24 лучших ресторана на каждый день в 2026 году

Нарядная креветзилла, винегрет с маринованной айвой, равиоли в виде лимончиков, кидни-пай на стауте: это в Петербурге — база.
Stroganoff Steak House
Стейкхаус-легенда по соседству с Исаакиевским собором и ЦВЗ «Манеж»: кормят образцовыми стейками сухого вызревания (ферментируются 28 дней!) и целым барашком, приготовленным на португальском гриле прямо в зале. Лайфхак для своих: здесь выдающиеся селедка домашнего посола и вологодские белые грузди. И официанты в Stoganoff — тоже легендарные: каждый легко прочтет нишевую лекцию о мраморности мяса бычков и белых грибах из одного заповедного новгородского хозяйства.
Конногвардейский б-р, 4
Выбор рестораторов Михаила Соколова и Тимура Дмитриева — летняя терраса «Бист», занявшая историческую открытую галерею торговых рядов Андреевского двора
«Бист»
Рестораторы Михаил Соколов и Тимур Дмитриев (italy) выдали во славу мяса (котолетта из цыпленка, бифштекс из мраморной говядины!) ресторан «Бист» в историческом Андреевском дворе по соседству с Академией художеств. Пасту орекьетте здесь снабжают стейком мачете, аль бурро тюнингуют тартаром, а к качо-э-пепе рекомендуют добавить рагу из мраморной говядины. У «Биста» сразу две террасы: внутренняя, в тихом дворике, с детской площадкой, и та, что под сводами — с видом на пастельно-розовый Андреевский собор (памятник барокко!).
Большой проспект В.О., 18А
Mill
Кутюр из мира пиццы! Любимое блюдо Тейлор Свифт и Ди Каприо готовят в Mill на березовых дровах в крафтовой дровяной печи из теста на закваске (ферментируют 48 часов, а затем довыдерживают в специальных деревянных боксах!). Мука — от фермеров из Ставрополья: они выращивают зерно и сами его мелют. Томаты — только San Marzano из итальянского региона Кампания (с AOC — защищенным обозначением происхождения!). И не пренебрегайте в Mill дижестивом: в шоколадный ганаш добавляют йогуртовую паннакотту.
ул. Чайковского, 36
House of Jade
Самое движовое азиатское бистро прямо сейчас! Модель и диджей Даша Малыгина приезжает в House of Jade за маринованным сельдереем с лимоном и бок-чой-кимчи, который ферментируют пять дней с ананасовым соком. Музыкант Kito Jempere респектует сычуаньской стеклянной лапше. А диджей Миша Авербах ставит 9 из 10 креветкам с медом и кинзой с гриля робата. Открыла House of Jade команда проектов EZO Izakaya и Giallo, сделав ставку на кантонскую, тайваньскую, гонконгскую, японскую кухни (плюс Макао!) — аутентичные рецепты мягко адаптировали под вкусы петербуржцев, сохранив традиционные техники, продукты и специи.
ул. Некрасова, 37/20
Tondo
Равиоли в виде лимончиков с домашней рикоттой и цитрусовой цедрой или паста в форме морковок с кроликом, кремом из батата и соусом жу: ресторатор, шеф и инфлюенсер Антон Исаков превратит ваш ужин в перформанс. Впрочем, Tondo — это не шоу, а авторский ресторан: мальтальятти с бычьими хвостами и мозговой косточкой по центру Исаков крафтово доводит в угольной печи, а модный флэт-брэд (пиццу из цельнозерновой муки в неаполитанском стиле!) запекает с говядиной и белыми грибами.
