Все на борт! Объединяем приятное и вдвойне приятное: поход в ресторан с прогулкой по рекам и каналам. Вот 11 ресторанов на воде!
Катер от Academia Bar Shuvaloff
Что это?
Водные прогулки на брендированном катере с тремя маршрутами на выбор. Есть опция выбрать особую программу: устроить девичник или романтический вечер, отпраздновать День рождения или сделать предложение руки и сердца. При желании можно заказать прогулку с экскурсоводом за 20 000 руб — пока вы пьете игристое и закусываете, вам вещают о тайнах знатных семей и архитектуре города.
Что есть?
Для прогулок по рекам и каналам подготовили бокс с закусками (3000 руб на гостя): в нем классические мини-круассаны с соленым маслом и малиновым компоте, сицилийские оливки и оливки каламата, пармская ветчина и пармезан, клубника, малина и голубика, вода. Без игристого тоже не обойтись.
Где находится?
Катер отправляется от причала в яхт-клубе по адресу: Академика Павлова, 11A.
Сколько это стоит и когда курсирует?
Стоимость прогулки — 9 000 руб за всех гостей. Минимальное время для бронирования катера — 2 часа. Вместимость — до 6 человек. Дополнительно можно заказать цветочно оформление от флористов и декораторов (от 65 000 руб).
«Санта Глория»
Что это?
Гастрономический мультиплекс на корабле «Летучий Голландец»: 5 в 1 — ресторан со средиземноморской кухней, фэнси-бар, кофейня с выходом на верхнюю палубу, каюта с винилом и караоке. За штурвалом — шеф Владимир Чистяков в партнерстве с Валерией Дегтярюк.
Что есть?
Чучвару, чебуреки, мезе, хумус с кавказским лечо, лахмаджун с сыром и трюфельным маслом, табуле с киноа и травами, тартар из сибаса с пряными томатами, ливанский печеный картофель с тушеной бараньей лопаткой — все то, что можно разделить компанией. А также кебабы и шашлык (из языка с перечным соусом, из капусты с песто и аджикой — маст-хэв!).
Где находится?
Корабль пришвартован на Мытнинской набережной, 6. В рейсы не ходит.
Сколько это стоит?
Ресторан работает ежедневно с 12:00 до 00:00. Оплачивается только меню.
Cruise by Kuznya House
Что это?
Двухпалубный корабль с дневной и ночной музыкальной программой, танцами и салонными вечерами с немецким кабинетным роялем.
Что есть?
На круизе действует полноценное меню с устрицами, крокетами, стейком, цыпленком, окунем на гриле, смэш бургером и похлебкой от шефа Александра Богданова. Отдельный лайк за тщательно подобранную винную карту.
Где находится?
Лайнер базируется на Английской набережной, 56А.
Сколько это стоит и когда курсирует?
Стоимость билета на лайнер — 1600 руб за дневной круиз, 2900 руб за вечерний, 2500 руб за ночной. За актуальным расписанием следите на сайте.
«Бистротека»
Что это?
Катер от музыкально-коктейльного бистро на набережной Карповки c доставкой прямо до музыкального бара Catch 22 на Фонтанке.
Что есть?
Чтобы идти по рекам и каналам в сопровождении музыки и игристого было еще веселее, команда подготовила боксы с закусками, внутри: оливки, вяленые томаты, грана падано, брускетта с анчоусом, сэндвич с ростбифом, попкорн; а также коктейли от Catch22. Есть боксы для двоих (5 000 руб) и для четверых (10 000 руб).
Где находится?
Место встречи — у ресторана на набережной Карповки, 31.
Сколько это стоит и когда курсирует?
Катер ходит в несколько рейсов по пятницам и субботам во второй половине дня (единственное условие — хорошая погода). Записаться на уикенд-тур можно у любого сотрудника в ресторане. Стоимость билета 4 000 руб.
«Баски и Монегаски»
Что это?
Кейтеринг на яхтах от ресторана Леонида Ноткина («Шаляпин») и его партнеров. Для вас подберут сет-меню под нужный формат прогулки и организуют подачу блюд. При необходимости — команда проекта заботливо сопроводит на борту.
Что есть?
Блюда из меню «Баски и Монегаски»: эмпанадас и бискотту, беф бургиньон и ребра Кальби, фирменный бургер и чизкейк Сан Себастьян.
