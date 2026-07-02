Чем заняться в Петербурге с 2 по 5 июля

Главные премьеры этой недели в кино: повторный релиз триллера Кристофера Нолана «Мементо» (18+) и испанский хоррор «Оно приходит снизу» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Фестиваль «Свинг белой ночи», Филармония джазовой музыки, Михайловский замок (12+)

Джазовая феерия под руководством Давида Голощекина продлится три дня. Среди участников — музыканты из США, Аргентины и России (ждем один из старейших ансамблей «Ленинградский диксиленд» под управлением Олега Кувайцева!).

До 5 июля

Фестиваль «Театр Сергея Прокофьева», Эрмитаж (6+)

Хайлайт: музыкальный спектакль при участии артистов Театра им. Ленсовета (Федоров! Пицхелаури!) «Неизвестный Прокофьев», основанный на партитуре к «Евгению Онегину».

До 8 июля

Выставка «Музей неслучившегося будущего», Екатерининское собрание (16+)

Федор Хиросигэ и еще 10 художников рассуждают на тему воспоминаний о будущем и мечт о прошлом.

До 2 августа

Выставка «Тело и форма в пространстве», Eggz Gallery (18+)

Владимир Макеев вдохновляется Дега и Мондрианом и исследует человеческие фигуры как геометрический абсолют.

До 19 июля

Вечеринка Ant to Be, Co-Op Garage (18+)

20:00

В резиденции независимого радио (а еще главных нефоров и усачей Петербурга!) выступит подписант британского лейбла Kniteforce Records.

Вечеринка Bakery x Subspace, «Севкабель Порт» (18+)

19:00

Весной студия Kivach Radio обрела дом в поп-апе «Игровая Площадка». На их ближайшей вечеринке слушаем энтузиастов электронной музыки из Гонконга и Москвы Angel B, Heman, Wong, Поле, Sonicmon, Eye Que.