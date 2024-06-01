Фольклорист, антрополог Светлана Адоньева: «Чаще всего "пострадавший" от магии — тот, кто в этой игре назначил себя жертвой»

Вот! Все-таки воздействие возможно!

Хорошо, если говорить про магию... Кстати, в деревне не пользуются словом «магия», говорят «пошептать», «поговорить», «поправить», «наладить». Так называют целительские практики, которые направлены на то, чтобы исправить случившийся в мире и в доме разлад. Они не воспринимают процесс заговаривания как что-то сакральное. Это действие, требующее внимания и сосредоточенности, но это не священнодействие. А главное, что отличает эти традиционные практики от современных, — отношения между целителем и его пациентом. Как объясняют жители деревень, которых мы опрашивали, от лечащего к пациенту «тепло» должно идти. Тот, кто лечит, должен в этот момент любить того, на кого направлено действие. Если через тебя не идет тепло, то и полечить ты не можешь. Поэтому чаще всего лечат своих родственников, близких. Или есть известные знахари, которым хватает внутренней силы на чужих, и о них знают все. У меня был прекрасный собеседник, потомственный вологодский не то чтобы колдун — знающий. Мы с ним познакомились в начале 1990-х, он заведовал местным клубом, просвещал народ в отношении христианских праздников. При этом вся округа к нему ездила лечиться от всего на свете. Мы общались на протяжении лет семи, когда летом работали в его деревне в фольклорной экспедиции. И наконец, у нас зашел разговор, как именно он работает со своими пациентами.

«Ты понимаешь, я на воду наговариваю». — «Хорошо, а что наговариваете?» —«Молитвы читаю». — «А что дальше с водой происходит?» —«Ну, вот приезжает человек, я объясняю, что сейчас воду наговорю, но сначала мы пообщаемся. Тот садится, рассказывает: то у него болит, сё у него болит. Я спрашиваю, а родители твои как? Мать-то ты свою уважаешь? Он перебирает все свои отношения. А я даю наказ: вот смотри, будешь пить водичку и в этот момент все, что мы обсудили, заново в голове прокручивай. И так четыре месяца, пять недель и три дня».

Пациент сроду не связывал недуги с собственными поступками, а тут их вдруг связали. И уделять внимание этой связи он должен вновь и вновь, каждый раз, когда водичку пьет. Знахарь программу сценариев клиента перепрошил и водичкой зафиксировал.

Русская психотерапия как она есть.

Конечно. Поэтому такой интерес к фольклору и ритуалам именно у психотерапевтов и тех, кто занимается помогающими практиками. Я как-то ходила на семинар по холистическому массажу, и иностранка-преподаватель, узнав, чем я занимаюсь, спросила, а что из телесно-ориентированной терапии практикуется в России. Я задумалась, но кроме бани ничего в голову не пришло. И в следующей же экспедиции, очень скоро, мне пришлось убедиться в том, что такая практика в деревенской традиции есть.

Я была в гостях у весьма пожилой женщины. Спрашиваю: «А вы своих детей в печи мыли?» (Мне моя вологодская бабушка рассказывала, что они в деревне мылись в печке. В моем детском воображении в русской печи было какое-то огромное пространство. Но это не так. Если заглянешь в печь, убедишься, что среднего роста человек не сможет сидя голову поднять.) А она: «Конечно, и внуков мыла! Как печка теплая, туда залезаю, мне ребеночка и передают. Он такой весь орет. А вот я его всего разомну, как тесто. И он сразу станет как тряпочка и спит. Так каждый день до года. Смотри, какие они у меня, как яблоки наливные». Четыре внука вокруг нас по избе носятся. То есть знание у нее в руках, и снимать его надо с руки, как у остеопатов, где тоже почти нет слов, описывающих их практику. И здесь уже должны работать не филологи, а те, кто работает с телом.

Хорошо, а как же быть с историями про присушить-отсушить и разные другие злодейства?

Если мы посмотрим на такие злодейства, то поймем, что речь идет о том, что кто-то хочет управлять чужой волей. Рассказы о порче и сглазе — это скорее мифология, дискурс и способ манипуляции. Или, скажем аккуратнее, способ управления чужим поведением. Мы, конечно, много говорили с нашими деревенскими собеседниками про сглаз и как его снимать. Я пыталась выяснить, почему, например, Мария Петровна не боится порчи, а Татьяна Сидоровна — боится. И оказывается, сглаз не садится на того, кто прямо высказывает другому человеку о том, что между ними происходит. Подходит человек, который говорит тебе, что все хорошо, ты хороша, дети твои хороши, огород и муж, но ты чувствуешь, что он неискренен. Нужно реагировать не на то, что он говорит, а на то, что ты видишь перед собой. Тогда тебя испортить невозможно. «Или хотя бы фигу в кармане сложи», как говорят.

Если тебе слабó переходить на искренние отношения, хотя бы для себя этой самой фигой признай, что они неискренние. А не можешь — начинается игра. Чаще всего «пострадавший» от магии — тот, кто в этой игре назначил себя жертвой. Я недавно перечитала «Путешествие в Икстлан» Кастанеды, и мне стало понятно, почему автор и Дон Хуан так плохо друг друга понимают. Кастанеда интересуется силой, то есть на самом деле хочет власти, как все те, кто интересуется магией. А Дон Хуан, как и те, кто занимается целительскими практиками, вообще не про власть. Такие люди взяли на себя огромный труд помогать другим из-за того, что у них больше любви, чем у остальных. Это труд, связанный с их готовностью отдавать. Поэтому их можно одарить в благодарность, но нельзя купить у них услугу — не тот тип отношений. Ты можешь только обозначить свою признательность, признать их дар и его ценность посредством подарка, а не вступать в обмен. Точно так же с причитаниями: профессиональные плакальщицы — не те, которые оказывают услугу в оплакивании. Оплакать может только тот, кто способен дать тебе слова для того, чтобы твое горе было описано и названо. А это может сделать только тот, кто выше тебя опытом.