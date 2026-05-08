Как проходит звуковой перформанс в российском павильоне Венецианской биеннале? Рассказывают участники — ансамбль «Толока»

На этой неделе стартовала 61-я Венецианская биеннале современного искусства. В российском павильоне, который открылся впервые с 2019 года, показывают проект «Дерево укоренено в небе». Это музыкальный фестиваль, в котором принимают участие около 40 исполнителей. В том числе петербуржцы: фольклорный ансамбль «Толока», музыку для которых написал композитор-резидент Дома Радио и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Алексей Ретинский. Собака.ru узнала, как проходила подготовка к биеннале и каким получилось выступление.
Венецианская биеннале современного искусства — главное мировое арт-событие, которое проходит раз в два года. Последние два раза российский павильон оставался закрытым, а нынешнее возвращение сопровождалось скандалами (еврокомиссия отозвала финансирование биеннале, а жюри в полном составе ушло в отставку, так что проекты-победители будут выбирать зрители). Куратор Койо Коуо, не дожившая до открытия форума, сформулировала тему 2026-го: «В минорных тональностях». Именно она вдохновила российских авторов на музыкальный формат. На двух этажах павильона поочередно выступают разные исполнители. Залы, в которых они играют, украшены композициями из цветов и веток, которые в центральном пространстве собираются в инсталляцию в виде дерева. Плюс показывают аудиовизуальную скульптуру Татьяны Халбаевой «Я вспоминаю, куда расти» по мотивам ее поездки в Бурятию.
В этом сеттинге «Толока» провели арт-ритуал — сидя в кругу спиной к зрителям, сыграли написанную Алексеем Ретинским музыку, в которой соединились фольклорный код и современная форма. Увидеть выступления вживую можно только во время недели превью. Остальным зрителям покажут видеозапись.
Как вы готовились к участию в биеннале, придумывали форму и материал?
Подготовка началась примерно за полгода: Алексей Ретинский начал писать музыку и разрабатывать сам перформанс. Уже позже он пришел к нам с готовым материалом, и за несколько недель до открытия мы начали интенсивные репетиции и сборку всей формы.
Высказывание — полностью авторское. Алексей использует тембры народных инструментов и аутентичного пения внутри современной музыкальной композиции. Единственное, что сохранено в подлинном виде, — это интегрированная народная песня «У нас у ворот зеленый сад расцветал» Курской области, Суджанского района, села Плехово.
Нам было важно сделать современное высказывание, потому что Венецианская биеннале — это пространство современного искусства. Мы вместе с композитором, куратором и комиссаром павильона обсуждали, как может звучать актуальная форма с фольклорным кодом внутри. В итоге получился перформанс, в котором соединяются современная музыка и русская традиционная звуковая среда.
Как на перформанс реагировали зрители? Какой фидбек вам больше всего запомнился?
Реакция зрителей была очень теплой. Нас удивило, насколько большой интерес возник именно к русскому фольклору как явлению. Многие говорили, что вообще не знали о существовании такой музыкальной традиции, и после перформанса им захотелось начать что-то читать об этом, изучать.
Особенно запомнился момент, когда одна женщина, услышав имя композитора, спросила: «Это тот самый Алексей Ретинский, который написал “Анафору”?» Было неожиданно услышать это в другой стране и понять, что современную русскую академическую музыку там действительно знают.
Как лично вы переживаете хейт и давление, которое связано с участием российского павильона в биеннале? И что думаете о критике конкретно вашего перформанса?
Если говорить честно, мы не столкнулись с какой-то содержательной критикой самого перформанса. В основном реакция связана не с работой музыкантов, а с самим фактом присутствия российского павильона.
Мы относимся к этому спокойно. Для нас представлять свою страну, в которой мы живем и работаем, — это честь. И быть частью такого международного события вместе с другими музыкантами — большая ответственность. Внутренняя убежденность всей команды в том, что мы делаем, помогает спокойно проходить через давление и внешний шум.
Каково вам было выступать в созданном в павильоне сеттинге?
Пространство павильона было для нас очень необычным. Исполнители находились в круге спиной к зрителям, и это полностью меняло привычное ощущение концерта. При этом атмосфера внутри была очень внимательной и сосредоточенной: люди приходили именно слушать.
Во время исполнения обычно уже не думаешь о внешнем. Есть концентрация на музыке, на звучании, на процессе. Для нас это было скорее погружение в общее состояние перформанса, чем обычное сценическое выступление. Здесь мы существуем скорее как инструмент внутри авторского высказывания и не говорим от собственного «я». На наших обычных выступлениях личное присутствие артистов ощущается намного сильнее, а здесь важнее было стать частью общей звуковой и художественной конструкции.
Что думаете о будущем вашего перформанса? Планируете его повторять?
Пока сложно что-то загадывать, но нам бы очень хотелось, чтобы у перформанса была дальнейшая жизнь. Мы надеемся его записать и, возможно, показать в России в других пространствах.
Текст: Лиза Вельяминова, Анна Спирина.
Комментарии (0)