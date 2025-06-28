Литературовед Валерий Шубинский — о том, почему Петербург стал центром абсурда, и как поэзия связана с занудством

Гортензия, претензия и жук-паук

Но вы — автор эталонной биографии Хармса, которая уже дважды переиздавалась. А сейчас у вас вышла книга «Город обэриутов» для подростков про важные петербургские адреса Хармса, Введенского, Заболоцкого и прочих соучастников движения.

Да, и эти адреса вокруг нас. Вот мы с вами сейчас сидим в кофейне в Волынском переулке, 8, а ведь именно в этом доме жила Эстер Александровна Русакова, которая была первой большой любовью и первой женой Хармса. Отец ее, Александр Иванович Русаков, — тоже весьма колоритная личность, анархист. А на сестре Эстер Русаковой был женат Виктор Серж, он же Виктор Львович Кибальчич, русско-французский писатель и известный деятель троцкистского движения. А брат Эстер — Поль Марсель — композитор, который написал две песни, которые все знают. Одна из них — «Девушка из Нагасаки», а вторая — «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг». И все они жили здесь — в Волынском переулке. А еще у Хармса есть стихотворение «Землю, говорят, изобрели конюхи», посвященное живущим на Конюшенной, она же тоже тут за углом.

А мое занятие обэриутами началось в 1990-е годы с того, что я подготовил экскурсию про Ленинград Даниила Хармса. (Сейчас я тоже вожу такую экскурсию — в ДК Льва Лурье.) И в связи с этим у меня накопилось какое-то количество материала, и постепенно я стал заниматься обэриутами уже биографически. Моя истинная специальность — литературные биографии. И я не могу сказать, что я специалист по обэриутам, я не могу сказать, что я специалист по акмеизму, хотя у меня есть биография Гумилева и сейчас я работаю над биографией Ахматовой. Я не могу сказать, что я специалист по Ходасевичу, хотя у меня есть биография Ходасевича.