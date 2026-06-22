24 лучших ресторана на каждый день в 2026 году

«Шеф Маруся и Ко»

Все в Петербурге знают: шеф-повар и мастер кавказской кухни Маруся Наумова — волшебница. Ее культовые белоснежные хинкали (с 21 складкой!) залетают на столы как лебеди во втором акте «Лебединого» и исчезают в то же мгновение (да, мы готовы есть их на скорость!). Нежнейшие вареники квари с сулугуни и тархуном, и хачапури по-гурийски в форме полумесяца с начинкой из имеретинского сыра и рубленых яиц — очевидно заколдованы: от них не толстеют (пробуем на террасе с козырным видом на Неву и Академию художеств). А еще Маруся заполнит вашу морозилку чебуреками и дагестанскими пельменями из собственной кулинарии. И вообще может исполнить любое ваше желание: если хорошо попросите, приготовит что скажете. Редакцию Собака.ru Наумова как-то спасла: за ночь, как Василиса Прекрасная, наколдовала торт-лебедь на свадьбу суперблогера Марии Миногаровой и актера Александра Горчилина.

Английская наб., 26