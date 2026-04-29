Эксклюзив! Показываем, как будет выглядеть обновленный ресторан Kuznya в Новой Голландии

В год своего десятилетия команда вышла с манифестом: «если раньше нам хотелось громких и безумных вечеринок, сейчас мы хотим шуметь более элегантно — мы уходим от формата клуба в сторону listening studio» Под надзором музыканта и арт-директора Kito Jempere будем слушать редкие и уникальные виниловые релизы.

Новым шефом всех проектов Kuznyahouse станет Александр Богданов, которого мы знаем по работе в ресторанах отеля «Гельвеция».

А уже в начале мая откроется B-Side — новое бистро от «Кузни» (вместо Kuznya Cafe!).

наб. Адмиралтейского канала, 2М