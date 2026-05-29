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Музыка

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Рэпер Toxi$ (Андрей Смелянский): «Я трушный. Не вру, как чувствую, так и живу»

Автор супервирального мема «Возьми телефон, детка», главный комфортик года (мы так сказали!), горилла-бой (обожает «немного спорти, немного такой камфи фит»!), король мем-стримов и лауреат премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 Андрей Смелянский aka Toxi$ — главный рэпер поколения зумеров. Выпускник петербургской Гуманитарной академии имени Достоевского (читай: дипломированный экскурсовод по Кунсткамере и Эрмитажу!) вышел из тг-кружочков на 300 тысяч подписчиков прямиком в стратосферу верхнего интернета: там на раз раскачал лютым битом альбома Slaang миллионную аудиторию (спасибо стримам из гостиной и алгоритмам!).

Фиксируем: серьезная (16 треков!) копродукция с продюсером Мирчей Папушой aka Aarne (плюс Markul, OG Buda, Madk1d, Sky Rae, Big Baby Tape, Егор Крид и 163onmyneck на фитах!) набрала более 100 миллионов прослушиваний на стримингах — и это всего за 25 дней после релиза в ноябре 2025-го!

Сулпан Акназарова для Собака.ru

Музыкальный обозреватель Cобака.ru Даша Гладких не удержалась и позвонила виральному хип-хоп-фальцету — обсудили мемы с бананом и клубникой, узнали все о пересадке волос (плюсы, минусы, подводные камни!), обсудили теории заговора о рэпере-инкогнито EsDeeKid (спойлер: это не Тимоти Шаламе!) и затизерили Random Fest в Петербурге (1 августа, save the date!). 

«ЛЮБЛЮ ДУРАЦКОЕ, ПОПСОВОЕ. ПРОСТО ДЕЛАТЬ МУЗЫКУ ДЛЯ ВСЕХ И КАЙФОВАТЬ»

Я выбрала некоторые цитаты из нашего интервью в 2024 году (твой первый ТОП50!) и предлагаю ретроспективно посмотреть на них. Начнем с этой: «Сейчас у меня такое игривое, немного гуфи-состояние. Хочется лета, хочется тусни какой-нибудь минимальной, поэтому пишу более танцевальную музыку». А теперь?

Ты не поверишь, но я снова пишу танцевальную музыку! На тех же вайбах абсолютно, у меня сейчас второе дыхание. С Темой Mayot наконец‐то трек записали, надеюсь, в ближайшее время дропнем. Был недавно такой мощный творческий поток, что за неделю 8 треков написал. Не хочется, конечно, заикаться, что над ипишкой работаю... Просто написал много треков и думаю, что с ними делать.

«У меня была мечта снять фильм — и до сих пор есть. Какой-нибудь мотивирующий фильм про жизнь рэпера. А-ля путь звезды. Или артхаусный ужас!» Как здесь дела обстоят?

Сейчас я бы выбрал сняться в фильме, а не снять его, потому что это все‐таки очень сложно, я пока не совсем готов. Принимаю участие в разных проектах: сыграл одну из ролей в клипе Гриши OG Buda и «Сироткина», очень понравилось. Да и в принципе, когда ребята зовут сняться где‐то, я могу иногда сам камеру подержать — вообще с кайфом, всегда за. Я люблю весь киношный движняк. Особенно, когда это какое‐нибудь артхаусное кино, ага. (Смеется.) А что до ролей в фильмах, то я бы снялся там, где я буду к месту. Например, в комедии в роли камео, где я в клубе выступаю.

А как насчет этого: «Хочется какой-нибудь коллаб сделать интересный с западным артистом. Пока Young Thug сидит, тогда с Yung Lean»?

Young Thug уже вышел и готовит второй альбом — надеюсь, он будет лучше, чем первый, который мне не сказать, что понравился. Из последних, кто меня порадовал, это Yeat. Считаю, что он красавчик и молодец: в форму себя привел, хайпанул до мейнстрима. А вот Yung Lean давно не слушал, все эти его сайд‐проекты — я не фанат. Это что‐то экспериментальное слишком, а я люблю прямо дурацкое, попсовое. Просто делать музыку для всех и кайфовать.

Сейчас на Западе очень хайпуют Nine Vicious, Fakemink, EsDeeKid. Первый мне более‐менее близок, у него стиль мелодичный такой, остальные достаточно однотипны — не знаю, как они дальше будут музыкально двигаться просто на рэпе на биты. Понимаешь, хочется что‐то крутое. Чтобы прямо ух, ни фига себе.

