Лев Лурье: «Я чувствую себя в эмиграции в новую симпатичную Россию»

О современности

Нынешнее время при всех его недостатках дает нам гораздо большее количество свобод и информации, которую не скрыть. Если ограничивать и обрезать растения, то они иначе начнут развиваться. Думаю, что при застывшем ВВП (во всех смыслах) страна быстро становится другой. Я, как человек 1970-х годов, чувствую себя в эмиграции в симпатичную новую Россию.

Что должен делать настоящий петербуржец?

Петербуржец должен выписывать журнал «Сеанс», внимательно читать прозу тамошних рецензентов, а из творчества Станислава Зельвенского узнавать, как писать и говорить по-русски так, чтобы это было сдержанно и наполнено смыслом. Ему нужно бывать в местах, где собираются интеллигентные молодые люди: книжные магазины «Порядок слов», «Подписные издания», в баре «Хроники» на улице Некрасова. Если бы мне было 20 с небольшим, смотрел бы, чем порадуют Севкабель и Новая Голландия. В отличие от Москвы наш город, к сожалению, не так богат событиями официальной культуры, но в андеграунде мы всегда впереди.

О Москве и Петербурге

Москва и Петербург будут всегда крыльями двуглавого орла. Здорово, что в России существуют две такие отличные друг от друга столицы, чего нет ни в одной европейской стране, кроме, может, Испании — там Мадрид и Барселона.

У нас гораздо меньше возможностей, чем в Москве. Но я надеюсь, что международная обстановка, которая сейчас хуже некуда, будет улучшаться. Наше близкое расположение к Европе сыграет позитивную роль, а ветер с Балтики надует нечто такое, чего нет и не будет в Москве. Мы должны больше использовать туристический потенциал (и так и будет). Если Сургут дает нефть, то люди занимаются ее добычей. Если Петербург получает доход с работ архитектора Штакеншнейдера, то горожане будут реставрировать это наследие, окучивать и исследовать.

Записала Маргарита Берденникова

Отредактировала и подготовила: Мария Агафонова