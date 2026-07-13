Как труппа musicAeterna Dancе переосмыслила танец и заговорила через него об экзистенции?

Чем живет труппа musicAeterna Dance и что она сообщает своему зрителю?

Анастасия Пешкова

Главный хореограф труппы

У нас нет амбиции спасать искусством весь большой мир, но наша нескромная цель — сохранить внутренний мир человека, приоткрывая его, говоря о нем. MA Dance стремится к интимности. Мы заглядываем туда, где лежит тень, высвечиваем эту тень, приглашаем зрителей внутрь этой темноты, чтобы побыть там вместе. Отсюда и наши отношения внутри труппы: в темноту ходят с «фонарями» — друзьями, партнерами. Как танцовщица, я наблюдала много больших и камерных трупп изнутри и часто думала, как избежать специфического профессионального цинизма, когда артисты приходят на репетиции в эмоциональной броне, а их действиями управляет эго. Как оставить профессионализм, убрав эти лишние конструкции? Любовь и доверительное пространство нужны нам, как артистам, чтобы разделить со зрителем не свои эго, а свои секреты, осветить немного темноты, в которой пребываем мы все — по обе стороны сцены. 5 и 7 июня прошла российская премьера: на домашней сцене на Невском, 62, представили спектакль «Свет и тень», впервые показанный в Мантуе в прошлом году. Это метафоричная двухчастная постановка на музыку из виолончельных сюит Баха: «Свет» посвящен рождению, росту, жизни, «Тень» передает состояния столкновения, распада, умирания. В спектакле равные роли играют наши танцовщики Елена Лисная и Максим Клочнев и виолончелистка musicAeterna Мириам Пранди: она составила музыкальный «плейлист» постановки и исполняет его вживую. Совсем недавно мы перенесли в Дом Радио мой спектакль «Стыд»: постараемся повторять эту историю о самом сложном человеческом чувстве, когда будет позволять напряженный рабоче-гастрольный график звезды спектакля, прима-балерины Дарьи Павленко. Созданное в Доме Радио «Землетрясение» Ю Стремгрена — норвежского мэтра современного танца, и к тому же обаятельного и внимательного человека — мы, напротив, будем адаптировать к новой площадке: 14 июня покажем спектакль, где романсы Рахманинова в живом исполнении инкорпорированы в действие, на Дягилевском фестивале в Перми. В следующем сезоне продолжим показывать пластический трактат о понятии «путь» — «Юл» Марселя и Марии Нуриевых и нашу собственную кросс-дисциплинарную работу «Любовник», в которой танцовщики примерили роли драматических артистов.