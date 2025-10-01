Главные итоги сентября в культуре Петербурга: ретроспектива Куинджи, роман «A Sinistra» Пелевина и Островский в версии Додина

Какие новые локации появились в Петербурге?

Центр современного искусства имени Сергея Курехина. После реконструкции ЦСи открылся в здании кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове. Внутри — концертные залы, выставочное пространство, архив, медиатека, кафе и ресторан. Заглядывайте на мемориальную экспозицию основателя авангардной «Поп-механики» Сергея Курехина. Среди экспонатов — звуковая инсталляция, личные вещи, книги, графика, декорации и костюмы.

Новый корпус Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков. В здании-образце классицизма XVIII века стартовала первая выставка «Фрагменты эпох». Это восемь залов петербургского арта: от вольного воспроизведения мастерской Виктора Данилова до «черного куба» Марии Кулагиной. Позже в здании разместят постоянную экспозицию МИСПа.

«Шклярский. Experience». Арт-пространство лидера «Пикника» Эдмунда Шклярского и его дочери и драматурга Алины Шклярской, где проводят читки, режиссерский клуб (Крестьянкин! Павлович!), музыкальные перформансы с участием роботов, встречи с художниками, трибьют 45-летию Ленинградского рок-клуба и спектакли (в том числе Марии Милютиной — той самой Кэт из «Брата»!).