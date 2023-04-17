Знакомьтесь, Константин Плотников — звезда панк-сказки «Король и Шут», работающий дворником в Александро-Невской лавре

На «Кинопоиске» завершилась, пожалуй, самая громкая премьера этой весны — сериал «Король и Шут» Рустама Мосафира, снятый в формате панк-сказки (!). Дворник, которого можно встретить за работой в Александро-Невской лавре, офисный сотрудник со стажем и петербургский актер Константин Плотников сыграл в нем главную роль — фронтмена группы Горшка. А еще Константин завел ютьюб-блог об уборке улиц Петербурга (реагенты! соль!) и играет в самом классном спектакле-дискотеке Дмитрия Крестьянкина «Квадрат» (всем в театр!).
Пиджак и броши HOUSE OF LEO, брюки IANIS CHAMALIDY
«Король и шут» Мосафира — это не байопик, а рок-сказка: половина сюжета разворачивается не в 1980-х и 1990-х, а в фантастической вселенной. Что думаешь о таком решении?
Гениально, одним словом. Знаешь, выдуманный мир помогает избегать ответственности. Именно это и нужно было нашему сериалу — безответственность, свобода. Если ты снимаешь байопик, то что ты будешь брать в кадр на событие «Князь сидит и придумывает песню»? Как музыкант сидит за столом и пишет карандашиком по бумаге? А фантастика телепортирует туда, где, в отличие от реальности, очень светло. Художники построили в павильонах «Ленфильма» целый фэнтези-мир из вселенной песен «Короля и Шута»: трактир, дом Вдовы, логово Колдуна. Я часами там залипал, озирался, трогал предметы и думал: «Вот бы остаться здесь пожить». Я думаю, все это фэнтези близко реальной группе. Настоящим Горшку и Князю.
Кстати, о реальном Князе. Андрей Князев, музыкант и фронтмен группы, помогал вам работать над сериалом. Он даже попросил фанатов группы поделиться архивными фотографиями Горшка для твоей роли.
Да, Андрей помогал. Приезжал на площадку, наблюдал за нашей работой. Однажды меня спросили: «Не кажется ли тебе, Костя, что из-за вмешательства Князя его сериальный персонаж будет выглядеть белым и пушистым?» Вопрос меня поразил. Если бы мой лучший друг захотел после моей смерти (Михаил Горшенев, или Горшок, музыкант, основатель группы «Король и Шут», умер в 2013 году. — Прим. ред.) снять кино про нашу историю, я был бы просто счастлив. Мне было бы пофиг, как он сам будет на экране выглядеть.
«Король и Шут» — твоя первая серьезная работа в кино и главная роль. Получилось сыграть Горшка?
Сложный для меня вопрос. Мы говорим с тобой в марте, недавно была премьера, серии выходят на «Кинопоиске» одна за другой, и те эпизоды, которые без меня, я смотрю с огромным интересом. Но стоит завидеть на экране Горшка — начинаются самокритика и рефлексия. Поэтому я настороженно к хвалебным комментариям отношусь, не до конца в них верю. (Смеется.)
Был особенный момент на съемках?
Мы снимали репетиционную точку в Шуваловском парке: заехали туда большой командой и остались на несколько суток. В эти дни мы были реальной группой: быстренько обедаешь, 5 минут отдыхаешь и бежишь разыгрываться. По собственному желанию спешишь, так сильно тебе хочется к коллегам и инструментам.
Как думаешь, почему «Король и Шут» остаются в топ-чартах даже спустя десятилетия, подвинув в рейтингах Инстасамку и Big Baby Tape?
Горшок и Князь — настоящие. Они были реальными друзьями, жили тем, что делали, не продались до самого конца, принципам следовали до последнего. А в наше время настоящесть снова хорошо ценится. И современные подростки к этой настоящести стремятся. До сериала музыку «КиШ» я особенно не слушал — зато пока готовился, глубоко погрузился в их биографию. И нашел там прекрасную историю двух друзей. Думаю, что все дело в этом.
