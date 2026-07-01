Что смотреть в кинотеатрах России в июле 2026-го: «Кодекс Данте», «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна и сиквел «На деревню дедушке»

А также — экшен «Живая ярость», новая глава легендарной франшизы «Зловещие мертвецы», хорроры «Рейс 298», «Оно приходит снизу» и «Пасть», японский боевик «Дни Сакамото» плюс «Мементо» Нолана, «Ведьмина служба доставки» Миядзаки и «Мужчина и женщина» Лелуша в повторном прокате. Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в июле.
СО 2 ИЮЛЯ
«Мементо» / Memento (2000) (18+)
Повторный релиз параноидального триллера Кристофера Нолана с Гаем Пирсом и Кэрри-Энн Мосс — главный герой Леонард из-за редкой формы амнезии забывает все, что было с ним 15 минут назад, но отчаянно пытается найти убийцу своей жены.
Со 2 июля
«Оно приходит снизу» / Under Your Feet (18+)
Испанский хоррор Кристиана Бернарда («Отголоски преступления») — по сюжету мать-одиночка Исабель (Марибель Верду) с дочками (София Отеро и Мириам дель Прадо) въезжают в новую квартиру и почти сразу понимают — этажом ниже творится что-то потустороннее и жуткое.
Со 2 июля
«Госфорд-парк» / Gosford Park (2001) (18+)
Знаменитый комедийный детектив Роберта Олтмена («Оскар» за лучший сценарий в 2002 году) снова на больших экранах. В истории об убийстве хозяина на аристократическом званом ужине снялись Келли Макдоналд, Эмили Уотсон, Майкл Гэмбон, Кристин Скотт Томас и другие звезды.
Со 2 июля
«Рейс 298» / Black Box (18+)
Герметичный хоррор Стивена Куэйла («Навстречу шторму»), основную идею которого подали создатели «Очень странных дел» братья Дафферы. На борту летящего авиалайнера сначала происходит вспышка неизвестного вируса, а затем внутрь неизвестным образом пробирается инопланетный монстр. В касте — Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Вероника Розати и другие.
Co 2 июля
«Дед Фомич» (12+)
Семейная комедия о склонном к нетривиальном ходам деде Фомиче (Николай Добрынин), который притворяется смертельно больным, чтобы наконец снова собрать под одной крышей не ладящих между собой детей и внуков — все, разумеется, сразу идет не по плану. В касте — Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Екатерина Волкова и другие, а режиссерами выступили Гарик Петросян («Вася не в себе») и Григорий Сухов («Не та кнопка»).
Со 2 июля
«Клео от 5 до 7» / Cleo from 5 to 7 (1962) (18+)
Ре-релиз фильма видной фигуры французской «новой волны» Аньес Варда — в нем певица Клео (Коринн Маршанн) теряет душевный покой из-за возможной смертельной болезни и пытается спастись от тревоги прогулкой по улицам города.
Со 2 июля
«Иллюзия убийства» / Reversion (18+)
Триллер с Хайме Лорэнте из «Бумажного дома» в главной роли — он играет мужчину по имени Марио, ставшего свидетелем похищения своего старшего брата Давида (Мануэль Вега). Однако тот возвращается через несколько дней и дает богатую пищу для размышлений — судя по всему, события связаны с резонансным убийством, произошедшим много лет назад. Режиссер — Джейкоб Сантана («Омен. Обличье зла»).
Cо 2 июля
С 9 ИЮЛЯ
«Кодекс Данте» / In the Hand of Dante (18+)
Исторический триллер, который разворачивается в двух таймлайнах: пока Данте Алигьери ищет вдохновение для своей «Божественной комедии» современный нью-йоркский писатель Ник собирается выяснить подлинность ее рукописи (обоих играет Оскар Айзек). В по-настоящему звездном касте — Аль Пачино, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа и Джон Малкович. Картину снял Джулиан Шнабель, автор «Скафандра и бабочки».
C 9 июля
«Долина улыбок» / La valle dei sorrisi (18+)
Фолк-хоррор Паоло Стрипполи («Классическая история ужасов»), в котором учитель физкультуры Серджио (Микеле Риондино) приезжает в небольшую деревню и сталкивается со странной ситуацией — в местном храме жители регулярно собираются, чтобы обнять подростка Маттео (Джулио Фельтри). Они верят, что мальчик обладает даром исцеления — Серджио решает помочь ему стать свободным от своей участи.
