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Чем заняться в Петербурге с 2 по 5 июля

Фестивали Gamma, VK Fest, Pianissimo и «Свинг белой ночи», опера «Джоконда», спектакль-сенсация «Квадрат», открытие клуба «Грибоедов», выставка-трибьют сказочнику Ивану Билибину и концерт «АукцЫона» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 2 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА: 3 ИЮЛЯ
СУББОТА: 4 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 5 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 2 ИЮЛЯ

Федор Хиросигэ
Лина Либо

Федор Хиросигэ

Главные премьеры этой недели в кино: повторный релиз триллера Кристофера Нолана «Мементо» (18+) и испанский хоррор «Оно приходит снизу» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Фестиваль «Свинг белой ночи», Филармония джазовой музыки, Михайловский замок (12+)

Джазовая феерия под руководством Давида Голощекина продлится три дня. Среди участников — музыканты из США, Аргентины и России (ждем один из старейших ансамблей «Ленинградский диксиленд» под управлением Олега Кувайцева!).

До 5 июля

Фестиваль «Театр Сергея Прокофьева», Эрмитаж (6+)

Хайлайт: музыкальный спектакль при участии артистов Театра им. Ленсовета (Федоров! Пицхелаури!) «Неизвестный Прокофьев», основанный на партитуре к «Евгению Онегину».

До 8 июля

Выставка «Музей неслучившегося будущего», Екатерининское собрание (16+)

Федор Хиросигэ и еще 10 художников рассуждают на тему воспоминаний о будущем и мечт о прошлом.

До 2 августа

Выставка «Тело и форма в пространстве», Eggz Gallery (18+)

Владимир Макеев вдохновляется Дега и Мондрианом и исследует человеческие фигуры как геометрический абсолют.

До 19 июля

Вечеринка Ant to Be, Co-Op Garage (18+)

20:00

В резиденции независимого радио (а еще главных нефоров и усачей Петербурга!) выступит подписант британского лейбла Kniteforce Records.

Вечеринка Bakery x Subspace, «Севкабель Порт» (18+)

19:00

Весной студия Kivach Radio обрела дом в поп-апе «Игровая Площадка». На их ближайшей вечеринке слушаем энтузиастов электронной музыки из Гонконга и Москвы Angel B, Heman, Wong, Поле, Sonicmon, Eye Que.

ПЯТНИЦА: 3 ИЮЛЯ

Александр Сергеев
Василий Швецов

Александр Сергеев

Спектакль «Джоконда», Мариинский-2 (12+)

Постановщиком оперы по пьесе Гюго «Анджело, тиран Падуанский» выступил лауреат «Грэмми» Орлин Анастасов, дирижером — маэстро Валерий Гергиев, а хореографом — дарлинг балетного Петербурга Александр Сергеев. Основа сюжета — противостояние певицы по прозвищу Джоконда и шпиона инквизиции Барнабы.

3 и 4 июля

Открытие клуба «Грибоедов», Воронежская, 2А (18+)

22:00

Камбэк грандиозного тусовочного спота после тотальной реконструкции! В лайн-апе вечеринки-открытия: СЕО андеграундного клуба Kontrkult Nienshanz, сооснователь Mutabor и Arma17 Abelle и еще трое артистов.

Фестиваль Gamma, ЦСИ им. Курехина, «Завод Разин», «К-30» (18+)

Формация m_devision отмечает десятилетие флагманского фестиваля. Главная техно-ночь (а также квинтэссенция электронной музыки и арта!) пройдет при участии более, чем 60 диджеев.

Среди привозов — резидент одного из самых известных берлинских техно-клубов Tresor Shao, сооснователь фестиваля OMBRA Serx Einheri, испанский законодатель жанра электро Dark Vektor, мальтийский acid-адепт Acidulant и главная движущая сила андеграундной сцены Монголии Giin.

С 3 по 6 июля

Спектакль «Квадрат», «Летний театр» в Новой Голландии (16+)

19:00

Автобиографический рейв-спектакль адепта документальности Дмитрия Крестьянкина — это трогательная история о взрослении и дружбе на фоне 1990-х. На этот раз одну из ролей постановщик сыграет самостоятельно.

Концерт «АукцЫона», Sound (12+)

20:00

Танцуем вместе с Олегом Гаркушей под главные хиты резидентов Ленинградского рок-клуба — от «Птицы» до «Дороги».

