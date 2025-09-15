10 недавних сай-фаев в кино, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах появилось множество хороших научно-фантастических картин — от триллеров вроде «Савана» или «Компаньона» до нового «Мира Юрского периода». Рассказываем о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.
«Микки 17» / Mickey 17 (18+)
Сатирический сай-фай-экшн режиссера оскароносных «Паразитов», корейца Пон Джун-хо — его третий (и самый масштабный!) фильм на английском языке. В касте — сплошь голливудские звезды первой величины от Роберта Паттинсона до Марка Руффало, Тони Колетт и Наоми Аки из недавнего хита «Подай знак».
Неудачник Микки Барнс (Паттинсон) вынужден бежать с Земли, задолжав крупную сумму кредитору с замашками садиста. Так он, не вникнув в условия, вписывается в космическую программу эксцентричного богача-нарцисса Кеннета Маршалла (Руффало) — пародии одновременно на Трампа и Маска. Она заключается в том, что корабль с добровольцами бороздит просторы галактики, чтобы осесть и построить дивный новый мир на ледяной планете Нифльхейм. А Микки достается низшая должность расходника — человека, который ради общего будущего готов раз за разом умирать. Чтобы воскресать в своем же свеженапечатанном теле, куда загружают его воспоминания за все прожитые жизни.
«Мир Юрского периода: Возрождение» / Jurassic World: Rebirth (18+)
Франшиза о древних исполинских чудовищах продолжает жить и здравствовать — за новую часть отвечает Гарет Эдвардс, снявший «Годзиллу» и «Изгоя-один». По сюжету команда ученых отправляется на тропические острова, чтобы взять у нескольких динозавров образец крови — это должно помочь в изобретении лекарства от неизлечимых заболеваний. Каст по максимуму звездный: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли из «Бриджертонов», Махершала Али из «Зеленой книги» и другие.
«Пепел» / Ash (18+)
Инопланетный хоррор в духе «Чужого» о девушке-астронавте (Эйса Гонсалес, «Министерство неджентльмеских дел»), попавшей на враждебную планету. Ситуацию осложняет амнезия и очень ненадежный напарник в лице Аарона Пола (тот самый Джесси Пинкман из «Во все тяжкие»).
Режиссером выступил Стивен Эллисон, более известный как электронный музыкант Flying Lotus.
«Кракен» (12+)
Масштабный блокбастер Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда №17»), в котором российский флот оказывается один на один с пробудившимся гигантским морским чудовищем.
В касте — сплошь российские звезды: Александр Петров, Сергей Гармаш, Алексей Гуськов, Федор Добронравов и Диана Пожарская, а среди продюсеров числится Никита Михалков.
«М3ГАН 2.0» / M3GAN 2.0 (18+)
Сиквел комедийного хоррора о слишком опекающей роботизированной кукле-няне Меган, которую приходится воскресить, чтобы победить ее военную версию по имени Амелия (чтобы она не уничтожила все человечество).
В режиссерском кресле остался Джерард Джонстоун, а главные роли по-прежнему у Эллисон Уильямс («Девочки»), Вайолет Макгроу («Жизнь Чака») и Эми Дональд (та вновь сыграла опасный разумный механизм).
«Кукла. Реинкарнация» / Rob1n (18+)
Ученый-робототехник тяжело переживает гибель своего 11-летнего сына Робина и создает его копию-андроида — однако машина оказывается одержимой жаждой убийства. Снял хоррор британец Лоуренс Фаулер, известный любителям жанра по трилогии «Шкатулка».
«Саван» / The Shrouds (18+)
Новый фильм классика боди-хоррора Дэвида Кроненберга, участвовавший в основном конкурсе Каннского фестиваля. На этот раз это скорее проникновенная драма об утрате (у режиссера несколько лет назад умерла жена), нежели попытка шокировать публику.
По сюжету миллиардер Карш (Венсан Кассель) пытается справиться со смертью от рака любимой супруги Бекки (Дайан Крюгер) через свой стартап — интерактивные саваны, позволяющие наблюдать за разложением тел близких в высоком разрешении. Однако осквернение могилы кладбищенскими вандалами начинает постепенно сводить его с ума.
«Сомния: Обитель кошмаров» / Somnium (18+)
Симпатичный по концепции сай-фай-хоррор о сновидениях дебютантки Рэйчел Кэйн. Девушка по имени Джемма (Грэйс Ван Дин из «Леди на драйве») отправляется работать в корпорацию, занимающуюся сомнологией — состоятельные люди любят спать, у них есть желание видеть только приятное, но по канонам жанра (и жизни) все оборачивается кошмарами.
«Компаньон» / Companion (18+)
Айрис (Софи Тэтчер, «Шершни») без ума влюблена в своего парня Джоша (Джек Куэйд, «Пацаны»), однако в их отношениях есть важная деталь: она — робот-компаньон, которого он купил для беспрекословного выполнения своих желаний и может управлять ею с помощью смартфона. Однажды пара едет в загородный дом к друзьям — но из-за коварных планов некоторых гостей идиллический отдых довольно быстро оборачивается кровавой резней. Режиссером выступил дебютант в полнометражном формате Дрю Хэнкок.
«Крушение мира» / Rich Flu (18+)
Новая работа испанца Гальдера Гастела-Уррутии, прославившегося антиутопической дилогией «Платформа». В этот раз он тоже высказывается на тему социального неравенства: по сюжету «Крушения мира» (в оригинале — «Грипп для богачей») неизвестный вирус начинает убивать исключительно состоятельных людей. Из-за этого они буквально вынуждены специально беднеть, но проблема в том, что на их место приходят бывшие финансовые аутсайдеры — и тоже попадают в смертельную ловушку.
В касте — Мэри Элизабет Уинстэд («Кейт», «Хищные птицы»), Лоррейн Бракко («Славные парни», «Сопрано»), Рейф Сполл («Короче говоря») и многие другие.