Я снова пишу танцевальную музыку.

К слову. Веришь в теорию, что EsDeeKid — это Тимоти Шаламе?

Никогда не верил! Даже когда лютый разгон был, я сразу все понял. Думаю, если бы это правда был Шаламе, он бы чуть раньше этим занялся и, может быть, в актерство даже не ушел.

Как вообще относишься к новому тренду звать на фит некогда больших звезд, а теперь сбитых летчиков? Вроде Lil Pump на «Кукареку» Марго в 2025-м. Стрем или норм?

Норм, все люди имеют право на второй шанс. Да и не сказать, что у Lil Pump все прямо плохо. И у 6ix9ine, который с Марго Buratino в том же году сделал. Он достаточно востребованный на Западе, много мемов с ним, музыка прикольная. И главное, что они остаются персонажами.

Для меня артист умирает, когда он сам для себя перестает быть крутым, когда в себе разочаровывается. А теперь посмотри на 6ix9ine: выходит, дает интервью, хейтит всех подряд и на этом просмотры набирает, а потом еще залетает к стримерам и свою музыку пиарит. Ну, это рабочие схемы.

Кого бы ты вытащил для себя из великих музыкальных архивов?

Вот это очень сложный вопрос! С Киркоровым что‐то с удовольствием сделал бы, но он не в архивах, просто другого поколения для меня. Раньше я слушал только зарубежную музыку, это сейчас стал погружаться больше в русскую.

Куртка COOR, рубашка MM6 MAISON MARGIELA, брюки HELIOT EMIL, ботинки ROMBAUT (все — STUDIO SLOW)
Сулпан Акназарова для Собака.ru

Куртка COOR, рубашка MM6 MAISON MARGIELA, брюки HELIOT EMIL, ботинки ROMBAUT (все — STUDIO SLOW)

«НА ПАТРИКИ НЕ ХОЖУ: ТАМ ВЕЗДЕ BENTLEY, И РИЛСМЕЙКЕРЫ СПРАШИВАЮТ, СКОЛЬКО ТЫ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ»

Давай ретроспективу: как изменилась твоя жизнь за два года? Помимо того, что ты теперь официально можешь преподавать английский язык и проводить экскурсии по Петербургу! Главные достижения, открытия, чувства, выводы.

Успел побриться налысо, облысеть, пересадку сделать — не так давно, в марте. Но самое главное — с Aarne совместный альбом Slaang выпустил, большой такой проект. 16 треков, на секундочку! На некоторые вещи стал легче смотреть. Год‐два назад многое откладывал на потом — немножко такой мой личный бзик, понимаешь? Выбирал луки и откладывал. А сейчас все, что у меня есть, стараюсь задействовать, как‐то юзать, потому что никогда не знаешь, когда все эти вещи могут маленькими стать. (Смеется.) Так что теперь экспериментирую на себе — собственно, в том числе поэтому налысо побрился. Думал: «Блин, ну раз не сейчас, то когда еще?»

Что бы ты сказал себе образца 2024 года из 2026-го? Предостережение? Совет?

Следи за здоровьем, не запускай себя. Сейчас плотно этим занялся, начал быть внимательным к себе.

Буквально за пару дней до церемонии ТОП50 в 2024 году, когда ты получил свою первую премию Собака.ru, вышел твой сингл I Got U со строчкой «Я лечу из Питера в Москву, чтобы показать им новый звук». And here we are! Теперь ты летишь из Москвы в Питер. Как так произошло, что ты стал столичным?

Если глобально, в Москву переехал по работе. Здесь больше движа, это правда. И я рад, хотя по Питеру скучаю, конечно. Он мне очень нравится, ничто его не заменит. Но теперь у меня два любимых города, в которых я чувствую себя нужным и спокойным.

Знакомьтесь, Toxi$: сверхновая звезда хип-хопа и автор самых вирусных кружочков в Telegram, которому респектуют Big Baby Tape и Егор Крид

Хотим новую экскурсию по Петербургу с Toxi$: куда отправишься первым делом, чтобы почувствовать себя дома?

В Летний сад, давно там не был, в Екатерининский сквер, к Адмиралтейству, на Заячий остров — чисто там почиллил бы, может, даже постримил бы оттуда. В Пушкин бы сгонял, куда‐нибудь на Финский залив. В эту поездку, кстати, не успел в свой любимый Парк 300‐летия сходить. Но по ЦПКиО гулял, по центру. Ничего не поменялось: люди не дергают, хаоса какого‐то нет, трафик не останавливается из‐за меня, дороги не перекрывают. (Смеется.)

