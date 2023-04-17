Знакомьтесь, Константин Плотников — звезда панк-сказки «Король и Шут», работающий дворником в Александро-Невской лавре

«Король и шут» Мосафира — это не байопик, а рок-сказка: половина сюжета разворачивается не в 1980-х и 1990-х, а в фантастической вселенной. Что думаешь о таком решении?

Гениально, одним словом. Знаешь, выдуманный мир помогает избегать ответственности. Именно это и нужно было нашему сериалу — безответственность, свобода. Если ты снимаешь байопик, то что ты будешь брать в кадр на событие «Князь сидит и придумывает песню»? Как музыкант сидит за столом и пишет карандашиком по бумаге? А фантастика телепортирует туда, где, в отличие от реальности, очень светло. Художники построили в павильонах «Ленфильма» целый фэнтези-мир из вселенной песен «Короля и Шута»: трактир, дом Вдовы, логово Колдуна. Я часами там залипал, озирался, трогал предметы и думал: «Вот бы остаться здесь пожить». Я думаю, все это фэнтези близко реальной группе. Настоящим Горшку и Князю.

Кстати, о реальном Князе. Андрей Князев, музыкант и фронтмен группы, помогал вам работать над сериалом. Он даже попросил фанатов группы поделиться архивными фотографиями Горшка для твоей роли.

Да, Андрей помогал. Приезжал на площадку, наблюдал за нашей работой. Однажды меня спросили: «Не кажется ли тебе, Костя, что из-за вмешательства Князя его сериальный персонаж будет выглядеть белым и пушистым?» Вопрос меня поразил. Если бы мой лучший друг захотел после моей смерти (Михаил Горшенев, или Горшок, музыкант, основатель группы «Король и Шут», умер в 2013 году. — Прим. ред.) снять кино про нашу историю, я был бы просто счастлив. Мне было бы пофиг, как он сам будет на экране выглядеть.

«Король и Шут» — твоя первая серьезная работа в кино и главная роль. Получилось сыграть Горшка?

Сложный для меня вопрос. Мы говорим с тобой в марте, недавно была премьера, серии выходят на «Кинопоиске» одна за другой, и те эпизоды, которые без меня, я смотрю с огромным интересом. Но стоит завидеть на экране Горшка — начинаются самокритика и рефлексия. Поэтому я настороженно к хвалебным комментариям отношусь, не до конца в них верю. (Смеется.)

Был особенный момент на съемках?

Мы снимали репетиционную точку в Шуваловском парке: заехали туда большой командой и остались на несколько суток. В эти дни мы были реальной группой: быстренько обедаешь, 5 минут отдыхаешь и бежишь разыгрываться. По собственному желанию спешишь, так сильно тебе хочется к коллегам и инструментам.