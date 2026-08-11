«Смешарики сквозь вселенные»: каким получился новый фильм популярной франшизы?

В российском прокате идет свежий полнометражный фильм из вселенной Смешариков режиссеров Андрея Мармонтова и Ильи Максимова по сценарию фантаста Сергея Лукьяненко: в нем нарисованные герои оказываются в реальном мире — более того, на летящем на Марс космическом корабле. Собака.ru рассказывает, почему сочетание анимации и лайв-экшена в картине вызывает смешанные эмоции.
В Ромашковой долине день за днем все идет своим чередом: Бараш в своем классическом стиле ухаживает за Нюшей, Совунья занята вязанием шарфа, Кар-Карыч играет на скрипке, Пин и Лосяш погружены в работу в гараже, чтобы подарить Копатычу робота-помощника. Идиллию нарушают неутомимые Крош и Ежик: в поисках очередных приключений друзья поднимаются на гору, где находят нечто странное — с виду большой металлический болт, который на деле оказывается устройством для телепортации.
Так они внезапно перемещаются из своего мира в мир людей — мало того, сразу на космический корабль — и оказываются в телах двух мальчиков, братьев Кирилла (Дмитрий Калихов) и Жени (Сергей Федоров). Ситуация развивается следующим образом: дети летят к колонизирующим Марс маме и папе (Надежда Михалкова и Александр Устюгов). Выясняется, что Ромашковая долина — симуляция, в которую погрузился экипаж, помещенный в криокамеры. В реальности Нюша (Антонина Бойко) — их сестра, Совунья (Людмила Артемьева) — бортовой врач-педиатр, Копатыч (Николай Добрынин) — капитан, Пин (Иван Агапов) — штатный инженер, Лосяш (Ян Цапник) — изобретатель двигателя, Бараш (Тимофей Кочнев) — курсант, а Кар-Карыч (Александр Лыков) — космический турист и популярный музыкант, желающий дать концерт на другой планете. Вся история с криокамерами и виртуальной реальностью — вынужденная мера, на которую пришлось пойти, чтобы спастись на терпящем бедствие корабле. Теперь всем предстоит придумать, как выпутаться из этой сложной ситуации.
Сразу стоит оговориться, что идея перелопатить весь лор «Смешариков» и соединить мультфильм и лайв-экшен выглядит, с одной стороны, вполне симпатичным экспериментом в духе франшизы (в конце концов, кто не помнит великую серию про Кузинатру и смысл жизни или, например, путешествие в город Омск с той самой прилипчивой песенкой). Но с другой — сама реализация такой концепции оказывается необъяснимо отталкивающей: картина по сценарию популярного фантаста Сергея Лукьяненко будто бы пытается угодить вообще всем — вне зависимости от возраста.
Даже на визуальном уровне постоянные переключения между привычным миром «Смешариков» и футуристической реальностью вызывают определенный диссонанс. И если мультипликация традиционно воспринимается как нечто близкое (что уж там — практически родное), то превращение нарисованных персонажей в людей сбивает с толку.
В этом есть какая-то чужеродность: условному семилетке сюжет может показаться слишком хаотичным и сложным, а его родителям — не вполне логичным, перегруженным и чересчур демонстративно щеголяющим взрослыми киноотсылками (к примеру, к фильму «Титаник»). Все это, разумеется, вызывает двойственные чувства: нельзя сказать, что такая версия приключений любимых героев катастрофически испортила вселенную «Смешариков», но и уверенно заявить, что сделала ее только лучше, тоже не поворачивается язык. Лучшее — враг хорошего, даже когда есть непреодолимое желание вывести приключения из Ромашковой долины не куда-нибудь, а в дальний космос.
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