Какой была твоя петербургская рутина и какой стала московская? В чем принципиальное различие, помимо стереотипных «в Москве темп жизни быстрее»?

Доучился: пар больше нет, что очень облегчает мне мою профессию. Но это не значит, что я не работаю — съемки и корпораты чуть ли не каждый день. В целом больше мероприятий стало. Вообще не скучаю. В какой‐то интересный движ вписываюсь.

Составь профессиональный гид-маршрут: петербуржец оказывается в Москве — куда пойти в первую очередь?

Он будет очень банальным, но я считаю, что как только ты приезжаешь в Москву, самое важное лично для меня — сгонять на Красную площадь. А потом на Арбат. Маст‐си для туристов!

Иногда даже просто погулять куда интереснее, чем сходить в какой-нибудь клубешник ночью.

Хорошо, а где петербуржец может почувствовать себя в Москве по-домашнему? У меня есть ответ на этот вопрос, но интересно узнать твое мнение.

Это, конечно, прямо первая мысль, но мне Патрики по вайбу чуть‐чуть Питер напоминают. Возле прудов есть что‐то петербургское. Хотя я туда не хожу, потому что это очень тусовочное место, там везде Bentley, и рилсмейкеры спрашивают, сколько ты зарабатываешь. А у тебя?

От нижнего Китай-города до Чистых прудов, все эти улочки. Ближе к дому Центросоюза на Мясницкой (по проекту Ле Корбюзье!) так вообще вайб Петроградки.

Конечно! Да, точно, это стопроцентное попадание, вот прямо подписываюсь под каждым словом.

Петербург, в чем твоя проблема? Что нужно сделать городу, чтобы отсюда не переезжали?

Я вообще не считаю, что это проблема. Мне тоже некоторые знакомые говорят, мол, Андрюх, вот в Москве движа много, а в Питере нет. Необязательно должны быть только тусовки. Можно культурное мероприятие посетить, музей — Зоологический, Кунсткамеру. Это же правда круто! Иногда даже просто погулять куда интереснее, чем сходить в какой-нибудь клубешник ночью. А сейчас вообще лето начинается, погода 100 из 10 — что еще нужно?

Кстати, тебе не кажется, что у тебя стиль очень московский стал? На спортике, на комфортике, на лого.

Честно? Нет. Да, добавились некоторые аутфиты в гардероб, но я бы и в Питере так ходил. Было бы даже стилевее! В Москве много взрослых мужчин так выглядят, а в Петербурге будешь выделяться.

Давай сыграем в игру «фак, мэрри, килл», только с одеждой.

Гоу!

Какой бренд ты бы надел для кайфа, для души (можно гилти плеже!), какой выбрал для премии, а какой — для тусовки?

Так, ну для себя я бы выбрал какой‐нибудь стритвир, в чем удобно ходить: Маржела, Глеб Костин, что‐то полуспортивное. Для премии хочется чего‐то стильного... Loro Piana? Не знаю... Хочется какое‐нибудь пальто, под него рубашечку Alexander McQueen, может быть, шапочку темненькую, брюки, что‐то такое, полукэжуал... Пускай будет Louis Vuitton. А для тусовки Маржелок!

Рубашка UNDERCOVER
Сулпан Акназарова для Собака.ru

Рубашка UNDERCOVER

«НУ КАК БЕЗ НИХ? КАКОЙ ЖЕ АЛЬБОМЧИК БЕЗ ХИТОВ‐ТО?»

Итак: «Оплатил ей перелет и проживание в Нобу, перевел ей 500К, ну чисто так, на ногу». За эту строчку с альбома Slaang я, от лица всех женщин, выдаю тебе звание главного комфортика года! А какое ты бы выдал сам себе?

(Смеется.) Спасибо, спасибо! Я могу себя трушным назвать. Не вру, как чувствую, так и живу. В первую очередь я музыкант и хочу, чтобы меня про сто ценили за творчество. Вот и все.

Кстати, про женщин. Какой твой типаж?

Ой, очень хороший вопрос! Это точно понимающая, верная девушка. В моей профессии понимание очень важно. Жизнь у меня такая, в принципе, местами спонтанная, что влияет и на творчество, и на отношения. Если с тобой уравновешенный, понимающий человек, который еще и в теме твоего движа, химия случается.

I ain't got no type прямо жесткого какого‐то. Наверное, нравятся прикольные, артушные девочки тоже. Все ситуативно очень. Я могу заявить: «У меня вот такой типаж». А в будущем мне вообще другая понравится. Точно могу сказать, что отношений сейчас вообще не ищу. Сфокусирован только на работе и музыке.