С 9 июля
«Пасть» / Hungry (18+)
Классический хоррор про сложные отношения людей и животного-монстра: группа туристов на озерах Луизианы сталкивается с очень агрессивным гиппопотамом весом с внедорожник. В фильме снялись Мэдисон Девенпорт, Трэйси Боннер, Жоакин де Алмейда, Мишель Куриэль и другие. Режиссером выступил Джеймс Нанн («Челюсти. Столкновение»).
C 9 июля
«Фальшивомонетчик» / L'affaire Bojarski (18+)
Байопик о гениальном фальшивомонетчике Яне Боярском (Реда Катеб, «Особенные»), промышлявшем во Франции в 1950-е годы и считавшимся врагом номер один для Банка Франции. Его пытается поймать инспектор Матте (Бастьен Буйон, «Граф Монте-Кристо»). Режиссер — Жан-Поль Саломе («Крестная мама»).
C 9 июля
«Живая ярость» / The Furious (18+)
Зубодробительный гонгконгский экшен: у обычного работяги Ван Сэя (Се Мяо) похищают дочь — тогда он объединяется с Навином (Джо Таслим), мужем пропавшей журналистки, расследовавшей дело о торговле детьми. Разгневанные мужчины идут разбираться с бандой своими силами. Режиссер — Кэндзи Танигаки («Выход жирного дракона»).
C 9 июля
«Трасса "Море — море"» (16+)
Комедийное роуд-муви дебютанта в полнометражном формате Ильи Храмова: в нем фотограф Тема (Арам Вардеванян) вместе с бывшей женой Сашей (Юлия Франц) и ее новым женихом Глебом (Олег Отс) на красном кабриолете едут из Петербурга в Сочи. И без того сложные личные отношения начинают накаляться, когда компания подбирает автостопщицу Киру (Дарья Матвеева).
C 9 июля
С 16 ИЮЛЯ
«Запределье» / The Fall (2006) (18+)
Повторный прокат восхитительно красивого фэнтези Тарсема Сингха: дружба парализованного каскадера Роя (Ли Пейс) и маленькой девочки Александрии (Катинка Унтару) и рассказанные им истории отправляют их в причудливую воображаемую страну.
C 16 июля
«Зловещие мертвецы: Пекло» / Evil Dead Burn (18+)
Шестой фильм во франшизе «Зловещие мертвецы», запущенной Сэмом Рэйми. На этот раз сюжет строится вокруг женщины, которая пережила смерть мужа (Люсиан Бьюкенен) и переехала к его родственникам в уединенный дом. Однако из-за проклятия «Некрономикона» члены семьи один за другим превращаются в чудовищ. Режиссером на этот раз стал Себастьян Ваничек («Паутина страха»).
C 16 июля
«Ведьмина служба доставки» / Kiki's Delivery Service (1989) (6+)
Очаровательная история Хаяо Миядзаки о маленькой колдунье Кики, которая ищет себя и пытается вклиниться в суматошную жизнь европейского города снова на больших экранах — в качестве 4K.
C 16 июля
«На деревню дедушке 2» (6+)
Продолжение народного комедийного хита с Юрием Стояновым — в сиквеле у деда Юры появляется конкурент в лице второго деда Владика (Ярослав Головнев) по имени Витя (Федор Добронравов), который стремительно завоевывает симпатию мальчика. Уязвленный Юра с таким раскладом мириться, конечно же, не намерен. В кресле режиссера во второй части Владислава Богуша сменил Владимир Котт («Человек, который смеется»).
С 16 июля
«Мужчина и женщина» / Un homme et une femme (1966) (18+)
Перевыпуск в прокат легендарной истории Клода Лелуша о потере любимых и обретении новых чувств, в свое время победившей на Каннском кинофестивале — главные в ней роли сыграли Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян.
C 16 июля
«Короткий фильм об убийстве» / A Short Film About Killing (1988) (18+)
К 85-летию со дня рождения Кшиштофа Кесьлевского в прокат возвращается фильм из его цикла «Декалог» — история трех обычных людей, втянутых в по сути тривиальную, но трагическую ситуацию.
C 16 июля
«Это хит!» / Power Ballad (18+)
Драмеди Джона Карни («Ноттинг-Хилл») о двух музыкантах-аутсайдерах. Рик (Пол Радд) и Дэнни (Ник Джонас) когда-то были известными, но сейчас находятся в очевидном кризисе. После их полуслучайного совместного концерта песня Рика вирусится на весь мир — но проблема в том, что исполнил ее Дэнни и присвоил всю славу себе. Между коллегами начинается настоящая война за признание авторства.
