Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 сентября: фестиваль Beat Weekend, перформанс Glukoza и гастроли театра «MOÑ» (Павлович! Варнава!)

А тажке выставка участницы Венецианской биеннале Ольги Чернышевой, фестиваль «Коломна фест» (со спецпоказом фильма Романа Михайлова и экскурсией Семена Некрасова!), паблик-ток Олеси Туркиной о Яёи Кусаме, лекция Игоря Кузьмичева о Георгии Гурьянове, спектакль «Костюмер» Галины Зальцман и концерт Île Thélème Ensemble — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 10 СЕНТЯБРЯ
Владимир Варнава
Главные премьеры этой недели в кино: сатирическая комедия с персонажем мультипликационной вселенной Looney Tunes «Хитрый койот» (12+) и корейский экшен «Надежда» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Фестиваль Beat Weekend, «Аврора», «Ленфильм», Out Cinema, кинотеатры сетей «КАРО» и «Формула кино» (18+)
В программе — документальные картины о Канье Уэсте, Дэвиде Боуи, «Смешариках», супермодели Твигги, модельере Джорджо Армани, архитекторе Алваре Аалто и фотографе Мартине Парре.
До 20 сентября
Гастроли театра «MOÑ», «Узел» (18+)
Из Казани везут три постановки: музыкальный ситком с татарскими мотивами в постановке Бориса Павловича, коллаж из танцевальных техник и монолог от первого лица о стигматизации ВИЧ-положительных людей.
Бонус: перформанс-деконструкция спектакля «Петрушка» в исполнении Владимира Варнавы.
До 13 сентября
Фестиваль «Александринский», Александринский театр, Новая сцена Александринского театра (16+)
В честь 270-летия один из старейших драматических театров страны покажет постановки из Японии, Бразилии, Ирана и Монголии, программу к 80-летию режиссера Валерия Фокина и громкую премьеру Никиты Кобелева по роману Тынянова о Грибоедове.
Маст-си этой недели: иранская версия «Гамлета» (главный герой женится на Офелии и заключает сделку с Клавдием!) и «Литургия зеро» — фокинский взгляд на роман Достоевского «Идиот».
До 11 октября
Паблик-ток «Центры советской моды – Дома моделей», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)
19:00
Кто и как определял, что будут носить жители Советского Союза, обсудят социолог Юлия Папушина и искусствовед Марина Блюмин.
Спецпоказ «Марсель Дюшан. Искусство возможного», Cinéma Michèle (18+)
19:00
Куратор Илья Крончев-Иванов представит байопик о сюрреалисте, прославившемся самым скандальным реди-мейдом «Фонтан».
+ Идея: изучить «Леннаучфильм».
Команда «Вавилов Лофта» превратила бывшую киностудию в общественное пространство с «музеем шрифтов» Покраса Лампаса, барами, клубами, театром, интернет-радиостанциями, студиями звукозаписи и арт-мастерскими.
ПЯТНИЦА: 11 СЕНТЯБРЯ
Игорь Кузьмичев
Лекция «Георгий Гурьянов. Ленинградский андеграунд 1980-х. Артефакты и факты», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:30
Автор телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев расскажет о своем специалитете — неофициальной культуре Ленинграда.
Спектакль «Квадратура круга», Малая сцена Театра им. Ленсовета (16+)
19:30
Попытки построить образцовую советскую семью, описанные в водевиле Валентина Катаева, покажут в духе обэриутского абсурда.
Концерт «лампабикт», Roof Place (12+)
20:00
Подпеваем хиту «Немерено» амбассадора инди-фолка Артема Якимова.
Концерт Эми Питерс, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)
19:30
Танцуем под ритмы джаза, соула и хип-хопа.
Презентация книги «Нулевые. Подлинная история российского кино», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)
19:30
Кинокритик Мария Кувшинова поделится инсайдами о собственной энциклопедии кинолент нулевых — от «Питер FM» до «Груза 200».
