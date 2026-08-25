Канье не будет! Как вероятная отмена концерта лишит Петербург миллиардов рублей прибыли

«Концерт Канье Уэста не может состояться на нашей площадке», — такое сообщение от Газпром Арены появилось вечером 24 августа. Это стало такой же сенсацией, как и сам анонс выступления Йе в Петербурге.

Как позднее писала «Фонтанка», концерт могли отменить по «звонку сверху». При этом организаторы в беседах с журналистами заявляют о «недопонимании», которое, как они надеются, «удастся решить» . В комментарии Собаке.ru представители организаторов отметили, что «концерт не отменен». Руководство московского стадиона «Лужники» рассказало, что готово принять американского артиста в Москве, если будет такой запрос (впрочем, организаторы отметили, что их планы смена площадки не входит).

Между тем в медиа появляется все больше сообщений о том эффекте, который имели новости об отмене выступления. Так, железнодорожные и авиабилеты на октябрь до Петербурга резко упали в цене. Место в поезде на 10–11 октября можно купить за 1,8 тысячи рублей, в самолете — за 3,6 тысячи. До объявления Газпром Арены они стоили 7,6 и 9 тысяч соответственно.

Медиа пишут, что Канье Уэст уже должен был получить гонорар в размере порядка 1,5 млрд рублей, а билеты на шоу могли быть проданы на общую сумму 3 млрд. При этом зрители жалуются, что оформить возврат не получается.