C 16 июля
С 23 ИЮЛЯ
«Ее личный ад» / Her Private Hell (18+)
Первый фильм Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Неоновый демон») после 10-летнего перерыва. В нем актриса Эль (Софи Тэтчер) и ее подруга-блогерша (Кристин Фросет) в неоновых декорациях мегаполиса будущего становятся свидетельницами убийства девушки. По городской легенде убийцу зовут Кожаный человек — это монстр, который родился из женских фобий. Также в касте — Чарльз Мелтон, Гавана Роуз Лю и Дюгрей Скотт.
C 23 июля
«Дни Сакамото» / Sakamoto Deizu (18+)
Абсурдистская яркая экшен-комедия по одноименной манге о бывшем киллере Таро Сакамото (Рэн Мэгуро, «Сегун»), который отошел от дел, обзавелся семьей и открыл магазинчик — однако опасные люди из прошлого решают ему отомстить. Комично располневшему Сакамото приходится вспомнить свое мастерство, чтобы защитить близких. Режиссер — Юити Фукуда («Гинтама»).
C 23 июля
«Короткий фильм о любви» / A Short Film About Love (1988) (18+)
Еще один фильм из «Декалога» Кшиштофа Кесьлевского — история отношений 19-летнего вуайериста Томека и объекта его наблюдений Магды возвращается на большие экраны.
C 23 июля
«Мой дикий друг: Возвращение домой» (6+)
Сиквел семейного фильма о дружбе мальчика Саши (Елисей Чучилин) и лиса Рыжего — школьник узнает, что семью лиса забрал передвижной зоопарк и отправляется на помощь. Режиссером продолжения вновь стала Анна Курбатова, также в картине сыграли Юлия Александрова, София Коваленко и Ян Цапник.
С 23 июля
«Между небом и землей» / L'Âme idéale (18+)
Фэнтези-мелодрама о музыканте Оскаре (Джонатан Коэн, «Даааааали!»), который погиб в автокатастрофе и застрял между мирами живых и мертвых, и медиума Эльзы (Магали Лепин Блондо, «Природа любви») — их контакт превращается в историю любви. Режиссером выступила Алис Вьяль («Загадочные убийства Агаты Кристи»).
C 23 июля
«Патруль времени» / Time Hoppers: The Silk Road (6+)
Канадский мультфильм дебютантки Флорделисы Дэйрит о четырех юных друзьях, научившихся путешествовать во времени и попавших в прошлое. Теперь им предстоит заняться спасением великих ученых от злодея Фасида и придумать способ, как вернуться обратно.
C 23 июля
С 30 ИЮЛЯ
«Однажды в Газе» / Once Upon a Time in Gaza (18+)
Обладатель приза за режиссуру конкурса «Особый взгляд» Каннского фестиваля в 2025 году. Араб и Тарзан Нассеры сняли криминальную драму о юноше Яхье из печально известного города Газа, втянутом в сомнительную историю с участием наркодилера по имени Осама. После гибели нового товарища парень оказывается в центре смертельно опасного круговорота событий.
С 30 июля
«За любовь» (16+)
Комедия Андрея Малая («Я — уверена») с Алексеем Чадовым и Ксенией Бородиной. По сюжету брак их героев вот-вот окончательно развалится, однако пара находит бутылку с волшебной жидкостью внутри — после чего все переворачивается с ног на голову.
С 30 июля
«Пиноккио: Раскрепощенный» / Pinocchio Unstrung (18+)
Очередной хоррор из мультивселенной, в которой милые диснеевские герои выступают в роли монстров — на этот раз зрителей поджидает демонический Пиноккио. Режиссером выступил апологет этого жанра Рис Фрейк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мед»), а среди известных лиц каста — Роберт Инглунд («Кошмар на улице Вязов») и Ричард Брейк («Бэтмен: Начало»).
C 30 июля
«Храбрый Давид» / David (6+)
Мультфильм по библейским мотивам о пастушке Давиде и его победе над грозным Голиафом. Режиссерами выступили Фил Каннингэм и Брент Доуз — авторы «Джунглей Юрского периода».
C 30 июля
«Старый орел» (12+)
Семейная комедия об аксакале Батразе Зелимхановиче (Алик Караев), который в уединении живет в горном селе. Когда его родной дом решают ликвидировать и перевезти дедушку в город, он вместе с сыном и внуками придумывает план спасения — но для этого нужно привлечь туристов и сделать экодеревню. В фильме снялись Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Левкин и другие. Режиссер — дебютант Мурад Ногмов.
С 30 июля
«Школа призраков» / The Invisible Half (18+)
Японский хоррор дебютанта Масаки Нисиямы о девочке Елене (Лиса Сиера) и ее странноватой подруге Нян (Руна Хирасава), которая утверждает, что в их школе живут призраки. Постепенно выясняется, что все это совсем не выдумки.
C 30 июля
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