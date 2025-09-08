Что бесит героев Собака.ru в любимых галереях и музеях Петербурга? Рассказывают Покрас Лампас, Александра Гарт, Сергей Лимонов и другие

работник культуры, экс-сотрудник МИСП и Центра Курехина, PR бюро музейной сценографии «Метаформа»

К сожалению, вопрос этот довольно злободневный: хотелось бы, чтобы наши арт-институции не раздражали, а восхищали. Например, меня невероятно раздражает позиционирование, на мой взгляд, самого главного музея страны – Эрмитажа. Его социальные сети легко можно перепутать с любым музеем из регионов, а вернисажи не вызывают ажиотажа светской публики обеих столиц, хотя могли бы. Обладая такой коллекцией и экспертизой, он слишком сдержанно ведет себя в публичном поле, выступая в жанре «кто знает — тот поймет». Такой интеллектуальный снобизм в популяризации искусства совершенно неуместен и даже вреден. Эрмитаж, как никто другой, может делать громкие, масштабные и невероятные коллаборации, способствующие популяризации искусства и своей коллекции, и идти в ногу со временем.

Или МИСП, в котором я работал. Мы думали, как можно поддержать молодых художников, и решили, что лестница между этажами тоже может быть выставочным пространством, погружая посетителя в непрерывный поток демонстрируемого искусства. Мы блестяще стартовали в Ночь музеев с художественным проектом Ильи Крейдуна. Он расклеил по стенам лестничных пролетов флуоресцентного глитчевого змея, ведущего посетителей наверх к изображению горящего готического собора. Молодежь была в восторге от обновленной лестницы, после чего гораздо благосклоннее относилась к выставленным в залах мэтрам. Однако уже через полгода в рамках очередной традиционной зимней выставки стены были оклеены именами художников, значимых для периода XX–XXI веков. В рамках экспозиции это было уместно, но музей решил, что теперь стены должны демонстрировать имена вечно. Так живой, неформальный и нестандартный проект, призванный поддерживать молодых художников и демонстрировать нетривиальность и смелость подходов, превратился в «памятную доску». Ничего не имею против, но, пожалуйста, не в ущерб возможности показывать новых авторов.

И, кстати, оба упомянутых музея я нежно люблю, очень уважаю коллективы, которые там работают, и крайне ценю их попытки провернуть инновации (знаю, как это бывает непросто).