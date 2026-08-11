«Смешарики сквозь вселенные»: каким получился новый фильм популярной франшизы?

В Ромашковой долине день за днем все идет своим чередом: Бараш в своем классическом стиле ухаживает за Нюшей, Совунья занята вязанием шарфа, Кар-Карыч играет на скрипке, Пин и Лосяш погружены в работу в гараже, чтобы подарить Копатычу робота-помощника. Идиллию нарушают неутомимые Крош и Ежик: в поисках очередных приключений друзья поднимаются на гору, где находят нечто странное — с виду большой металлический болт, который на деле оказывается устройством для телепортации.

Так они внезапно перемещаются из своего мира в мир людей — мало того, сразу на космический корабль — и оказываются в телах двух мальчиков, братьев Кирилла (Дмитрий Калихов) и Жени (Сергей Федоров). Ситуация развивается следующим образом: дети летят к колонизирующим Марс маме и папе (Надежда Михалкова и Александр Устюгов). Выясняется, что Ромашковая долина — симуляция, в которую погрузился экипаж, помещенный в криокамеры. В реальности Нюша (Антонина Бойко) — их сестра, Совунья (Людмила Артемьева) — бортовой врач-педиатр, Копатыч (Николай Добрынин) — капитан, Пин (Иван Агапов) — штатный инженер, Лосяш (Ян Цапник) — изобретатель двигателя, Бараш (Тимофей Кочнев) — курсант, а Кар-Карыч (Александр Лыков) — космический турист и популярный музыкант, желающий дать концерт на другой планете. Вся история с криокамерами и виртуальной реальностью — вынужденная мера, на которую пришлось пойти, чтобы спастись на терпящем бедствие корабле. Теперь всем предстоит придумать, как выпутаться из этой сложной ситуации.