Как проходит звуковой перформанс в российском павильоне Венецианской биеннале? Рассказывают участники — ансамбль «Толока»

Венецианская биеннале современного искусства — главное мировое арт-событие, которое проходит раз в два года. Последние два раза российский павильон оставался закрытым, а нынешнее возвращение сопровождалось скандалами (еврокомиссия отозвала финансирование биеннале, а жюри в полном составе ушло в отставку, так что проекты-победители будут выбирать зрители). Куратор Койо Коуо, не дожившая до открытия форума, сформулировала тему 2026-го: «В минорных тональностях». Именно она вдохновила российских авторов на музыкальный формат. На двух этажах павильона поочередно выступают разные исполнители. Залы, в которых они играют, украшены композициями из цветов и веток, которые в центральном пространстве собираются в инсталляцию в виде дерева. Плюс показывают аудиовизуальную скульптуру Татьяны Халбаевой «Я вспоминаю, куда расти» по мотивам ее поездки в Бурятию.

В этом сеттинге «Толока» провели арт-ритуал — сидя в кругу спиной к зрителям, сыграли написанную Алексеем Ретинским музыку, в которой соединились фольклорный код и современная форма. Увидеть выступления вживую можно только во время недели превью. Остальным зрителям покажут видеозапись.