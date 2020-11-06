Вадик Королев из OQJAV: «Чувство юмора и иронии у всех разное, а тоски – общее»

Вадик, когда и почему ты решил, что полное имя Вадим тебе не органично?

Мне дали имя в честь папиного друга. Он по паспорту Вадим, но все его звали Вадиком. Когда вышла моя книга стихов «Камыш», «Вадик Королев» уже окончательно закрепилось. Так же я попросил писать себя и в титрах фильмов. Это не принцип и не поза, просто когда мне говорят «Вадим», не сразу понимаю, причем тут я.

Я думала, это история про перемену участи. Вот Вадим учился в знаменитой франкофонной школе Перми и на юрфаке, работал в прокуратуре. Но тут появился Вадик — стал петь в группе, сочинять стихи и уехал покорять Москву.

Нет, было не так. Как раз Вадику года в четыре папа принес видеокассету с клипами Майкла Джексона, в том числе «Триллером». Я до этого ничего подобного не видел и не слышал. У меня тогда был кумир Брюс Ли, но я посмотрел на Джексона и подумал, зачем драться, если можно петь и танцевать. Хотя родителям почему-то активно не донес, что хочу этого. Только классе в 5-м попросил найти мне преподавателя по гитаре. Параллельно я выступал на всяких школьных «веснах», потом студенческих. Там, когда я пел «Нет тебя прекрасней» Антонова, меня услышала девочка, подумала, что я тенор (хотя на самом деле баритон) и пригласила попробоваться в главный академический хор Перми «Млада». Меня взяли, но я не знал нот, поэтому в 19 лет все же поступил в музыкальную школу. А юрфак — мне точно нужно было что-то гуманитарное, но в школе по литературе и русскому были «четыре» и «три». Так он и случился, о чем нисколько не жалею — кстати, я до сих пор веду все юридические дела OQJAV.

Первой твоей работой в кино стала арт-драма «Город уснул» Марии Игнатенко (ученицы режиссера Дмитрия Мамулии) о трагически переживающем гибель возлюбленной моряке, который ищет возможность отомстить за ее смерть, причем в потустороннем мире — картина была отобрана и на Берлинале и на «Кинотавр». А как вообще в твоей жизни появилось кино?

В 2017-м Маша написала мне, что знает меня по музыке и хочет предложить роль в коротком метре. Я тогда развелся, начал понемногу эмоционально отходить, и мне ужасно хотелось нового — в песнях мы тоже в тот период много экспериментировали. По сценарию и после разговора с Машей я понял, что это арт, без денег, но он мне понравился. Подкупило, что мой герой почти весь фильм молчит, и это картина — состояние. У непрофессиональных актеров (у профессиональных, кстати, тоже) часто получается фальшиво, когда они начинают говорить. На первую встречу Маша принесла мне том «В поисках утраченного времени» Пруста в другом переводе (новый перевод романа сделала в 2000-х Елена Баевская — Прим.ред.) только спросила: «У тебя есть нормальная одежда?» Я пришел в кимоно. Мы начали смеяться.

Съемки проходили в Мурманске в —25, мы выходили в открытое море. Вернувшись Москву, Маша, отсмотрев кадры, решила, что это будет полный метр. Начались досъемки, часть материала выбрасывалась, так продолжалось почти два года. Меня, как человека нетерпеливого, эта история начала тяготить, было непросто. Осенью 2019-го стало известно, что фильм взяли на Берлинский кинофестиваль в программу экспериментального кино FORUM, где его внимательно приняли, несмотря на сложность кинематографического языка.