Катер от Academia Bar Shuvaloff

Что это?

Водные прогулки на брендированном катере с тремя маршрутами на выбор. Есть опция выбрать особую программу: устроить девичник или романтический вечер, отпраздновать День рождения или сделать предложение руки и сердца. При желании можно заказать прогулку с экскурсоводом за 20 000 руб — пока вы пьете игристое и закусываете, вам вещают о тайнах знатных семей и архитектуре города.



Что есть?

Для прогулок по рекам и каналам подготовили бокс с закусками (3000 руб на гостя): в нем классические мини-круассаны с соленым маслом и малиновым компоте, сицилийские оливки и оливки каламата, пармская ветчина и пармезан, клубника, малина и голубика, вода. Без игристого тоже не обойтись.



Где находится?

Катер отправляется от причала в яхт-клубе по адресу: Академика Павлова, 11A.



Сколько это стоит и когда курсирует?

Стоимость прогулки — 9 000 руб за всех гостей. Минимальное время для бронирования катера — 2 часа. Вместимость — до 6 человек. Дополнительно можно заказать цветочно оформление от флористов и декораторов (от 65 000 руб).