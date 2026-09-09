Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: комедия «Хитрый койот», сай-фай «Надежда» и историческая драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом

А также — инди-драмеди «Соавторы», мультфильм «Край чудес» и «Драйв» Рефна, «Космос как предчувствие» Учителя и «Затмение» Антониони в повторном прокате. Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Хитрый койот» / Coyote vs. Acme (12+)
Многострадальная сатирическая комедия (три года пролежавшая на полке из-за производственных разногласий), в которой персонаж мультипликационной вселенной Looney Tunes Хитрый Койот живет в мире людей и оказывается втянутым в судебную тяжбу со злодейской корпорацией. Картину, сочетающую в себе анимацию и игровой фильм, поставил Дэйв Грин («Черепашки-ниндзя 2»), а среди актеров — Уилл Форте, Лана Кондор и Джон Сина.
C 10 сентября
«Надежда» / Hope (18+)
Ураганный корейский экшен об инопланетном вторжении в маленький портовый городок — в неравный бой с агрессивными существами вступает горстка выживших. Помимо местных звезд (Хван Джон-мин из «Избави нас от лукавого» и Чон Хо-ен из «Игры в кальмара») в картине поучаствовали и голливудские — Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Режиссером выступил На Хон-джин («Вопль»).
C 10 сентября
«Восставший» / The Uprising (18+)
Историческая драма Пола Григнрасса («Кровавое воскресенье» и три фильма о Джейсоне Борне), в которой во времена средневековой Англии обычный пахарь Уот (Эндрю Гарфилд) становится лидером крупномасштабного народного восстания. Также в картине снялись Джейми Белл, Стивен Диллэйн, Том Холландер и Космо Джарвис.
C 10 сентября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Соавторы» (16+)
Инди-драмеди дебютанта в полнометражном кино Филиппа Ларса о странном альянсе двух противоположностей. Молодой карманник Алдар (Давид Сократян) сначала крадет у известного писателя Игоря Ангелевского (Егор Корешков) кошелек, но затем знакомится с его книгами — и сразу хочет стать его учеником и соавтором. В других ролях — Аня Чиповская, Владимир Майзингер и Олжас Тогымбет.
С 10 сентября
«Край чудес» (6+)
Новый мультфильм аниматора Дениса Чернова, известного по «Смешарикам» и «Финнику» — в ней художник Филя (Андрей Левин) попадает в волшебный мир, который спрятан где-то в Сибири, заводит дружбу с его обитателями и спасает их от гибели. Также роли озвучили Сергей Голубцов, Виталия Корниенко и Леонид Каневский.
С 10 сентября
«Затмение» / L'Eclisse (1962) (16+)
Повторный прокат заключительного фильма из «трилогии отчуждения» Микеланджело Антониони — история отношений переводчицы Виттории (Моники Витти) и брокера Пьеро (Ален Делон), которые хотят сблизиться, но вместо этого отдаляются все дальше и дальше.
C 10 сентября
«Драйв» / Drive (2011) (18+)
Не нуждающийся в представлении фильм Николаса Виндинга Рефна снова в прокате — отличный повод не только вспомнить мемы про Райана Гослинга, но и всмотреться в нюансы картины на большом экране.
C 10 сентября
«Космос как предчувствие» (2005) (18+)
Повторный релиз одного из лучших фильмов Алексея Учителя — на Евгения Цыганова, Евгения Миронова, Ирину Пегову и Елену Лядову вновь можно посмотреть в символистской драме в декорациях советских пятидесятых.
С 10 сентября
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