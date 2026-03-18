9 треков с вайбом Петербурга: выбор дарк-поп-группы UGLI

В четверг, 26 марта, бэнд UGLI (вы наверняка слышали их завирусившийся в соцсетях бэнгер «Запомни этот миг»!) даст концерт в клубе «Космонавт». Перед грядущим выступлением участники проекта Дарья Трушек и Андрей Чубис по просьбе Собака.ru составили свой топ из 9 треков, которые ассоциируются у них с Петербургом. Получился эклектичный микс из Нины Симон, Жанны Агузаровой и Talking Heads!
Нина Симон — Baltimore
Как-то раз в три часа ночи мы гуляли по набережной Невы и услышали, что с палубы одного из проплывающих теплоходов играет очень красивая музыка. Это была Нина Симон. Без лишних раздумий мы решили: у капитана отличный вкус, и нам необходимо с ним прокатиться. Очень уж захотелось выйти на воду ночной реки. Мы стали уговаривать его и даже предлагать деньги: сперва десять тысяч, а в азарте дошли до сотни. Увы, нам все равно отказали. Уходя, мы долго улыбались, потому что на самом деле в кармане не было даже десятки.
Нани Брегвадзе — «Снегопад»
В уже далеком 2022 году мы работали в караоке. Представьте: шесть утра, смена окончена, и мы идем через Михайловский сад домой. У каждого — по наушнику. Нани Брегвадзе в своем треке просит «снегопад не мешать», а мы начинаем вальсировать по аллее, укрытой листвой. Это выглядело очень странно, но красиво. С тех пор мы стабильно раз в год встречаем там одну и ту же пожилую пару (какая-то магия!). Они всегда молчат, держатся за руки и смотрят вдаль. Каждый раз, проходя мимо, мы улыбаемся.
Земфира* (внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов) — «Лондон»
Лето 2014 года. Я приехала из Сибири поступать в театральный колледж на Гороховой, и мы с будущими однокурсниками пошли в кафе отметить сдачу последнего вступительного экзамена. В итоге я проела все деньги, не оставив себе ни копейки даже на проезд. Как сейчас помню момент, когда все разошлись по домам: я тихонько начала плакать и от счастья, что поступила (да-да!), и безумной усталости. Думала: «Какой же надо быть дурой?!» Ну что делать, собралась и пошла выступать на Большую Конюшенную, чтобы немного подзаработать. В тот вечер я десять раз исполнила «Небо Лондона». Мне кинули сто долларов и позвали на первую работу — петь на вечеринке для тех, кому за 30.
UGLI — «Волки»
Как-то раз мы возвращались в Петербург на поезде и только у вагона поняли, что не можем найти свои паспорта. Состав вот-вот тронется, а в карманах пусто. Представьте нашу панику! Каким-то чудом мы уговорили проводника пустить нас к себе в купе. Всю дорогу до города мы теснились на верхней полке, сотрудник РЖД предлагал нам коньяк, а мы в ответ пели ему свои треки. Это был, наверное, самый странный и «тесный» концерт в жизни. Самое смешное: уже дома мы открыли чемодан, и выяснилось — паспорта все это время лежали внутри.
Игорь Корнелюк — «Обезьяна»
На дне рождения нашего друга приглашенным гостем стал Игорь Корнелюк. Пока остальные наслаждались хитом «Город, которого нет», мы долго и терпеливо ждали свою любимую «Обезьяну». Но когда, пробравшись сквозь толпу, попросили ее исполнить, артист ответил отказом. Это оставило чувство незавершенности, поэтому мы до сих пор немного обижены и хотим сказать: «Игорь, мы все еще ждем!»
Fleetwood Mac — The Chain
Разгар вечеринки. Перехватываю управление плейлистом и ставлю The Chain, замирая в предвкушении соло бас-гитары. В тот момент я была абсолютно уверена, что все комнате будут в восторге. Но когда бас наконец наступил, обнаружила себя в полном одиночестве: все гости одновременно вышли курить на балкон. Соло звучало только для меня. Это была неудачная, но уверенная попытка приобщить людей к хорошей музыке.
Talking Heads — The Great Curve
Нашей свадьбы в ресторане всем показалось мало, и мы с друзьями решили продолжить вечеринку в номере гостиницы. Ночь прошла максимально шумно и весело, а утро началось с большого счета за алкоголь. Выяснилось, что кто-то из нашей компании вытащил из рандомной подставки для напитков две бутылки дорогого шампанского. Мы оплатили все без лишних вопросов — решили, что это «налог» за крутую ночь. Позже администрация отеля показала распечатанную фотографию с камер: наш друг запечатлен как раз в момент, когда он вылетает из лифта. Счастливый — и с бутылками в руках.
UGLI — «Туча»
Мы провели в студии 15 часов и вышли с ощущением, что одна из песен как будто не подходит альбому. После этого мы выступили на корпоративе в чебуречной «У Ларисы» и поехали в очередной бар. В какой-то момент я начала искать наушники и переходник, а затем мы с Андреем забежали в арку. Там в морозном воздухе Петербурга я напела новую мелодию. Так в подворотне родилась «Туча» — песня, насквозь пропитанная городом.
Жанна Агузарова — «Старый отель»
Начиная свою карьеру, мы как большие поклонники Жанны Агузаровой решили выпустить кавер на песню «Старый отель» в собственной аранжировке и даже сняли под нее видео. Затем связались с автором, который перенаправил нас на лейбл, у которого все права, но за разрешение на исполнение с нас запросили огромную сумму. Мы объясняли, что таких денег у нас нет, и они потребовали удалить ролик из TikTok (благо на тот момент он набрал всего 50 просмотров!). Для нас эта история стала важным уроком: иногда любовь к классике обходится слишком дорого.
