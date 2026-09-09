Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: комедия «Хитрый койот», сай-фай «Надежда» и историческая драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом

«Соавторы» (16+)

Инди-драмеди дебютанта в полнометражном кино Филиппа Ларса о странном альянсе двух противоположностей. Молодой карманник Алдар (Давид Сократян) сначала крадет у известного писателя Игоря Ангелевского (Егор Корешков) кошелек, но затем знакомится с его книгами — и сразу хочет стать его учеником и соавтором. В других ролях — Аня Чиповская, Владимир Майзингер и Олжас Тогымбет.

С 10 сентября