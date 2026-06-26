Гид по Pianissimo-2026: худрук фестиваля Алексей Городнев — о хайлайтах программы этого лета

Среди зарубежных дебютов этого сезона отмечу Жуана Виейру из Португалии. Молодой пианист представляет новую волну европейской фортепианной школы. Он обучался у выдающихся педагогов в Португалии и за ее пределами, стал лауреатом международных конкурсов и сегодня активно выступает. Для российской публики это редкая возможность увидеть артиста, который формируется одновременно под влиянием португальской и центральноевропейской исполнительских традиций. Любопытно будет послушать его интерпретацию романтического репертуара в пространстве Эрмитажа.

Если говорить о резидентах фестиваля, невозможно не упомянуть Джана Сарача из Турции. Впервые он вышел на сцену Pianissimo всего в четырнадцать лет. Сегодня Джану восемнадцать, и он продолжает обучение в Германии. Для меня всегда большая радость наблюдать, как артисты взрослеют на наших глазах, и Джан — один из самых ярких примеров такого пути.

Наконец, еще один музыкант, на которого стоит обратить особое внимание, — Владимир Петров. Сегодня он живет и учится в Нью-Йорке, поэтому каждое его появление в российской программе становится событием. Владимир обладает редким сочетанием блестящей техники, артистической свободы и яркой сценической индивидуальности. Он способен одинаково убедительно работать и с масштабным романтическим репертуаром, и с музыкой XX века, сохраняя при этом собственный узнаваемый голос.

Конечно, это лишь несколько имен из программы, которая включает одиннадцать талантов из России, Европы и Азии. Я всегда советую не ограничиваться одним концертом, ведь Pianissimo создавался как возможность открывать для себя новые имена, наблюдать за развитием артистов год за годом и становиться свидетелем начала больших международных карьер.

Фестиваль Pianissimo пройдет с 28 июня по 10 августа. Подробнее о программе читайте здесь.

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