«Король и Шут» — петербургский феномен. Кто еще из музыкантов или поэтов у тебя ассоциируется с городом?
Леха Никонов для меня чисто питерский поэт (Никонов также музыкант и вокалист группы «Последние танки в Париже». — Прим. ред.). Я некоторое время очень перся от его маргинальности. В Петербурге много таких людей, мне они импонировали всегда. В детстве смотрел MTV и там среди бессмысленного обсуждения секретов шоу-бизнеса наткнулся на интервью с Лехой. Интереснее на этом канале больше никогда ничего и не было.
Как у тебя самого с Петербургом?
Я влюблен в него. Мог бы покинуть город на время, но точно не навсегда. Я вырос на Васильевском острове, огромную часть жизни провел в автобусах Петербурга. Не люблю спускаться в подземку — лучше наушники включить и смотреть на город. Садишься в 10-й троллейбус на Наличной улице в районе «Приморской», едешь через стрелку Васьки, пересекаешь Дворцовую и катишься по центру. В студенчестве я подрабатывал курьером и строил маршруты так, чтобы использовать только скейт и автобусы. Хорошее было время.
Костюмы фэнтези-Горшка перекликаются с одеждой реального: похожая полосатая рубашка была и у Михаила.
За образец кожаного плаща и рубашки с нашивками взяли реальные вещи Горшенева, выставленные в Castle Rock на Лиговском, 47.
Мех, кожа, принтованные парча и холст: одежду для фантазийной части сериала сшили по эскизам художника Марка Ли.
Ты стремился попасть в сериал несколько раз — писал самопробы, отправлял заявку через агента, но победило твое письмо режиссеру в соцсетях. Близкие тебя поддержали?
Поддерживала меня жена, ведь только она и знала о попытках. Постоянно спрашивала: «Посмотрели? Не посмотрели пока? Ну ладно». Потом, когда надежда уже угасала, мне в личку написал парень из Театральной академии, с которым мы даже никогда не переписывались: «Ты видел кастинг на Горшка? Подавайся. Эту роль должен сыграть именно ты». Я снова загорелся, и в какой-то момент жена сказала: «Напиши уже письмо Рустаму, сколько можно!?» И я написал.
Как вы с ней познакомились?
Друг позвал сняться в массовке для рекламы. Платили копейки, но была актерская движуха — то, что мне было нужно. Мы пришли, и оказалось, что Люба играет в ролике главную роль. Шесть лет мы общались в формате «привет-пока», пока не выяснили, что живем в соседних парадных. Начали переписываться, гулять ходить, затем друг к другу в гости, играть в PlayStation и в какой-то момент поженились. (Смеется.)
Знаю, что у вас недавно родилась дочка. Поздравляю!
Малышке 7 месяцев всего, в момент ее рождения я был на съемках. Спасибо замечательному водителю, который знал ситуацию и караулил меня на выходе из вагончика. Я прыгнул в машину, и мы доехали до роддома за 20 минут — хотя путь должен был занять полтора часа. Думаю, мы нарушили все правила, но это того стоило.
Твоя биография — образцовый кейс для тех, кто хочет бросить все и поменять жизнь на 180 градусов. До 24 лет ты работал в офисе, а потом пришел в академию на Моховой и поступил на актерское мастерство к Сергею Дмитриевичу Бызгу. Как? Почему?
У меня первое образование скучное, экономическое. С ним я из офиса в офис бегал, спустя год на одном месте мне надоедало, и я следовал совету Стива Джобса. Он сказал: «Если ты одну неделю просыпаешься, смотришь в зеркало и понимаешь, что на работу идти не хочешь, — меняй работу». Я и менял, любил это делать. Так произошло четыре раза, а потом я пришел на спектакль в Театр на Моховой и понял, что мое место здесь.