Почему пластинки-коллаборации дают дуст покруче сольников? Мы до сих пор помним успех Bandana Big Baby Tape и Kizaru, который — думаю, сейчас это можно констатировать — уверенно затмил Slaang.

Не думаю, что прямо затмил Bandana. (Смеется.) Круто, классно, когда два артиста собираются вместе и делают кучу хитов. Ну как без них? Какой же альбомчик без хитов‐то? Так что коллаборироваться надо как можно чаще, особенно когда стили отличаются — так даже интереснее будет. У нас с Aarne уже была плюс‐минус химия по трекам, которая на Slaang просто закрепилась. Все вышло так, как мы планировали.

Отношений сейчас вообще не ищу. Сфокусирован только на работе и музыке.

Твои ощущения от альбома, что он тебе дал?

Мне как артисту нужно было поднять планку — и я это сделал. И просто как факт приятно, что Мирча мне сказал: «Андрюх, я именно с тобой хочу сделать этот релиз». Как после таких слов не постараться? Плюс смотри, сколько на альбоме интересных музыкальных решений. Взять тот же Nobody — мультижанровый, дипхаусный ретросинт‐трек с Big Baby Tape на фите, ну ты прикинь! Или NaNaNa с OG Buda, такая семпловая история. Это все лютый вайб. Я не говорю, что мы революцию в музыке сделали, нет. Просто крутую, вайбовую историю. А потом еще и хейт смогли преодолеть.

Смотрю на обложку и не могу отделаться от мысли о меме I’m fine, где собачка в огне. Каким мемом ты бы описал происходящее сейчас — внутри тебя и снаружи?

Ты спросила — и у меня сразу все мемы забылись, вспоминаются одни троллфейсы и мегусты. У Future был видос в сторках, штук семь за день выложил, в которых он повторял: «Life and Love». Вот так себя сейчас ощущаю.

Главное не ассоциировать себя с фруктами-изменщиками!

Да‐да‐да, каждый день в ленте. А меня, кстати, прикалывают такие видосы. (Начинает петь.) «В камине в шесть утра‐а‐а фотография твоя‐я‐я...»

Важно! Андрей сфотографирован у жилого дома в стиле советского модернизма на Финляндском проспекте — здание с ярко-синей керамической плиткой на
Сулпан Акназарова для Собака.ru

Важно! Андрей сфотографирован у жилого дома в стиле советского модернизма на Финляндском проспекте — здание с ярко-синей керамической плиткой на фасаде построили в 1980-х по проекту ленинградского архитектора Виктории Струзман.

«ВСЕХ ЗАРЯЖАТЬ? Я ДЛЯ ЭТОГО СОЗДАН!»

Пожалуйста, прекрати! Давай лучше перейдем к следующему вопросу. Хочу все знать про пересадку волос: плюсы, минусы, подводные камни.

10 часов лежишь на разных сторонах под местной анестезией. Конечно, неприятно смотреть, как там тебя колют, все эти луковицы пересаживают, но терпимо. Дальше буду наблюдать, как отрастет. Пройду курс мезо и плазмы в голову: моя кровь в центрифугах, вот эта вся история. Надеюсь, что одной пересадки хватит, а остальное процедурами укреплю. Но если придется на вторую для густоты пойти — ну че, сделаю. В Турцию больше летать не надо, теперь всё в Москве хорошо умеют.

Если бы мне отказали в пересадке, я бы не сильно расстроился. Да, в какой‐то момент вернуть волосы уже невозможно: у меня, например, шестая из семи стадий алопеции была. Прикинь, за полгода потерял все волосы, за 5-6 месяцев, реально. И даже не заметил особо: да, редеют, но не настолько же?

Получается, у тебя все-таки были проблемы с принятием себя?

Нет. Но я это пережил в раннем возрасте и, считай, на пике своей популярности. Когда надо оставаться молодым, крутым, не хочется прямо жестко скуфеть! Побрился налысо, столкнулся с хейтом, но смог в первую очередь себе доказать, что это нормально. Теперь мне по итогу все говорят: «Ой, как круто, что ты побрился!» (Смеется.)

Волосы — это такая фигня! Для меня зубы куда важнее. И вообще, считаю, что волосы в мужчине — это последнее, на что в принципе нужно обращать внимание. В первую очередь важны харизма, чувство юмора, креативность, ум, смекалка. Ну и, конечно, физическая форма хорошая — спортивное телосложение всегда приветствуется. Я вот стремлюсь к этому.

