Эксклюзив! Показываем, как будет выглядеть обновленный ресторан Kuznya в Новой Голландии

Ресторан Kuznyahouse закрыт на реконструкцию. Совсем скоро команда запустит проект в обновленном виде — больше не будет клубного ночного формата, на смену придет listening studio.

Рендеры предоставлены командой Kuznyahouse
В год своего десятилетия команда вышла с манифестом: «если раньше нам хотелось громких и безумных вечеринок, сейчас мы хотим шуметь более элегантно — мы уходим от формата клуба в сторону listening studio» Под надзором музыканта и арт-директора Kito Jempere будем слушать редкие и уникальные виниловые релизы. 

Новым шефом всех проектов Kuznyahouse станет Александр Богданов, которого мы знаем по работе в ресторанах отеля «Гельвеция». 

А уже в начале мая откроется B-Side — новое бистро от «Кузни» (вместо Kuznya Cafe!). 

наб. Адмиралтейского канала, 2М

Kuznya House

