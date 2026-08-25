Канье не будет! Как вероятная отмена концерта лишит Петербург миллиардов рублей прибыли

Недавно анонсированный концерт Канье Уэста продолжает оставаться главной новостью в стране. Если на прошлой неделе все обсуждали его анонс, то теперь — его предполагаемую отмену. Собака.ru решила обратиться к экономистам и участникам индустрии, чтобы узнать, как все это влияет на городскую экономику. Внезапно: эффекты могут ощущаться даже в промышленности.
«Концерт Канье Уэста не может состояться на нашей площадке», — такое сообщение от Газпром Арены появилось вечером 24 августа. Это стало такой же сенсацией, как и сам анонс выступления Йе в Петербурге.
Как позднее писала «Фонтанка», концерт могли отменить по «звонку сверху». При этом организаторы в беседах с журналистами заявляют о «недопонимании», которое, как они надеются, «удастся решить» . В комментарии Собаке.ru представители организаторов отметили, что «концерт не отменен». Руководство московского стадиона «Лужники» рассказало, что готово принять американского артиста в Москве, если будет такой запрос (впрочем, организаторы отметили, что их планы смена площадки не входит).
Между тем в медиа появляется все больше сообщений о том эффекте, который имели новости об отмене выступления. Так, железнодорожные и авиабилеты на октябрь до Петербурга резко упали в цене. Место в поезде на 10–11 октября можно купить за 1,8 тысячи рублей, в самолете — за 3,6 тысячи. До объявления Газпром Арены они стоили 7,6 и 9 тысяч соответственно.
Медиа пишут, что Канье Уэст уже должен был получить гонорар в размере порядка 1,5 млрд рублей, а билеты на шоу могли быть проданы на общую сумму 3 млрд. При этом зрители жалуются, что оформить возврат не получается.
Новость о концертах Канье Уэста именно в Петербурге вызвала не только ажиотаж, но и дискуссию среди горожан из-за его прежних высказываний о Гитлере и нацистах. К примеру, писатель Александр Цыпкин указывал, что «нашим артистам [ограничивают возможность выступать] у нас же за меньшие проступки».
Концерт правда может повлиять на экономику целого города?
На самом деле известны случаи, когда приезд знаменитости влиял на экономику целой страны. Еще в 2023 году появился термин «свифтономика». Поводом стал тур Тейлор Свифт, увеличивший ее состояние до 1 млрд долларов. Огромное влияние шоу певицы признал даже британский парламент — по его данным выступления американки принесли Соединенному Королевству около 1 млрд долларов (почти 120 млрд рублей по курсу 2024 года).
Тогда же исследователи писали, что два концерта Свифт могли увеличить ВВП Колорадо на 140 миллионов долларов за счет потребительских расходов. При этом отмечалось, что траты фанатов и транспортные расходы могут, пусть и ненамного, превышать инфляцию в масштабах еврозоны (беспокойство по этому поводу выражал Европейский банк).
«Разовый концерт знаменитости мирового масштаба — классический пример событийного туризма, — говорит доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Линда Рыжих. — Эффекты тут как прямые, так и косвенные. Прямые — это прибыль с продажи билетов, атрибутики, аренды площадки, налоги с гонорара артиста. Косвенный — заполняемость отелей, выручка ресторанов и торговых центров. В масштабах всего города один уик-энд дает не так много, но для отдельных отраслей он может дать месячную норму выручки».
Юлия Вымятнина
Профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Петербурге:
«Крупный концерт действительно может быть заметен для городской экономики, и прежде всего потому, что зрители тратят деньги не только на сам концерт, но и на транспорт, гостиницы, рестораны, такси, покупки. Особенно заметным эффект становится тогда, когда значительная часть аудитории приезжает из других городов».
Концерт Канье Уэста в Стамбуле
Насколько заметен концерт в масштабах Петербурга?
В бюджете Петербурга на 2026 год на траты заложено 1,462 млрд рублей. Если информация о гонораре Канье Уэста в 1,5 млрд верны, то это 0,1% от расходной части на целый год. Также это сопоставимо с той суммой, которую город планирует потратить на закупку 60 больших автобусов для «Пассажиравтотранса».
