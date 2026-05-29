Рэпер Toxi$ (Андрей Смелянский): «Я трушный. Не вру, как чувствую, так и живу»

«ЛЮБЛЮ ДУРАЦКОЕ, ПОПСОВОЕ. ПРОСТО ДЕЛАТЬ МУЗЫКУ ДЛЯ ВСЕХ И КАЙФОВАТЬ»

Я выбрала некоторые цитаты из нашего интервью в 2024 году (твой первый ТОП50!) и предлагаю ретроспективно посмотреть на них. Начнем с этой: «Сейчас у меня такое игривое, немного гуфи-состояние. Хочется лета, хочется тусни какой-нибудь минимальной, поэтому пишу более танцевальную музыку». А теперь?

Ты не поверишь, но я снова пишу танцевальную музыку! На тех же вайбах абсолютно, у меня сейчас второе дыхание. С Темой Mayot наконец‐то трек записали, надеюсь, в ближайшее время дропнем. Был недавно такой мощный творческий поток, что за неделю 8 треков написал. Не хочется, конечно, заикаться, что над ипишкой работаю... Просто написал много треков и думаю, что с ними делать.

«У меня была мечта снять фильм — и до сих пор есть. Какой-нибудь мотивирующий фильм про жизнь рэпера. А-ля путь звезды. Или артхаусный ужас!» Как здесь дела обстоят?

Сейчас я бы выбрал сняться в фильме, а не снять его, потому что это все‐таки очень сложно, я пока не совсем готов. Принимаю участие в разных проектах: сыграл одну из ролей в клипе Гриши OG Buda и «Сироткина», очень понравилось. Да и в принципе, когда ребята зовут сняться где‐то, я могу иногда сам камеру подержать — вообще с кайфом, всегда за. Я люблю весь киношный движняк. Особенно, когда это какое‐нибудь артхаусное кино, ага. (Смеется.) А что до ролей в фильмах, то я бы снялся там, где я буду к месту. Например, в комедии в роли камео, где я в клубе выступаю.

А как насчет этого: «Хочется какой-нибудь коллаб сделать интересный с западным артистом. Пока Young Thug сидит, тогда с Yung Lean»?

Young Thug уже вышел и готовит второй альбом — надеюсь, он будет лучше, чем первый, который мне не сказать, что понравился. Из последних, кто меня порадовал, это Yeat. Считаю, что он красавчик и молодец: в форму себя привел, хайпанул до мейнстрима. А вот Yung Lean давно не слушал, все эти его сайд‐проекты — я не фанат. Это что‐то экспериментальное слишком, а я люблю прямо дурацкое, попсовое. Просто делать музыку для всех и кайфовать.

Сейчас на Западе очень хайпуют Nine Vicious, Fakemink, EsDeeKid. Первый мне более‐менее близок, у него стиль мелодичный такой, остальные достаточно однотипны — не знаю, как они дальше будут музыкально двигаться просто на рэпе на биты. Понимаешь, хочется что‐то крутое. Чтобы прямо ух, ни фига себе.

Я снова пишу танцевальную музыку.

К слову. Веришь в теорию, что EsDeeKid — это Тимоти Шаламе?

Никогда не верил! Даже когда лютый разгон был, я сразу все понял. Думаю, если бы это правда был Шаламе, он бы чуть раньше этим занялся и, может быть, в актерство даже не ушел.

Как вообще относишься к новому тренду звать на фит некогда больших звезд, а теперь сбитых летчиков? Вроде Lil Pump на «Кукареку» Марго в 2025-м. Стрем или норм?

Норм, все люди имеют право на второй шанс. Да и не сказать, что у Lil Pump все прямо плохо. И у 6ix9ine, который с Марго Buratino в том же году сделал. Он достаточно востребованный на Западе, много мемов с ним, музыка прикольная. И главное, что они остаются персонажами.

Для меня артист умирает, когда он сам для себя перестает быть крутым, когда в себе разочаровывается. А теперь посмотри на 6ix9ine: выходит, дает интервью, хейтит всех подряд и на этом просмотры набирает, а потом еще залетает к стримерам и свою музыку пиарит. Ну, это рабочие схемы.

Кого бы ты вытащил для себя из великих музыкальных архивов?

Вот это очень сложный вопрос! С Киркоровым что‐то с удовольствием сделал бы, но он не в архивах, просто другого поколения для меня. Раньше я слушал только зарубежную музыку, это сейчас стал погружаться больше в русскую.