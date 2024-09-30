Errortica, DJ Stonik1917 и saint city lovers: 9 петербургских диджеев, чьи сеты не стоит пропускать

В Петербурге танцуют все — под экспериментальную электронику, оптимистичный хаус с аллюзией на 1990-е, диско-классику, трип-хоп и перформативный рэп. Собака.ru рассказывает, кто сейчас играет на лучших вечеринках города, участвует в фестивалях мирового уровня (от Boiler Room до Ankali!) и выстраивает чуткое комьюнити.
Никита Азелицкий
Никита Азелицкий
Энтузиаста электронной музыки, поэта и выпускника петербургского РГИСИ можно было часто встретить в ныне закрывшихся клубах «Изич», Mosaique, Ugly и «Кружок». Сейчас Азелицкий двигается в сторону акустики и пишет энергичные сопровождения к арт-перформансам проекта AUXI FASHION SHOW. Подход Никиты к каждому выступлению строго индивидуальный и уникальный, поэтому предсказать, что он исполнит на той или иной вечеринке, практически невозможно.
Errortica
Александра Балыкова — продюсер, диджей, резидент музыкального лейбла и агентства System108 — регулярно выступает на лучших вечеринках по всему миру. В портфолио Саши — секретные вечеринки и фестивали Boiler Room, Present Perfect , Signal и Ankali. В мае прошлого года Errortica выпустила второй сольный EP под названием Sweat.
DJ Stonik1917
Сайд-проект петербургского диджея и продюсера Леонида Бабкина объединяет легкость, оптимизм и хаус 90-х. Весной 2024-го он ворвался в наши соцсети с треком GoodDayFlopTray Lyrics (строчки «Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветок» звучали из всех динамиков!), а уже в августе выпустил альбом NATASHA. Следить за выступлениями DJ Stonik1917 можно в его телеграм-канале.
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Креативный директор Собака.ru, продюсер, редактор и харизматичный диджей играет энергичные и легкие лайвы на самых великолепных вечеринках города. Миксуя любимую петербуржцами диско-классику и легендарные треки 80-х, Ксения наверняка знает, как сделать так, чтобы танцевали все!
SP4K
С музыкой Алексей Сущик стал на ты еще в школе — играл на фортепиано, задумывался о группе, но выбрал сольную карьеру. Под ником SP4K он начал дружить и работать с крупнейшими игроками российской сцены — Хаски, Boulevard Depo, Thomas Mraz, Saluki и многими другими. Также Сущик экспериментирует и пишет музыку от техно до хауса и трип-хопа — следить за новыми релизами можно в его телеграм-канале!
saint city lovers
Проект-коммьюнити с нежным названием основали друзья — диджеи Игорь Juravlove и Петя Yourtime.Mytime. Вместе они выступают в главных танцевальных локациях Петербурга и популяризируют уникальную уличную культуру — настолько, что в июле 2024-го выпустили коллекцию одежды в коллаборации с Befree Co:Create. Туда вошли оверсайз-вещи с аллюзией на моду 1990-х, дополненные принтами и наивными надписями с нарочитыми ошибками.
Primitive
Диджей, резидент лейбла Roots United и один из менеджеров петербургского фестиваля электронной музыки Present Perfect миксует жанры, которые кажутся несовместимыми. Играет Дамир Якупов в клубах по всей России, а за плечами у него участие в лайн-апах фестиваля Outline и Signal.
Алексей Никитин (Nocow)
Nocow
Алексей Никитин — музыкант, продюсер и резидент проекта Roots United — в процессе вокальных экспериментов записал композицию-признание в любви Петербургу «Самая долгая ночь», выпустил дебютный вокальный альбом на лейбле «ГОСТ Звук», а летом позапрошлого года в коллаборации с хореографом Владимиром Варнавой создал танцевальный перформанс для 36 человек в кабельном цеху «Севкабель Порта».
Тема Доброта
Тема Алексеев — основатель знаменитого клуба «Кружок» на Конюшенной (закрылся весной 2023-го) и создатель проекта «БАТЯ» (перформанс-рэпера, который переосмысляет электронику 1990-х и пишет актуальные саркастичные тексты).
Комментарии (0)