Впрочем, отмечает продюсер Андрей Клюкин, судить обо всем бюджете шоу Йе по этой цифре мы не можем. «Боюсь, что мы с вами не можем это оценить, так как не знаем и не узнаем, подробности контракта, — поясняет он. — Например, многое зависит от того, включал ли контракт техническую часть шоу или нет. Очень часто гонорар артиста сопоставим со стоимостью технического обеспечения шоу. И это далеко не все нюансы».
В любом случае, полагает Линда Рыжих из Президентской академии в Санкт-Петербурге, масштаб шоу «выходит за рамки статистического шума» в экономических показателях города. «Гонорар в 1,5 млрд рублей — это огромная сумма подоходного налога, — говорит она. — Сумма в 3 млрд рублей, на которую, судя по сообщениям СМИ, были раскуплены билеты уже аккумулирована индустрией развлечений. Теперь она подлежит возврату. Падение стоимости брони в гостиницах и цен на билеты говорит о том, что спрос подогревался исключительно событием, которое теперь не состоится».
«В совокупности картина выглядит вполне однозначной, — продолжает собеседница редакции. — Город мог получить сотни миллионов рублей налогов и кратную сумму трат туристов за три дня. Эти ожидания, вероятно, не оправдались».
Концерт Канье Уэста в Стамбуле
Но это разовые потери?
«Для макроэкономики города долгосрочных прямых последствий практически не будет, — говорит Линда Рыжих. — Показатели выравниваются уже в следующем квартале. Хотя точечные катаклизмы могут возникнуть: кассовые разрывы, долговая нагрузка крупнейших игроков, банкротства отдельных компаний и даже некоторый передел рынка событийного туризма».
Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев (ранее работал в службе организации перевозок ФГУП «Пулково») также полагает, что прямые потери перевозчиков, рестораторов, отельеров от отмены концерта будут ощутимы в моменте, но в масштабах города достаточно быстро нивелируются. «Смотрите, если вы регулярно ходите в тренажерный зал, и решили провести дополнительную ударную тренировку, она может вас вывести на новый уровень. Если вы занимаетесь раз в год, когда вам подарили абонемент, то долгосрочного эффекта от тренировки не будет. Как и от ее отмены. То же самое и здесь», — поясняет он.
Однако возможны другие последствия — прежде всего речь о репутационных потерях. «Конкретно в случае Канье Уэста [события не повлияют на индустрию никак], — говорит продюсер Андрей Клюкин. — Этого артиста на фоне его заигрывания со свастиками и оценкой деятельности Гитлера и так отменили на половине планеты Земля. Но если смотреть шире, то, конечно, рынок нуждается в однозначной и линейно трактуемой нормативной согласовательной процедуре, пройдя которую, можно спокойно инвестировать в проект и выходить в рекламу».
Об этом же говорит и Линда Рыжих из Президентской академии. По ее мнению, крупные площадки и промоутеры будут закладывать еще больше рисков при планировании крупных мероприятий (отсюда рост неустоек, страховых выплат и сопряженных со всем этим расходов). «Кто-то просто будет избегать Петербурга, предпочитая делать крупные события в Москве», — заключает она.
Некоторым образом влияние отмены концерта может ощущаться и в других отраслях, добавляет собеседница редакции. «Прямого и автоматического перетока в промышленность и строительство не будет, — поясняет Линда Рыжих. — Все же девелопер анализирует другие факторы — вроде платежеспособного спроса и логистики. Однако косвенное влияние возможно. Кейс будет считываться как напоминание о силе административного ресурса. В итоге крупный бизнес может закладывать в крупные проекты большую премию за риск в любых сферах».
Впрочем, Юлия Вымятнина из Европейского университета, полагает, что оценить масштаб репутационных издержек пока сложно. «Возможные репутационные потери от срыва одного концерта экономически значимы только в том случае, если они меняют ожидания (допустим, заставляют организаторов считать проведение крупных международных мероприятий в Петербурге более рискованным). По одному эпизоду утверждать, что такой эффект действительно возник, пока нельзя», — полагает она.
Текст: Константин Крылов при участии Евы Елисеевой
Обновлено 17:47, добавлен комментарий Дмитрия Прокофьева
Обновлено 18:13, добавлен комментарий Юлии Вымятниной
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