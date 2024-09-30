Errortica, DJ Stonik1917 и saint city lovers: 9 петербургских диджеев, чьи сеты не стоит пропускать

SP4K

С музыкой Алексей Сущик стал на ты еще в школе — играл на фортепиано, задумывался о группе, но выбрал сольную карьеру. Под ником SP4K он начал дружить и работать с крупнейшими игроками российской сцены — Хаски, Boulevard Depo, Thomas Mraz, Saluki и многими другими. Также Сущик экспериментирует и пишет музыку от техно до хауса и трип-хопа — следить за новыми релизами можно в его телеграм-канале!