10 недавних сай-фаев в кино, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах появилось множество хороших научно-фантастических картин — от триллеров вроде «Савана» или «Компаньона» до нового «Мира Юрского периода». Рассказываем о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.