Большая Зеленина улица, 18
Шеф Маруся отбирает все самое сезонное на петербургских рынках: пробуйте ее салат с бакинскими томатами и соусом из перца рамиро в ресторане «Шеф Маруся и Ко»
«Шеф Маруся и Ко»
Все в Петербурге знают: шеф-повар и мастер кавказской кухни Маруся Наумова — волшебница. Ее культовые белоснежные хинкали (с 21 складкой!) залетают на столы как лебеди во втором акте «Лебединого» и исчезают в то же мгновение (да, мы готовы есть их на скорость!). Нежнейшие вареники квари с сулугуни и тархуном, и хачапури по-гурийски в форме полумесяца с начинкой из имеретинского сыра и рубленых яиц — очевидно заколдованы: от них не толстеют (пробуем на террасе с козырным видом на Неву и Академию художеств). А еще Маруся заполнит вашу морозилку чебуреками и дагестанскими пельменями из собственной кулинарии. И вообще может исполнить любое ваше желание: если хорошо попросите, приготовит что скажете. Редакцию Собака.ru Наумова как-то спасла: за ночь, как Василиса Прекрасная, наколдовала торт-лебедь на свадьбу суперблогера Марии Миногаровой и актера Александра Горчилина.
Английская наб., 26
«Анималс»
Зеленый фермерский салат из ресторана «Анималс» — самое органическое блюдо в Петербурге. Овощи для этого бэнгера приезжают с семейной фермы «О, Батат» из Ростова-на-Дону. А шеф-повар Борис Кондратьев меняет набор ингредиентов салата в зависимости от сезона, пуская в ход то брокколини и мелотрию, то ангурию и морковную ботву. И продолжим тему локальных специалитетов: ладожская ряпушка в «Анималс» — это хит, смело заказывайте. Рыбу засаливают, заливают оливковым маслом на манер сардин и подают с яичным салатом на ремесленном бородинском тартине из собственной хлебопекарни-сыроварни «Брод».
ул. Некрасова, 60
Mio
На цитрусовой террасе с открыточным видом на Казанский собор шеф-повар Франческо Барбато (петербуржец со стажем!) выдает региональные хиты Эмилии-Романьи, Сардинии, Фриули и Тосканы. Фритто мисто, пекорино сардо, прошутто крудо ди сан-даниэле и казаречче с рагу хороши под легкомысленный аперитив — россини в грандиозном флюте или безалкогольный беллини из белого персика.
Казанская ул., 3, лит. А
Michele
Нарядный гастрономический мультиплекс — ресторан, пиано-бар и кинотеатр (с барной стойкой прямо в зале!) на первом этаже исторического отеля «Англетер» — продюсирует команда петербургского бренда ресторанов и шоколада «Счастье». В пару к феноменальному виду на Исаакиевский собор из распахнутых окон шеф-повар Олег Азимов подает капустные оладьи с лососем на завтрак (с 8 утра!) и ножку конфи с заварным пюре и вишневой редукцией на ужин. Каждый уикенд в пиано-баре устраивают концерты за винтажным роялем под хитроумные коктейли (текила с томатом и вишневый бренди с мисо-черникой!).
Малая Морская улица, 24
«Белый рябчик»
Не только режиссеры Валерий Фокин и Константин Богомолов переосмысляют отечественную классику: за переизобретение русской кухни взялись ресторатор Виктор Федотов и шеф-повар Роман Найзабеков. Калач пекут из гречневой муки. В масло к сдобе добавляют галаган из вяленой икры. Винегрет аранжируют маринованной айвой и обжаренными в масле каперсами. И мы никому не скажем, что окрошкой на квасе из собственного цеха ферментации лучше всего обедать на большой террасе «Белого рябчика» в цветущем дворе «Отеля 6 | 3», но будут знаки!
ул. Блохина, 6/3
«Чабрец»
Вообще это секрет, но вам мы скажем: праздничный бухарский плов, который готовит ошпаз (то есть мастер по приготовлению плова) в ресторане от Che Group, — ну очень хорош. И важно: самаркандский рис лазарь, желтую морковь из Узбекистана, дагестанскую охлажденную баранину, горную зиру из Таджикистана, сушеный виноград и горох нохат для этого плова не обжаривают, а поливают раскаленным маслом.