Где находится?
Катер отправляется от причала на Южной дороге.
Сколько это стоит?
Стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества гостей, времени заплыва и дня недели.
Рейс by Salone pasta&bar
Что это?
Аперитивный проект от Salone pasta&bar на воде.
Что есть?
Выбирать блюда можно по меню: тут антипасти из мясных деликатесов, крудо, устрицы, плато из морепродуктов, брускетты и десерты. К еде предлагают выверенную винную карту от сомелье и коктейльным баром.
Где находится?
Набережная реки Мойки, 44.
Сколько это стоит и когда курсирует?
Стоимость прогулки для группы до 8 человек рассчитывается индивидуально. Минимальная стоимость — 100 000 руб. Курсирует ежедневно, с 12:00 до 20:00.
Pinsky Ship
Что это?
Поп-ап ресторана Veter х Tassay (проект вернулся на пять теплых месяцев!).
Что есть?
Блюда от бренд-шефа Михаила Бобылева: салат из четырех видов капусты, гратены со шпротами, морское соте, черемуховый торт и многое другое.
Где находится?
Причалы:
«Румянцевский спуск» (Университетская наб. 15)
«Зимняя канавка» (Дворцовая наб. 22)
Сколько это стоит и когда курсирует?
Доступны три круиза: «Морская столица», «Ужин на закате», «Сияние разводных мостов». Стоимость — от 2 500 руб до 20 000, в зависимости от уровня билета. Удобную дату подбирайте на сайте.
Marso Polo & Flotti
Что это?
Завтрак на борту! Катер с интерактивной (и очень петербургской) подачей блюд от ресторана Антонио Фреза совместно с сервисом аренды яхт Flotti. Прямо во время утренней прогулки по рекам и каналам вам спускают с моста бокс на борт судна.
Что есть?
В бокс включены блюда для завтрака: драники с лососем и пастрами, панини, тирамису, горячий или холодный кофе.
Где находится?
Катер отходит от причала у ресторана Marso Polo.
Сколько это стоит и когда курсирует?
Стоимость завтрака — 3 190 руб на одного человека, заказ возможен минимум от двух штук. Причал и стоимость прогулки зависит от маршрута и катера, для уточнения информации свяжитесь с Викторией: +7 (962) 721-18-07.
Volga-Volga
Что это?
Ресторан-теплоход с открытой палубой.
Что есть?
Пельмени с крабом, осетрину по рецепту Дунаевского, плато устриц, строганину из палтуса с моченой клюквой или целого запеченного краба с масляным соусом и многое другое.
Где находится?
Петровская наб., спуск № 1, напротив дома № 8.
Сколько это стоит и когда курсирует?
Ресторан работает каждый день с 13:00 до 02:00. Оплачивается только меню.
Круизный катер Charlie
Что это?
Трехчасовые прогулки по акватории Невы с блюдами от шеф-повара и двумя полноценными маршрутами. Можно выбрать яхту с кожаным салоном и тиковой палубой!
Что есть?
При бронировании любого судна в подарок от Charlie вы получаете набор фирменных профитролей с начинками и просекко, а также возможно заказать блюда по основному меню. В стоимость водного тура входит фирменный Charlie Box: паштет из утки и лосося, оливки, артишоки, сезонные ягоды, медовик, сыр с медом, марийская ветчина и гриссини.
Где находится?
Прогулки стартуют от причала ресторана Charlie (наб. канала Грибоедова, 54).
Сколько это стоит и когда курсирует?
Стоимость прогулки — от 14 000 до 25 000 руб / час. Время и дату для прогулки вы определяете самостоятельно. Вместимость катеров — от 5 до 11 человек. На борту предусмотрена защита от солнца и дождя, флисовые пледы и музыкальная система Hertz.
Терраса на воде от MON CHOUCHOU
Что это?
Яхта с тентом от дождя или солнца.
Что есть?
Доступно все меню MON CHOUCHOU: закуски, основны блюда, салаты и вино.
Где находится?
Причал на наб. Фонтанки, 15.
Сколько это стоит и когда курсирует?
Аренда яхты стоит 15 000 рублей в час (минимальное время на воде — 1 час). Меню с вином — от 3 500 руб на персону. По предварительной брони можно подобрать удобное время.
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