Главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский: «Для меня оскорбительно, когда на сцене дирижер и более ста музыкантов раскрывают душу, а зрители в зале смотрят в телефон»

Как Виталий Полонский оказался в Петербурге?

Я познакомился с Теодором Курентзисом в Новосибирской опере: его позвали на должность главного дирижера, а я был приглашенным артистом хора. Он меня как-то разглядел, стал доверять подготовку отдельных программ. И когда Теодору предложили художественное руководство Театром оперы и балета в Перми, он пригласил меня присоединиться к его команде и создать вместе с ним хоровой коллектив. Я очень долго думал, мне тогда было уже к 40, наверное, годам. Вроде бы и не так много, но я не из авантюристов: поменять достаточно благополучную карьеру в Новосибирске на непонятный для меня новый город, новые условия... Но я поверил Теодору и поехал за ним. Путь к должности главного хормейстера потребовал серьезной работы не только внешней — научиться управлять процессами, — но и внутренней. Сейчас хор musicAeterna занимает заслуженное место в топе музыкальных коллективов мира. А я только недавно научился принимать комплименты. Как свойственно русскому человеку, мне было сложно поверить в себя, но теперь я понимаю, что мы имеем полное право на все те хорошие рецензии, которые про нас пишут.

Как вам в Петербурге? Как будто вы максимально совпали с нашим непростым городом.

Будучи ребенком, я знал его еще как Ленинград, он для меня ассоциировался с революцией, «взятием Зимнего дворца», со страшными годами войны, блокадой и героизмом жителей. Когда я стал подростком, а город — Петербургом, мне открылся совершенно другой ракурс: Пушкин, который едет на дуэль и умирает на набережной реки Мойки, Достоевский и его маленькие люди, Блок с делириумной и таинственной атмосферой кабаков на окраинах. Когда я впервые приехал сюда в 1980-х на экскурсию, то увидел реальных панков и много иностранцев. Как сейчас помню, что именно эти два обстоятельства — иностранцы и панки — невероятно поразили меня во время посещения Эрмитажа наряду с живописью и архитектурой.

Петербург всегда представлялся мне чем-то ирреальным, метафизическим. Я никогда не мечтал здесь жить именно из-за этой призрачности. И сейчас меня волнуют легенды и тайны нашего города. Видите, я уже называю Петербург «нашим городом». Помню невероятные ощущения от первых променадов. Я пытался узнать сначала улицы, которые пересекают Литейный проспект, потом все улицы от Невы, набережные от Новой Голландии до Большеохтинского моста. Есть какая-топрелесть в том, что Петербург не движется со скоростью столицы, есть здесь легкая заторможенность, которая мне нравится. Я наконец-то смог обустроить себе место для жизни и для работы в своей квартире в квартале писателей, даже трубочиста вызывал. Но мне все еще непросто определить, кто же я: казахский музыкант, потому что там родился и начал свое образование; сибиряк, проживший в Новосибирске 19 лет, или уралец, проработавший девять лет с musicAеterna в Перми... или уже петербуржец? Но да, мне кажется, мы с городом друг другу подошли и наш роман в самом расцвете отношений.