Аптекарская набережная, 20
Crevette
Эстетские креветки у моря, как в фэнси-бистро Барселоны или Марселя? Вам в креативный квартал «Брусницын» на берег Финского залива: летом Crevette превращается в одну большую террасу. Огромные окна в пол открывают настежь, так что улица становится продолжением бистро, а мы загораем, закусывая «пузыри» местными хитами: это риет под сырным муссом, хумус с жареными креветками, крудо из аргентинских креветок с юдзу и маринованными артишоками. И хорошая новость: шеф Олег Перфилов дропнул горячую новинку — креветзиллу. Самую большую дикую креветку (черную тигровую!) он подает с овощами и пряным соусом.
Кожевенная линия, 30
«Огородники»
Окрошка на березовом соке, крольник и граните из щавеля на террасе при особняке инженера Данилевского 1911 года постройки — на такой дачный сценарий мы готовы хоть каждый день (плюс не надо выезжать из Петербурга!). Кухня от шеф-повара Константина Колосова тоже по канонам дача-жанра: молодой цыпленок с овощами из печи, кролик, тушенный в густой сметане, с пюре из молодого горошка, пирожки с картофелем и укропом и кабачки в лимонном соке под муссом из фермерского козьего сыра.
Институтский пр., 22
Blackchops
Выдающееся гастрономическое комбо: ресторатор Алексей Буров тюнинговал жанры британского паба и стейкхауса и, смешав, но не взболтав, открыл два проекта под одной крышей и под одним названием. Теперь в Blackchops (с видом на Фонтанку и цирк Чинизелли!) идут на фиш-н-чипс, раритетную подборку виски и файв-о-клок на ретроэтажерках. Главный бестселлер — кидни пай на костном мозге и стауте с начинкой из грудинки и субпродуктов (накладывают винтажной ложкой из большой латки!).
набережная реки Фонтанки, 5/2
«Прошуттерия»
Безукоризненные спагетти качо-э-пепе с коппой и персики в сиропе из зеленого кардамона со шпеком заработали ресторанам «Прошуттерия» завидную фанбазу: от куратора Музея ОБЭРИУ Юлии Сениной до директора ярмарки совриска 1703 Алисы Преснецовой. А еще петербуржцы точно знают: лучшая открытка на день рождения — это «колбаска» из местной деликатесной лавки (именно так владелец «Прошуттерии» Борис Тимчук ласково нарекает мортаделлу и гуанчале!). Ее нарезают на алом слайсере и укладывают в бумагу с крылышками — carta accoppiata con ali.
Большая Пушкарская ул., 54
Matilde
Оду Пьемонту, родине великих итальянских вин и режиссера Микеланджело Антониони, исполняет ресторанная группа Bona People. На залитой солнцем террасе с видом на Карповку шеф Алексей Ермаков сервирует ризотто с четырьмя региональными сырами, традиционную пасту аньолотти дель плин с ягненком и «Завтрак винодела Черетто» с жареной картошкой, колбасками, глазуньей с жидким желтком и маринованным шалотом (такой подают семьям, которые работают на виноградниках Ланге). А чтобы мы не схватили случайный солнечный удар, в Matilde выдают солнцезащитные очки и шляпы.
наб. Карповки, 31, корп. 1
«Банщики»
Популяризатор русской кухни и шеф ресторана при знаменитых «Дегтярных банях» Станислав Левохо выдает базу: холодец-драники, щивареники. И надо признать, петербуржцы давно и горячо любят Левохо: рыжики собственного посола, муксун домашнего копчения, самолепные пельмени с говяжьим языком и сморчками идеальны к беленькой. Дачная окрошка с докторской колбасой на кефире, щучьи котлеты и кулебяка с палтусом безупречны с домашними настойками. И рекомендуем не манкировать сервелатом и ветчиной из гастронома «Банщиков» — идеально для пикника!
Дегтярная ул., 1А
«Пища династии Минь»
Думаете, что идете в китайскую закусочную, а оказываетесь в сюрреалистичном чайнатауне, построенном архитектором-легендой Александром Бродским для совместного проекта команды бара El Copitas и музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Да, это «Пища»: здесь мимо аквариумов с розовыми лягушками разносят коктейли в честь зодиакальных животных из китайского календаря и утку по-пекински — лучшую в городе (по версии премии «Что где есть в Петербурге»). И премьера: летом обещают сет-меню по мотивам любимых блюд И. А. из китайских ресторанов Нью-Йорка.
