину как хореограф, а потом заходить внутрь постановки и танцевать вместе со всеми.
Алексей Слуцкий
Как труппа работает с приглашенными хореографами?
Алексей Слуцкий
Артист труппы
Несмотря на совершенно разные способы создания спектаклей, у Владимира Варнавы, Марселя и Марии Нуриевых, Ю Стремгрена есть одна общая особенность, которой они учат исполнителей: всегда нужно обращаться к себе, к своей личности, темпераменту, характеру. Это то, что обязательно стоит приносить в постановочный процесс. Володя Варнава в Okho научил нас еще больше погружаться в поток движения, не стесняться проявлять телесно чувства и эмоции. Марсель и Маша Нуриевы в спектакле «Юл» воспитывали способность возвращаться к инстинктам, к своей животной природе, которая есть в каждом. Ю Стремгрен в «Землетрясении» обучал существовать в спектакле на стыке танца и драматического театра и тому, как постоянно уточнять и дополнять свой образ в процессе работы. А зрителям эти хореографы демонстрируют, на мой взгляд, максимально широкое понимание «танцевальных спектаклей»: они бывают совершенно разными. Современный танец — весьма мультидисциплинарное искусство, в нем нет устоявшихся канонов и стандартных форм.
Айгуля Бузаева
Создание музыки к спектаклям ин-хаус: в чем смысл?
Айгуля Бузаева
Артистка труппы
Работа с музыкой, которая пишется специально для спектаклей, — наше большое преимущество как труппы не только в России, но и в мире, как мне кажется. Музыка — центр жизни, солнце musicAeterna, а мы — одна из планет этой системы. Когда мы работаем с готовым музыкальным материалом, он диктует нам определенную драматургию, направление, законы, по которым мы должны существовать. Но когда музыка создается в одно и то же время, в одном поле с танцем, появляется возможность для общего равноправного движения.
Опера Passion | «Страсть» композитора Паскаля Дюсапена
Музыку для «Мистерии про это» и «Стыда» специально для постановки писал Кирилл Архипов, над партитурой перформанса «Любовник» работал Андреас Мустукис: оба они — композиторы-резиденты musicAeterna и Дома Радио, и это облегчает взаимодействие. Для нас, как танцоров, очень важно, когда нас учитывают в процессе создания музыкальной партитуры. И даже более того: в спектакле «Юл», где мы импровизируем, композитор и звуковой художник Андрей Воробьев импровизирует вместе с нами. Это процесс, в котором каждый внимателен друг к другу и предлагает что-то с учетом встречных предложений собеседника. Мне кажется, такой подход может научить чему-то и зрителя. И, конечно, синергия музыки и танца помогает вырабатывать свой особый художественный язык.
Елена Лисная
Что, кроме танца, умеют делать артисты труппы?
Елена Лисная
Артистка труппы
Мы поем, декламируем, танцуем, существуем на сцене как драматические актеры, выступаем как исполнители и постановщики, взаимодействуем с именитыми хореографами и друг с другом, и это прекрасно. Каждый день я иду на работу, радуясь
Максим Клочнев
Максим Клочнев
Артист труппы
Мультидисциплинарность в работе MA Dance — это идиллический остров, на котором есть место для роста и развития. Но вот удивительно: охватывая все больше театральных практик, расширяя фокус внимания и круг затрагиваемых техник, образов и тем, мы приходим к пониманию того, что все время говорим со зрителем об одном. О жизни, которую мы создаем сами, о ее многогранности, о том, что на нее можно смотреть с разных сторон.
Танцевальный спектакль «Стыд»
Современный танец — не только танец. Кто еще участвует в создании постановок musicAeterna Dance? На чем все держится?
Дарья Третьякова
Продюсер труппы
Любая совместная работа держится на команде, и в театре это чувствуется особенно остро. Здесь не спрячешься за чужие спины, но и все в одиночку не вытянешь. Кто-то отвечает за художественное высказывание, другие — за условия, в которых оно рождается. Режиссер, хореограф, художники, композитор, танцовщики работают над темой, концепцией, строят свою модель мира. Менеджмент, технические службы, юристы, бухгалтерия, пиар — превращают фантазию в событие, переносят умозрительные идеи в реальность с ее дедлайнами, позиционированием и практической реализацией. Эти процессы часто пытаются противопоставить, но у нас никогда не возникает вопроса «Что важнее?». Мы постоянно в диалоге, потому что иначе коллективная работа просто невозможна. Даже спектакль, на котором сидят зрители, — это не только то, что видно на сцене. Вне зрительского внимания происходит огромное количество процессов, и они должны случиться вовремя, слаженно и точно, иначе спектакль не состоится. Особенно это заметно на больших постановках вроде Passion Паскаля Дюсапена или «Мистерии про это». Там работа за кулисами (костюмеры, грим, техники, цеха) настолько огромна, что сбой одной детали рушит всю конструкцию. Мне кажется, театр и любят за это. Здесь как нигде чувствуешь: все взаимосвязано.
Текст: Ольга Комок
Фото: Виктор Челин
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: Игорь Шунто
Визаж: Вера Тиранова, Марья Козлова, Ольга Хоменчук
Ретушь: Жанна Галай
Ассистент продюсера: Алена Чиркова
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