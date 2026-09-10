Чем заняться в Петербурге с 10 по 13 сентября: фестиваль Beat Weekend, перформанс Glukoza и гастроли театра «MOÑ» (Павлович! Варнава!)

Главные премьеры этой недели в кино: сатирическая комедия с персонажем мультипликационной вселенной Looney Tunes «Хитрый койот» (12+) и корейский экшен «Надежда» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Фестиваль Beat Weekend, «Аврора», «Ленфильм», Out Cinema, кинотеатры сетей «КАРО» и «Формула кино» (18+)

В программе — документальные картины о Канье Уэсте, Дэвиде Боуи, «Смешариках», супермодели Твигги, модельере Джорджо Армани, архитекторе Алваре Аалто и фотографе Мартине Парре.

До 20 сентября

Гастроли театра «MOÑ», «Узел» (18+)

Из Казани везут три постановки: музыкальный ситком с татарскими мотивами в постановке Бориса Павловича, коллаж из танцевальных техник и монолог от первого лица о стигматизации ВИЧ-положительных людей.

Бонус: перформанс-деконструкция спектакля «Петрушка» в исполнении Владимира Варнавы.

До 13 сентября

Фестиваль «Александринский», Александринский театр, Новая сцена Александринского театра (16+)

В честь 270-летия один из старейших драматических театров страны покажет постановки из Японии, Бразилии, Ирана и Монголии, программу к 80-летию режиссера Валерия Фокина и громкую премьеру Никиты Кобелева по роману Тынянова о Грибоедове.

Маст-си этой недели: иранская версия «Гамлета» (главный герой женится на Офелии и заключает сделку с Клавдием!) и «Литургия зеро» — фокинский взгляд на роман Достоевского «Идиот».

До 11 октября

Паблик-ток «Центры советской моды – Дома моделей», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)

19:00

Кто и как определял, что будут носить жители Советского Союза, обсудят социолог Юлия Папушина и искусствовед Марина Блюмин.

Спецпоказ «Марсель Дюшан. Искусство возможного», Cinéma Michèle (18+)

19:00

Куратор Илья Крончев-Иванов представит байопик о сюрреалисте, прославившемся самым скандальным реди-мейдом «Фонтан».

+ Идея: изучить «Леннаучфильм».

Команда «Вавилов Лофта» превратила бывшую киностудию в общественное пространство с «музеем шрифтов» Покраса Лампаса, барами, клубами, театром, интернет-радиостанциями, студиями звукозаписи и арт-мастерскими.