ул. Короленко, 14
Ava Bistro
Петербуржцы Виталий Истомин и Артем Лосев триумфально вернулись на родину: трансфер шефов и вайбового московского проекта Ava на берег Крюкова канала обеспечил ресторатор Антон Пинский. И теперь в корпусе «Дом 12» в Новой Голландии кормят изобретательным (и щедрым!) комфортфудом от Истомина — Лосева. С утра — хлеб из печи с унаги-скрэмблом. Вечером — гребешки с сыром раклет и картофельным пюре. Десерты, собирающие миллион лайков в соцсетях, тоже на месте: сочный сметанник под золотым (буквально!) одеялом и 22-сантиметровый маковый эклер.
наб. Адмиралтейского кан., 2Н
Brasserie by Academia
Где еще в Петербурге вы попробуете «мозги ткача»? Традиционное лионское блюдо из протертого творога с сыром шевр (лор: ткачи из Лиона восстали против режима Июльской монархии) готовят в Brasserie by Academia, — классическом брассери, где на завтрак (с 8:00!), обед и ужин наливают шампань. Тем временем шеф Илья Харченко фарширует яйца черной икрой с трюфельным майонезом, а к вечеру в тихом внутреннем дворике накрывает ужин с террином из фуа-гра и сибасом в рок-н-ролл-подаче (с артишоками!). Важно: печенье мадлен — идеально к кинопоказам (устраивают под открытым небом с «Про:взгляд»!).
3-я линия В.О., 6
Antonio Bistro
Жара, но нет времени домчать до Комарово? Вот лайфхак: обед с котолеттой из куриной грудки и греческими пирожками чир-чир с говядиной и сулугуни на террасе у моря в «Севкабель Порту». Главный по кухне Михаил Бобылев каждую субботу готовит бранч прямо на набережной — бургеры с реберным мясом, сувлаки и пряный плов из булгура с овощами. Заканчиваются такие завтраки выходного дня вечеринками с диджей-сетами: все пьют ягодный спритц и вайбуют под ритмы, которые раздают и на Финском заливе, и на Ибице.
Кожевенная лин., 40Е
Harry Not Original Pub
В квиз по пивным рекам и радлерным берегам нас отправляет творческое объединение Çava: новый шеф Василий Кудряшов взялся превратить «Гарри» в гастропаб. К пирогу с бычьими хвостами он добавляет зеленую сметану, в теплый салат с печенью — сливу и картофельные крокеты, а бургеры делает с говяжьими щечками. В пару к пенному берите маринованные яйца, сыр-косичку, устрицы и джерки — парманелло или бастурму.
ул. Восстания, 19
«Ист»
Когда нужен годный сифуд, медленные углеводы и быстрый сервис, отправляйтесь в азиатское бистро от ресторанной группы «Комитет». Шеф Андрей Красов (экс-«Сад» и Mad) завернет в хендроллы обожженного лосося и голубого тунца, а из желтоперого сделает крудо. Завтраки в «Ист» тоже с японским акцентом. С 9 утра сервируют омлет с крабом в стиле окономияки, а бенедикт — с нори и кимчи-голландез.
Большая Зеленина ул., 28
МОА
Новый ресторан от старых знакомых: барный патрон нулевых Алексей Мочнов («Сон») открыл средиземноморский МОА — посвящение портовым Афинам, Тель-Авиву, Кадису и великому караванному пути оливок, гранатов и анчоусов. Кормит сардинами с томатным вареньем и кальмаром лолиго с соусом из атлантического тунца. POV: приходите в Moa на завтраки — они дофаминовые: авокадо наряжают в бисер из сибулета, блинчик датч-беби дополняют копченым сулугуни, а тост — домашними колбасками и глазуньей.
ул. Маяковского, 44
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