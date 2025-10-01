Главные итоги сентября в культуре Петербурга: ретроспектива Куинджи, роман «A Sinistra» Пелевина и Островский в версии Додина

А также открытие Центра современного искусства имени Сергея Курехина и нового корпуса МИСПа, долгожданный релиз Tame Impala, «Александринский» фестиваль и история Евгения Азефа, изложенная литературоведом Валерием Шубинским. Редакция Собака.ru рассказывает о самых интересных (субъективно!) новостях первого месяца осени. Все, что вы могли пропустить!
Какие новые локации появились в Петербурге?
Центр современного искусства имени Сергея Курехина. После реконструкции ЦСи открылся в здании кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове. Внутри — концертные залы, выставочное пространство, архив, медиатека, кафе и ресторан. Заглядывайте на мемориальную экспозицию основателя авангардной «Поп-механики» Сергея Курехина. Среди экспонатов — звуковая инсталляция, личные вещи, книги, графика, декорации и костюмы.
Новый корпус Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков. В здании-образце классицизма XVIII века стартовала первая выставка «Фрагменты эпох». Это восемь залов петербургского арта: от вольного воспроизведения мастерской Виктора Данилова до «черного куба» Марии Кулагиной. Позже в здании разместят постоянную экспозицию МИСПа.
«Шклярский. Experience». Арт-пространство лидера «Пикника» Эдмунда Шклярского и его дочери и драматурга Алины Шклярской, где проводят читки, режиссерский клуб (Крестьянкин! Павлович!), музыкальные перформансы с участием роботов, встречи с художниками, трибьют 45-летию Ленинградского рок-клуба и спектакли (в том числе Марии Милютиной — той самой Кэт из «Брата»!).
Архип Куинджи. Прибой в дождливый день. 1890-е
Что мы смотрели в музеях и галереях?
В сентябре стоило заглянуть на выставку «Скажи, кто твой друг» «Новых городских художников» в JOY Gallery. Яркие работы авторов, столкнувшихся с социальной изоляцией (многие выпускники Павловского интерната), кураторы выбирали сердцем — для них это личная история.
Также в «Сарае» открылся очередной проект из цикла «БЫЛО\ НЕ БЫЛО» под кураторством Петра Белого. Это персональная экспозиция Леонида Цхэ (последний раз в Петербурге художник выставлялся аж в 2019 году!) «Оглядка». Экспрессивная живопись и графика драматично звучат в театрально освещенном камерном пространстве. А в Русском музее стартовала ретроспектива «Архип Куинджи. Иллюзия света» — от эскизов до главных хитов (кстати, «Лунную ночь на Днепре» тоже представляют весьма театрально, в затемненном зале, воссоздавая экспозиционное решение, придуманное самим автором в 1880 году).
Иван Трус
Что мы смотрели в театре?
Начало сезона театралы уже традиционно отметили на фестивале «Александринский». Хайлайты программы — синтез кино и театра «Мой друг Лапшин» Елены Павловой с Иваном Трусом в главной роли + новаторская сайт-специфик лаборатория «Театр вне театра» под кураторством Никиты Кобелева (среди участников Роман Муромцев и его эскиз по роману-буффу «Эйзен» Гузели Яхиной!).
Из громких премьер запомнилась ранняя опера Островского «Свои люди — сочтемся» в постановке Льва Додина и его Молодой студии (кстати, именно с этой пьесы начинался режиссерский путь мастера!). Главная гастрольная история сентября — «Барахло» режиссера легендарной хип-хоп-оперы «Копы в огне» Квятковского вместе с юными «брусникинцами». Если не успели достать билеты, помните, что на показы можно круглый год попасть в столичном театре «Практика».
«Ангелы не жужжат»
На что мы ходили в кино и смотрели дома?
Сентябрь прошел под девизом «серьезный градус безумия во всех областях кино». Главное из массового — фильм «Долгая прогулка» о тинейджерах и жестоком соревновании по неспортивной ходьбе по книге Стивена Кинга. Ненавязчивый пацифистский сюжет о настоящей дружбе, спрятавшийся под видом жанра «королевская битва»: можно смотреть и в 13, и в 20, и в 50 лет — все равно внутри что-то будет щелкать.
Инди-впечатление месяца — картина «Ангелы не жужжат». Вим Вендерс и Рой Андерссон встречают Юрия Мамлеева и Владимира Сорокина. 12 мини-новелл про городских сумасшедших, которые находятся вроде бы в совершенно обычных обстоятельствах, и все-таки с ними неуловимо что-то не так. И напоследок — скрытая жемчужина (которую никто из нормальных людей не видел) — «Шоу о шоу» Кавеха Зейхеди. Автофикшн про то, как безобидный дяденька-режиссер снимает сериал — за что его быстро начинают ненавидеть примерно все (включая собственную жену), а жизнь летит под откос. Наглядная иллюстрация: если бы все люди говорили правду, человечество бы долго не протянуло.
Tame Impala — Dracula
Что мы слушали?
VODOLEY GT — «Вода». В Петербурге появилась новая супергруппа со стильным визуалом. Их дебютный альбом — это 13 песен о маме, металлоломе, влюбленных людях, мертвых крысах и других атрибутах «неидеального, но неплохого мира».
Смоки Мо — «Кара-Тэ 2». Продолжение пластинки, вышедшей 20 лет назад и ставшей классикой отечественного хип-хопа. На фитах Крип-а-Крип, Баста, группировка «Ленинград» и другие.
Mark William Lewis — «Mark William Lewis». Лондонский артист с бесстрастным голосом в стиле Дина Бланта делает мрачные песни на грани фолка и инди-рока.
Сингл месяца: Tame Impala — Dracula. Бойкий релиз в лучших традициях австралийца Кевина Паркера, который уже успели назвать новым «Thriller» и «Get Lucky».
Персона месяца: саундклауд ребенок. «Cамая редкая Лабубу» интернета с четырьмя хитами за плечами. «Все думают, что он проект бати, но он уже третий год в трапе», а еще ему респектуют герои мультфильма «Три кота» и Платина.
«A Sinistra» Виктора Пелевина
Что мы читали?
Самая ожидаемая книга сентября — «A Sinistra» — ежегодный (и уже традиционный) камбэк легенды постмодернизма Виктора Пелевина. Писатель-энигма переносит постоянных читателей в знакомый мир жутковатого будущего корпорации Transhumanism Inc., но на этот раз (явно!) вдохновляется Данте и погружается в размышления о человеческой душе.
Также достоин внимания сборник текстов победителей ежегодной премии для молодых литераторов «Лицей 2025. Девятый выпуск» (как минимум это всегда ярко и свежо!) и релиз Валерия Шубинского «Азеф. Антигерой русской революции». Специалист по обэриутам и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» представляет противоречивую историю провокатора и циника Евгения Азефа.
Главная нонфикшен-новинка месяца — «Стертые с холста. О женщинах, изменивших мир искусства» Ноя Черни. Это рассказ о знаменитых галеристках, художницах, коллекционерах и меценатах (от Средневековья до современности!).