Вечеринка «Ночь всего», «К-30» (18+)
23:00
Перформанс Glukoza в амплуа техно-диджейки, выступление Kedr Livanskiy, а также резидентов Roots United и андеграундного клуба Kontrkult — вот как минимум четыре причины не пропустить флагманскую тусовку «К-30».
СУББОТА: 12 СЕНТЯБРЯ
Роман Михайлов
Фестиваль «Коломна фест», Коломна (0+)
Отмечаем праздник добрососедства спецпоказом мокьюментари Романа Михайлова «Пока небо смотрит», экскурсией куратора «Стрит-арт хранения» Семена Некрасова по Коломне, тихой дискотекой (оммаж рейв-культуре «Новых художников»!) и концертом с опусом Настасьи Хрущевой «Русские тупики».
С 12 по 13 сентября
Выставка «Представление», Myth Gallery (16+)
Двукратная участница Венецианской биеннале (в 2001 и 2015 годах!) Ольга Чернышева размышляет о театре как явлении, где главными действующими лицами становятся зрители.
До 22 октября
Спектакль «Костюмер», «Стачка» (16+)
Ученица Рыжакова и Погребничко Галина Зальцман инсценирует пьесу Рональда Харвуда о работе актеров во время войны.
12 и 13 сентября
Концерт Île Thélème Ensemble, Новая сцена Александринского театра (12+)
19:00
Коллектив камерных музыкантов напоминает о несправедливо забытой музыке: композициях Бриттена, Бэйли, Шаррино и Барбера.
Паблик-ток «Культура потребления напитков: Петербург, Петроград, Ленинград», Льва Толстого, 1-3 (16+)
17:30
Что питейные предпочтения говорят о жителях Петербурга? Отвечают краевед Семен Некрасов, редактор Собака.ru Константин Крылов, главный редактор журнала «О чем говорят в кофейне?» Эрика Шакирова и другие.
Вечеринка «День рождения DJ Slon», «Ритмы» (18+)
23:00
Пионер клубной индустрии Олег Азелицкий устраивает рейв по случаю 33 (!) лет за пультом. В лайн-апе — 19 артистов. Например, энтузиаст электронной сцены (и сын DJ Slon!) Никита Азелицкий.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 13 СЕНТЯБРЯ
Константин Маковский. Суд Париса. 1889
Спецпоказ «Кусама: Бесконечные миры», Левашовский хлебозавод (16+)
18:00
Ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Олеся Туркина декодирует феномен Яёи Кусамы, автора узнаваемых работ в горошек.
Выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», Музей Фаберже (12+)
Последний шанс увидеть 168 полотен братьев Маковских и ювелирные шкатулки по мотивам их работ. Среди хайлайтов — «Суд Париса», который Константин Егорович создавал для Всемирной выставки в Париже в 1889 году.
До 13 сентября
Выставка «Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой», KGallery (18+)
И еще одно грядущее закрытие! В трибьют династии художников Власовых-Шишмаревых и их окружению вошло 150 экспонатов. Например, рисунок Валентина Серова (найденный в заброшенном доме живописца!).
До 13 сентября
Выставка «Кино — метафора реальности», «Росфото» (16+)
Бэкстейджи со съемок проектов «Мосфильма» и изнанка неофициальной художественной сцены Москвы (от Эрнста Неизвестного до Александра Арефьева!) — на снимках Валентина Серова.
До 8 ноября
Выставка «Блокадный маршрут», Левашовский хлебозавод (0+)
Ко дню памяти жертв блокады подготовили стенды и аудиогид о местах силы Ленинграда в эпоху войны — от Петропавловского собора до Ботанического сада.
До 30 сентября
+ Идея: сходить в «Театр мюзикла и комедии».
«12 стульев» или «Синяя борода»? Выбирайте, что вам ближе из афиши мультиформатной площадки, где соединяют театр, варьете и кино.
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