«Мы необычные: у нас сложные мелодии, тексты непонятные. К нам ходят все: начиная от беременных девушек или дам с младенцами на руках, заканчивая взрослыми людьми, которым уже за 70», — рассказывает в интервью Собака.ru Гаркуша. Сольник в Sound — повод убедиться в этом лично!

+ Идея: сходить в лучшие рестораны 2026 года.

Нарядная креветзилла, винегрет с маринованной айвой, кидни-пай на стауте — собрали всю петербургскую базу в одном путеводителе.

СУББОТА: 4 ИЮЛЯ

Toxi$
Роман Краузов

Toxi$

Фестиваль VK Fest, Парк 300-летия Петербурга (0+)

Артисты опенэйра — главные поп-, инди- и хип-хоп- звезды. В этом году в их числе T.a.t.u., Feduk, Лолита, Клава Кока, «Сироткин», трио Toxi$ & Big Baby Tape & Aarne, Boulevard Depo, OG Buda, Markul, Rozalia, Слава КПСС, Мот, «хмыров», «тима ищет свет», Tesla Boy, Ugli, Ubel, Крыли, Baby Cute и прочие секретные гости.

Также в программе автограф-сессии с инфлюенсерами, йога, квизы, видеоигры, мастер-классы и зона для косплея.

С 4 по 5 июля

Спектакль «Земля людей», ВелесО (12+)

19:00

Труппа конно-драматического театра Евгения Ткачука размышляет о мифологии индейского народа мапуче, а также его обрядах и медитациях, связанных с деревьями.

Спектакль «Ошибка Достоевского», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)

18:00

По сюжету герои романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» встречаются в трактире с их автором и дискутируют о вечном вопросе: что толкает человека на крайность.

Вечеринка «Замок», «К-30» (18+)

20:00

Резиденция Roots United на одну ночь превратится в лесную поляну (песни у костра и танцы под луной — включены!). Обещают выступления уфимской звезды Thomas Mraz и тиктокера Rozalia, а также маркет с одеждой и аксессуарами.

Вечеринка Skate Park, будет объявлено позже (18+)

22:00

Андеграундный клуб Kontrkult устраивает тусовку на скейтерской рампе в трех минутах от Финского залива. И да, одеваемся как рэп-фанаты и берем с собой доску!

Вечеринка «Свинг на ринге», Co-op Garage (18+)

21:00

Отправляемся слушать синти-панк на боксерском ринге и сет нью-йоркской легенды андеграунда Рона Морелли.

Вечеринка Fjord Summer Day, Union (18+)

17:00

Не пропустите сеты DJ Stonik1917, SP4K, TAPENIGHT и других локальных селебрити, показ фильма о зарождении околофутбольного движения «Кэжуалс. История легендарной субкультуры» и турнир по настольному теннису.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 5 ИЮЛЯ

Виталий Пушницкий
Наталья Скворцова

Виталий Пушницкий

Фестиваль Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (6+)

В программе ученика Николая Луганского Максима Милославского соседствуют Бетховен, Шуман, Шопен, Рахманинов и Лист. О других хайлайтах фестиваля, который знакомит нас с академической сценой и молодыми пианистами, читайте в гиде его худрука Алексея Городнева.

До 10 августа

Выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», Музей Фаберже (12+)

В масштабной экспозиции — 168 полотен братьев Маковских и ювелирные шкатулки по мотивам их работ. Маст-си: «Суд Париса», который Константин Егорович создавал для Всемирной выставки в Париже в 1889 году.

До 13 сентября

Концерт Easy Winners, «Летний театр» в Новой Голландии (18+)

20:00

Петербургский ансамбль исполнит свой специалитет — архаический новоорлеанский джаз.

Выставка «Этнографические истоки русского стиля Ивана Билибина», Этнографический музей (0+)

К 150-летию художника, на сказочных иллюстрациях которого выросли несколько поколений, в Этнографическом музее собрали коллекцию предметов, которые он привозил из экспедиций. То есть костюмы, кокошники, образцы рукоделия и многое другое.

До 13 сентября

Выставка «Земля», Marina Gisich Gallery (16+)

Суперзвезда совриска Виталий Пушницкий представит живопись, керамику и эссе, посвященные земле как многозначному символу — цикла рождения и смерти, почвы, планеты и праха.

До 10 сентября

+ Идея: покататься на гастрономических лодках.

11 вариантов яхт с вкусной едой на борту (от табуле с киноа до беф бургиньон!) — выбор редакции Собака.ru.

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