Кстати, откуда появилась эта любовь играть в борцуху на камеру? Зальчик, прессик? Или просто вайб такой — помахаться?

Вообще никакого сакрального смысла в этом нет, все чилл! Это просто угарно. Многие ребята так делают: Тема Mayot, Гриша ОG Buda иногда. Это уже локальный прикол, что ли? Мальчики такие мальчики, у них часто случаются приступы гиперактивности. Стоишь, не знаешь, что делать, и начинаешь — бам! — пританцовывать или еще что-то.

Волосы — это такая фигня!

После великого шествия куска стрима «Возьми телефон, детка» по верхнему интернету многие из тех, кто не в лоре, задались вопросом, что это за скуф такой. Кажется, тебя это совсем не задевает?

Меня тяжело обидеть. А к тому, что говорят про внешность, не отношусь прямо мегасерьезно и уж тем более не загоняюсь. Для меня главное — умение посмеяться над собой.

Тогда дай совет, как стать таким же по-хорошему заряженным и уверенным в себе, как ты? Есть ли действительно рабочие практики?

Во‐первых, мне приятно, что ты так считаешь! А во‐вторых, нельзя всегда быть уверенным в себе — это нормально, когда человек чувствует себя грустно, одиноко или не в своем теле. Если тебе что‐то не нравится и ты хочешь это изменить, сделай это. Не прямо глобально, типа ринопластику, а по чуть‐чуть. Поправился? Не стрессуй из‐за этого, иди в зал! Главное, чтобы со здоровьем все было хорошо.

Загоняться вообще не стоит. Но если все‐таки загнался, не переживай. Мы все люди. Я тоже, бывает, смотрю на себя и думаю: «Блин, что‐то вообще мне этот лук не нравится». Или, не знаю, у моего менеджера Оли свадьба, а я как клоун оделся! И это нормально, это жизнь.

Я учусь жить настоящим и делать все в моменте, а не сидеть и ждать: «Ой, не буду сейчас эти 10 треков выпускать, люди еще не готовы к звуку». Нет, блин, дропай прямо сейчас, снимай сниппеты, делай образы! Ты же приходишь в закусочную, чтобы получить вкусную и готовую еду, а не ждать. В жизни все так же.

Ах, как мотивационно! Я с каждой минутой нашего разговора все больше заряжаюсь, без шуток.

Дай бог. Всех заряжать? Я для этого создан! (Смеется.) Я для этого музыку делаю.

Финальный вопрос: Джастин Бибер, стримивший YouTube на «Коачелле», — стрем или норм?

Угу, прикольный перформанс, simple but cool.

Какой перформанс устроил бы ты?

Я бы очень хотел сцену какую‐нибудь с водой — для лета идеально вообще. Помнишь, было шоу Lip Sync Battle с Томом Холландом, где он Umbrella Рианны изображал? Вот такое бы исполнил с кайфом. Не видел ничего подобного в России ни у кого. Прикольную хореографию профессиональную поставил бы, какое‐нибудь клаб‐шоу на сольнике. У меня не было еще подобного опыта.

Мини-блиц! Твой главный источник вдохновения прямо сейчас?

Жизнь моя.

Твой горизонт планирования — это примерно сколько?

Не люблю прямо жестко планировать, но лето уже расписано, даже осень чуть‐чуть. Уже начался мой тур, в котором есть и города, где я никогда не был — например, Набережные Челны и Ташкент. А в июле стартуют наши летние фестивали Random Fest. Всей командой мы поедем в тур по восьми городам России. Кстати, Питер 1 августа, а Москва — 23 августа. Ждем всех!

Топ-3 трека всех времен, в которых «бит лютый вообще»?

У‐у‐у, это тяжело, но один из них точно должен быть «Беги от меня» группы «Гости из будущего». Там просто потрясающий инструментал!

О чем ты мечтаешь?

Чтобы я был здоров, чтобы моя семья была здорова и счастлива — без этого никуда.

Что бы ты пожелал себе на ближайшие 5 лет?

Постоянно пробуй что‐нибудь новое, иди вперед, не бойся экспериментировать и взрослеть.

Текст: ДАРЬЯ ГЛАДКИХ

Фото: СУЛПАН АКНАЗАРОВА

Продюсер: ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА

Стиль: АНГЕЛИНА ЛЕШИНА

Визаж: РЕГИНА САДЫКОВА

Благодарим БАР DOUGLAS за помощь в проведении съемки

Теги:
ТОП 50 2025 СПБ
Материал из номера:
Июнь
Люди:
Toxi$

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