9 треков с вайбом Петербурга: выбор дарк-поп-группы UGLI

Земфира* (внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов ) — «Лондон»

Лето 2014 года. Я приехала из Сибири поступать в театральный колледж на Гороховой, и мы с будущими однокурсниками пошли в кафе отметить сдачу последнего вступительного экзамена. В итоге я проела все деньги, не оставив себе ни копейки даже на проезд. Как сейчас помню момент, когда все разошлись по домам: я тихонько начала плакать и от счастья, что поступила (да-да!), и безумной усталости. Думала: «Какой же надо быть дурой?!» Ну что делать, собралась и пошла выступать на Большую Конюшенную, чтобы немного подзаработать. В тот вечер я десять раз исполнила «Небо Лондона». Мне кинули сто долларов и позвали на первую работу — петь на вечеринке для тех, кому за 30.