Твой ютьюб-блог «Двор в чистоте», где ты под именем дворника Лехи рассказываешь об уборке и философствуешь о жизни и реагентах, сильно подрос после премьеры сериала. Говорят, было 34 подписчика, а стало 22 тысячи. Последний ролик за 10 дней набрал 122 000 просмотров!
Дворником я устроился работать больше трех лет назад. Физический труд помогает мыслительному и творческому процессу. Я даже над ролью Горшка работал, подметая улицу. Утром встаешь и знаешь, что впереди у тебя час или два наедине с собой: можно готовиться к роли.
Брюки и рубашка IANIS CHAMALIDY, мюли MARTINE ROSE (Pif Paf Supershop)
Медитация, получается?
Медитация. Дома ты часто прокрастинируешь. «Ну вот сейчас я сяду…» — и не садишься. Во дворе с лопатой у тебя нет шанса «не сесть», берешь и фигачишь. Когда съемки закончились и я вернулся за работу, то вспомнил про сценарий о дворнике, который писал давным-давно. Но сил у меня на него не было, поэтому я решил просто сделать мини-сериал без сценария и сюжета. Нашел старую GoPro, пошел монтаж, стали рождаться какие-никакие ролики.
Как ты вообще оказался на этой работе?
Долгая история! Я прошел на платное в Театральную академию, и деньги у меня были только на первый год. Часть дала бабушка с фразой: «Иди, иди», часть я скопил. Когда поступил, сразу сказал о своих финансах Сергею Дмитриевичу, а он в ответ: «Я тебя беру, а дальше посмотрим». Он был уверен, что я работать пойду, чтобы учиться. И ты пошел? Я сразу позвонил всем друзьям и сказал: «Ребята, выручайте, учебу оплачивать нужно любыми средствами». Они мне говорят: «Знаешь магазин Zara на Невском проспекте? Им нужны люди, которые будут пылесосить с 8 до 10 утра каждый день. Платят 500 рублей». Я посчитал: если работать каждый день (буквально каждый!), то мне ровно хватит на учебу. А если на обед носить с собой мамины контейнеры с едой, то в целом на все хватит. И хватило! А когда я закончил учиться, решил завязать с пылесосом. Но уж очень привык вставать рано утром. Тут мне позвонил друг: «Слушай, не хочешь дворником устроиться? Это место гораздо лучше». И оказался прав!
Пиджак и броши HOUSE OF LEO, брюки IANIS CHAMALIDY
Ты дружишь с Димой Крестьянкиным (режиссер, автор инклюзивных проектов и основатель «Плохого театра». — Прим. ред.) и играешь одного из главных героев, Бороду, в его легендарном спектакле-дискотеке «Квадрат» — и тоже о 1990-х!
Я обожаю Диму! Все, к чему он прикасается — это настолько ТРУ. Я думаю, на «Квадрат» люди ходят толпой именно из-за Диминой настоящести. Сначала я думал, что спектакль про 1990-е сейчас мало кому зайдет. Время другое. Но после первых двух показов я понял, что людей наша игра волнует. И Дима их волнует.
Кроме «Квадрата», ты участвовал в «Чудомобиле детям» — благотворительном проекте Бекария Цулукидзе и Жени Санникова.
«Чудомобиль» — это «ВАЗ-2106», который Бека переделал под себя — что-то отрезал, что-то, наоборот, запаял. Теперь на этой машине команда ездит по детским хосписам и показывает короткие 20-минутные спектакли. И это один из самых честных и настоящих проектов, которые я встречал. Я принимал в нем участие как актер с 2018 года. По сути, играю и сейчас, просто ждем лета и совпадения по датам.
Где еще в Петербурге мы увидим тебя в ближайшее время?
Я играю в «Квадрате» «Плохого театра», в «Немом официанте» театра «Цехъ». Еще появлюсь в спектакле «Бесы» в Городском театре.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Валентин Блох
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Полина Панченко
Свет: Иван Балясников, Skypoint
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