Гид по Pianissimo-2026: худрук фестиваля Алексей Городнев — о хайлайтах программы этого лета

С 28 июня по 10 августа в Эрмитаже и Большом Петергофском дворце пройдет серия концертов, которая знакомит с академической сценой и молодыми пианистами. По просьбе Собака.ru худрук фестиваля Pianissimo Алексей Городнев рассказывает, на что обратить внимание в программе этого сезона.
Чего ожидать от фестиваля?
Особенность нынешнего сезона — ощущение смены поколения. В афише много совсем молодых артистов (например, Михаил Пироженко и Игорь Сидоров!), которым только предстоит заявить о себе на крупнейших мировых сценах и конкурсах. Наравне с ними выступают пианисты, чью историю фестиваль наблюдает уже несколько лет (такие, как Джан Сарач и Владимир Петров!). Именно это сочетание дебютов и возвращений делает программу интересной: мы видим, как развивается генерация исполнителей, которая формируется буквально на наших глазах.
Диапазон музыкальных эпох и стилей в 2026-м будет необыкновенно широк. За полтора месяца в залах Эрмитажа и Петергофа прозвучит музыка почти трех столетий — от барочных сонат Скарлатти и венской классики Моцарта до Шопена, Листа, Шумана, Бетховена, Рахманинова, Скрябина, Прокофьева и композиторов XX века. Одни музыканты обратятся к масштабным циклам, другие представят тонкие драматургические высказывания, объединяя произведения разных эпох и стран. Но главное — каждый участник фестиваля сформирует программу самостоятельно, исходя из того, что ему действительно важно исполнить здесь и сейчас. Благодаря этому Pianissimo превратится в своеобразный портрет ньюкамеров академической сцены.
Чьи выступления важно не пропустить?
Летний сезон в Петергофе откроет Михаил Пироженко — один из самых ярких юных российских пианистов. Михаил обучается в классе Александра Сандлера в Средней специальной музыкальной школе при Санкт-Петербургской консерватории. Внимание индустрии он привлек в прошлом году, став лауреатом международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. В его игре удивительным образом сочетаются юношеская непосредственность и уже вполне сформировавшееся музыкальное мышление. Кажется, именно такие артисты позволяют заглянуть в будущее российской фортепианной школы. В Петергофе он представит программу, которая требует не только виртуозности, но и большой художественной зрелости: сонаты Скарлатти, Четвертая баллада Шопена, Шестая соната Прокофьева. Особенно интересно будет услышать, как такой молодой артист работает с масштабным и драматичным репертуаром.
С особым интересом я жду выступления Максима Милославского. Максим совсем недавно поступил в Московскую государственную консерваторию, где обучается у Андрея Писарева и Николая Луганского. За последние несколько лет он собрал награды на конкурсах «Наследие Рахманинова», Scherzo в Тель-Авиве, «Созвездие» в Сириусе и «Молодые дарования России». Кроме этого, Максим является стипендиатом фондов Владимира Спивакова и «Новые имена», а также амбассадором проекта «Русская фортепианная школа». Мне интересно наблюдать за артистами именно в этот момент их творческого пути — когда за плечами уже есть серьезные достижения, но впереди еще большой академический путь.
Среди зарубежных дебютов этого сезона отмечу Жуана Виейру из Португалии. Молодой пианист представляет новую волну европейской фортепианной школы. Он обучался у выдающихся педагогов в Португалии и за ее пределами, стал лауреатом международных конкурсов и сегодня активно выступает. Для российской публики это редкая возможность увидеть артиста, который формируется одновременно под влиянием португальской и центральноевропейской исполнительских традиций. Любопытно будет послушать его интерпретацию романтического репертуара в пространстве Эрмитажа.
Если говорить о резидентах фестиваля, невозможно не упомянуть Джана Сарача из Турции. Впервые он вышел на сцену Pianissimo всего в четырнадцать лет. Сегодня Джану восемнадцать, и он продолжает обучение в Германии. Для меня всегда большая радость наблюдать, как артисты взрослеют на наших глазах, и Джан — один из самых ярких примеров такого пути.
Наконец, еще один музыкант, на которого стоит обратить особое внимание, — Владимир Петров. Сегодня он живет и учится в Нью-Йорке, поэтому каждое его появление в российской программе становится событием. Владимир обладает редким сочетанием блестящей техники, артистической свободы и яркой сценической индивидуальности. Он способен одинаково убедительно работать и с масштабным романтическим репертуаром, и с музыкой XX века, сохраняя при этом собственный узнаваемый голос.
Конечно, это лишь несколько имен из программы, которая включает одиннадцать талантов из России, Европы и Азии. Я всегда советую не ограничиваться одним концертом, ведь Pianissimo создавался как возможность открывать для себя новые имена, наблюдать за развитием артистов год за годом и становиться свидетелем начала больших международных карьер.
Фестиваль Pianissimo пройдет с 28 июня по 10 августа. Подробнее о программе читайте здесь.
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